Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года

— В жизни можно сделать все что угодно, Дэви, — произнес он слабым голосом, — если только не надорвешься. Не надрывайся…



Читатели старшего поколения наверняка хорошо помнят фильм "Последний дюйм", который вышел на экраны 10 июня 1958 года. Удивительная история о безработном лётчике Бене, который от крайней нужды и отчаяния соглашается на опасное морское путешествие и берет с собой сына Дэви.

Написать сухо, что фильм имел зрительский успех будет не точно. Этот фильм произвел настоящий фурор. Особенно на мальчишек! Это картина была настоящим гимном мужественности и ответственности. Да, в картине нет ни одной женщины.



Мальчишкам, которые экономя на школьных завтраках, сбегали с уроков, чтобы еще разок посмотреть это кино, было так важно проникнуться этой мужской историей. У многих ведь не было отцов, война недавно кончилась. А после сеанса многие из них вовсю распевали песню, которая звучит в фильме трижды.

https://w ww.youtube.com/watch?v=Hr8hgNHS6DA

"Трещит земля, как пустой орех, Как щепка трещит броня, /Какое мне дело до вас до всех? А вам до меня!". Да, так самая "Песня о погибших пилотах", которую для этой картины исполнил певец Михаил Рыба.



Михаил Рыба.



За его уникальный голос (бас-профундо) многие называли его советским Полем Робсоном.

Голос певца также можно услышать в картинах «Карнавальная ночь», «Тихий Дон», «Морская соль» и мультфильмах «Мойдодыр», «Самый, самый, самый, самый…».

Музыку написал композитор Моисей Вайнберг, а текст песен — Марк Соболь.

Не только для мальчишек в тот год этот фильм стал настоящим потрясением. Героизм мальчика Деви, его смелость и ответственность за собственную жизнь и жизнь отца... Как можно остаться равнодушным к такой истории?



А какие съемки! Какие пейзажи! Какая игра актеров и какая музыка!



"Ты прирожденный летчик. Следи хоть за показаниями приборов. Это помогает"



Фильм по одноимённому рассказу английского писателя Джеймса Олдриджа, сняли режиссёры Теодор Вульфович и Никита Курихин. Рассказ на русский язык был переведен только в 1957 году и они сразу ухватились за него, уж очень им понравилась эта история. Для обоих это был режиссерский дебют. До этого фильма в отечественном кино представители капиталистического Запада были или угнетенные рабочие-крестьяне-коммунисты, или лощеные аристократы и подлые шпионы, а если шпионки — то роковые красавицы. Даже Любовь Орлова отметилась в роли американской шпионки.



Главную роль Бена Эсли очень хотел сыграть Георгий Жженов, он даже прошел пробы, но потом режиссеры поменяли свое мнение и утвердили на эту роль Николая Крюкова. После долгих жизненных испытаний эта роль дала Николаю Крюкову второе дыхание, ему уже шел пятый десяток лет.



"Никогда и ничего не бойся, когда ты один. Запомни это"



Наконец-то он почувствовал себя востребованным, ему стали предлагать играть не только эпизоды. Однако озвучивал эту роль не Крюков, а Юрий Толубеев.

Николай Крюков родился в 1915 году, после школы работал на «Севкабеле», в 1936-м закончил актерскую студию при БДТ, а затем играл в различных ленинградских театрах. Играл в театре, снялся в кино.

В блокаду продолжал играть в театре и во фронтовых бригадах — пока не свалился от дистрофии и не был направлен сначала в лечебный стационар для больных дистрофией, а затем — эвакуирован по Дороге Жизни. Сам он тогда уже ходить не мог, на грузовик для эвакуации его везли на саночках товарищи по театру. Эвакуировали всю их труппу в Пятигорск. Они выздоровели, начали играть спектакли…

А потом, летом 1942 года, пришли немцы. Эвакуировать актеров не успели. Немцы зарегистрировали труппу театра, организовали ее работу и в оккупированном Пятигорске заработал театр русской драмы. Играли «Бесприданницу», «Идеального мужа», «Гамлета». Гамлета играл Николай Крюков.

После Сталинграда, уходя, немцы забрали с собой и труппу театра. Сначала их всех вывезли в Запорожье, они давали спектакли и там, но приближалась Красная Армия и их эвакуировали дальше. Сначала в Берлин, потом во Францию. Там их освободили союзники. Потом остатки труппы связались с представителями советского командования и были переправлены в СССР.

Режиссера театра посадили (освобожден в 1953, а реабилитирован в 1957 году), актеров — не сажали. Но на них начали «косо смотреть».

Николай Крюков работал в театральных труппах Тбилиси, Риги, Твери, Ростова-на-Дону и, наконец, вернулся в Ленинград, где начал в 1953 году работать в труппе театра им. Комиссаржевской и сниматься в кино.

В 1958 году он стал киноактером Ленфильма и снялся в «Последнем дюйме». Фильм имел колоссальный успех. Николай Крюков — тоже.

После этого фильма он снимался каждый год в нескольких фильмах. Каждый год! От 1960 до 1992 года. Всего в его фильмографии 113 фильмов. Играл он всё — дворян и мужиков, английских и шведских адмиралов, белых офицеров и старых большевиков, рабочих и крестьян.

Его типаж и актерское мастерство позволяли играть совершенно разных людей. Крупных главных ролей у него было немного, но даже в самой маленькой роли он был убедителен.

Его шведский адмирал в сериале «Россия молодая» был настоящим солдатом и врагом.

А его Эрг Ноор в «Туманности Андромеды» был настоящим первопроходцем космоса. Сам фильм по Ефремову — ходульный, сценарий неправдоподобный, а вот командир звездолета Эрг Ноор — настоящий разведчик нового, пионер новых территорий, обдуманно рискующий своей жизнью и жизнями членов своего экипажа во имя новых знаний. Николай Крюков в фильме "Смерть под парусом" Николай Крюков в фильме "В зоне особого внимания" Николай Крюков в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Николай Крюков в фильме "Долгая дорога в дюнах", 1980-1981 Кадр из фильма "Земля Санникова", 1973

Но вернемся к "Последнему дюйму".



"В жизни можно сделать все, если не надорвешься."



Для школьника Славы Муратова роль Дэви была первой в кино, потом еще раз он снялся в одной короткометражке. Ему многие пророчили настоящую славу, в "Последнем дюйме" Слава Муратов сыграл просто фантастически. Но после школы решил поступать не во ВГИК, а

в военное училище, стал кадровым офицером.



"Неладно что-то устроено на этом свете. Это, кажется, единственное, что я понял. А нам ведь с тобой важно понять все, до конца. До последнего дюйма. Хорошо, если ты сможешь. Не я, так ты."



После выхода фильма на экраны, многие откровенно удивлялись - как режиссёрам в те годы удалось снять такой классный и не советский фильм. Ни одной надписи по-русски, самолет вот прямо такой как надо, американский, вокруг реклама SAS, иностранные автомобили, немецкое пиво, пакетики, банки с компотом.

Многие зрители думали, что фильм снимали заграницей. Да, часть эпизодов подводных съемок для картины были куплены у одной французской фирмы. Это заметно даже по качеству пленки. Но сам фильм снимали не на заморских островах, а на Каспии, в Азербайджане.



По рассказу действие картины происходит в небольшом рыбацком поселке Хургада. Это сейчас этот египетский курорт знаком всем. В картине этот местечко названо просто - Мургада...



В 1960 году на Всесоюзном кинофестивале в Минске фильм «Последний дюйм» был отмечен Второй премией в категории детских фильмов, а его создатели были награждены Первым призом за работу оператора (Самуил Рубашкин), Второй премией за работу режиссера (Теодор Вульфович и Никита Курихин), Второй премией за работу композитора (Моисей Вайнберг) и Второй премией за главную мужскую роль (Николай Крюков).

Интересные факты о фильме Последний дюйм / Poslednii dyuim — Роль Николая Крюкова озвучил Юрий Толубеев, а механик (актер Мухлис Джани-Заде) на аэродроме, с которого Бен и Дэви отправились в Акулью бухту, говорит голосом Сергея Юрского.

— У Олдриджа Бен с сыном летают на самолете Fairchild 24G, а в съемках фильма использовали похожий на него внешне отечественный Як-12.

— В рассказе Олдриджа действие происходит в пустыне неподалеку от рыбацкого поселка под названием Хургада — с 1980-х годов это место на берегу Красного моря стало популярным во всем мире курортом. В фильме же использовано вымышленное название «Мургада».

Поражает невероятная точность «заграничной» фактуры — одежда, вещи, плакат на стене кафе. В те времена фильмы о загранице вызывали улыбку — все там как бы плохо замаскированное наше, советское. Здесь даже жесты «импортные»: помните, как Бен разрезает бечевку на пакете с кормом для акул или как накатывает банку с компотом в сторону Дэви?

Вульфович и Курихин поставили потом вместе один слабый фильм и разошлись. У Курихина был потом один приличный фильм — «Не забудь, станция Луговая». Но все остальное (и у него, и у Т.Вульфовича) довольно среднего уровня.

Режиссер Никита Федорович Курихин потом снял ( вместе с Леонидом Менакером) еще два очень известных фильма - " Не забудь... станция Луговая" и " Жаворонок". А в 1968 году он погиб с женой в аварии - ехал на своем "Запорожце" ночью из Риги, задремал, врезался в грузовик, который стоял на обочине. Ему было всего 45 лет.

Режиссер и сценарист Вульфович Теодор Юрьевич умер в 2004 году. Свой фильм «Последний дюйм» он не любил — многое было там сделано вопреки его замыслам, к тому же была большая тяжба с Л.Белокуровым по поводу гонорара. Наверняка вам хорошо известны и другие его фильмы - "Крепкий орешек", "О странностях любви", "Улица Ньютон, дом 1".

Слава Муратов больше в кино не снимался. Закончил военно-строительное училище, сейчас, кажется, уже полковник. У него семья, дети.

В актерской «копилке» Крюкова – более 110 киноролей, многие из которых были эпизодическими, и тем не менее запомнились зрителям. И все же, в глазах кинематографического начальства, пребывание на оккупированной территории оставалось «темным пятном» в его биографии.

Лишь этим фактом можно объяснить то, что востребованный и талантливый актер был удостоен звания заслуженного артиста лишь за 2 года до своей смерти, в 1991 году.

Хотя регалии и правительственные награды кажутся не такими важными, когда удается завоевать подлинное зрительское признание. На памятнике над могилой актера выбиты лаконичные слова – «Истинно народный». И этим все сказано.

Актер Николай Николаевич Крюков ушел из жизни в 77 лет, в апреле 1993 года. Ролей у него было много, но «Дюйм» — одна из лучших его работ.

Похоронен актер на Серафимовском кладбище. На скромном постаменте выбита надпись «Истинно народный».



А вы видели фильм "Последний дюйм?"

https://subscribe.ru/group/na-zavalinke/17563699/?utm%5Fcamp...

https://lera-komor.livejournal.com/545612.html

https://www.shkolazhizni.ru/culture/articles/80959/

https://ruskino.ru/art/2636

https://dzen.ru/media/biografia/nikolai-kriukov-jiznennaia-d...