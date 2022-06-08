Возрождение производства – новая реальность России?

После распада Советского Союза в России была распространена наивная точка зрения, что якобы стране не нужно промышленное производство, а товары могут закупаться за границей. Подобные идеи пропагандировали различные либеральные реформаторы, исполняющие планы западных заказчиков. Иностранные капиталы активно проводили хищническую политику, направленную на разрушение и разграбление достижений советской экономики. Результатом их планомерной деятельности стал подрыв производственных мощностей нашей страны, закрытие заводов, разорение учреждений сельского хозяйства, рост безработицы и падение доходов населения.

На замену реальному производству настойчиво продвигалась сфера услуг и «спекулятивная экономика». Тысячи специалистов остались без работы. Жителям России предлагалось занимать должности на низкооплачиваемых обслуживающих должностях или ввязываться в спекулятивные финансовые структуры. Выгодополучателем этих процессов являлись западные финансовые элиты, наживающие свои капиталы с помощью понижения ценности труда в других странах.

Высокотехнологические отрасли (машины, станкостроения, самолетостроение) были подорваны в первую очередь. Массово банкротились и уничтожались заводы, промышленные зоны превращались в торговые центры или места бесконтрольной застройки. Подобная организация экономики была нацелена только на быструю прибыль узкого числа лиц и не давала никаких надежд на дальнейшее развитие.

Несмотря на стабилизацию российской экономики в 2000-е годы, иностранные капиталы продолжали диктовать свои условия в формате глобальной рыночной экономики. Любые попытки отечественных производителей по отвоеванию российского рынка сталкивались с жесткой реакцией западных производителей. Международные корпорации с помощью ценовых махинаций подавляли любые перспективные производственные предприятия. Перед страной возникла угроза полного захвата рынка.

Начало освобождению российской экономики от западных интервентов было положено в 2014 году. Именно тогда были приняты первые программы импортозамещения, давшие отечественным производителям дополнительные стимулы для развития. Первой освобождённой отраслью экономики стало сельское хозяйство. Российские производители заняли сегменты рынка, ранее удерживаемые иностранными импортерами, и смогли обеспечить граждан нашей страны качественными продуктами питания. И главный результат этой победы мы видим сейчас наиболее отчетливо – наша страна полностью обеспечена продовольствием отечественного производства и не зависит от превратностей западных поставщиков в условиях кризиса.

Новые санкционные условия фактически создали условия для освобождения остальных сегментов российской экономики и возрождения производства. Советская эпоха наглядно показала, что Россия может обеспечить не только себя товарами собственной промышленности. Теперь же настало время восстановить промышленный потенциал, подорванный либеральными деятелями. Уже всем очевидно, что не фондовые спекуляции и не сектор услуг формируют величие страны. Только реальное производство товаров, от продуктов питания до транспортных самолётов может обеспечить стране безопасность и процветание. Искусственно раздутая сфера обслуживания в условиях отсутствия иностранного влияния будет сокращаться, способствуя оттоку кадров в сектор производства.

Возрождение производства повлечет за собой и новый расцвет технического образования. Отмена болонской системы позволит российскому образованию отделаться от излишней бюрократизации и увеличить число инженерных и технических учебных учреждений. Молодые специалисты получат возможность гарантированного трудоустройства на восстановленных предприятиях.

На современном этапе для возрождения производства принимаются меры, опробованные Советским Союзом. Только такие решения позволят укрепить экономический потенциал и создать основу для развития нашей страны. Как уже показал опыт сектора сельского хозяйства, замещение иностранных товаров ведет к значительному улучшению качества потребляемого продукта. А улучшение качества продуктов производства приведет к улучшению и уровня жизни россиян. Вместе с этим проследует и восстановление престижа рабочих и технических специальностей. Миф о быстрых заработках через финансовые махинации на фондовых рынках уходит в прошлое. На уровне образования и воспитания образ высококлассного специалиста вернется в систему ценностных ориентиров россиян.

Индустриальный поворот стал возможен только в связи с проведением специальной военной операцией. Теперь последние связи, которыми пользовался иностранный капитал для продвижения своего влияния, разорваны окончательно. Настает новая эпоха – эпоха возрождения российской промышленности. Создание высокотехнологических рабочих мест и инновационного производств позволит России добиться новых вершин. Товары российского производства надежно обеспечат экономическую безопасность нашей страны и благодаря своему высокому качеству смогут конкурировать на рынках дружественных России стран.