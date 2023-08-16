Предатели своей страны

Управлением ФСБ России по Республике Татарстан совместно с Центром по противодействию экстремизму МВД по РТ задержан сторонник националистической идеологии 29-летний житель Казани, подозреваемый в причастности к деятельности террористического украинского формирования. По заданию зарубежных кураторов задержанный изготавливал технические средства для совершения нападения на различные объекты инфраструктуры города Казани, а также организовывал незаконные акции, направленные на распространение идей украинского национализма.

После задержания мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что переписывался с представителями ВСУ, которые давали ему задания совершать диверсии на железных дорогах и вышках сотовой связи. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

https://t.me/extremizmunet/2341

Сотрудники ФСБ в Амурской области задержали местного жителя, подозреваемого в государственной измене. Амурчанин, являющийся последователем и сторонником запрещенных в России организаций, инициативно вступил в электронную переписку с представителем украинского националистического формирования для участия в военных действиях на стороне вооруженных формирований Украины против ВС РФ.

Получив инструкции по конспиративному выезду из страны, мужчина осуществил попытку убыть на территорию Украины, но был задержан сотрудниками УФСБ России по Амурской области в аэропорту Благовещенска.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).

https://t.me/rabotaembrat/6556

Сотрудниками ФСБ задержан по подозрению в госизмене житель Самарской области, отправлявший украинским спецслужбам данные о движении российских воинских эшелонов. Гражданин России инициировал переписку в интернет-мессенджере с представителем спецслужбы Украины, по заданию которого осуществлял фотофиксацию воинских эшелонов на территории Самарской области и передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники.

В отношении задержанного следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), которая пожизненное лишение свободы.

https://t.me/rabotaembrat/6557

Сотрудниками силовых структур задержан завербованный спецслужбами Украины россиянин, совершивший в июне подрыв газопровода в Крыму. В июне 2022 года фигурант, находясь в Павлограде Днепропетровской области, был завербован сотрудниками спецслужб Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Республику Крым. В принадлежащем ему гараже изъято 2 кг пластичного взрывчатого вещества иностранного производства "С-4", 2 электродетонатора военного назначения ЭДП, 2 электровоспламенителя, а также самодельный кумулятивный заряд.

Гражданин России дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности задержанного и его причастности к иным преступлениям на территории РФ.

В рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) он заключен под стражу.

https://t.me/extremizmunet/2347

Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области совместно с региональным УФСБ пресечена попытка выезда гражданина РФ на Украину с целью вступления в одно из националистических формирований для участия в боевых действиях.

Предатель планировал убыть на Украину транзитом через территории третьих стран.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

https://t.me/rabotaembrat/6542

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож, который теперь называет себя родившимся в Казахстане израильским предпринимателем, опубликовал заявление:

«Я категорически против варварского вторжения России на Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Несмотря на то что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны».

Какой чудесный человек, расчехлился так расчехлился. Гендиректор Яндекса Бунина тоже в Израиль свалила в прошлом году. Нормальные там остались хоть в руководстве?

https://t.me/proofzzz/13105

Пьяная жительница Донецка попыталась оскорбить и унизить российских военнослужащих, предположительно, из Бурятии. «У меня здесь шесть магазинов, два дома. Сынок, а тебе зачем это здесь? Ты приехал сюда за бабками — 240 тысяч», — заявила агрессивная женщина. Бойцы, несмотря на оскорбления по национальному признаку и обилие нецензурной лексики в свой адрес, не стали конфликтовать с женщиной. Попытки успокоить гражданку не увенчались успехом.

«И если вы сюда еще зайдете, то мы вас уроем», — выкрикивала угрозы пьяная посетительница кафе.

https://t.me/ssigny/67536

Сотрудники МВД ДНР установили личность женщины, оскорбившей военнослужащих в местном ресторане. На следующий день она принесла свои извинения бойцам в отделении полиции. Женщина заявила, что находилась в состоянии алкогольного опьянения и решилась на правонарушение «спонтанно, по своей глупости».

«Я очень хорошо отношусь к нашим защитникам — солдатам российской армии, полностью поддерживаю СВО», — сказала она. Верите в её расскаяние?

https://t.me/ssigny/67550

В отношении бизнесмена-русофоба из Татарстана возбуждено уголовное дело. На днях сеть облетел видеоролик, где Руслан Баязитов, являющийся директором ООО «Энергозащита», ООО «Мэлт-Интернет», ООО «Сальвадор», ООО «Элкей», желает смерти Президенту России и поражения нашей стране в СВО. За это он уже успел отделаться символическим штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Но история этим не закончилась - в иных распространившихся в сети интернет видеозаписях с участием предпринимателя, последний заявил о том, что ненавидит русских, готов их убивать, в том числе и тех, кто поддерживает проведение специальной военной операции.

Баязитов признал, что на указанных видеозаписях говорит именно он, заявив, что данный разговор был только для участников чата WhatsApp и не предназначался для других лиц.

В связи с наличием в словах Баязитова высказываний, направленных на возбуждение вражды в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку «русские», собранный полицией материал был передан в следственный комитет, где и было возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.282 УК РФ. Отмечается, что в настоящее время фигурант находится под арестом за демонстрацию символики запрещенной в России экстремистской организации.

https://t.me/ssigny/67541

Сотрудники управления ФСБ России по Иркутской области пресекли противоправную деятельность 23-летнего жителя Ангарска. Его подозревают в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством.

Ангарчанин, работая на одном из производственных предприятий Иркутской области, собрал сведения и подготовил фотоматериалы, характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции для дальнейшей передачи представителю главного управления разведки министерства обороны Украины. Кроме того, мужчина по заданию спецслужбы распространял листовки, дискредитирующие использование ВС РФ в целях защиты интересов России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Следственные действия продолжаются.

https://t.me/rabotaembrat/6589

Чиновник из Коми уехал от призыва в США — теперь он работает дальнобойщиком. Это 48-летний бывший министр сельского хозяйства Коми Денис Шаронов. Как выяснилось, он уехал в Штаты осенью, после того, как получил повестку. В США он подался на политическое убежище, а пока ждёт, работает дальнобойщиком.

https://t.me/c/1524001401/12976

Кающийся на видео голубчик - предатель агент ЦИПсО Украины из города Харцызск (ДНР) Роман Носачев. Сегодня областной суд Ростова-на-Дону приговорил его к 2 годам колонии за хакерские атаки на критическую информационную инфраструктуру РФ.

В апреле 2022 года Носачев начал инициативно дискредитировать руководство России и действия ВС РФ на Украине, после чего ему было предложено работать под руководством ЦИПсО. Под кураторством украинских ССО Роман собрал группу единомышленников, с которыми совместно дискредитировал СВО в региональных группах и каналах. Когда Роману оказалось этого мало, он занялся проведением DDoS-атак на интернет ресурсы РФ.

Естественно, горе-хакера быстро вычислили и арестовали. При обыске нашли стратегический запас марихуаны и архивы детского порно. Все-таки, чтобы быть предателем, нужно обладать определенными психическими отклонениями...

Ближайшие 2 года Носачев проведет в колонии, зарабатывая на нехилый штраф в размере 600 000 рублей. По Сеньке и шапка.

https://t.me/Doninside/19219