«Тётя Шура и дядя Лёша» Владимира Высоцкого

Они не входят в список знаменитых людей, которые были известны бы многим. Но от этого их история не менее интересна и трогательна, чем другие. Они были ветеранами Великой Отечественной войны. А еще родными Владимира Высоцкого. Они полюбили друг друга на фронте с первого взгляда. И после ранения Шуры больше не расставались. / Из личного архива Алексея Высоцкого

Красавицу Шурочку Владимир Высоцкий называл «моя военная тётя». Она была женой дяди, младшего брата отца поэта. История любви этих двух людей послужила вдохновением для Высоцкого на годы вперёд.

И почти вся знаменитая военная лирика Владимира Высоцкого - из тех фронтовых рассказов, что он слышал в гостях у тёти Шуры и дяди Лёши, на груди которого он ребёнком с волнением насчитал 7 орденов. Из них три - Красного Знамени. С дядей Лёшей поэта связывали теснейшие узы. Дядя был тем, кто в январе 1938 г. встречал младенца Володю на крыльце московского роддома. Отец Володи, Сёмен Высоцкий, был в этот момент в отъезде, и его младший 18-летний брат Алексей помогал новорождённому племяннику и его маме добраться до дома. Младенца-племянника, будущего поэта Владимира Высоцкого, Алексей встречал в 1938 г. из роддома. Фото: Из личного архива/ Алексей Высоцкий

История знакомства Алексея Высоцкого, родного дяди Владимира Семёновича, и кубанской казачки Александры Таран - это повествование о великих чувствах, зародившихся в самом пекле войны, пронесённых через военные испытания и сохранившихся на протяжении всей жизни.

Алексей Высоцкий, в отличие от своего старшего брата Семёна, мечтал стать писателем. Даже учитель литературы в школе отмечал особый дар Алексея и настоятельно рекомендовал поступать на филологический факультет. Но сам юноша решил вначале получить профессию военного, поступил в Подольское артиллерийское училище. Уже в 1939 году он командовал огневым взводом, принимая участие в советско-финской войне. Затем вернулся в училище. Великая отечественная война застала его в чине офицера.

Александра Таран в июне 1941 окончила медицинское училище. Радуясь получению диплома фельдшера, она ещё не знала, через что ей предстоит пройти. Уже в июле 1941 года она была откомандирована в артиллерийский дивизион под командованием Алексея Высоцкого. Узнав, что к нему прислали не мужчину, а юную девушку-фельдшера, Алексей огорчился не на шутку, некогда ему было возиться с барышнями, когда вокруг рвались снаряды и гибли товарищи.

Они встретились через два дня после её прибытия в дивизион. Ему 22 года, ей – всего 18. Это была та самая любовь с первого взгляда, о которой можно слагать стихи и песни. Война, кровь, смерть… и любовь. Они расписались тут же, на фронте. И в каждом бою думали не только о себе, но и том, как там самый близкий человек.

Ближе всего смерть подошла в июле 1942 г., когда немцы рвались к Сталин­граду, а полк Алексея прикрывал наши отходившие части. В июле 1942 года немцы наступали на Сталинград, Алексей в составе артиллерийского полка под командованием майора Богданова прикрывал отход наших частей. Шура не успевала оказывать помощь раненым. Очнулась она лишь в госпитале. Врачи рассказали, что у неё было пять ранений. И что снарядом ей оторвало левую руку. Хирург успокаивал: «Тебе Бог столько дал. Всё равно хорошенькая, как лялька!» В госпитале Шуре сообщили, что Алексей погиб на поле боя. Жить дальше помогла теплившаяся в сердце надежда, что ненаглядный Лёшенька всё-таки жив. А он и вправду был жив, но изо всех сил лез под пули после того, как получил... похоронку на Шуру. Сказывалась неразбериха и хаос во время отступления.

Но Алексей не знал, что его жена выжила. Он получил похоронку, в которой сообщалось, что его супруга, Александра Высоцкая, погибла.

Алексей же продолжал воевать и рвался в самые горячие места. Он не искал смерти, но и не прятался от нее. Он потерял самое дорогое, что у него было. Через год он получил письмо от брата Семёна, служившего в Генеральном штабе в Москве. Семён Владимирович сообщал, что Шурочка жива, находится в Ростове. В конце был написан адрес проживания Александры Высоцкой.

Оправившись после ранения, Александра выписалась из госпиталя и даже не знала, куда ей идти. Шура выписалась из госпиталя с единственным имуществом - котелком, который держала в уцелевшей руке. Приютила девушку незнакомая женщина. А Шура написала письмо отцу Алексея, где осторожно спрашивала его о судьбе сына. Она даже постеснялась признаться, что является его законной женой. Письмо попало в руки Семёна, он в тот же день телеграфировал брату на фронт.

Он мчался на машине в Ростов, выпросив у командира увольнительную. Алексей влетел в комнатку, где жила его Шурочка. Но её дома не было, ушла за пайком. Расспросив квартирную хозяйку о месте получения пайка, он полетел туда. Алексей высматривал её в огромной очереди. Увидел родное лицо, подбежал. И натолкнулся на радостный и растерянный взгляд Шурочки. Исхудавшая Шурочка была одета в обноски с чужого плеча, пустой рукав потрёпанной кофточки был заправлен в солдатский ремень. «Видишь, что со мной», - тихо сказала Шура. «Всего-то!» - ответил Алексей. Он осторожно сжал её в объятиях и дал себе слово, что, если выживет, будет одевать жену как королеву.

. Его не смущала ампутированная рука супруги, главное, она жива, она рядом с ним.

Он увёз ей в полк и до конца войны они больше не расставались. Шурочка заведовала полковой аптекой. Они принимали участие в боях за освобождение Украины, Польши, вместе дошли до Берлина, вместе праздновали День Победы, совпадавший с днём рождения Александры.

Алексей Высоцкий после войны служил в Германии, позже вышел в отставку, окончил факультет журналистики МГУ. Он написал несколько книг о Великой Отечественной войне, о своих боевых товарищах. Позже Алексей Владимирович воплотил в жизнь ещё одну свою давнюю мечту: он снимал документальные фильмы о войне. В 1960 г. снял фильм о Михаиле Девятаеве, совершившем побег из концлагеря на фашистском самолёте.

Всю жизнь рядом с Алексеем Высоцким была его Шурочка. Он сдержал данное когда-то обещание и всегда одевал жену, как настоящую королеву. На первый же гонорар, полученный от издания книги, он купил ей шубу.

У Алексея и Александры Высоцких выросли двое детей, сын Александр и дочка Ирэна. Но в середине 70-х годов старые раны всё же настигли Алексея. Он два с половиной года лежал парализованным. Шурочка сама ухаживала за ним, мыла, кормила, меняла постель. И не жаловалась никогда.

«Моя королева!»

Алексей Высоцкий.Александра Высоцкая.Алексей и Александра Высоцкие.Алексей и Александра Высоцкие.Александра Высоцкая. 1943 г. Кубань.Братья Алексей и Семён Высоцкие.Высоцкий Алексей Владимирович.Семён и Алексей Высоцкие с жёнами и детьми, Германия, Ратенов, 1947 год.Александра Высоцкая.Александра Высоцкая.

«Папа не забыл слово, которое сам себе дал, - что будет одевать маму как королеву, - рассказывает «АиФ» Ирэна Высоцкая. - Гонорар за первую книгу он потратил на шубу для неё. А в другой раз на съёмках в командировке жил впроголодь, потому что командировочные потратил, купив маме туфли. Когда мама шла в Москве по Тверской, на неё оглядывались. Думали, идёт кинозвезда.

Папа серьёзно заболел в 1975 г. Как говорил Володя (Владимир Высоцкий. - Ред.), «его догнали фронтовые раны». Мама два года с одной рукой ухаживала за лежачим отцом, никого к нему не подпускала. Я, конечно, помогала по хозяйству, ходила за продуктами. Когда однополчане узнали, что отец заболел, они постоянно звонили, а будучи в Москве, приезжали в больницу. Я узнала, что на фронте 22-летнего отца солдаты звали «батей». Их рассказы о том, как в лютый мороз он отдал солдату портянки, сняв с себя, как сам прокладывал путь через минное поле, - навсегда со мной. Папа умер в 1977 г. Мама запрещала себе плакать. А Володю известие о смерти дяди застало в Париже. Те, кто был рядом, вспоминали, как горько он зарыдал. Папа много для него значил. На творческих вечерах Володя часто рассказывал о моём отце. А маме посвятил стихи: «И когда наши девушки сменят шинели на платьица,/ Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять…»

Алексей Высоцкий

Алексея не стало в 1977 г., Александра пережила его на 30 лет. Фото: Из личного архива/

Александра Ивановна пережила мужа на 30 лет. За это время похоронила не только любимого племянника Владимира Высоцкого. В 1991 г. трагически погиб её сын Александр. «Я узнала о гибели брата первая. Мне выпала страшная миссия рассказать об этом маме. А потом умер мой муж. И в девяностых - двухтысячных годах для нас наступили непростые времена. Я зарабатывала небольшие деньги. Мама получала небольшую пенсию. Когда в 2008 г. мамы не стало, проводить её мне помогли поклонники Володи. Если бы не они - не знаю, что бы я и делала.

Маму похоронили на Ваганьковском кладбище, она упокоилась рядом с папой и братом. Не помню, чтобы она когда-нибудь на что-то жаловалась. Она прожила счастливую жизнь».

P. S. В 2014 году на родине Шурочки, в станице Тамань, неравнодушными людьми из проекта «Аллея российской славы» на част­ные пожертвования были установлены два бюста: Алексея и Александры Высоцких. Чтобы помнили...

А еще есть передвижная выставка, посвященная Алексею и Александре. Житель города Кропоткина, автор проекта «Аллея Российской славы» и основатель Дома творчества Владимира Высоцкого в Краснодаре Михаил Сердюков собрал коллекцию подлинных предметов и документов, принадлежащих семье поэта. Он организовал передвижную выставку на неизбитую тему: взаимоотношения Владимира Высоцкого с дядей, фронтовиком Алексеем Высоцким и его женой, кубанской казачкой «тетей Шурой», которые были для него очень близкими людьми.

Он обращает внимание на то, как тесно связана судьба семьи Высоцких с Кубанью. Дело в том, что жена Алексея Владимировича родом с Тамани. Отсюда юная Александра Таран ушла на фронт, где и познакомилась со своим мужем. Автор проекта «Аллея Российской славы», основатель музея Владимира Высоцкого в Краснодаре и передвижной выставки, посвященной «неизвестным Высоцким», Михаил Сердюков. Фото: Денис Батов

Вот интервью с ним журналиста "Кубанские новости", состоявшегося в июле 2019 года.

– Алексею Владимировичу Высоцкому было 17 лет, когда он, курсант военного училища, в январе 1938 года забирал из роддома Володю с его родной мамой Ниной. Уже когда шла война, на одном из кубанских базарчиков перед отпуском вместе с Шурочкой они выбирали в подарок своему племяннику валенки, – рассказывает Михаил Сердюков возле фотографии, на которой запечатлены молодой командир и красивая девушка в военной форме. Это Алексей и Александра Высоцкие. Причем «тетя Шурочка», как называл ее Владимир Семенович, на снимке – после пяти тяжелых пулевых ранений под Сталинградом, где потеряла руку. Но она снова вернулась в строй, продолжила воевать рядом с любимым мужчиной, вместе они дошли до Берлина.

Образ этой красивой, в ладно сидящей форме, с орденом Отечественной войны на груди и боевыми отметинами женщины отозвался в одной из военных песен Владимира Высоцкого: «… и когда наши девушки сменят шинели на платьица. Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять…».

Из плеяды героев

Свой рассказ об Алексее Высоцком Михаил Сердюков начинает с цитаты из письма генерал-лейтенанта морской пехоты, участника обороны Севастополя Евгения Жидилова: «Дорогому Алексею Владимировичу, артиллеристу, герою Севастополя. Богу войны. Преклоняюсь…».

– Только вдумайтесь, командующий легендарной 7-й бригадой морпехов, стоявшей насмерть в районе Перекопа, пишет: «преклоняюсь». Поверьте, это дорогого стоит! – обращает внимание Михаил Леонидович.

Он уверен: фронтовые фотографии и документы о дружбе Алексея Высоцкого с легендарными фронтовиками проливают свет на то, где черпал вдохновение и темы для своих пронзительных «песен-ролей» о войне его племянник.

– Дядя Владимира Высоцкого с первых дней войны командовал артиллерийской батареей, участвовал в обороне Одессы, Керчи и Севастополя, в боях на Дону и Северном Кавказе, освобождал Кубань, Украину и Польшу, дошел до Рейхстага. Победу встретил начальником штаба артиллерийской бригады большой мощности. Кавалер трех орденов Красного Знамени, многих боевых наград, –продолжает Михаил Сердюков.

Еще во время войны Алексей Высоцкий начал публиковать очерки о боевых товарищах в газетах «Красная Звезда», «Известия». После демобилизации окончил журфак МГУ, стал писателем. Он автор повестей и книг на военную тематику, режиссер фильмов о легендарных летчиках Николае Скоморохове и Михаиле Девятаеве.

Значит, нужные книги ты в детстве читал

Один из раритетных экспонатов – пластинка с дарственной надписью: «Дяде моему Алексею Высоцкому и тете Шуре в день Победы, для которой они много сделали. 9 мая 1977 года. В. Высоцкий».

– Владимир Семенович обожал дядю и тетю. Это они и их друзья-фронтовики, с которыми он часто общался, бывая в гостях, пробудили в нем интерес к войне, к подвигу солдат, помогли ему вжиться в образы героев своих песен, – поясняет Михаил Сердюков.

В основе передвижной выставки – подлинные предметы и документы, принадлежавшие Владимиру Высоцкому и его семье. Фото: Денис Батов

Всего у Высоцкого около полусотни произведений, связанных с войной, и многие, такие, например, как «На братских могилах…», написаны под впечатлением от рассказов Алексея Владимировича, а свою «Балладу о погибшем летчике» он посвятил другу своего дяди, дважды Герою Советского Союза Николаю Скоморохову.

Кстати, первые профессиональные магнитофонные записи Владимир Семенович сделал в 1962 году на студии Министерства речного флота, где работал «дядя Леша».

Когда в 1963 году Алексей Высоцкий услышал «Штрафные батальоны», то сказал: «Это ж надо, как будто Володя воевал…» Эта оценка была самой дорогой для начинающего автора-исполнителя песен.

Будто не было их?

На вопрос, как ему удалось собрать уникальную коллекцию, Михаил Сердюков отвечает, что большинство реликвий передала Ирэна Высоцкая – дочь Алексея и Александры, двоюродная сестра Владимира Семеновича.

– Несколько лет назад в рамках проекта «Аллея Российской славы», с благословения Ирэны Алексеевны, мы открыли памятники ее родителям Алексею и Александре Высоцким в Темрюкском районе. С тех пор мы с ней дружим, – объясняет Михаил Сердюков.

Он набирает номер московского телефона Ирэны Высоцкой, по громкой связи сообщает, что выставка, посвященная ее родителям, на днях отправляется в Севастополь, дальше будет путешествовать по всей стране. Ирэна Высоцкая, двоюродная сестра Владимира Высоцкого: «О том, как хоронили Володю, я узнала от брата Саши. Это было сопоставимо лишь с похоронами Сталина. Мировая скорбь, нескончаемое людское море...» Фото: Из личного архива Ирэны Высоцкой

– Спасибо колоссальное, что вспомнили моих родителей! Вы словно воскресили их. Молчание царило полное. Как будто и не было их вовсе… – дрожит в трубке телефона растроганный голос двоюродной сестры Владимира Высоцкого.

А еще

https://aif.ru/society/people/zavoyovannoe_schaste

http://temryuk.ru/presscenter/news/pamyatnik-alekseyu-i-alek...

https://astori-18.livejournal.com/2306277.html

https://kubnews.ru/kultura/2019/07/23/pamyati-vladimira-vyso...