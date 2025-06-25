Редкие фотографии строительства БАМа

Мы знаем, что строительство Байкало-Амурской магистрали, БАМа — это грандиозная комсомольская стройка, проходившая в Сибири и на Дальнем Востоке с 1974 по 1984 год. На самом деле строить эту железнодорожную трассу начали гораздо раньше, еще в 1930-х годах. Тогда основной рабочей силой были заключенные сталинских лагерей.

Но широкий размах «стройки века» БАМ получил все же в 70-х. Тут будут редкие фотографии, сделанные в разные годы на разных участках этой магистрали. В 1974 году тысячи студентов и просто парней и девушек отправились в непроходимую сибирскую тайгу, чтобы совершить настоящий трудовой подвиг. Кого-то из них влекла романтика, кого-то желание быть причастным к историческому строительству, а кто-то просто хотел заработать денег. 1974 год. Комсомольцы отправляются на строительство БАМа

Важно то, что у этих ребят все получилось и, несмотря на невероятные трудности, многие из которых никто даже не предвидел, они построили железную дорогу. 1984 год. Бригада путеукладчиков за работой

1 октября 1984 — в Куанде состоялась укладка последнего, «золотого» звена магистрали и был забит последний костыль. БАМ не просто соединил отдаленные районы страны. Он буквально вдохнул в них жизнь. Вдоль железной магистрали появились десятки новых населенных пунктов, а уже существовавшие начали активно расти. 1975 год. Строящийся участок

Сейчас нам остается только смотреть фото и кинокадры этой стройки и удивляться упорству и самопожертвованию совсем еще молодых людей, которые сотворили это чудо. 1975 год. Поселок Тында. 1981 год. Агитационно-комсомольский поезд ЦК ВЛКСМ » Комсомольская правда» 1975 год. Лагерь строителей 1974 год. Цистерна с водой возле первых палаток Пополнение Бездорожье Первая зима Первый поезд Свадьба на БАМе 1955 год. Участок Тайшет — Лена Шпалозавод на БАМе 1978 год. Иностранные студенты 1975 год. Строительство моста через Лену 1978 год. Митинг возле моста 1974 год. Десант с 17 съезда комсомола 1974 год. Поселок Звездный. Красный уголок Бригада по борьбе с гнусом за работой Быт строителей БАМа 1977 год. Работа в Байкальском тоннеле Баня на трассе

А как вы считаете, что двигало этими молодыми людьми — идеалы, дух времени или желание приключений?

https://bigpicture.ru/foto-stroitelstva-bama/