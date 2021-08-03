Как США, Англия и Канада делили российский остров Врангеля

Удивительные повороты истории. Российский остров Врангеля мог стать американским или канадским. А ведь это очень небольшой пример того, что в те времена определение границ было очень актуальным и люди думали не о сегодняшнем дне, а на многие столетия вперед.

Русские давно знали об острове Врангеля. Его видели многие первопроходцы и исследователи. Например, в 1764 году картограф Степан Андреев нанес его на карту, но позже его почему-то не смогла найти экспедиция барона Врангеля.

Но видеть в бинокль это одно, а вот высадиться на нем и тем более основать какое-то поселение — это совсем другое.

Первым на этот остров высадился немец Эдуард Далльманн. Он был китобоем и в 1866 году во время торговли с эскимосами и чукчами попал на остров Врангеля. Стоит сказать, что от Чукотки остров отделяет всего 140 км. Год спустя остров обнаружил еще один китобой - теперь уже американце. Его звали Томас Лонг и он как раз и назвал остров в честь Врангеля, который как мы знаем четырьмя годами ранее не смог его найти.

Однако все эти высадки на остров не ставили собой цель привязать его к одной или другой державе.

В 1881 году к острову подошла паровая шхуна "Томас Корвин" и капитан Кельвин Купер поднял на нем американский флаг.

При этом он заявил права США на этот остров как на необитаемый (уже тогда наглели! - прим.).

Но как бы там ни было международное право говорит о том, что все это было напрасно. Ведь по первой статье договора 1867 года между Российской империей и США западная граница уступленных Россией земель должна была проходить по меридиану, который на равном расстоянии между островами Ратманова (Россия) и Крузенштерна (США) пересекал параллель, определяющую 65 градусов 30 минут северной широты. Эта теоретическая граница направлялась точно на север «пока не затеряется в океане». А, следовательно, остров, находящийся значительно западнее, уже тогда был российским по договору.

Но договор договором, а флаг на остове поднят американский и посмей США начать развивать на острове постоянное поселение или проводить какую-то деятельность это могло создать прецедент. Спорить потом в международных организациях можно было бы бесконечно.

В 1911 году на берег высадился экипаж ледокола «Вайгач» и поднял флаг Российской Империи.

На этом России можно было бы и успокоиться, но в 1914 году на остров Врангеля высадилась экспедиция антрополога Вильярмура Стефанссона. Потом уже в 1921 году, в разгар Гражданской войны, бушевавшей в России, Стефанссон вспомнил об острове и решил его застолбить, пока это не сделали японцы, активно хозяйничавшие в этом регионе. Понятное дело, что России тогда было не до далеких островов. Дабы воспользоваться неразберихой в России в сентябре 1921 года пятеро авантюристов высадились на острове. Это были два американца, два канадца и эскимоска. Они подняли флаги Канады и Великобритании при этом подписали некий документ, в котором объявляли остров собственностью британской короны на том основании, что якобы на него никто не претендовал.

Документ, первой же оказией отправили на Аляску. Как водится, забыли там на некоторое время, но, когда Россия начала вытеснять японцев с Дальнего Востока документик пришелся кстати. Вместо того, чтобы вспомнить, что остров уже давно принадлежит России, США и Канада принялись спорить между собой о принадлежности острова. Губернатор Аляски всячески доказывал, что остров всегда принадлежал Америке.

А что же в это время происходило на самом острове Врангеля? Колонисты провели кое-как две зимовки на острове и решили вернуться на материк. Однако погодные условия им не способствовали, и они сгинули где-то во льдах. Оставшийся на острове канадец скончался от цинги, выжила лишь эскимоска Ада Блэкджек. Советский исследователь Владимир Юльевич Визе писал, что женщина поддерживала себя охотой, но ей сильно докучали белые медведи, которые буквально осаждали палатку. К тому времени Гражданская война в России подошла к концу и власти начали уделять больше внимания территориальным вопросам, даже в дальних уголках страны. Дипломатические усилия СССР на международной арене не увенчались успехом и в 1923 году к острову подошло канадское судно. Выжившую эскимоску забрали, но оставили 13 колонистов, среди которых было 12 эскимосов и ученый Чарльза Уэллса.

Далее власти Советского Союза решили действовать активнее и жестче.

В 1924 году к острову из Владивостока прибыла советская ледокольная канонерка «Красный октябрь» под руководством гидрографа Бориса Владимировича Давыдова. Чужой флаг с острова был снят и на нем водрузили красное полотнище. Всех колонистов забрали и увезли во Владивосток.

И вот уже осенью 1924 года Британия официально отказалась от острова Врангеля. Но США еще решили побороться за этот кусок территории. Под предлогом торговых операций в 1924 году к Врангелю направилась шхуна «Герман», капитану дали четкое указание установить на острове флаг США. Сделать это не удалось из-за неблагоприятных погодных условий и льдов. Но СССР резко отреагировали и передало посольству США предупреждение с требованием не нарушать границы Советского Союза.

Однако вплоть до конца XX века в США то и дело возникали дискуссии по поводу того, кому принадлежит остров.

Из Википедии:

О́стров Вра́нгеля — российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Петровича Врангеля.

Площадь 7670 км² ширина 146 километров.

Остров находится на границе Западного и Восточного полушарий и разделяется 180-м меридианом на две почти равные части. Отделён от материка (северное побережье Чукотки) проливом Лонга, шириной в самой узкой части около 140 км.

Административно относится к Иультинскому району Чукотского автономного округа.

Входит в состав одноимённого заповедника. Заповедник является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО (2004 год).

Чукотский топоним Умӄиԓир, буквально «остров белых медведей», происходит от умӄы «белый медведь» и иԓир «остров».

История

Археологические находки в районе стоянки Чёртов овраг свидетельствуют о том, что первые люди (палеоэскимосы) охотились на острове ещё за 1750 лет до н. э. В это время здесь ещё могли встречаться последние мамонты — представители особой карликовой разновидности — хотя прямые доказательства их взаимодействия с древнейшим населением острова пока не обнаружены.

Считается, что ко времени открытия острова европейцами он был необитаем. Тем не менее, существуют серьёзные основания полагать, что как минимум до начала XIX века остров служил перевалочным пунктом, обеспечивавшим связь между эскимосами Аляски и арктического побережья Чукотки, и что на нём могли существовать устойчивые поселения, с неоднородными в этническом отношении обитателями. Этого мнения придерживался и Ф. П. Врангель. Из ряда источников известен факт, что на западном побережье острова в 30-х годах ХХ века были обнаружены явные остатки нескольких жилищ как свидетельство того, что на нём проживали осёдлые племена коренных жителей Чукотки, оставивших следы своего пребывания в виде жилищ и предметов: изделий из дерева и кости. В литературе история нахождения и свидетельств находок является запутанной. Участник арктических плаваний 1910-1915 годов, Л. М. Старокадомский, оставивший мемуары о пребывании на острове Врангеля, упоминает без указания на источник, что в 1937 году на острове Врангеля были обнаружены остатки древнего жилища. М. А. Сергеев делает комментарий к книге Ф. П. Врангеля, в котором свидетельствует, что нашёл старые жилища, А. И. Минеев, тоже не давая точных ссылок. Историю нахождения предметов и строений описывает А. А. Бурыкин в статье «Этноархеология острова Врангеля»:

В 1937 году эскимос-охотник Айнафак нашел в районе мыса Фомы на западном побережье острова Врангеля остатки землянки и некоторые предметы, изготовленные человеком. Тогда же с находками ознакомились начальник фактории эскимос Таян и геолог Л. В. Громов. Именно Л. В. Громов впервые опубликовал сообщение о находках, перечень найденных предметов и их рисунки. — А.А. Бурыкин. Этноархеология острова Врангеля (вопросы историографии)

Открытие

О существовании этого острова русским первопроходцам было известно ещё с середины XVII века по рассказам коренного населения Чукотки и аляскинских эскимосов. Впервые остров на карту нанёс русский первопроходец Иван Львов, не позже 1707 года; Михаил Ломоносов назвал остров «Сомнительный», нанеся его на полярную карту. В 1764 году остров с расстояния 20 вёрст наблюдал «геодезии сержант» Степан Андреев, обследовавший побережье к востоку от Шелагского мыса. Более точно расположение острова определили позднейшие русские походы: сначала, по расспросным данным, экспедиция Гавриила Сарычева, затем Ф. П. Врангеля, позже — российская экспедиция 1911 года. В своём «Путешествии по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю совершенном в 1820, 1821, 1822, 1823, и 1824 гг.» Фердинанд Петрович Врангель приводит выдержку из «Сибирского Вестника» за 1823 год, согласно которой остров к тому времени был уже довольно хорошо известен и русским, и «туземцам»; более того — он имел собственное название и даже постоянное население: «сия земля имеет жителей, которые называют её Тикеген, а сами, известны под именем Хрохаев и состоят из двух племен. Некоторые из них бородатые и похожи на россиян, другие же чукотской породы. Бывшие при экспедиции Биллингса сотник Кобелев и толмач Дауркин, подтвердив описание Андреева, представили даже абрис виденной им земли, составленный некоторым американским тоеном». Тем не менее, на географических картах остров Врангеля утвердился лишь во второй половине XIX века.

В 1849 году британский исследователь Генри Келлетт (англ. Henry Kellett) обнаружил в Чукотском море новый остров и назвал его в честь своего судна Herald островом Геральд. Западнее острова Геральд Келлетт наблюдал ещё один остров и отметил его на карте под названием «Земля Келлетта». В 1866 году на западном острове высадился первый европеец — капитан Эдуард Дальман, проводивший торговые операции с жителями Аляски и Чукотки. В 1867 году американский китобой по профессии и исследователь по призванию Томас Лонг (англ. Thomas Long) — возможно, не зная о предыдущем открытии Келлетта, либо неверно определив остров — назвал его в честь русского путешественника и государственного деятеля Фердинанда Петровича Врангеля, безуспешно искавшего остров в течение 1820—1824 годов. В 1879 году поблизости от острова Врангеля пролегал путь экспедиции Джорджа Де Лонга, который пытался достигнуть Северного полюса на судне «Жаннетта» (англ. «USS Jeannette»). Плавание Де Лонга завершилось катастрофой и в поисках его в 1881 году к острову подошёл американский паровой куттер «Томас Корвин» (англ. Thomas Corwin) под командованием Кельвина Хупера (англ. Calvin L. Hooper). Хупер высадил на остров поисковую партию и провозгласил его территорией США.

В сентябре 1911 года к острову Врангеля подошёл ледокольный пароход «Вайгач» из состава российской гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. Экипаж «Вайгача» выполнил съёмку побережья острова, совершил высадку и поднял над ним российский флаг. Установление Советским Союзом контроля над островом и современное состояние

В 1924 году правительство СССР направило к острову Врангеля канонерскую лодку «Красный Октябрь» (бывший владивостокский портовый ледокол «Надёжный», на который установили пушки).

«Красный Октябрь» вышел из Владивостока 20 июля 1924 года под командованием гидрографа Б. В. Давыдова. 20 августа 1924 года экспедиция подняла на острове советский флаг и вывезла поселенцев. На обратном пути, 25 сентября в проливе Лонга у мыса Шмидта ледокол был безнадёжно зажат льдами, однако налетевший шторм помог ему освободиться. Преодоление тяжёлых льдов привело к перерасходу топлива. К моменту, когда судно бросило якорь в бухте Провидения, топлива оставалось на 25 минут хода, а пресной воды не было совсем. Во Владивосток ледокол вернулся 29 октября 1924 года.

Советско-американские, а затем китайско-американские переговоры о дальнейшем возвращении колонистов на родину через Харбин заняли длительное время. До возвращения не дожили трое — руководитель экспедиции Чарльз Уэллс умер во Владивостоке от пневмонии; двое детей скончались на протяжении последующего пути. С 1920-х годов и до конца XX-го века высказывалось мнение и периодически возобновлялись дискуссии в американской публицистике, что по нормам международного права (по состоянию на 1920-е годы) остров должен был принадлежать США (эта полемика получила там название «Wrangle over Wrangel Island»), принадлежность его Советскому Союзу с юридической точки зрения была шаткой, хотя фактически до сих пор никем не оспаривается. Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств, подписанное в 1990 году, не касается прямо и явно морских границ и статуса острова Врангеля, а также семи контролируемых Россией арктических островов, в отношении которых со стороны США могут быть выдвинуты подобные претензии. Кроме того, это соглашение 1990 года не было ратифицировано.

В 1926 году на остров Врангеля под руководством Г. А. Ушакова высадилась экспедиция, прибывшая на пароходе «Ставрополь», участники которой стали первыми жителями посёлка Ушаковское. Всего на остров прибыло 59 человек, преимущественно эскимосов, ранее проживавших в посёлках Провидение и Чаплино. Здесь была основана полярная станция. В 1928 году к острову была совершена экспедиция на ледоколе «Литке». В 1948 году на остров была завезена небольшая группа домашних северных оленей и организовано отделение оленеводческого совхоза.

В 1950—1960-е годы на острове были основаны ещё два небольших поселения — Звёздный и Перкаткун. Было построено несколько объектов военной инфраструктуры.

К 1980-м годам военные начали покидать остров, в 1992 году была закрыта радиолокационная станция, и на острове остался единственный населённый пункт — село Ушаковское, которое к 2003 году почти полностью опустело. Последняя жительница села, Василина Альпаун, трагически погибла 13 октября 2003 года недалеко от своего дома (подверглась нападению белого медведя). Ей было двадцать пять лет. Трагический случай произошел ночью 13 октября на территории Государственного заповедника "Остров Врангеля". При обходе владений начальник вахты Игорь Олейников застал белого мишку над растерзанным телом 25-летней Василины Альпаун буквально в нескольких метрах от ее дома. Выстрелами из ракетницы агрессивного зверя удалось отогнать, а затем, получив разрешение у начальства заповедника, и отстрелить. Погибшая была единственной жительницей села Ушаковское, ликвидированного, как еще два села - Звездное и Перхаткун, еще в 1997 году. Оставшихся немногочисленных жителей тогда переселили на Мыс Шмидта - поближе к обитаемой земле. Однако Василина Альпакун на новом месте не прижилась и спустя несколько лет вернулась обратно.

В 2010 году была возобновлена деятельность метеостанции, где работало 6 человек. Из местных жителей в 2011 году на острове оставался последний житель села Ушаковское — шаман Григорий Каургин. Долгое время пейзаж Ушаковского портила свалка, обычная почти для любого северного посёлка, но в середине 1980-х, по инициативе северян-энтузиастов, её существенно уменьшили. Так что, то, что на фото - это благодать, по сравнению с тем, ЧТО было раньше. 20 августа 2014 года моряки Тихоокеанского флота, прибывшие на остров Врангеля для проведения гидрографических работ на судне «Маршал Геловани», подняли над островом Военно-морской флаг, таким образом основав на нём пункт базирования Тихоокеанского флота России. К концу года здесь был построен военный городок, обслуживающий радиолокационный пост и пункт наведения авиации. Бочки валялись по большому участку побережья.

В 1987 году бывший заключённый Ефим Мошинский опубликовал книгу, в которой утверждал, что он находился в «исправительно-трудовом лагере» на острове Врангеля и встретил там Рауля Валленберга и других заключённых-иностранцев. В действительности, вопреки этим данным, на острове Врангеля не было лагерей ГУЛАГ. Так что получается - проплаченное вранье.

ТАСС, 17 июня 2019 года. Начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев сообщил: "Военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа приступили к выполнению работ по очистке территорий на острове Врангеля. <...> Перед военнослужащими стоит задача собрать, спрессовать, подготовить и вывезти судами сторонних организаций около 150 т металлических бочек. Кроме того, планируется провести рекультивацию около двух гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора", - проинформировал он. В 2018 году на острове было собрано и подготовлено к вывозу около 630 т мусора. До очистки.

Кроме того, на острове Врангеля на сегодня построен военный городок.

Впеатлениями от острова Врангеля, заповедного уголка русской Арктики, делится американский журналист. (2013 год)

Рассекая студеные волны Чукотского моря, надувная моторная лодка «Зодиак» ловко лавирует между гигантскими обломками дрейфующего льда. Густая завеса промозглой мороси и тумана застилает незримый берег. Хотя наш проводник и уверяет, что прямо по курсу лежит огромный остров, в это верится с трудом. Вдруг туман рассеивается, и очертания острова вырисовываются в воздухе у нас на глазах, как по волшебству. В холодном северном свете они кажутся необычайно резкими и контрастными. Перед нами кусок суши протяженностью 146 километров, где высоко к небу вздымаются горные склоны, отливающие золотом в солнечных лучах и сплошь усыпанные такими яркими цветами, какие бывают только в тундре. В далеком 1881 году такая же картина открылась взору моего соотечественника, американского натуралиста шотландского происхождения Джона Мюира, который оставил первое описание острова. При виде его суровой красоты Мюир пришел в неописуемый восторг. «Эта необъятная пустыня в своей первозданной свежести», «неприступная цитадель за дальними далями, по воле Создателя павшая под натиском безжалостной стужи» – его пером водило восхищение.

Остров Врангеля – мировой чемпион по количеству берлог белых медведей: ученые подсчитали, что зимой на его берега приходит без малого четыре сотни медведиц, чтобы вывести потомство.

Сегодня остров Врангеля – один из самых труднодоступных природных заповедников в мире. Чтобы его посетить, требуется несколько специальных правительственных разрешений, да и добраться сюда непросто: зимой приходится лететь на вертолете, а летом – плыть на ледоколе. У причала в бухте Роджерса нас поджидает егерь Анатолий Родионов – здоровяк в солдатской телогрейке. В руках у него ракетница и перцовый спрей – медведей отпугивать. Родионов живет здесь круглый год, будто Робинзон Крузо на необитаемом острове. Канонерская лодка «Красный Октябрь» во льдах на пути к острову Врангеля, близ Чукотки, 16 августа 1924 года

Впрочем, компания у него все же есть: несколько коллег и сообщество белых медведей, которые всегда не прочь чем-нибудь поживиться. «Привет! Добро пожаловать на остров Врангеля!», – восклицает он с преувеличенным энтузиазмом. Оно и неудивительно – парню здесь тоскливо. «За девять месяцев только три цвета – белый, черный, серый. Не люблю я здешнюю зиму!», – признается Анатолий.

По галечному берегу, усеянному костями китов и моржей, Родионов ведет нас в Ушаковское – крошечный поселок-призрак советской эпохи. Повсюду высятся горы ржавых бочек. За двести метров от нас шустрый медвежонок с интересом втягивает ноздрями воздух. Анатолий поглядывает на него как на старого знакомца. Земля покрыта сплошным ковром из мха и лишайника, в котором утопает нога. На этом ковре громоздятся деревянные домишки – некоторые уже почти полностью растащены на дрова. Старые, давно заброшенные диски-радары вот-вот опрокинутся в море, а завывающий ветер, как на струнах, играет на оттяжках радиоантенн. Зарешеченные оконца русской бани ощетинились острыми 120-миллиметровыми гвоздями: так здесь встречают незваных гостей – медведей. Еще в 1976 году остров Врангеля был объявлен государственным заповедником – особо охраняемой природной территорией. Этот статус он сохраняет и сегодня. Остров площадью 7510 квадратных километров, лежащий по обе стороны от 180-го меридиана, – северный близнец Галапагосских островов: несмотря на суровый климат, а во многом именно благодаря ему, он остается оазисом дикой природы.

Остров – мировой чемпион по количеству берлог белых медведей: зимой на его берега приходит без малого четыре сотни медведиц, чтобы вывести потомство. А поскольку климат постепенно меняется и ледяной покров становится все менее прочным, в последние годы белые медведи частенько наведываются на остров и летом. Вдобавок здесь обосновалась самая многочисленная в мире популяция тихоокеанских моржей и единственная в Азии гнездовая колония белых гусей. С ними соседствуют белые совы, овцебыки, песцы, северные олени, а также крупные популяции леммингов и морских птиц.

Острову Врангеля везло: в последние ледниковые периоды он ни разу полностью не покрывался льдами, а в глобальные потепления не бывал полностью затоплен морскими водами. Именно поэтому здешние почвенные покровы и растения дают нам уникальное представление о том, как выглядела тундра в эпоху плейстоцена. Карта острова Врангеля, составленная участниками Канадской Арктической экспедиции

Михаил Стишов, биолог, эксперт Всемирного фонда дикой природы, прожил на острове 18 лет, прежде чем перебраться в Москву. «Когда попадаешь на остров Врангеля, – говорит он, – то словно переносишься в прошлое на сотни тысяч лет. Биологическое разнообразие здесь и по сей день остается таким же богатым, как в древности. Но это очень хрупкая экосистема».

По мнению палеонтологов, остров Врангеля был еще и последним оплотом шерстистых мамонтов. Особый карликовый подвид продержался здесь до XVIII века до н.э. – 6 тысяч лет спустя после того, как мамонты вымерли во всех других уголках планеты. Закрученными в спирали мамонтовыми бивнями усеян весь остров: их полно на галечных берегах и в руслах рек – а кое-где они даже подпирают стены жилищ егерей, словно охотничьи трофеи. «Когда в Египте строили пирамиды, по острову Врангеля бродили слоны, – рассказывает директор заповедника Александр Груздев. – Близость территории к континентальным природным комплексам Азии и Северной Америки и в то же время изолированность от них создали отличные условия для того, чтобы здесь сформировалась уникальная экосистема. Нигде в мире нет ничего подобного».

Земля, лежащая в 140 километрах от берегов Северо-Восточной Сибири, десятилетиями не давала покоя мореплавателям. Почти до конца XIX века само существование этого острова оставалось под вопросом, а он уже сменил несколько названий: Земля Тикеген, Земля Пловер, Земля Келлетта. Картографы терялись в догадках – некоторые предполагали, что это «отросток» Гренландии, протянувшийся прямо через полюс. Весь XIX век чуть ли не каждая экспедиция, стремившаяся приблизиться к острову, в итоге награждалась эпитетом «злополучная». Колонисты острова Врангеля перед эвакуацией на материк на борту канонерской лодки «Красный Октябрь», 19 августа 1924 года

В начале 1820-х годов чукотские охотники на северо-восточном побережье Сибири сообщили русскому путешественнику Фердинанду Врангелю о таинственной земле на севере, которую можно разглядеть лишь в ясную погоду. Врангель отплыл в указанном направлении, но путь кораблю преградили льды: берега так и не открылись ему. Почти 30 лет спустя капитан английского судна, отправившегося на поиски экспедиции Джона Франклина, заметил вдалеке призрачные очертания. Впоследствии капитаны китобойных судов не раз уверяли, что тоже видели этот остров. Американская арктическая экспедиция 1879 года, попавшая в ледовый плен, приблизилась к заветной земле настолько, что глава команды, Джордж Вашингтон Де Лонг, смог доподлинно установить, что это именно остров, а не полярный континент. Он же дал острову имя Врангеля. Но Де Лонгу так и не удалось высадиться на берег. Его судно «Жанетта» дрейфовало во льдах почти два года и затонуло в 1290 километрах к северо-западу от острова. И только в августе 1881 года на остров Врангеля впервые ступила нога человека: на нем высадилась команда американского корабля «Томас Корвин», бороздившего северные воды в поисках пропавшей «Жанетты». Члены поискового отряда, среди которых был и Джон Мюир, водрузили на острове флаг США. Экипаж «Корвина» дал острову имя Новая Колумбия – название это, впрочем, не прижилось. В том же году увидело свет первое описание острова, составленное Джоном Мюиром. Однако вскоре об этой земле на краю света все опять забыли – тридцать с лишним лет на остров никто не наведывался.

Лагерь экипажа погибшей бригантины «Карлук» на острове Врангеля, 1914 год

А потом прокатилась следующая волна обреченных на погибель экспедиций. Первой в их череде была Канадская арктическая экспедиция 1913 года. Чтобы добраться до острова, экипаж раздавленной льдами бригантины «Карлук» преодолел 130 километров по дрейфующему льду. Спасения ждали восемь месяцев, и за это время 11 из 25 несчастных погибли. В 1921 году еще одна канадская экспедиция, подняв британский флаг над островом, попыталась его колонизировать. Но и эта попытка не увенчалась успехом – лишь унесла жизни еще четырех человек. В 1924 году экспедиция Бориса Давыдова подняла над островом флаг СССР, а два года спустя здесь было основано постоянное поселение. В последнее время попасть на заповедную территорию стало легче. Министерство природных ресурсов и экологии России даже объявило о планах по развитию экотуризма на территории заповедника, но это дело будущего. Пока же остров остается естественной лабораторией для исследователей Арктики, которые в один голос твердят, что эта реликтовая тундра эпохи плейстоцена манит к себе с непреодолимой силой. «Такое чувство, будто ты на краю света, и дальше ничего уже нет», – признается Дэниел Фишер, специалист по мамонтам из Мичиганского университета. Остров Врангеля — снимок из космоса

«Это девственная среда, – говорит Ирина Менюшина, которая уже 32 сезона изучает на острове белых сов и песцов. – Здесь ощущаешь близость к фундаментальным процессам, управляющим жизнью Вселенной – рождение, смерть, естественный отбор, приливы и отливы популяционных волн. Я приезжаю на остров Врангеля из года в год, но его колдовские чары не утрачивают силы».

Но о природе острова Врангеля я расскажу отдельно.

https://mirinteresen.net/2152-kak-ssha-anglija-i-kanada-deli...

https://rg.ru/2003/10/18/vrangel.html

https://nat-geo.ru/nature/ostrov-vrangelya-oazis-vo-ldakh/

https://andreyplumer.livejournal.com/8762.html?view=comments