Сын Героя - русский майор починил вертолёт под минометным огнём

Сергей Каспрук родился в январе 1975 года в семье военнослужащего в городе Пугачёв Саратовской области. Именно здесь, узнав от игумена старообрядческого скита о волнениях яицких казаков, Пугачёв решил выдать себя за царя Петра III. Но в те времена городок именовался Николаевск, а после революции сменил название.

Учился будущий герой в школе № 2. И был там местной знаменитостью – как сын известного на весь город Героя Афганской войны, подполковника запаса Александра Каспрука. Он совершил 526 боевых вылетов. 96 вылетов завершились штурмовыми ударами. Множество раз вылетал на помощь к бойцам, прикрывал их во время атак. Был награждён орденами и медалями. Александр и Сергей Каспрук. Отец и сын. Фото: Министерство Обороны России.

Серёжке надо было соответствовать своему отцу. Что было совсем не сложно, так как он и сам очень хотел быть на него похожим. Отец водил его класс в краеведческий музей, там рассказывал о своей службе, а Серёжа с восхищением смотрел на него и мечтал поскорее вырасти и стать отважным вертолётчиком.



После школы окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков. Прошёл путь от лётчика до начальника воздушно-огневой и тактической подготовки вертолётного полка. Как сказано в его характеристике:

Сергей Александрович Каспрук продемонстрировал выдающиеся навыки и руководящие способности, что помогло ему дойти до высокого ранга.

УДАРНЫЙ "АЛЛИГАТОР"

Как только началась спецоперация, Сергей не раздумывая отправился на фронт за штурвалом своей любимой вертушки Ка-52. А ведь ему было уже 47 лет, срок для боевого лётчика немалый, и даже пенсионный. Только сын героя про пенсию вообще не думал.

Ка-52 — разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и технику, живую силу и воздушные цели. Эта современная модификация вертолёта Ка-50 "Чёрная акула" носит название "Аллигатор". Стоит такая машина порядка 900 млн рублей. Вертолёт КА -52. Фото: Russian Defence Ministry/Globallookpress

Против этого вертолёта в своё время на Западе была развёрнута негативная пиар-кампания, но в 2018 году ТАСС процитировал главу Департамента по вооружениям Египетских вооружённых сил генерала Тарека Саада Заглюля:

Ка-52 находится на уровне высочайшего качества, не уступая американскому вертолёту "Апач". Он является наиболее современным и подходящим для задач армии страны, прошедшим на самом высоком уровне приёмку в армии.

Ка-52 проявил себя в Сирии, где за всё время, по некоторым данным, была потеряна только одна машина. И во время СВО "Аллигаторы" помотали нервы нацистам. Вертолёт КА -52. Фото: Russian Defence Ministry/Globallookpress

СХВАТКА С ДРГ

К осени 2022 года экипаж Сергея Каспрука совершил не один десяток боевых вылетов и стал настоящей сплочённой боевой командой. Им и пришлось испытать слаженность экипажа в самом пекле.

Был вылет по ориентировке на диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Двигаясь на малой высоте, майор Каспрук заметил замаскированных диверсантов и нанёс удар ракетами. В сводке Минобороны потом об этом сообщат так:

Были уничтожены три БТР, миномётная батарея на автомобилях и до 40 человек живой силы. За этими действиями стояли умелые приказы командира экипажа.

Потери враг понёс большие. Но предпринял контратаку. Вертолёт пошёл вверх и выпустил инфракрасные снаряды, чтобы отвлечь удары от машины, но не помогло. Вертушка получила ряд пробоин под шквальным огнём крупнокалиберных пулемётов.

До базы было недотянуть, пришлось садиться.

РЕМОНТ ПОД МИНАМИ

Экстремальная посадка прошла успешно, но нацисты засекли место, куда приземлился Ка-52. Подходить близко не решились, знали, что можно отхватить (вертолёт оснащён 30-мм пушкой, позволяющей вести огонь со скоростью 460 выстрелов в минуту). И начали издалека обстреливать из миномётов позицию, на которой находилась машина.

В это время по каналам связи удалось вызвать ремонтную бригаду. Как только специалисты прорвались к ним, Сергей сам взялся за гаечный ключ.

Вокруг продолжали грохотать мины, каждая могла стать для русских вертолётчиков последней. Но на стороне нашего экипажа, похоже, был Бог. Вертолёт удалось подлатать, поднять в воздух и без повреждений выбраться на нём из горячей точки.

"РЕБЯТА, Я ВАМИ ГОРЖУСЬ!"

Министр обороны России Сергей Шойгу лично вручил Золотую звезду Героя России Сергею Каспруку. Это большая честь и признание его подвига. Но на церемонии награждения Сергей оставался верен своей скромности. Когда ему задали вопрос о том, как ему удалось выжить в такой опасной ситуации, он спокойно ответил:

- Если бы не моя команда, я бы не заслужил такую высокую награду. Я горжусь каждым из них.

Сергей вспомнил в этот момент и о своём отце, и на его лице появилась улыбка. К сожалению, Герой Афгана Александр Каспрук умер в 2016 году. В пугачёвском краеведческом музее, куда герой заглядывал, чтобы вдохновить мальчишек, хранятся его награды – там Герою уделен отдельный стенд. Отец Сергея Александр Каспрук на встрече с молодёжью. Фото: Пугачевский краеведческий музей.

Уже через несколько дней после награждения, находясь в сложных метеоусловиях, Сергей обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника и точным ударом уничтожил два десятка националистов и вражеский БМП.

Майор Каспрук и его экипаж и сейчас продолжают нести боевое дежурство на "воздушных полях" специальной военной операции. Одна из парт в пугачёвской школе № 2 носит имя нашего героя.

https://tsargrad.tv/ourheroes