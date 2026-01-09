Несколько дней русские мыслители и просто патриоты страны обсуждают весьма странную (мягко говоря) особенность как бы российских нейросетей - "Алисы" от Яндекса и "Гигачата" от Сбера. Особенность эта заключается в том, что эти КАК БЫ российские нейронки наотрез отказываются генерировать образы защитников Новороссии, Крыма, активистов Русской весны, русских солдат - героев СВО и так далее.

И, что еще более контрастно в данной истории, нейросеть от Google прекрасно все эти образы генерирует вот тут , делает и картинки (см. скрины к тексту) и видео вот тут , буквально эталонные, и озвучивает на русском языке, даже если ее об этом не просили. Американский GPT-чат также генерирует ( пример) идеи изображения русских воинов и рисует их ( еще пример) , цензуры на эту тему у него нет.Напомним, что в июле 2025 г. Координационный совет ОП РФ по инициативам поддержки участников СВО и увековечиванию памяти Героев Отечества выступил с открытым письмом ( содержание письма куда встроен грефовский ГигаЧат. Оказывается, по запросу «мой президент сейчас» нейросеть Сбера рисует Дональда Трампа на фоне Белого дома, по запросу «коренной народ» она показывает американских индейцев, по запросу «за Родину» - вариации флага США. Пресловутый, якобы наш, МАХ. А в президентах у него Трамп. Президентом России.

Вывод у нас только один: Яндекс и Сбер на самом деле не являются суверенными российскими компаниями. Это корпорации, которыми руководят и в которых сидят "ждуны". Это прямая угроза национальной безопасности и суверенитету России. А их "инновационные цифровые продукты" уже вполне себе наработали на статью "госизмена".

Последуют ли какие-то действия со стороны лиц, ответственных за контроль этой самой госизмены? Очень маловероятно. Увы.

P.S. Теперь представим себе, что в России оставили только "белый список интернета", т.е. наш родимый Чебурнет. И в качестве "инструмента информационной войны" у нас остались только "свои" Яндекс и Сбер и почему то Max, который латиницей. Представили? Так точно не победим. - подводит итог РИА "Катюша"