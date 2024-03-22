История «водочного короля» Петра Смирнова

Водку бренда Smirnoff знают во всем мире. Многие считают ее российской, делая выводы из названия. У известной британской компании Smirnoff действительно русские корни. Фирму основал в 1863 году в Москве предприниматель Петр Арсеньевич Смирнов и она успешно работала до самой Октябрьской революции. Жизнь Петра Смирнова, которого по праву называли «водочным королем», была насыщенной и интересной, поэтому давайте с ним познакомимся. Петр Смирнов появился на свет в 1831 году в деревне Каюрово Мышкинского уезда Ярославской губернии. Его родители, Арсений Алексеевич и Матрена Григорьевна были крепостными крестьянами, и в церковных книгах записаны как Алексеевы. Погрузка бочек с вином на подводы. Москва. Середина 19 века

Несмотря на то что Алексеевы не были свободными людьми, они не бедствовали. В 19 веке многие помещики разрешали своим крестьянам заниматься коммерцией, получая с нее долю прибыли. Точно также зародился бизнес российского «конфетного короля» Алексея Абрикосова.

В середине 1810-х отец Петра вместе с братом Иваном отправились в Москву, где занялись производством и торговлей алкоголем. Бизнес приносил хороший доход, и мужчины мечтали о том, чтобы выкупить себя и свои семьи. Но оброк, который по закону был положен барину, съедал львиную долю прибыли. Поэтому мечта Арсения Алексеевича осуществилась не скоро, только в 1857 году. К этому моменту виноделие стало семейным делом будущих Смирновых, и их продукцию знали и любили не только в столице.

Семейный бизнес

В 1858 году отец забрал сыновей Петра и Якова в Москву. Там они воспользовались правом свободных людей изменить фамилию и превратились в Смирновых. Братья с детства помогали взрослым в их работе и хорошо разбирались в виноделии. Петр Смирнов с 10 лет работал в лавке дяди Якова, который стал купцом первой гильдии. Мальчик не терял время даром и как губка впитывал важные знания и секреты профессии.

Пётр Арсеньевич Смирнов

В Москве Петр также начал с торговли. Он работал приказчиком в принадлежавшем отцу ренсковом погребе (заведении по продаже спиртных напитков на вынос). Молодой человек показал себя старательным и сообразительным работником. Поэтому отец передал свой бизнес именно ему. Вскоре новый хозяин предприятия открыл еще одну лавку и стал купцом третьей гильдии.

В 1864 году Петр Смирнов основал водочный завод «У Чугунного моста», на котором работали 25 человек. Купец никогда не гнался за сверхприбылями любой ценой. Девизом его компании было:

«Давать лучшее, вырабатывать продукты из первоклассного русского материала и не жалеть средств и затрат на наисовершенные аппараты производства».

Интересно, что сам Смирнов был убежденным трезвенником и сам так ни разу и не попробовал свою отличную продукцию.

Всемирная популярность

С каждым годом дело Смирнова разрасталось. В конце 1860-х он купил еще один завод у купца Шихобалова и открыл сеть винных погребов. Потребители высоко ценили качество продукции Смирнова. Привлекали их и особые рецептуры, созданные еще отцом купца. Тот активно использовал ягоды, коренья и травы, придававшие водке неповторимый приятный вкус. В 1869 году Петр Смирнов настолько уверился в своей марке, что подал заявку на право стать поставщиком императорского двора, но ему отказали. К началу 1890-х промышленник, кроме винных заводов, владел 15 складами, 7 стекольными фабриками и 4 типографиями, печатающими этикетки. Всего на Смирнова работали 1500 человек. За год компания разливала 50 млн бутылок алкогольных напитков.

Водку и вина разливали в стеклянную тару разной емкости и формы, что очень нравилось покупателям. Ежедневно только по Москве продукцию доставляли 200 повозок. К 1897 году оборот компании составил огромную сумму 19 млн рублей. По статистике промышленник занял до 60 процентов алкогольного рынка Российской империи. Водка «Смирновъ» вышла и на международный рынок. В 1873 году бренд принял участие в Международной промышленной выставке в Вене. Там продукты торговой марки получили высокие награды и обзавелись многочисленными поклонниками. Через три года водки и вина Смирнова представили на Всемирной промышленной выставке в Филадельфии. С этого момента начались поставки и в США.

Поставщик императорского двора

В 1877 году Министерство финансов России разрешило Смирнову размещать на этикетках государственный герб Российской империи, рядом с медалями за победы в выставках. Это было высшим признанием качества продукции, и Петр Арсеньевич официально стал «водочным королем». Петр Смирнов активно занимался благотворительностью. Ежегодно он тратил большие суммы на строительство больниц и храмов, поддержку школ и училищ. Как мецената, промышленника наградили медалью на Андреевской ленте, орденами Святой Анны II и III степени.

В 1882 году, после участия во Всероссийской промышленно-художественной выставке, на этикетках появился второй государственный герб. Такой чести до Смирнова не удостаивался в России никто. В 1885 он снова подал заявку и все-таки стал поставщиком императорского двора. Его водку полюбил сам император Александр III, который был не совсем равнодушен к спиртному. После этого Смирнов получил еще два герба, орден Станислава III степени, титул коммерческого советника и право поставлять кагор во все православные храмы империи. В 1897 году Смирнов получил золотую медаль на выставке в Стокгольме. Это была последняя награда в жизни «водочного короля». 29 ноября 1898 года промышленник скоропостижно скончался. Свое дело он передал сыновьям Петру, Николаю и Владимиру.

Бренд после революции

Компания «Смирновъ» существовала до Октябрьской революции. После прихода большевиков ее национализировали, а семья Смирновых бежала за границу. Имея на счетах более 15 млн рублей, сыновья «короля» без труда основали новый бизнес в Стамбуле, а затем в принадлежавшем Польше Львове. Именно львовская фабрика начала выпускать продукцию под маркой «Smirnoff», известной сейчас во всем мире. Компания принадлежала Смирновым до 1938 года, после чего ее выкупил Джон Мартин, владелец компании Heublein. С этого момента бренд полностью утратил всякую связь с Россией. В 1992 году торговую марку «Смирновъ» возродил Борис Смирнов, праправнук Петра Смирнова. Но зарубежная компания Diageo, владеющая правами на бренд, после многочисленных судов поглотила компанию, сделав ее своим дочерним предприятием.

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