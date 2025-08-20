ФРОНТОВЫЕ КОТЫ
Там, где взрывы растут
Как из дыма цветы,
Рядом с нами живут
Фронтовые коты!
И откуда они
Где есть горе и боль,
Словно с неба сошли,
Души Ангелов, что ль?
Только в каждый блиндаж,
Где вселялся народ,
Как божественный страж
Заявлялся свой кот.
Черный, серый, рябой
Перепутать нельзя
Есть на выбор любой -
Это наши друзья!
Кот водительский - "Дрон"
На сидении спит
Пока ближний его
Под Камазом лежит,
"Тайсон" - черный, как ночь,
На охоту ползет
И пошли бы все прочь -
Он в разведке живёт!
"Рыжик", хитрый зело,
По тропинке бежит!
Кто хозяин его?
Угадал! - Замполит!
Самый толстый - штабной -
Не боится собак
Светло-серый, стальной
По прозванью "Черпак"!
"Боцман" - страшный на вид,
Разбегайся, народ,
Громче всех он шипит
И при кухне живёт!..
Если долго не спал,
На душе маета,
Если очень устал -
Позови ты кота!
Позови ты кота
И он сразу придет,
Словно скажет тогда
-Ерунда, все пройдёт!
В руку тыкнеся лбом,
Рядом ляжет, урча,
Сразу вспомнишь свой дом
И заснешь, как дитя...
© Олег Прусаков (позывной "Дырокол", отряд "Штурмовой", 24 МСП), действующий участник СВО, ветеран боевых действий)
