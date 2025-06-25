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Редкие фотографии строительства БАМа

Мы знаем, что строительство Байкало-Амурской магистрали, БАМа — это грандиозная комсомольская стройка, проходившая в Сибири и на Дальнем Востоке с 1974 по 1984 год. На самом деле строить эту железнодорожную трассу начали гораздо раньше, еще в 1930-х годах. Тогда основной рабочей силой были заключенные сталинских лагерей.

Но широкий размах «стройки века» БАМ получил все же в 70-х. Тут будут редкие фотографии, сделанные в разные годы на разных участках этой магистрали.Строительство БАМа в 1970-х годахВ 1974 году тысячи студентов и просто парней и девушек отправились в непроходимую сибирскую тайгу, чтобы совершить настоящий трудовой подвиг. Кого-то из них влекла романтика, кого-то желание быть причастным к историческому строительству, а кто-то просто хотел заработать денег.Комсомольцы перед отправкой на строительство БАМа в 1974 году1974 год. Комсомольцы отправляются на строительство БАМа
Важно то, что у этих ребят все получилось и, несмотря на невероятные трудности, многие из которых никто даже не предвидел, они построили железную дорогу.Бригада путеукладчиков на БАМе в 1984 году1984 год. Бригада путеукладчиков за работой
1 октября 1984 — в Куанде состоялась укладка последнего, «золотого» звена магистрали и был забит последний костыль. БАМ не просто соединил отдаленные районы страны. Он буквально вдохнул в них жизнь. Вдоль железной магистрали появились десятки новых населенных пунктов, а уже существовавшие начали активно расти.Строительство участка Байкало-Амурской магистрали в 1975 году1975 год. Строящийся участок
Сейчас нам остается только смотреть фото и кинокадры этой стройки и удивляться упорству и самопожертвованию совсем еще молодых людей, которые сотворили это чудо.Торжественная церемония укладки серебряного звена в поселке Тында1975 год. Поселок Тында.

 Торжественная церемония укладки последнего «серебряного звена» — секции железнодорожного полотна, символизирующей начало строительства второго пути на БАМеАгитационно-комсомольский поезд Комсомольская правда на БАМе1981 год. Агитационно-комсомольский поезд ЦК ВЛКСМ » Комсомольская правда»Лагерь строителей Байкало-Амурской магистрали в 1975 году1975 год. Лагерь строителейЦистерна с водой у палаток строителей БАМа1974 год. Цистерна с водой возле первых палатокНовые строители прибывают на БАМПополнениеТрудности бездорожья на строительстве БАМаБездорожьеПервая зима строителей Байкало-Амурской магистралиПервая зимаПервый поезд на только что построенном участке БАМаПервый поездСвадебное торжество на строительстве БАМаСвадьба на БАМеСтроительство участка Тайшет-Лена Байкало-Амурской магистрали в 1955 году1955 год. Участок Тайшет — ЛенаШпалозавод на строительстве БАМаШпалозавод на БАМеИностранные студенты на строительстве БАМа в 1978 году1978 год. Иностранные студентыСтроительство моста через реку Лену на БАМе1975 год. Строительство моста через ЛенуМитинг строителей БАМа возле моста в 1978 году1978 год. Митинг возле мостаДесант с 17 съезда комсомола на БАМ в 1974 году1974 год. Десант с 17 съезда комсомолаКрасный уголок в поселке Звездный на БАМе1974 год. Поселок Звездный. Красный уголокБригада по борьбе с гнусом на строительстве БАМаБригада по борьбе с гнусом за работойБыт и повседневная жизнь строителей БАМаБыт строителей БАМаРабота в Байкальском тоннеле на БАМе в 1977 году1977 год. Работа в Байкальском тоннелеБаня для строителей Байкало-Амурской магистралиБаня на трассе

А как вы считаете, что двигало этими молодыми людьми — идеалы, дух времени или желание приключений? 
https://bigpicture.ru/foto-stroitelstva-bama/

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