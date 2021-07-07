Вырвать Россию из лап глобализма. Путин утвердил переход к экономическому суверенитету

Несмотря на обретение Россией политического (2012 г.) и геополитического (2014 г.) суверенитета, наша страна по-прежнему остается экономически интегрированной в глобалистские структуры. Многие удивляются, почему Россия присоединяет Крым, наплевав на мнение Запада и, в то же время, безоговорочно следует указам МВФ.



Но для тех, кто понимает систему мироустройства, ответ очевиден. Владимир Путин сумел вырвать Россию из лап политического (2003-2012 гг.) и геополитического (2007-2014 гг.) глобализма. Однако с экономикой все гораздо сложнее и тоньше. Процесс стало возможно запустить лишь в 2020 году. Сколько он продлится - не известно. Путин хочет завершить все к 2024 году, чтобы после спокойно передать власть преемнику. Но, если не получится, то остается запасной вариант, правовое основание к которому утвердил народ России - еще один срок. Возможно, не полный. В зависимости от обстоятельств.

Позавчера Президент утвердил Стратегию национальной безопасности, в которой четко и ясно обозначен курс России на обретение экономического суверенитета. Ранее подобных смелых формулировок не было.

Но обо всем по порядку

Первое, на что хотелось бы обратить внимание - это следующий пункт:

Для успешного проведения структурной трансформации российской экономики необходимо принять меры, направленные на формирование самостоятельной финансово-банковской системы, повышение эффективности стратегического управления экономическим развитие Российской Федерации и государственного регулирования экономики.

Где-то на Неглинной загрустила Эльвира Набиуллина.

Президент открытым текстом пишет, что наш финансовый сектор находится под контролем Запада и данную проблему необходимо решать. В противном случае добиться успешного экономического развития страны не удастся.



Помимо этого, Путин говорит о государственном регулировании экономики, ни слова не сказав о "свободном рынке". Это тот самый государственный капитализм, смешанный тип экономики, систему которого выстраивает первый вице-премьер Андрей Белоусов. Россия отказывается от навязанной модели либерального капитализма и переходит к своей традиционной системе, которая давала результат и в Российской Империи, и в Советском Союзе.



Среди задач, которые необходимо решить, мы бы выделили следующее:

обеспечение ускорения темпов прироста инвестиций в основной капитал, доступность долгосрочного кредитования, защиты и поощрении капиталовложений, стимулирование использования внутренних источников инвестиций.

Подобное полностью противоречит глобалисткой модели, навязанной нам в 1990-е годы. Сутью этой модели является запрет на внутреннее долгосрочное финансирование экономики. Все инвестиции должны направляться из-за рубежа и быть доступными только в том случае, если Россия "ведет себя хорошо".

укрепление финансовой системы Российской Федерации и ее суверенитета, развитие национальной инфраструктуры финансовых рынков, в том числе платежной инфраструктуры, преодоление зависимости в этой сфере от третьих стран, расширение практики расчетов с иностранными партнерами в национальных валютах, сокращение вывода финансовых активов за границу, сокращение использования доллара США при осуществлении внешнеэкономической деятельности

Подобное мы комментировать не будем. На наш взгляд, здесь все и так очевидно.

Таким образом все наши выводы, которые мы публиковали на протяжении 2020 года, полностью оправдались. Усиление государственников, снижение влияние системных либералов и прочее - все это было не разовым спонтанным моментов в период кризиса, а целенаправленной политикой Главы государства, который использовал кризис как инструмент.



Владимир Путин в свойственной ему манере разведчика сначала попробовал ослабить влияние глобалистов аккуратно, как бы случайно. И, увидев, что все получается, усилил давление. Уход Чубайса, Кузьминова, продавливание Силуанов, офшорных олигархов, демонстративное прозвище "Гобсеки", данное системным либералам, разоблачение Кудрина - все это звенья одной цепи.



А конечная цель - обретение Россией полного суверенитета и возвращение в стан ведущих держав. Кто-то может сказать, что процесс идет медленно. Но, нет. Если у Путина все получится, то процесс займет всего лишь четверть века. В исторической хронологии это очень мало. Можно сказать, молниеносно. От ига мы, например, избавлялись несколько сотен лет, последствия Смутного времени переваривали целый XVII век. Глобалистов же окончательно вышвырнем за время правления только одного Лидера.

https://mpsh.ru/1602-vyrvat-rossiju-iz-lap-globalizma-putin-...