Почему сторонники белых так злы на красных?

Российская империя Начнем, как и положено, с начала века. Новости СМИ2 Начнем, как и положено, с начала века.Что представляла собой Империя? Современные, особенно либеральные, историки преподносят нам её как некую сказочную страну. Где все хрустели французской булкой, а из крестьянских изб доносились звуки мазурки и вальса.

Этот вопрос достаточно интересен. Почему? Да всё потому, что диспуты о гражданской войне вряд ли утихнут в ближайшую сотню лет. Позиция сторонников белых, вот честно, поражает своей нелогичностью. Но, давайте по порядку.Обед рабочих. Всем слышен хруст французской булки? Чуете ее ароматы?

Эта сказочная страна была богата и обильна благообразными купцами и промышленниками, грамотными инженерами и блестящими офицерами. Сытые рабочие ковали «мощь страны», а патриархальные крестьяне пасли тучные стада и ежевечерне наслаждались закатом.

Да, именно так и было — давайте поверим в это. Тем страшнее должно восприниматься поражение в Русско-Японскую войну. Тем ужаснее — военные катастрофы Первой мировой. Блестящие офицеры! Где вы? Промышленники и инженеры — где орудия, снаряды, винтовки??? Купцы! Где провиант и амуниция? С рабочими и крестьянами все понятно — они в окопах.

Можно сутками дискутировать о причинах, но факт останется непреложным. Россия проиграла эти войны благодаря экономической слабости и низкому уровню подготовки специалистов всех мастей.

Женский фитнес начала века или Россия которую мы потеряли...

Крах Империи

Когда говорят о революции, то сразу вспоминают большевиков: царя свергли, армию разложили, Россию развалили… Все зло от них! Это да, это уже всему «прогрессивному» человечеству понятно.

Вот только не имеют прямого отношения к свержению монархии большевики, только косвенное. «Загорали» они в тот момент, кто в Сибири, а кто и за границей. Пропаганда во время войны дело опасное. Пристрелят — имени не спросят. И ведь в «государстве белых единорогов» стреляли. Да еще как. Такого количества смертных приговоров Россия не знала за всю историю своего существования.

А вот поди ж ты, плодились на земле Русской гапоны, азефы, богровы… И выращивали их далеко не большевики. Вопрос — кто? — риторический.

Генерал Алексеев.

Рухнула же Империя благодаря простому и обыденному в мировой истории событию — военному заговору. Убедил царя отречься от престола никто иной как Алексеев, будущая икона белого движения. Русский генерал, во время войны убеждает отречься от престола императора. Главнокомандующего! Причем используя, нет не ложь, а только те факты которые необходимы в данный момент для отречения.

Глава временного правительства Керенский выступает на митинге перед солдатами.

Во время войны самое оно, согласитесь!

Парадокс парадоксов — практически все военно начальники с ним солидарны. Армии далеко до разложения — далеко еще до приказа № 1. Петроград бунтует? Вместе с запасными, которые на фронт не хотят? Да развернуть дивизию, две, край — корпус, и этих запасных фронтовики на ноль помножат. Но армия недвижима и именно это обстоятельство является основным в победе Февральской революции.

Другая икона белых — Корнилов — арестовывает в Царском Селе семью императора.

Крах временного правительства и начало гражданской войны

Чего хотели генералы, организовывая заговор, сказать трудно. Яркой личности и явного лидера в их рядах не наблюдается. Но события явно пошли не по плану, ну или такой фиговый у них был план.

К октябрю 1917 года Русская армия превратилась в вооруженную толпу. На окраинах Империи ширились сепаратистские движения. Отделение окраин стало свершившимся фактом. Большевикам осталось только этот факт зафиксировать.

Наряду с развалом собственной армии Временное правительство занимается созданием подразделений ставшими в последствии основой т.н. Чехословацкого корпуса. Тут с дисциплиной полный «ордунг», как и с оружием, провиантом и амуницией.

Этих на митинги не звали. О свободе, равенстве и братстве не рассказывали...

4 июля 1917 года началось формирование и комплектование чехословацких частей. Быстрыми темпами были организованы: 5-й полк Томаша Масарика, 6-й Ганацкий, 7-й Татранский, 8-й Силезский полки, две инженерные роты, две артиллерийские бригады.

Изначально чехи придерживались нейтралитета, хотя и заявили о поддержке Временного правительства. Но когда в мае 1918 года большевики предложили чехам разоружиться, сдать мат.часть и уматывать на историческую родину — вспыхнул мятеж. Именно это событие многие историки берут за отправную точку начала Гражданской войны.

Гражданская война. Белые и красные...

За что воевали красные всем понятно. Их лозунги были краткими, но объемными. Население, в том числе огромное количество офицеров, их понимало. С формированием армии, равно как и с её вооружением вопросов не стояло. Огромное число офицеров вступило добровольно, часть же добровольно-принудительно. Солдаты просто набирались по мобилизационному принципу.



За что воевали белые? Вот сие есть тайна покрытая мраком. Среди участников белого движения были все: от анархистов до монархистов. Единственная общая идея, да и то не факт: «Единая и неделимая». Большевики, кстати, никогда и не предлагали Россию «раздербанить», а лозунг «право наций на самоопределение» надо просто правильно читать… Позже большевики показали, как нациям следует правильно определяться, но это, как говорится, совсем другая история…

Белые тоже использовали мобилизацию и реквизиции. Подвалы белой контрразведки мало чем отличались от подвалов ЧК — принципы работы были вполне идентичные, просто «честные» либералы предпочитают не афишировать белогвардейские «тайны следствия».

«Белые придут — грабют, красные придут — тоже грабют. Куды крестьянину податься?» — из к/ф Чапаев (1934 г.).



Подводя итог

Современные сторонники «белой идеи» забывают, что именно действия будущих героев белого движения и стали катализатором событий Октября 1917 года.

Именно командный состав Императорской армии убедил отречься от престола Николая II, арестовал его семью, попустительствовал развалу армии и способствовал формированию иностранных воинских частей на территории России. То, что генералитет не смог реализовать свои задумки — личная проблема этих господ.

Ситуацию, сложившуюся к октябрю 1917 года, большевики не создавали, а расхлебывали. Сторонникам белых стоит злиться на своих кумиров, а не на красных…

Автор: Военная история

