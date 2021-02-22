К чему ведёт «культура отмены» в США, СССР и современной России



Как же надоели, честное слово, попытки вырезать из истории России те или иные периоды, как «неугодные».

Одни дурачки (другое слово к ним просто не применимо) пытаются целиком вымарать из истории России советский период «как сплошную тьму и мрак», другие такие же дурачки орут, что до 1917 года был беспросветный ужас (и после 1991 года тоже ничего хорошего быть уже не может).

И то, и другое – это на самом деле проявления того, что на западе сейчас называют «cancel culture», «культурой отмены».

Предельно мерзкая, но мощная по разрушительности штука. Разрабатывалась как оружие по уничтожению СССР (и, что характерно, сработало).

Кстати, одним из первых «культуру отмены» начал применять Хрущев. По отношению к Сталину и его ближайшему окружению. Переименовывал города, сносил памятники, «развенчивал культ личности», амнистировал бандеровцев и «лесных братьев», умалчивал о преступлениях поляков и усташей. Это всё части одного явления. И последствия этого мы ещё долго будем разгребать.

Потом это же оружие вырвалось (так всегда бывает) и поразило уже западную цивилизацию. Европу тоже, но США сильнее (потому что эпицентр в месте создания заразы, там же и наибольшее количество специалистов по её продвижению).

В результате сегодня мы видим, что культура отмены не только раздавливает отдельных людей, их карьеры и личную жизнь, но и уничтожает самые основы американской государственности.

Сначала начали с генералов Конфедерации, потом распространили на всех Отцов-Основателей США (большинство из них ведь было рабовладельцами). А потом и Колумба записали в «вороги» (он тот ещё гад был, и его конкистадоры издевались и пытали индейцев страшно, но без него не было бы ни одной современной страны в обеих Америках).

И всё это тоже сопровождается осквернением и уничтожением памятников, обильным поливанием грязью своей истории – частично или полностью – и отрицанием базовых принципов, на которых собственно и было построено государство в США. Вплоть до ущемления и демонизации белого англо-саксонского большинства, которое это государство создавало.

Ничего не напоминает? Точно нет?

Более того, сторонники «культуры отмены» уже пошли дальше. Запрещают шахматы, потому что там «белые против чёрных». Нападают на творчество Вильяма Шекспира. И уже требуют отменить греческую философию, потому что греки, понимаешь, тоже почти поголовно были рабовладельцами! И, конечно, требуют очистить от расизма и шовинизма математику (не спрашивайте меня, как это, я не собираюсь вникать в шизофренический бред).

Наши консерваторы всячески это критикуют и высмеивают (справедливо), но при этом сами делают ровно то же самое.

Александра Невского обгадить, Ивана Грозного обгадить, Петра Первого обгадить, Екатерину Великую обгадить, революцию обгадить, Ленина обгадить, Дзержинского обгадить, Берию обгадить, Сталина обгадить и так далее.

И тут вообще не важно, что одни гадят на Невского и Грозного, а другие на Ленина и Сталина – они делают общее дело.

Так даже лучше, потому что идёт раскол общества, что врагам России только и нужно.

Вот и сейчас идёт абсолютно искусственная попытка на ровном месте создать противостояние между Феликсом Дзержинским и Александром Невским. Хотя оба – защитники нашей страны, каждый по-своему. А давайте поставим два памятника! Феликсу – на Лубянке, и Невскому – где-нибудь ещё (желательно там, где это будет как-то связано с ним исторически). И всё, мнимое «противостояние» сразу снимается!

И у русофобской либерды будет в два раза больше боли, кстати.

Между тем, любой адекватный человек должен понимать, что есть исторический материализм, и для каждой эпохи характерны свои нормы поведения и морали – глупо и бессмысленно оценивать действия античных или средневековых деятелей с современной колокольни.

Более того, история – это непрерывный процесс. И невозможно перескакивать через формацию.

Поэтому античность была нужна, чтобы стал возможен феодализм, эпоха феодальной раздробленности на определённом этапе была практически неизбежна, но и последующая опричнина Ивана Грозного была нужна для централизации и модернизации государства (иначе бы его, расколотое на боярские вотчины, просто сожрали соседи).

Аналогично и с петровскими реформами, и с многим другим.

Уничтожение дворянства, кстати, было заложено задолго до 1917 года. Как только дворянам разрешили не служить, то они утратили общественно полезную функцию, нарушили существовавший до этого общественный договор и превратились в паразитическую прослойку. Привилегия должна идти взамен на служение, а не «по праву рождения». Всё, после этого дворянство стало бесполезным пятым колесом – и с точки зрения эффективности государства (как общественного организма) от него нужно было избавиться.

Достаточно почитать того же Булгакова, чтобы примерно представлять себе, что из себя представляли белые офицеры того времени – предпочитающие проводить время в променадах по набережной с барышнями и в кабаках, а не на фронтах.

Совершенно таким же образом можно оценивать и развал СССР – компартия выродилась и разложилась, вся верхушка состояла из приспособленцев и «идиотов, говорящих правильные слова»(с)Штирлиц

Если ранние коммунисты шли первыми в бой и передовиками в шахту и на завод, то «коммунисты» восьмидесятых – это Ходорковский и Чубайс. Уж извините.

В каждой эпохе есть и хорошее, и плохое. В каждой эпохе есть герои и подлецы.

Я себя сейчас чувствую дураком, который пытается вдалбливать взрослым вроде бы людям абсолютно прописные истины, доступные и понятные даже маленьким детям. Но поведение этих взрослых людей регулярно демонстрирует, что они эти истины может и понимают, но не применяют в повседневной жизни. А продолжают «я монархист, поэтому должен ненавидеть всех левых» или «я левый, поэтому обязан поливать грязью всех царей».

Чего, кстати, в СССР не делали – снимая вполне себе комплиментарные фильмы про того же Александра Невского или Петра Первого, «проклятых угнетателей рабочего класса». Потому что «не плюй в колодец, тебе из него ещё пить».

Любовь безусловна.

Если вы любите Россию, то должны принимать её тысячелетнюю историю целиком, без исключений.

Иначе это выглядит как «Я тебя люблю, дорогая, но с 17 до 19 лет ты встречалась с Алёшкой из соседнего факультета, поэтому мы должны вычеркнуть эти годы из твоей жизни – уничтожить все фотографии, видео, записи в соцсетях и никогда о них не вспоминать». Идиотизм, не правда ли?

Любовь безусловна. И если «я люблю, но…» или «я люблю, если…», то это уже не любовь.

У нас слишком много людей любит не Родину, а себя в Родине. Уж извините. Учитесь любить Россию всякой, и во времена её взлётов и триумфов, и в эпохи трудностей и смут.

А если вы будете и дальше пытаться практиковать «культуру отмены», пытаясь вычёркивать из нашей истории людей, регионы или временные периоды, то не успеете опомниться, как окажетесь посреди пустоты, потому что всё будет вычеркнуто (даже то, что дорого лично вам, потому что вычёркивать будете не вы один) и совсем ничего не останется.

Я понятно объясняю?

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1446272.html