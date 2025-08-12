Музеи Москвы, ч.20. Особняк Стахеева

Особняк Стахеева Н.Д., о котором сегодня будет рассказ, расположен на Новой Басманной, д.14, стр.1. Проходя по этой улице, особенно летом, вы непременно обратите внимание на элегантный особняк-дворец безупречных пропорций, с изумрудной зеленой лужайкой и фонтаном перед ним. Великолепно сохранившихся интерьеры, сочетающие классику, готику, мавританский стиль.

Роскошный особняк занимают детский хор, творческие секции ЦДДЖ. Несколько лет в помещении жила Зинаида Морозова, снимались запоминающиеся эпизоды телешоу «Битва экстрасенсов», фильм «17 мгновений весны», «Адмирал». В Москве живут легенды о владельце дома, послужившим прототипом Кисы, искавшего бриллианты в киноленте «12 стульев». Выстроен был этот особняк Стахеевым Николаем Дмитриевичем, потомственным почетным гражданином коммерции советником. Родом он из купеческого семейства, которое начало свою торговую деятельность еще в 18 веке в Елабуге. А уже в 19 веке братья Стахеевы торговали хлебом, сахаром, чаем почти на всей территории Российской империи. К началу 20 века Николай Стахеев занимался торговлей зерном, лесом, владел золотыми приисками и нефтяными месторождениями, имел ткацкие мануфактуры, доходные дома и собственный грузовой флот. Акции торгового дома Стахеевых держал император Николай II. Н. Д. Стахеев, будучи сыном елабужского купца 1-й гильдии, унаследовал после смерти отца 5 миллионов рублей. Мать Николая Дмитриевича родом из купеческой семьи Шишкина, родная сестра известного художника-пейзажиста. Будущий владелец дома на Басманной вырос в творческой среде, научился понимать особенности живописи, скульптуры. Вместе с наследством, Стахеев успешно перенял дела отца. Продавал хлеб, чай, лес, располагал золотыми приисками, нефтяными месторождениями. Преумножил капитал в 8 раз. В Москве меценат активно скупал старинные усадьбы, возводил многоэтажные дома. Огромный земельный участок на Новой Басманной Стахеев выкупил в 1890-х годах. Проект особняка разработан архитектором М. Ф. Бугровскому. Строительство дома в Москве обошлось Стахееву 1 млн. рублей. Особняк является ярким примером эклектики XIX столетия, объектом культурного наследия федерального значения.

Тут надо отметить, что Н.Д.Стахеев был большим ценителем и знатоком искусства, страстным коллекционером. Любовь к искусству он, видимо, унаследовал от своей матери Александры Ивановны — родной сестры художника-пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина. Поэтому и к оформлению своего особняка Стахеев подошел с пониманием и вкусом. Ныне особняк Стахеева — один из наиболее ярких и хорошо сохранившихся примеров эклектической архитектуры конца XIX века: фасад здания выполнен в греческом стиле, а залы — в различных стилях разных эпох. В ансамбле особняка поражает тщательная проработка деталей, внимание к мелочам для создания целостного образа.

Являясь ценителем искусства, Николай Дмитриевич уделил особое внимание декоративным составляющим дома. Помещения дворца выполнены в различных стилях, напоминают шкатулку с сюрпризами. Хорошо сохранилась художественная обработка дерева, сложные схемы укладки паркета, витражные рисунки, мраморные, гипсовые предметы. Парадный двор украшает фонтан, располагающий чугунной «Богиней ночи». Скульптура выполнена французскими мастерами ХIХ столетия. Позади дома Стахеева пристроена галерея, справа - контора. Роскошные апартаменты арендовали известные люди Москвы. В 1910-х годах помещение снимала Зинаида Григорьевна Морозова, вдова мецената Саввы Тимофеевича Морозова за 25 000 рублей/год. Особое внимание надо обратить на чугунный фонтан. Он называется «Богиня ночи» и был изготовлен во Франции, как гласит легенда, по рисунку самого хозяина. Сразу после сооружения фонтан привлекал толпы любопытствующих: это был первый в Москве фонтан с электрическим фонарём. Говорят, он действует до сих пор.

Меценат много путешествовал, до Первой Мировой войны жил во Франции. Часто посещал казино Монте-Карло. К 1918 году имущество купца 1-й гильдии было национализировано правительством Москвы. Стахеев поспешил забрать из тайника дома на Басманной ценные вещи, но был арестован ГПУ. На допросе потомственный почетный гражданин Москвы предложил Дзержинскому обменять тайник на пенсию, дать возможность уехать. Революционер охотно подписал сделку. Стахеев получал пожизненно пенсию. Найденные сокровища частично потрачены в 1927 году на строительство Дома Культуры железнодорожников (Комсомольская площадь), архитектор - А. В. Щусев. События были обнародованы журналистами железнодорожной газеты «Гудок» Е. Петровым, И. Ильфом. В отдельные периоды усадьба размещала различные организации: ДК Железнодорожников им. Дзержинского, Деловой клуб автотранспортников, Российское лесное научно-техническое сообщество Москвы. В 1940 году дом Стахеева передали дорожникам, обеспечив множество детских кружков. Стены Дома Культуры помнят пятнадцатилетнего Олега Даля, Басилашвили, Толкунову.

Строгий, внушительный фасад в греческом стиле

Фасадное убранство дома Стахеева отражает неогреческий стиль, бывалые любители экскурсий отмечают:

симметричную осевую композицию;

треугольное завершение фасада;

декоративные колонны;

ниши, размещающие чугунные светильники;

древнегреческие статуи женщин в легких, струящихся нарядах. Парадный вход украшают ионические ордера, высеченные из натурального базальта, крышу гранитного навеса – навершия, обрамленные абстрактными завитками, ракушками. Дверной проем окаймляют пестрые, вертикально установленные витражи. Благородный, элегантный неоклассический стиль прослеживается в оформлении лужайки. Коротко остриженный газон, тропинки, цветочные грядки, немногочисленные деревья, не переманивающие внимание гостей от чугунного фонтана. Центральную часть композиции занимает «Богиня ночи» – статуя женщины, удерживающая фонарь в руке. Скульптура выполнена французскими мастерами, электрический фонарь при жизни Стахеева был неслыханной редкостью.

Вход в особняк Стахеева расположен не по центру, а справа, во дворе

Сразу при входе вы попадаете в некое подобие тамбура; как объяснил гид, это так называемая привратницкая. В этом особняке её узкие окна при входе украшены витражами

Дворцовый холл

От нижнего привратника белоснежные мраморные ступени увлекают гостей в холл греческого стиля. Опытному глазу станут заметны отклонения от традиционного, беломраморного исполнения – пространство впечатляет изобилием используемых в интерьере оттенков. Потолок холла украшен изящной лепниной

Поднимаемся по лестнице и попадаем в холл в греческом стиле, украшенный колоннами и пилястрами из розового искусственного мрамора На верху лестницы около колонн установлены напольные светильники Торшеры украшены фигурками сфинксов Отделка холла изобилует лепниной и росписями, но благодаря мастерству архитектора все выглядит изящно, завораживающе гармонично Сюжеты росписей, возможно, напоминали хозяину природу любимого им юга: в Крыму Стахеев владел несколькими дачами.

Центральную часть потолка занимает квадратный витраж, выдержанный в греческой тематике

Из холла двери ведут в разные залы: греческий, готический, курительную. Проходы к ним оформлены лепниной построже Вертикальная плоскость вестибюля, столбы, пилястры представлены нежно-розовой палитрой. Стеклянные светильники, разукрашенные бушующими красками, радуют разнообразием флористики, птиц. Гипсовый декор, преимущественно белых тонов, выделяется на цветных покрытиях стен. Освещают холл настенные бра в форме факелов, сфинксов. Согласно задумке Стахеева, входная группа должна создавать ощущение открытого, внутреннего дворика – атриума древнего греческого или римского дома. Архитекторы дома учли суровый климат России, накрыв вестибюль витражным подсвечивающимся потолком.

Кабинет Стахеева в Москве

В рабочем кабинете владельца дома удачно сочетаются абсолютно противоположные стили с преобладанием темного дерева. На экскурсии посетителей встречают добротные двусторчатые двери, дубовые панели, скрывающие нижнюю треть стеновых покрытий, ростовые зеркала, массивный камин, письменный стол, книжное хранилище. Темные обои декорированы золотыми узорами. Мягкая кожаная мебель, размещенная вблизи камина, также выполнена в коричневых тонах. Верхний декор пространства оживляет интерьер романского стиля. Потолок производит неизгладимое впечатление своей богатой лепниной, вычурными кессонами, изысканным сочетанием зеленых оттенков потолка с деревянной отделкой стен Потолочные плинтуса вылеплены из нежно-розового гипса, многоуровневый потолок вылеплен сложным орнаментом желто-синих оттенков. По центру объемной розетки красуется хрустальная люстра.

Белая гостиная

Роскошная гостиная дома Стахеева имела несколько наименований, соответствующих применению. Огромных габаритов комната называлась «Музыкальным залом» или «Бальным». В оформлении преобладают лепные элементы, имитирующие резьбу по камню, расписные потолки, отображающие героев древнегреческой мифологии, рельефное панно о жизни Ахилла. Стены украшены лепниной на тему греческой мифологии На потолке в плафоне росписи эллинской же тематики

Особого внимания в помещениях дворца заслуживает наборной паркет. Для создания композиций использованы различные породы дерева, отличающиеся фактурой, цветовой гаммой.

Розовая гостиная

Рокайльная комната привлекает участников экскурсии россыпью завитков, ракушек, богато украшающих горизонтальные, вертикальные составляющие интерьера. Из сложного потолочного орнамента спускается многоярусный хрустальный светильник. Оформление гостиной присуще стилю рококо. При Стахееве комната принадлежала хозяйке. Сегодня помещение располагает одним предметом меблировки - необъятных параметров, красоты фарфоровый стол с опорами-статуями. Инкрустированную золотом столешницу окружает 20 белоснежных стульев с ажурными спинками, изящными ножками. Расположенная рядом зеленая гостиная обладает меньшими габаритами. В помещении прослеживается стиль рококо. Также комната служит проходом в детскую, зимний сад.

Зимний сад

Просторное помещение отличается минимальным декором, панорамными окнами, прозрачным потолком. Стеклянная крыша установлена в 20-х годах. Зимний сад дома Стахеева вызывал множество дискуссий у московской элиты. Купец собирал растительность с различных уголков земного шара, многие экспонаты были диковинными. Детская комната

Восточное крыло здания начинается детской комнатой, переоборудованной позже в домашний театр. Роскошно убранный, ярко освещенный зал дома Стахеева используется для репетиций драмкружка Дома Культуры железнодорожников. Готическая столовая

Экскурсия в Готическую столовую окутывает атмосферой средневековой Европы. Отделка интерьеров выполнена десятками пород ценной древесины. Входные двери устремлены вверх, резные растительные орнаменты укрывают целиком полотно. Готическая столовая, резная песнь пламенеющей готики Вот кружевная вязь потолка … стрельчатые арки свода … резные двери …монументальный камин В продолжение дверного проема вверху закреплена массивная панель, декорированная французскими королевскими лилиями. Стены покрыты плоскими филенками, обрамленными сложными узорами. Выше взгляд устремляется на полированные столпы из красного дерева, органично сочетающиеся с основным каркасом кессонного потолка. Потолочная поверхность отображает сложное сплетение изысканных фактур, потрясающих узоров, античной люстры в готическом стиле. Предметы меблировки, высеченные из ценных пород дерева, также воплощают элегантность, аристократизм, неповторимое величие венецианского стиля. Стулья, расставленные вдоль стен, впечатляют усердием мастеров. Огромные резные спинки, точеные опоры – истинные мини-троны. Огромный резной шкаф, занимающий значительную часть помещения, не утяжеляет впечатления – резьбовые элементы, стеклянные вставки, продуманная конструкция полностью компенсирует габариты. Камин отделан деревянными резными панелями. Наружный декор полностью соответствует отделке комнаты. Прямоугольные колоннады являются продолжением стеновых покрытий, на опорах высятся небольшие круглые полированные столпы из махагони. Полы готической столовой в доме Стахеева покрыты светлыми элементами древесины, образующими четкие геометрические фигуры.

Тут я не могу промолчать про свою любимейшую деталь в московских особняках конца 19 – начала 20 века: это выполнение оконных ниш и подоконников из природного камня. В качестве материала могут использоваться более привычные породы – мрамор, гранит, а могут, как в этом особняке, более редкие – оникс, яшма и т.п. Полированная поверхность уникального рисунка в сочетании с тщательно обработанной древесиной рам выглядит просто завораживающе. В подоконниках и в откосах установлены декоративные решётки, прикрывающие воздуховоды, через которые поступал теплый воздух из отапливаемого подвала — аналог современной тепловой завесы. А вот в кабинете хозяина камень для оформления окон был более традиционных оттенков Мавританская курительная

Красивая резная дверь отделяет средневековый замок от Мавританской курительной комнаты. Яркими восточными орнаментами окрашены стены, потолок, предметы интерьера. Создается ощущение нахождения внутри резной шкатулки, обшитой красочными персидскими тканями. Оконные, дверные проемы изготовлены из полированной яшмы – красивейшего непрозрачного минерала с матовым блеском. Если вернуться в греческий холл, то далее двигаемся по проходной комнате вот с такими изящными потолками… … и попадаем в коридорчик между рокайльной комнатой и зимним садом, тоже оформленный в стиле рококо (на фото видно, что состояние этого помещения неудовлетворительное, явно требуется реставрация) По центру потолка плафон с цветущей сакурой Из коридорчика вот такие резные двери ведут в гостиную хозяйки (рокайльную комнату) Эти гостиная и коридорчик перед ней понесли, пожалуй, самые значительные утраты. Ведь стиль рококо предполагает большую декоративную нагруженность интерьеров, сплошную заполненность всей поверхности, отвращение к пустому пространству. Поэтому можно предположить, что внутри лепных медальонов, картушей и панно были росписи, гобелены или иные декоративные элементы: Посмотрите, как вычурна и витиевата лепнина, каково стремление уйти от линейно-геометрической гармонии

Вот моя любовь — откосы и подоконники из натурального камня (металлические прутья на рамах – это такие запоры, типа шпингалета на всю высоту окна): Из коридорчика в стиле рококо двери ведут в зимний сад. Особняк — это лишь часть прежней обширной усадьбы, принадлежавшей Стахееву. Большой сад позади дома в 1920-е годы вошёл в состав новообразованного городского парка — сада имени Баумана. Например, руинный грот «Бельведер», до сих пор сохранившийся в этом парке, когда-то входил в стахеевскую усадьбу.

Доподлинно же известно, что с 1918 года в особняке располагались ведомства Народного комиссариата путей сообщения. А с 1940 года и поныне — Центральный дом детей железнодорожников.

