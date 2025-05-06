Как Великая Вселенная сохранила нашу любовь

Автор Антонина Легкова
Я защищаю Диплом, а в кармане уже лежит авиабилет Москва - Ереван. Я сегодня улетаю в экспедицию, где трудится мой муж! При первом удобном случае мы идем в горы.
Взявшись за руки, мы медленно поднимаемся все выше и выше. Перед нами открываются сказочные пейзажи. Ничего более красивого видеть до сих пор мне не приходилось.
Мы долго-долго лежали, не шевелясь. У мужа не разжимались руки, их просто свело. Мы, наконец, встали, огляделись. На нас не было даже царапины. В такое чудо трудно поверить. Да, тогда мы это посчитали чудом. И только сейчас я знаю точно, что это Великая Вселенная сохранила нашу любовь.
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