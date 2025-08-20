Мы из Советского Союза

ФРОНТОВЫЕ КОТЫ

Там, где взрывы растут

Как из дыма цветы,

Рядом с нами живут

Фронтовые коты!

И откуда они

Где есть горе и боль,

Словно с неба сошли,

Души Ангелов, что ль?

Только в каждый блиндаж,

Где вселялся народ,

Как божественный страж

Заявлялся свой кот.

Черный, серый, рябой

Перепутать нельзя

Есть на выбор любой -

Это наши друзья!

Кот водительский - "Дрон"

На сидении спит

Пока ближний его

Под Камазом лежит,

"Тайсон" - черный, как ночь,

На охоту ползет

И пошли бы все прочь -

Он в разведке живёт!

"Рыжик", хитрый зело,

По тропинке бежит!

Кто хозяин его?

Угадал! - Замполит!

Самый толстый - штабной -

Не боится собак

Светло-серый, стальной

По прозванью "Черпак"!

"Боцман" - страшный на вид,

Разбегайся, народ,

Громче всех он шипит

И при кухне живёт!..

Если долго не спал,

На душе маета,

Если очень устал -

Позови ты кота!

Позови ты кота

И он сразу придет,

Словно скажет тогда

-Ерунда, все пройдёт!

В руку тыкнеся лбом,

Рядом ляжет, урча,

Сразу вспомнишь свой дом

И заснешь, как дитя...

© Олег Прусаков (позывной "Дырокол", отряд "Штурмовой", 24 МСП), действующий участник СВО, ветеран боевых действий)