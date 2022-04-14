До победного!

Так уж случилось, что здесь и сейчас решается судьба России. Очень горько, что на украинской земле, но так легла карта. Дальше с этим тянуть было нельзя. Рубикон был перейден 24 февраля 2022 года. При этом Россия всячески пытается минимизировать жертвы среди мирного населения, даже ценою жизней своих солдат. Но для воинов ВСУ следует знать, что на 2-ом этапе СВО мы уже ни с кем из них миндальничать не будем. Каленым железом мы будем выжигать нацизм с украинской земли. Всех, кто не успеет сдаться в плен, ждет только смерть. Лютая смерть. Приказ на уничтожение уже поступил в войска. Жириновский и другие действующие лица Кремлевского пула 6 апреля ушел из жизни бессменный лидер ЛДПР. Прощание с ним прошло со всеми причитающимися почестями в Колонном зале Дома Союзов, пришел попрощаться даже Владимир Путин, (а это особый знак уважения!). Похоронили Владимира Вольфовича на Новодевичьем кладбище рядом с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Отпевание в храме Христа Спасителя проводил патриарх Всея Руси Кирилл, а на панихиде помимо Путина присутствовали Медведев, Шойгу и другие официальные лица. В народе заметили, что Жирика хоронили как президента, для полноты картины не хватило только орудийного лафета. Все это, конечно, впечатляет. Но меня лично гораздо больше впечатлили слова обычных людей, оставленные в ютубе, (просто комок в горле застрял), я приведу только парочку, но там все камменты такие: Да, посмеивались, называли Жириком, а ушёл и... пустота в душе. Очень будет его не хватать. И вспоминать будем с теплотой. Жириновский – тоскую, слов нет, я всегда получала допинг. Такой был мужик… приятно было слушать и всегда на позитиве. Жалко! Прощай, Владимир Вольфович! Земля пухом и царствие небесное! Вас будет не хватать. Вне зависимости от полит взглядов, всегда вас уважала. Умнейший, образованнейший, смешной, с харизмой, с характером! Прощайте. Поверьте, такое дорогого стоит. За этими словами скрывается всё. Такое не каждому скажут. Народ любил Жирика, который так не вовремя ушел из жизни (хотя, когда это бывает вовремя?). Но именно сейчас нам всем его будет очень сильно не хватать. И не только нам, но и власть предержащим. Он проверял критические углы отклонения на правом фланге, шокируя порой этим нашу либеральную прозападную общественность, но этим самым он позволял Кремлю определить люфт возможностей, куда можно переложить штурвал управления нашим большим кораблем вправо, на который готово наше общество. Ему в этом смысле было позволено все. Так Кремль определял, насколько российское общество готово к переводу стрелок на самостоятельное независимое от Запада плавание. Теперь, когда его не стало, и замены ему пока на этом фланге нет, эту роль стали выполнять Песков и Захарова, только наоборот. Надеюсь, тут все понимают, что должность пресс-секретаря хоть Президента, хоть главы МИД не предполагает наличие собственного мнения. Эти люди призваны озвучивать официоз, точку зрения Кремля или его внешнеполитического ведомства. Свою личную точку зрения они имеют право иметь и даже озвучивать ее, но только у себя на кухне, а не в СМИ. Согласитесь, что и Дмитрий Песков, и Мария Захарова чисто внешне вызывают симпатию, внутренне располагая к себе. Их нельзя сравнить ни с говорящей головой Белого Дома Джен Псаки, которая уже стала именем нарицательным, олицетворяющим непроходимую тупость, (собственно, как и ее шеф – пациент Альцгеймера), ни с пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби (хотя тот на фоне своего коллеги из Белого Дома выглядит практически уже титаном мысли). И если Дмитрий Песков говорит что-то такое, что не укладывается в вашу голову, и что вы расцениваете, как предательство национальных интересов и заигрывание перед Западом, то задумайтесь, зачем он это говорит? Он не свихнулся и не вышел из повиновения Кремля, тем более он не является оппозицией своему шефу, который уже договорился до того, что сам порой удивляется, что несет его говорящая голова. Вы сами-то верите в то, что говорящая голова Кремля могла выйти из повиновения Кремлю и понести какой-то прогрессирующий бред?.. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Если говорящая голова Кремля или МИДа несет какой-то с вашей точки зрения бред, значит, так надо! Так надо и Путину, и Лаврову. Так они проверяют критические углы отклонения влево. И по тому ропоту, который начался в российском обществе, уже видно, что общество к этому явно не готово, воспринимая это в штыки, как национальный позор. А значит, ждем в ближайшее время резкий крен вправо, массовый окончательный исход из Отечества всякой прозападной либерды, еще не сбежавшей на Запад, озвучивание настоящих целей СВО, может даже переименование ее в войну, и не просто в войну, а войну Отечественную (это должен сделать, как и положено патриарх Кирилл, внимательно следим за ним). Потому что Отечество реально в опасности, оно поставлено на грань своего существования, в этой войне решается судьба не Украины. Сейчас и здесь решается судьба самой России – быть или не быть ей в качестве суверенного независимого и неделимого государства. Мы ведем войну не с Украиной и тем более не с ее народом, мы ведем войну со всем коллективным Западом, и он на нее поставил все. Но и нам отступать некуда. Позади Москва, не в фигуральном, а в реальном смысле этого слова. И то, что нацистские ракеты пока не падают на нее, так это только пока. И мы все в этом должны отдавать себе отчет. Планы противной стороны Минобороны США считает, что Украина может выиграть войну против России, а президент РФ Владимир Путин не смог достичь ничего из своих стратегических целей. Об этом на днях сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Официальный представитель Минобороны США заявил, что, согласно анализу экспертов Пентагона, Украина вполне может победить в войне с Россией, несмотря на то, по мнению ряда сотрудников администрации, существует опасность того, что эта война перерастет в затяжной конфликт. Конечно, они [украинцы] могут победить, – сказал пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби на брифинге в Пентагоне. – Доказательство тому – то развитие [ситуации], которое мы видим сегодня. Они, безусловно, в состоянии победить. Ему вторит член делегации Украины, советник главы ОП Подоляк, который, наслушавшись переможных речей своих кураторов, вчера заявил, что «Украина уже готова к большим сражениям. Украина должна в этих сражениях одержать победу, в том числе и на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. Черту под дискуссией подвел Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, неожиданно с однодневным визитом посетивший Киев: Эта война должна быть выиграна на поле боя – заявил Боррель, и в очередной раз упомянул о выделенных в прошлом месяце дополнительных €500 млн на покупки оружия ВСУ, которое «будет подобрано под украинские потребности». И это говорит главный европейский дипломат, которому по статусу положено вести переговоры и решать спорные моменты не на поле боя, а за столом переговоров. У кого-то остались еще сомнения, что против России развязана настоящая война? О чем с ними еще можно договариваться?! Президент воюющей страны Так и хочется сказать, какие переговоры, ребята? Только после вашего разгрома. Переговоры сейчас уже никому не нужны. Все ждут решающей битвы. И вообще, с кем вы предлагаете их проводить? С этим Недоразумением, играющим без рук на рояле, который без очередной «дорожки» белого порошка в дверь выйти не может? Которого охраняют военнослужащие иностранного государства? Причем, еще не понятно – это охрана или караул? Они его охраняют или стерегут, чтобы не сбежал? Неужели непонятно, что это Недоразумение само себе уже не принадлежит, не то чтобы еще и представлять народ Украины. Это ничтожество полностью под колпаком и на содержании своих кураторов из Лондона и Вашингтона, и они его не сдадут в утиль, пока оно не выполнит предназначенную ему функцию по ослаблению России путем выматывающей и изнуряющей войны по утилизации страны, которую он некогда возглавлял. Да, они его подняли на щит, теперь он стал лицом кампании, направленной на уничтожение и дефрагментацию России. И он пока со своей ролью справляется. Даже во вкус вошел – борзеет на глазах. Я даже не уверен, что после разгрома его квантунской армии и исчезновения его страны с политической карты мира, мы сможем его усадить, как военного преступника, на скамью подсудимых. И вместо камеры следственного изолятора это ничтожество еще будет махать нам кулаком из каких-то кабинетов в Гааге или Брюсселе, (конечно, если в результате своего похода на запад, мы не дойдем и туда). Но боюсь, что этого не случится, и мы свой поход окончим, дай Бог, чтобы на западных границах страны, которое это ничтожество некогда представляло. У него и у его окружения назад пути уже нет (равно, как и у нас!), а потому они будут воевать до конца, до последнего украинца. Тем более что именно это и входит в планы его кураторов. Они ни его, ни нас уже не отпустят – это тот самый последний и решительный бой за право на суверенитет и независимость. Либо мы их, либо они нас! Надеюсь, тут нет людей, считающих, что разгром квантунской армии 404-й будет и означать ее демилитаризацию? Поверьте, если мы оставим после этого все как есть, то у этой гидры взамен одной отсеченной головы вырастет еще три-четыре новые. Запад уже показал всем нам, как он может легко и непринужденно милитаризовать остатки некогда великих ВСУ, поверьте, у Запада и танков, и самоходок, и систем ПВО, и ракет, и самолетов на нас хватит, а людишек на Украине еще много осталось, в бой пойдут не то, что старики, а даже женщины и дети. На святое дело пойдут – Россию хоронить. Это их цель и смысл жизни, согласно планам их заокеанских хозяев. Поэтому нам придется завершить начатое нами дело, чего бы это нам не стоило. Здесь мы воюем за свое будущее!

https://topcor.ru/25041-belye-perchatki-snjaty-kakim-budet-v...