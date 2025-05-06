Как Великая Вселенная сохранила нашу любовь

Автор Антонина Легкова

Я защищаю Диплом, а в кармане уже лежит авиабилет Москва - Ереван. Я сегодня улетаю в экспедицию, где трудится мой муж! При первом удобном случае мы идем в горы.

Взявшись за руки, мы медленно поднимаемся все выше и выше. Перед нами открываются сказочные пейзажи. Ничего более красивого видеть до сих пор мне не приходилось.

Забрались мы довольно высоко. На одном из привалов муж крепко обнял меня и, забыв обо всем на свете от переполнявших его чувств, во весь голос крикнул: «Слушайте горы, слушайте все. Я люблю …» и назвал мое имя. Через несколько мгновений, будто в ответ, загудели горы, задрожала земля, посыпались камни. Нас сбило с ног, а мимо понеслись, с грохотом ударяясь друг о друга, огромные камни. Мы все теснее вжимались друг в друга. А камни все летели, грохот не смолкал. И вдруг… тишина. Все закончилось также внезапно, как и началось.

Мы долго-долго лежали, не шевелясь. У мужа не разжимались руки, их просто свело. Мы, наконец, встали, огляделись. На нас не было даже царапины. В такое чудо трудно поверить. Да, тогда мы это посчитали чудом. И только сейчас я знаю точно, что это Великая Вселенная сохранила нашу любовь.

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