Рисованный Санкт-Петербург

«Вид Белого зала Зимнего дворца», 1840-е годы. Сергей Зарянко Эммануил Бернштейн, «Ленинград. Певческий мостик», 1949 год

Дмитрий Титов, «Ленинград», 1959 год

Валентина Данилова, «Решетка летнего сада», 1960-е гг

Петербург на картинах Яны Иванчиной Яна Иванчина — петербургская художница, работающая также в Москве.

Её стиль узнают по экспрессивным мазкам и фактуре, а серия «Мокрый Петербург» стала визитной карточкой. Работы художницы находятся в частных коллекциях и Фонде «Культурное Достояние СПб», она активно участвует в выставках и её картины пользуются всё большим спросом.Петербург на картинах Яны ИванчинойПетербург на картинах Маргариты ХворостовойПетербург на картинах Маргариты ХворостовойНепарадный Петербург на картинах Алисы ЛипинойХудожница считает, что Санкт-Петербург красив не только с фасада, но и со дворов. Свое очарование есть у проходных анфилад или облупившихся стен домов-памятников.Алиса Липина часто рисует именно такой — совсем непарадный город: дворы, арки, глухие стены брандмауэров, крыши.«Доходный дом Розенштейна. Четыре сезона»«Доходный дом Розенштейна. Четыре сезона»Петербург глазами художницы Нади ШумовойНадежда - урбанскетчер, рисует с натуры. Она поделилась с нами своими работами.Уютный Петербург на картинах художницы Яны ПетровойУютный Петербург на картинах художницы Яны ПетровойМрачный Петербург на картинах художницы Ирины ХовринойСерия "Питер. Цвет", фотографика.Алексей Викторович Рычков — художник, который специализируется на различных жанрах и техниках, включая морские пейзажи, городские пейзажи, натюрморты и портретную живопись.Особое внимание он уделяет пейзажам Петербурга, создавая романтические и классические образы города. Эти работы отражают классический и парадный облик Петербурга с особым мастерством передачи настроения и атмосферы.Картины выполнены в жанре городской пейзаж, где важное место занимает вода, набережные и архитектурные памятники.Его работы были представлены на выставках в России, Франции, Швейцарии и Германии. Алексей Рычков является членом Союза художников России и продолжает активно участвовать в художественных фестивалях и выставках.Котики ПитераХудожник / Татьяна РодионоваПоявился новый тренд с вязаным Петербургом продолжаетсяТолько посмотрите, какую красоту я нашла в сети!И на сегодня все.