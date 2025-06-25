Редкие фотографии строительства БАМа

Мы знаем, что строительство Байкало-Амурской магистрали, БАМа — это грандиозная комсомольская стройка, проходившая в Сибири и на Дальнем Востоке с 1974 по 1984 год. На самом деле строить эту железнодорожную трассу начали гораздо раньше, еще в 1930-х годах. Тогда основной рабочей силой были заключенные сталинских лагерей.
Но широкий размах «стройки века» БАМ получил все же в 70-х. Тут будут редкие фотографии, сделанные в разные годы на разных участках этой магистрали.В 1974 году тысячи студентов и просто парней и девушек отправились в непроходимую сибирскую тайгу, чтобы совершить настоящий трудовой подвиг. Кого-то из них влекла романтика, кого-то желание быть причастным к историческому строительству, а кто-то просто хотел заработать денег.1974 год. Комсомольцы отправляются на строительство БАМа
Важно то, что у этих ребят все получилось и, несмотря на невероятные трудности, многие из которых никто даже не предвидел, они построили железную дорогу.1984 год. Бригада путеукладчиков за работой
1 октября 1984 — в Куанде состоялась укладка последнего, «золотого» звена магистрали и был забит последний костыль. БАМ не просто соединил отдаленные районы страны. Он буквально вдохнул в них жизнь. Вдоль железной магистрали появились десятки новых населенных пунктов, а уже существовавшие начали активно расти.1975 год. Строящийся участок
Сейчас нам остается только смотреть фото и кинокадры этой стройки и удивляться упорству и самопожертвованию совсем еще молодых людей, которые сотворили это чудо.1975 год. Поселок Тында. Торжественная церемония укладки последнего «серебряного звена» — секции железнодорожного полотна, символизирующей начало строительства второго пути на БАМе1981 год. Агитационно-комсомольский поезд ЦК ВЛКСМ » Комсомольская правда»1975 год. Лагерь строителей1974 год. Цистерна с водой возле первых палатокПополнениеБездорожьеПервая зимаПервый поездСвадьба на БАМе1955 год. Участок Тайшет — ЛенаШпалозавод на БАМе1978 год. Иностранные студенты1975 год. Строительство моста через Лену1978 год. Митинг возле моста1974 год. Десант с 17 съезда комсомола1974 год. Поселок Звездный. Красный уголокБригада по борьбе с гнусом за работойБыт строителей БАМа1977 год. Работа в Байкальском тоннелеБаня на трассе
А как вы считаете, что двигало этими молодыми людьми — идеалы, дух времени или желание приключений?
https://bigpicture.ru/foto-stroitelstva-bama/
Свежие комментарии