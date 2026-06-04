Рисованный Санкт-Петербург

«Вид Белого зала Зимнего дворца», 1840-е годы. Сергей ЗарянкоЭммануил Бернштейн, «Ленинград. Певческий мостик», 1949 год
Дмитрий Титов, «Ленинград», 1959 год
Валентина Данилова, «Решетка летнего сада», 1960-е гг
Петербург на картинах Яны ИванчинойЯна Иванчина — петербургская художница, работающая также в Москве.
Петербург на картинах Маргариты Хворостовой
Непарадный Петербург на картинах Алисы ЛипинойХудожница считает, что Санкт-Петербург красив не только с фасада, но и со дворов. Свое очарование есть у проходных анфилад или облупившихся стен домов-памятников.Алиса Липина часто рисует именно такой — совсем непарадный город: дворы, арки, глухие стены брандмауэров, крыши.
«Доходный дом Розенштейна. Четыре сезона»«Доходный дом Розенштейна. Четыре сезона»
Петербург глазами художницы Нади ШумовойНадежда - урбанскетчер, рисует с натуры. Она поделилась с нами своими работами.Уютный Петербург на картинах художницы Яны ПетровойУютный Петербург на картинах художницы Яны Петровой
Мрачный Петербург на картинах художницы Ирины Ховриной Серия "Питер. Цвет", фотографика.Алексей Викторович Рычков — художник, который специализируется на различных жанрах и техниках, включая морские пейзажи, городские пейзажи, натюрморты и портретную живопись. Особое внимание он уделяет пейзажам Петербурга, создавая романтические и классические образы города. Эти работы отражают классический и парадный облик Петербурга с особым мастерством передачи настроения и атмосферы.Картины выполнены в жанре городской пейзаж, где важное место занимает вода, набережные и архитектурные памятники.Его работы были представлены на выставках в России, Франции, Швейцарии и Германии. Алексей Рычков является членом Союза художников России и продолжает активно участвовать в художественных фестивалях и выставках.Котики Питера
Художник / Татьяна Родионова
Появился новый тренд с вязаным Петербургом продолжаетсяТолько посмотрите, какую красоту я нашла в сети!
И на сегодня все.
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