Три пространства войны

Снова и снова приходится повторять доктрину Сергея Переслегина - у войны есть три измерения: военное, экономическое и информационное.

И эта война против России уже идёт, о чём я также вынужден регулярно напоминать некоторым персонажам, которые не менее регулярно пытаются вместо касок одеть кастрюльки.

Причём ведётся война против нас во всех трёх измерениях.

В военном измерении всё хорошо. На Донбассе наши сидят в глухой непробиваемой обороне, в Сирии ВКС РФ помогают союзникам додавливать американских прокси. А 1 марта Путин продемонстрировал целую кучу новейших вооружений, которые или уже поступили в войска, или вот-вот поступят.

Что показательно, американцы попытались в Сирии поиграть мускулами, типа "вот мы как сейчас жахнем по сирийским войскам", но когда наши заявили, что будут сбивать не только ракеты, но и бить по тем целям, которые их выпускают, то Пентагон как-то сразу сник и у него "иссяк запал"(с). Так что в этом направлении я относительно спокоен.

В экономическом измерении тоже нормально. Звёзд с неба не хватаем, но рекордные урожаи и налаженное собственное производство мяса и других основных продуктов гарантирует, что с голоду никто не умрёт, и от импорта (в случае усиления санкций) Россия критически не зависит.

Конечно, всегда найдутся недовольные школьники (как говорит товарищ Пучков "малолетный дебил - это не про возраст"), у которых айфон не последней модели, но с точки зрения выживания страны и народа на их капризы и истерики наплевать.

А вот с информационным пространством у нас просто беда. Если не сказать катастрофа.

Во-первых, половина (если не больше) официально зарегистрированных интернет-СМИ несут фейки и вбросы (мы даже коллективно составили список большинства фейкомётов). Я всегда думал, что СМИ должны доносить беспристрастную информацию (поэтому я и не называю себя журналистом, потому что я пристрастен и не скрываю этого). Вместо этого они хайпят, нагнетают, истерят и бьют по эмоциям.

А за фразу "по информации нашего анонимного источника" давно впору судить, как за распространение заведомо ложной информации. Потому что если вы не можете подтвердить свою информацию, то это не факт, а слух. И зачастую такие слухи сочиняются, не выходя из редакции.

Во-вторых, в танец на костях включились многие крупные паблики в соцсетях, которые до этого никогда политикой не интересовались, а их официальная тематика - это развлечения, юмор, история, география и природа.

Причём, как я уже подчёркивал (и выкладывал скрины), вбросы про "сотни погибших" чередовались в таких пабликах с рекламой и шутками про говно. "Просто бизнес, ничего личного"(с)

А охват подобных пабликов - миллионы людей, в том числе дети и подростки, с некритичным мышлением (тут и не у всех взрослых оно есть).

В-третьих, в раздувание привычно включилась вся либеральная (и не только) оппозиция. Для них это соревнование "кто сумеет возглавить протест", как они открыто пишут в своих аккаунтах - то есть чисто борьба за лидерство среди пятой колонны и фриков (а это донаты и гранты). А на детей им наплевать.

Кстати, представьте себе, какой бы они подняли вой, если бы у нас прорвало крупнейшую плотину, как это случилось в прошлом году в США, где пришлось эвакуировать почти четверть миллиона человек. Да и когда в том же году в Лондоне сгорел небоскрёб, погибло 80 человек и столько же обгорело, что-то я не видел криков "монархия себя изжила" и "преступная Елизавета должна уйти".

В-четвёртых, огромные армии ботов превращают соцсети в какой-то кромешный ад, где скоро уже будет невозможно общаться, потому что под абсолютно любое сообщение (даже если это фотка котика или, боже упаси, обсуждение хоккейного матча) обязательно прибегают боты с обличениями "преступной власти Путина".

Кстати, сайт "Украина.ру" на днях выпустил большое и подробное расследование Владимира Корнилова относительно британских компаний, которые производят фабрики ботов на вполне себе легальном основании и в промышленных масштабах.

Именно оттуда, из Великобритании (а ещё из Канады, Дании и, конечно же, из Украины) и вещают многочисленные "дончане и кемеровчане, дочери шахтёров", у которых не всё однозначно.

В-пятых, высветились и многие целевые группы, на которые нацелена (или, как модно теперь говорить "таргетирована") западная пропаганда. Это и либералы, и националисты, и тоскующие за СССР (к сожалению), и "царебожцы" с "православнутыми" (не путать с православными), и неоязычники, и сторонники теорий заговора, и

Один из самых диких вбросов - это что дети в Кимерово ещё живы, но похищены "злобной жидовской властью", чтобы съесть их 30 марта. Если честно, даже не знаю, почему именно 30 марта - это праздник какой-то? Причём пишут, репостят и обсуждают это на полном серьёзе.

В общем, в информационном пространстве у нас полный хаос, адъ и израиль. Где совершенно свободно и я бы даже сказал вольготно действуют пятая колонна, грантоедские СМИ, иностранные кибервойска и западные фабрики ботов.

Не зря военная доктрина США называется "Шок и трепет". В ней говорится, что целью даже прямых боевых действий американские стратеги считают, прежде всего, деморализацию и разложение противника.

В идеале - переманить как можно больше на свою сторону, взращивая пятую колонну, перекупить (как генералитет в Ираке), убедить в невозможности победы, запугать, лишить мотивации к сопротивлению и так далее.

Для этих целей годятся любые средства - внушить мифы о превосходстве, непогрешимости, непобедимости, прогрессивности и процветании США, навязать комплекс национальной неполноценности другим народам, внедрить мысль "ваша страна неправильная, поэтому её защищать не нужно" (например, вещать про "два Отечества").

Или, в идеале, руками самого обманываемого народа привести к власти нужных Западу людей - на всё готовых марионеточных компрадоров, зачастую имеющих образование Окфорда, Йеля, ВШЭ и других "правильных" университетов. Как это произошло на Украине, где президента, премьер-министра и прочие ключевые должности теперь назначают напрямую из Вашингтона.

Если в традиционной войне противника нужно убить, в экономической его нужно купить (или, наоборот, разорить), то в информационной войне противника нужно переубедить, навязать ему нужные взгляды, ценности и идеалы. Изменить его восприятие, систему оценки и интерпретации реальности (или, как пишут в умной литературе "пространство отображения-реагирования").

Или, как минимум, набить его голову какой-нибудь дикой эклектикой (типа неоязычества с теориями заговора и "запретной историей"), чтобы лишить возможности адекватно оценивать и воспринимать реальность.

Зачем прямое военное столкновение, в котором неизбежно будут массово гибнуть твои солдаты и которое чревато ответным ударом, в том числе и ядерным? Если проще подкупить "оппозицию" в нужной стране, взрастить через сотни грантоедских НКО пятую колонну, а затем попытаться привести их к власти.

Во время Великой Отечественной войны нацитская пропаганда тоже вещала "Германия несёт вам цивилизацию и свободу от большевиков", "Мы воюем против коммунизма, а не против русских", "Политрук лжёт" (теперь это называется "кремлёвский пропагандист", ога), "В плену хорошо кормят, горячий чай и тёплые одеяла" и даже "В Германия фас штёт ошень кароший работа".

И находились различные Власовы с "Народно-трудовыми союзами" (название какое!), которые вещали про "два Отечества", и что одно из них неправильное, а они воюют за "правильное". Но носили они при этом почему-то нацистскую форму и получали зарплату в рейхсмарках.

Современные американские нацисты, движимые всё той же идеей национального превосходства и богоизбранности (God bless America), довели искусство пропаганды до невиданных высот. Доктор Геббельс по сравнению с ними жалкий аматор, и нервно курит в коридоре.

И вот уже дети тех, кто разваливал СССР, закончив Йель и Нью-Йоркский университет (а иногда скромное МГИМО), вещают про "Запад вовсе не желает нам зла", "Это злой Путин создаёт конфронтацию, а нужно сдаться и жить дружно" или даже сообщают нам о своей тоске об этом самом разваленном их отцами СССР. Что угодно, лишь бы развалить и современную Российскую Федерацию.

Причём вещают они это совершенно разным аудиториям - правым и левым, националистам и коммунистам, монархистам и либералам, консерваторам и гомосексуалистам - но все дороги, по которым они ведут свою "паству" (красивый термин для замены слова "стадо"), неизбежно приводят на Болотную. Исключительно на Болотную.

Покупаете ли вы батончик "Сникерс" или батончик "Марс", деньги всё равно идут корпорации "Нестле". Пьёте вы "Фанту" или "Спрайт" - деньги всё равно идут "Кока-коле". Скачете ли вы под красным знаменем, имперкой или радужным флагом (им всё равно, главное чтобы скакали) - за ними всё равно виднеется звёздно-матрасный. На сегодняшний день всё именно так.

И если вы идейный, то для Запада это ещё лучше - вы высокомотивированы, и вам тогда не нужно платить. Без разницы, идейный вы монархист, анархист, националист или, прости меня Ктулху, "высокий коммунитарий".

На самом деле в текущих реалиях есть только одна дихотомия, только одно противостояние: вы или за реальную Российскую Федерацию, со всеми её достоинствами и недостатками (помните, что настоящая любовь безусловна, то есть не предусматривает никаких условий), или за некое идеализированное "другое Отечество", но тогда вы действуете на стороне герра (или теперь мистера?) Власова и американского империализма/нацизма.

Так что пора определяться...

Александр Роджерс, специально для News Front



Опубликовано https://news-front.info/2018/03/30/tri-prostranstva-vojny-aleksandr-rodzhers/