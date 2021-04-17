Новый рейх - у границ России восстаёт агрессивная империя

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Мир изменился. И изменился он очень быстро, многие не то, что отреагировать, многие понять этого не смогли. Да, коронавирусная инфекция, охватившая земной шар, поспособствовала «засыпанию» и потере концентрации внимания. Много факторов сыграло свою роль. «Мир уже не будет прежним».

Ниже мы просто перечисляем «турецкие» события, произошедшие в послевоенный период конфликта в Нагорном Карабахе, которые, по нашему мнению, заслуживают внимания и которые помогут нарисовать в голове картину происходящего, а может, и нанести эту картину на карту для наглядности.

Итак, что произошло после 44-дневной войны в Карабахе? Что делает Турция? Насколько глубоко она проникла в регион? В каких направлениях будут развиваться события в отношении России? При чем здесь Лондон и Израиль?! Как на все это смотрит Китай?

— Уже началось строительство турецко-фашистских школ в Азербайджане.
— Реджеп Эрдоган утвердил «Соглашения между правительством АР и правительством Турции» об учреждении и механизме работы и деятельности культурных центров.
— В Азербайджане начато создание судостроительной компании «Каспиан Шип Билдинг», занимающейся постройкой БПЛА (Израиль).

— Компания «Кавказ онлайн» — поставщик интернета в Армению — куплена азербайджанским бизнесменом.

— Турция хочет исключить из конституции принцип светскости, перенятый у французов (главный имам Айя-Софии, профессор Стамбульского университета). Ждем новой конституции.
— Строительство турецких баз в Гяндже, Габале и Ленкоране (за этим стоит Великобритания, это их геополитика).
— «Фашистское» приветствие Эрдогана «рабия» — «Одна нация, один флаг, одна родина, одно государство!» (еще обязательно прозвучит «громко»).

— Израильская группа ученых, проанализировав турецкие учебники, пришла к выводу, что в Турции детям прививают «симпатию к мотивациям ИГИЛ* и “Аль-Каиды”*». Пропагандируются понятия «турецкое мировое господство» и османский «идеал мирового порядка».

— Утверждены Эрдоганом два важнейших протокола «Тюркского совета» об объемах обязательных платежей государств-членов Тюркского совета (Азербайджан — 44,5%, Казахстан — 25%, Кыргызстан — 0,5%, Турция — 30%) и об объемах обязательных платежей в бюджет Тюркской Академии (Азербайджан — 25%, Казахстан — 44,5%, Кыргызстан — 0,5%, Турция — 30%).
— Узбекистан отсутствует в списке «тюркских стран», так как он вступил в 2019 году, а Совет был создан в 2018. Но это вопрос времени…
— Заявление президента Узбекистана: «Страны Средней Азии смогут через Турцию и Азербайджан выйти в европейские страны, а Турция с Азербайджаном через наши страны сможет выйти на Восток. Пришло время нам создать свой инвестиционный фонд и банк развития тюркского мира».
— Турцией утверждено соглашение о военном сотрудничестве с Казахстаном.
— Огромные суммы турецких (американских, натовских) грантов размещены в Казахстане, Туркмении, Узбекистане.

— Анкара подкупает политиков региона, формируя разветвленную сеть агентов влияния.

— Открывает консульство в Киргизии (после визита главы МИД Турции).
— Алиев заявил (не мог удержаться), что Зангезур станет играть объединяющую роль для тюркского мира в качестве транспортного хаба.
— Заявление Джабарова об инвестировании 19 млрд долларов в экономику Турции (а Турция в экономику Азербайджана — лишь 13 млрд долл.,
но наращивание идет, за март в Азербайджан поставлено «оборонной» продукции почти на 250 млн долл., экспорт за год вырос на 75%) говорит о полной «расположенности и повернутости» политики Азербайджана в сторону Турции, ну и, сами понимаете, не в сторону России (кстати, история с «Искандером» — скорее всего, проявление приверженности тюркскому миру, свидетельствующее о неискренности отношений с Москвой).

— Русскоязычное население стремительно покидает Казахстан, а этнические казахи возвращаются из других государств.

— В казахстанском городе Павлодаре переименовали 30 улиц, напоминающих о российском и советском периоде истории.
— Президент Турции утвердил закон о ратификации соглашения с Азербайджаном о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. Будет создана совместная комиссия в области ВПК.
— Фотовыставка в Хате, где послы Азербайджана и тюркоязычных государств Центральной Азии приняли участие, подчеркнула «важность общения на одном языке, географическое единство и братство», губернатор города Р. Доган (интересно, чье мнение он высказал).

— В Турции арестовали 100 отставных адмиралов, выступивших с письмом относительно выхода из «Конвенции Монтрё».

— Эрдоган поздравил по телефону нового президента Косово.

А еще:

— Турция озаботилась безнаказанностью Израиля за действия на территории Палестины.

— Анкара «следит» за соблюдением прав человека в Уйгурской автономии в Китае.

— Создает образ врага из Китая для мусульман-уйгуров.
— Призывает Индию к ослаблению давления в Кашмире.
— Руками Азербайджана Турция налаживает отношения с Пакистаном.
— Встревожена проблемами народа рохинджа в Мьянме.
— «Обеспокоена» продолжающимися «атаками» Асада и «страданием самих сирийцев».

— Поддерживает Грузию в вопросах Абхазии и Южной Осетии.

— Поддерживает территориальную целостность Украины (включая Крым), куда же без нее, поэтому Зеленский в Катаре, и потом в Турцию — вновь «освежить» вопрос вступления в НАТО.
— Ведет переговоры с «Талибаном»* и правительством Афганистана.

— А Китай, тем временем, находится в ожидании, когда в этих государствах всё сформируется и будет готово к захвату (чистая экономия и восточная мудрость).

— Сам Китай также старательно поддерживает «дружеские отношения» и с Азербайджаном (и все в это верят).
— В 2020 году наступил умалчиваемый катастрофический дефицит рынка полупроводников.
— Турция «паникует», не хватает микросхем для «Байрактаров», начались перебои с поставками, ведутся срочные поиски производственных площадей (страны СНГ, скупка активов, например, «Хитачи»), курс лиры начинает «хромать».
— Происходит стабильное усиление компании TSMC на мировом рынке (Тайвань, становится понятна причина беспорядков и желания добиться большей автономии, противостояние США Китаю, санкции «Хуавэй»).
— Остановка или частичное прекращение производства многих автопроизводителей из-за отсутствия элементной базы электроники (вся продукция идет на ВПК и беспилотники), ценники на электронику скоро могут увеличиться почти вдвое.

— Стремление США противостоять дефициту за счет постройки собственных производств в Аризоне (запуск завода по плану в 2024 году).

— Появляется возможность Китаю занять лидирующую позицию на политической арене из-за ослабления США уже в 2022 — начале 2023 года (пока не готов).
— Блокировка Суэцкого канала контейнеровозом.
— Стремление Турции создать логистический центр в Ливии.
— Заявления Израиля по проектам строительства ж/д пути как альтернативы Суэцкого канала.
— Бесконечное рекламирование турецких беспилотников и регулярные совместные с Турцией учения.
— Ах, дааа, еще про Грецию нужно добавить. Ее правительство направило запрос правительству Ливии (где функционируют турецкие военные базы) о демаркации границ.

И очень похоже, что Эрдогана во всем этом сможет остановить либо сама экономика Турции, которая не выдержит «замаха», либо оппозиция и внутренний кризис.

Итак, наблюдаем, что явно выражены геополитические цели и интересы по изменению политического и геополитического устройства региона ВНЕрегиональных игроков (Англия в их числе).

В том числе и против России, Ирана и еще Северной Кореи (но мы про нее сейчас не упоминали).

Все в точности, как и написано в британском «Обзоре о безопасности, обороне и развитии внешней политики в условиях конкуренции».

Что имеем, то имеем.

https://rusvesna.su/news/1617736594

политикаЗападдорога в никуда
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