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Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года

Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года— В жизни можно сделать все что угодно, Дэви, — произнес он слабым голосом, — если только не надорвешься. Не надрывайся…

Читатели старшего поколения наверняка хорошо помнят фильм "Последний дюйм", который вышел на экраны 10 июня 1958 года. Удивительная история о безработном лётчике Бене, который от крайней нужды и отчаяния соглашается на опасное морское путешествие и берет с собой сына Дэви.Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года
Написать сухо, что фильм имел зрительский успех будет не точно. Этот фильм произвел настоящий фурор. Особенно на мальчишек! Это картина была настоящим гимном мужественности и ответственности. Да, в картине нет ни одной женщины.
Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года
Мальчишкам, которые экономя на школьных завтраках, сбегали с уроков, чтобы еще разок посмотреть это кино, было так важно проникнуться этой мужской историей. У многих ведь не было отцов, война недавно кончилась. А после сеанса многие из них вовсю распевали песню, которая звучит в фильме трижды.

https://w ww.youtube.com/watch?v=Hr8hgNHS6DA

"Трещит земля, как пустой орех, Как щепка трещит броня, /Какое мне дело до вас до всех? А вам до меня!". Да, так самая "Песня о погибших пилотах", которую для этой картины исполнил певец Михаил Рыба.
Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года
Михаил Рыба.

За его уникальный голос (бас-профундо) многие называли его советским Полем Робсоном.

Голос певца также можно услышать в картинах «Карнавальная ночь», «Тихий Дон», «Морская соль» и мультфильмах «Мойдодыр», «Самый, самый, самый, самый…».
Музыку написал композитор Моисей Вайнберг, а текст песен — Марк Соболь.
Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 годаНе только для мальчишек в тот год этот фильм стал настоящим потрясением. Героизм мальчика Деви, его смелость и ответственность за собственную жизнь и жизнь отца... Как можно остаться равнодушным к такой истории?

А какие съемки! Какие пейзажи! Какая игра актеров и какая музыка!
Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года
"Ты прирожденный летчик. Следи хоть за показаниями приборов. Это помогает"

Фильм по одноимённому рассказу английского писателя Джеймса Олдриджа, сняли режиссёры Теодор Вульфович и Никита Курихин. Рассказ на русский язык был переведен только в 1957 году и они сразу ухватились за него, уж очень им понравилась эта история. Для обоих это был режиссерский дебют. До этого фильма в отечественном кино представители капиталистического Запада были или угнетенные рабочие-крестьяне-коммунисты, или лощеные аристократы и подлые шпионы, а если шпионки — то роковые красавицы. Даже Любовь Орлова отметилась в роли американской шпионки.
Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года
Главную роль Бена Эсли очень хотел сыграть Георгий Жженов, он даже прошел пробы, но потом режиссеры поменяли свое мнение и утвердили на эту роль Николая Крюкова. После долгих жизненных испытаний эта роль дала Николаю Крюкову второе дыхание, ему уже шел пятый десяток лет.
Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года
"Никогда и ничего не бойся, когда ты один. Запомни это"

Наконец-то он почувствовал себя востребованным, ему стали предлагать играть не только эпизоды. Однако озвучивал эту роль не Крюков, а Юрий Толубеев.

Николай Крюков родился в 1915 году, после школы работал на «Севкабеле», в 1936-м закончил актерскую студию при БДТ, а затем играл в различных ленинградских театрах. Играл в театре, снялся в кино.
В блокаду продолжал играть в театре и во фронтовых бригадах — пока не свалился от дистрофии и не был направлен сначала в лечебный стационар для больных дистрофией, а затем — эвакуирован по Дороге Жизни. Сам он тогда уже ходить не мог, на грузовик для эвакуации его везли на саночках товарищи по театру. Эвакуировали всю их труппу в Пятигорск. Они выздоровели, начали играть спектакли…
А потом, летом 1942 года, пришли немцы. Эвакуировать актеров не успели. Немцы зарегистрировали труппу театра, организовали ее работу и в оккупированном Пятигорске заработал театр русской драмы. Играли «Бесприданницу», «Идеального мужа», «Гамлета». Гамлета играл Николай Крюков.
После Сталинграда, уходя, немцы забрали с собой и труппу театра. Сначала их всех вывезли в Запорожье, они давали спектакли и там, но приближалась Красная Армия и их эвакуировали дальше. Сначала в Берлин, потом во Францию. Там их освободили союзники. Потом остатки труппы связались с представителями советского командования и были переправлены в СССР.
Режиссера театра посадили (освобожден в 1953, а реабилитирован в 1957 году), актеров — не сажали. Но на них начали «косо смотреть».
Николай Крюков работал в театральных труппах Тбилиси, Риги, Твери, Ростова-на-Дону и, наконец, вернулся в Ленинград, где начал в 1953 году работать в труппе театра им. Комиссаржевской и сниматься в кино.
В 1958 году он стал киноактером Ленфильма и снялся в «Последнем дюйме». Фильм имел колоссальный успех. Николай Крюков — тоже.
После этого фильма он снимался каждый год в нескольких фильмах. Каждый год! От 1960 до 1992 года. Всего в его фильмографии 113 фильмов. Играл он всё — дворян и мужиков, английских и шведских адмиралов, белых офицеров и старых большевиков, рабочих и крестьян.
Его типаж и актерское мастерство позволяли играть совершенно разных людей. Крупных главных ролей у него было немного, но даже в самой маленькой роли он был убедителен.Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года
Его шведский адмирал в сериале «Россия молодая» был настоящим солдатом и врагом.Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года
А его Эрг Ноор в «Туманности Андромеды» был настоящим первопроходцем космоса. Сам фильм по Ефремову — ходульный, сценарий неправдоподобный, а вот командир звездолета Эрг Ноор — настоящий разведчик нового, пионер новых территорий, обдуманно рискующий своей жизнью и жизнями членов своего экипажа во имя новых знаний.Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 годаНиколай Крюков в фильме "Смерть под парусом"Николай Крюков В зоне особого вниманияНиколай Крюков в фильме "В зоне особого внимания"Николай Крюков Приключения Шерлока Холмса и доктора ВатсонаНиколай Крюков в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 годаНиколай Крюков в фильме "Долгая дорога в дюнах", 1980-1981Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 годаКадр из фильма "Земля Санникова", 1973

Но вернемся к "Последнему дюйму".
Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года
"В жизни можно сделать все, если не надорвешься."

Для школьника Славы Муратова роль Дэви была первой в кино, потом еще раз он снялся в одной короткометражке. Ему многие пророчили настоящую славу, в "Последнем дюйме" Слава Муратов сыграл просто фантастически. Но после школы решил поступать не во ВГИК, а
в военное училище, стал кадровым офицером.
Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года
"Неладно что-то устроено на этом свете. Это, кажется, единственное, что я понял. А нам ведь с тобой важно понять все, до конца. До последнего дюйма. Хорошо, если ты сможешь. Не я, так ты."

После выхода фильма на экраны, многие откровенно удивлялись - как режиссёрам в те годы удалось снять такой классный и не советский фильм. Ни одной надписи по-русски, самолет вот прямо такой как надо, американский, вокруг реклама SAS, иностранные автомобили, немецкое пиво, пакетики, банки с компотом.
Многие зрители думали, что фильм снимали заграницей. Да, часть эпизодов подводных съемок для картины были куплены у одной французской фирмы. Это заметно даже по качеству пленки. Но сам фильм снимали не на заморских островах, а на Каспии, в Азербайджане.
Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года
По рассказу действие картины происходит в небольшом рыбацком поселке Хургада. Это сейчас этот египетский курорт знаком всем. В картине этот местечко названо просто - Мургада...
Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года

В 1960 году на Всесоюзном кинофестивале в Минске фильм «Последний дюйм» был отмечен Второй премией в категории детских фильмов, а его создатели были награждены Первым призом за работу оператора (Самуил Рубашкин), Второй премией за работу режиссера (Теодор Вульфович и Никита Курихин), Второй премией за работу композитора (Моисей Вайнберг) и Второй премией за главную мужскую роль (Николай Крюков).

Интересные факты о фильме Последний дюйм / Poslednii dyuim — Роль Николая Крюкова озвучил Юрий Толубеев, а механик (актер Мухлис Джани-Заде) на аэродроме, с которого Бен и Дэви отправились в Акулью бухту, говорит голосом Сергея Юрского.

— У Олдриджа Бен с сыном летают на самолете Fairchild 24G, а в съемках фильма использовали похожий на него внешне отечественный Як-12.

— В рассказе Олдриджа действие происходит в пустыне неподалеку от рыбацкого поселка под названием Хургада — с 1980-х годов это место на берегу Красного моря стало популярным во всем мире курортом. В фильме же использовано вымышленное название «Мургада».

Поражает невероятная точность «заграничной» фактуры — одежда, вещи, плакат на стене кафе. В те времена фильмы о загранице вызывали улыбку — все там как бы плохо замаскированное наше, советское. Здесь даже жесты «импортные»: помните, как Бен разрезает бечевку на пакете с кормом для акул или как накатывает банку с компотом в сторону Дэви?

Вульфович и Курихин поставили потом вместе один слабый фильм и разошлись. У Курихина был потом один приличный фильм — «Не забудь, станция Луговая». Но все остальное (и у него, и у Т.Вульфовича) довольно среднего уровня. 

Режиссер Никита Федорович Курихин потом снял ( вместе с Леонидом Менакером) еще два очень известных фильма - " Не забудь... станция Луговая" и " Жаворонок". А в 1968 году он погиб с женой в аварии - ехал на своем "Запорожце" ночью из Риги, задремал, врезался в грузовик, который стоял на обочине. Ему было всего 45 лет.

Режиссер и сценарист Вульфович Теодор Юрьевич умер в 2004 году. Свой фильм «Последний дюйм» он не любил — многое было там сделано вопреки его замыслам, к тому же была большая тяжба с Л.Белокуровым по поводу гонорара. Наверняка вам хорошо известны и другие его фильмы - "Крепкий орешек", "О странностях любви", "Улица Ньютон, дом 1".

Слава Муратов больше в кино не снимался. Закончил военно-строительное училище, сейчас, кажется, уже полковник. У него семья, дети.

В актерской «копилке» Крюкова – более 110 киноролей, многие из которых были эпизодическими, и тем не менее запомнились зрителям. И все же, в глазах кинематографического начальства, пребывание на оккупированной территории оставалось «темным пятном» в его биографии.
Лишь этим фактом можно объяснить то, что востребованный и талантливый актер был удостоен звания заслуженного артиста лишь за 2 года до своей смерти, в 1991 году.
Хотя регалии и правительственные награды кажутся не такими важными, когда удается завоевать подлинное зрительское признание. На памятнике над могилой актера выбиты лаконичные слова – «Истинно народный». И этим все сказано.
Актер Николай Николаевич Крюков ушел из жизни в 77 лет, в апреле 1993 года. Ролей у него было много, но «Дюйм» — одна из лучших его работ.
Похоронен актер на Серафимовском кладбище. На скромном постаменте выбита надпись «Истинно народный».
Удивительный советский фильм, который потряс зрителей летом 1958 года
А вы видели фильм "Последний дюйм?"

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https://lera-komor.livejournal.com/545612.html
https://www.shkolazhizni.ru/culture/articles/80959/
https://ruskino.ru/art/2636
https://dzen.ru/media/biografia/nikolai-kriukov-jiznennaia-d...

советское киноСветлана Митленко
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