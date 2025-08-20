Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

13 993 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Чешева (Баранова)
    Это не страна, это весь мир сошёл с ума(((Территория Героев...
  • Геннадий Исаков
    Тут нет никакой идеологической войны. Мы приняли капитализм, отбросили свое главное оружие - коммунистическую идеолог...Холодная война 2....
  • Семен Демин
    Одни воюют и погибают. Другие раз,езжают по заграницам, закатывают свадьбы на сотни миллионов. Что это за страна!? За...Территория Героев...

Фронтовые коты

ФРОНТОВЫЕ КОТЫ
Там, где взрывы растут
Как из дыма цветы,
Рядом с нами живут
Фронтовые коты!

И откуда они
Где есть горе и боль,
Словно с неба сошли,
Души Ангелов, что ль?

Только в каждый блиндаж,
Где вселялся народ,
Как божественный страж
Заявлялся свой кот.

Черный, серый, рябой
Перепутать нельзя
Есть на выбор любой -
Это наши друзья!

 

Кот водительский - "Дрон"
На сидении спит
Пока ближний его
Под Камазом лежит,

"Тайсон" - черный, как ночь,
На охоту ползет 
И пошли бы все прочь -
Он в разведке живёт!

"Рыжик", хитрый зело,
По тропинке бежит!
Кто хозяин его?
Угадал! - Замполит!

Самый толстый - штабной -
Не боится собак
Светло-серый, стальной
По прозванью "Черпак"!

"Боцман" - страшный на вид,
Разбегайся, народ, 
Громче всех он шипит
И при кухне живёт!..

Если долго не спал, 
На душе маета,
Если очень устал -
Позови ты кота!

Позови ты кота
И он сразу придет,
Словно скажет тогда
-Ерунда, все пройдёт!

В руку тыкнеся лбом,
Рядом ляжет, урча,
Сразу вспомнишь свой дом
И заснешь, как дитя...

© Олег Прусаков (позывной "Дырокол", отряд "Штурмовой", 24 МСП), действующий участник СВО, ветеран боевых действий)

природа
камаз
фото сегодня
олег прусаков (дырокол)
животный мир
Светлана Митленко
егопод; камаз
