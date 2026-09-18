Сталин, спецслужбы и шпионы Запада

В жизни вождя СССР, как принято считать, было много тайн. И уж тем более, они должны сопровождать отношения Иосифа Виссарионовича со своими спецслужбами. Однако историк Александр Колпакиди, пришедший к нам в гости, считает, что тут слишком много вымысла. КОНСПИРОЛОГИЕЙ СТАЛИН НЕ УВЛЕКАЛСЯ

- Александр Иванович, в свое время довелось читать, что Сталин во время судебных процессов в период политических репрессий сидел за занавесочкой и слушал показания подсудимых.

- Когда у нас говорят о Сталине, создается впечатление, что этот человек разъезжал по курортам, встречался с балеринами, катался на яхте. Поймите, он работал с утра до ночи. На износ. Сейчас опубликованы дневники его посещений. Опубликованы повестки заседания Политбюро. Объем работы, которую он выполнял, он просто чудовищный. У него просто не было времени ходить на эти процессы, да они его и мало интересовали.

- Как же так? Он ведь инициировал репрессии, которые проводили по его указаниям спецслужбы.

- Сталин спецслужбами интересовался реально мало. И даже есть его прямое высказывание по поводу этого. В мае 1937-го он дал указания о том, как надо строить разведку. Он там сказал: да, мы имеем огромные успехи в области экономики, в области политики, мы победили. Но вот в области разведки мы резко отстали, проиграли. Это говорит, что тема его мало интересовала.

К примеру, когда был разбор полетов по финской войне, в генштабе собрались полководцы и военачальники, легендарный наш разведчик Мамсуров, который в Испании послужил Хемингуэю прототипом одного из герок. Мамсуров рассказывал о деятельности, что сейчас называется – спецназа, в тылу финнов. Диверсанты, лыжный батальон, маскхалаты.

Сталин послушал и говорит: «Что вы мне тут рассказываете? Это все фокусы какие-то. Фокусами войну не выигрывают. Войну выигрывают самолеты и танки». Он даже не хотел слушать про этих диверсантов и спецназ, потому что его интересовало, почему самолеты и танки. Он не увлекался конспирологией.

- Старые большевики немножко, что называется, забурели. Они развелись со своими соратницами, женились на молоденьких секретутках. И хотели на курорты. Если вы почитаете письма Артузова Сталину, когда он оправдывался уже в предчувствии цугундера, он об этом пишет: я больной, я не могу, как товарищ Урицкий, сидеть ночами на работе. Тоже развелся и так далее. Берзин, легендарный, женился на 18-летней испанке, которая по-русски не говорила. Они уже были не работники. А для модернизации нужны были волки. Помните фильм «Время, вперед!»? Знаменитая свиридовская мелодия. Нужны были звери, которые не спят вообще никогда, а все время пашут, пашут и пашут. А уйти они по-хорошему не хотели.

- Но он ведь и сам был не без греха, если читать, какие оргии с балеринами в Кремле закатывали?

- Да что вы! Кто с кем спит – он это не выяснял. Его не интересовало это, и у него на это не было времени. Но он относился к этому очень строго. Он был такой пуританин по жизни. Его, очевидно, так мать религиозная очень воспитала. Наверное, и пример отца-пьяницы был для него очень травмирующий. И он вырос очень пуритански настроенным человеком. Ленин-то гомосексуализм разрешил, а Сталин его опять запретил. И это очень многим коммунистам на Западе не понравилось. Тем не менее, для него это был принципиальный момент, как и момент с масонами. Было решение Коминтерна, что членство в масонских ложах не совместимо с членством в Коминтерне.

- А Ягода, Ежов?

- Что касается руководителей органов, он и тут слишком долго терпел. Ягоде вменялось в вину, что он так и не нашел то реально действующее подполье, и очень большие провалы в работе. Совсем другое дело - Ежов. При котором был пик репрессий. Почему репрессии стали настолько массовыми, я думаю, что политическими обвинениями прикрывали бюрократизм, очковтирательство, воровство и другие чисто экономические преступления. Ты взорвал завод, не туда плюнул, будешь расстрелян как шпион. Или ты бюрократ, ты бумаге не давал хода, из-за тебя не построили чего-то. Будешь расстрелян как шпион. Зачем это делалось, для меня не совсем понятно. Может быть, чтобы не слишком долго возиться с делами. Или Ежов хотел доказать свою незаменимость. "В амальгаме, связанной с трагической темой большого террора, есть самая гадостная краска – это Ежов"

В амальгаме, связанной с трагической темой большого террора, есть самая гадостная краска – это Ежов. Это ненормальный человек. Не потому что у него ориентация неправильная была. Человек, который всю жизнь всё скрывал. Скрывал, когда родился, скрывал национальность, скрывал происхождение отца. Это был патентованный лжец. Во всей этой ежовщине очень важен тот факт, что он оказался в это время в этом месте. Все говорят: вот, Сталин подписывал. Ну да, но Сталин же не разбирал каждое дело. Вот ему приносят, говорят: вот этот сознался, вот доказательства. Вот этот дал показания на него. Все подтверждается. А что Сталин должен был сказать?

КРУГОМ ОДНИ ШПИОНЫ?

- Хорошо, а вот осужденные на всех этих процессах, они действительно работали на иностранные разведки, на польскую, японскую, германскую, английскую и т.д.?

- Если человек скажет вам: я знаю, были или не были, - знайте, он просто врет. Я всегда привожу довольно интересный, но банальный пример. У Троцкого была своя организация – Четвертый интернационал, помощники, своя секретная часть. И секретный архив - переписка со сторонниками в том числе в Советском Союзе. Переписка засекреченная. Через курьеров, агентов, дипломатов, которые работали на него.

Если бы узнали, что эти люди с ним переписываются, понятно, что их ждало. И он в завещании разрешил открыть этот архив только для исследователей через 50 лет после его смерти. Он же не учитывал фактор Меркадера. В 1990 году, когда у нас цвели перестройка и гласность, этот секретный фонд, который хранился в Гарварде, был открыт. Знаете, что оказалось?

- Нет.

- Самое страшное - от нас скрыли это тогда (не в тренде было), и об этом и сейчас не говорит никто. Вы не найдете ничего в интернете на этот счет. Даже на вьетнамском языке. Оказалось, что подполье было. И связь между различными подпольными группами. Да, они были маленькие, по несколько десятков человек. Но это были «бывшие» люди: инженеры, руководившие крупными подразделениями предприятий, военные и т.д. Что сделал Сталин в конце 20-х – начале 30-х?

Он совершил модернизацию кровавую, по живому рвали. Россия отставала на десятилетия, была разрушена в 1917 году, была разрушена к 1921 году второй раз. И надо было это все одним рывком вытащить, как Мюнхгаузен из болота. Но Мюнхгаузен – это сказка, так не получится. А Сталин это сделал. И появилась масса недовольных. Не только какие-то помещики и буржуазия. Те же инженеры, потому что появилось огромное количество молодых инженеров из рабочих и крестьян. Престиж профессии резко упал, зарплата упала. И те люди, которым были поломаны карьеры после 1927 года, ждали своего часа. Это подполье было.

Так вот, выяснилось, что у Троцкого были свои люди в НКВД. У его организации. И мы до сих пор не знаем, кто они. Скорее всего, можно предположить, они были репрессированы в ходе этой волны 1937-1938 года. Мы знаем политиков, которые фигурируют в архиве. Они там по именам. А вот эти агенты не названы.

Кстати, и самого Троцкого Маннергейм хотел использовать во время финской войны. Когда Сталин создал правительство Куусинена, Маннергейм рассматривал два варианта ответа, кого привлечь – Керенского или Троцкого. Позиция Троцкого была в этот период очень двусмысленной. Активнейшим образом там подвизались и украинские националисты у Маннергейма. Одно ясно, разведывательная работа против СССР, в том числе и саботажно-диверсионная, велась самым активным образом. "Выяснилось, что у Троцкого были свои люди в НКВД. И мы до сих пор не знаем, кто они"

Помимо западных разведок, огромное количество белогвардейских организаций, в том числе террористических. Один только Российский общевоинский союз – десятки тысяч офицеров. И там было террористическое ядро, которое засылалось сюда. Целая борьба шла с ними и так далее. Было Братство Русской Правды. Трудовая крестьянская партия. Для всех них Сталин был личным врагом и главной мишенью.

- Ну, к Иосифу Виссарионовичу так просто было не подступиться. Он даже ездил тремя машинами одинаковыми, и никто не знал, в какой вождь.

- Знаете, в 20-х годах убить Сталина было раз плюнуть. Известна история, когда один террорист шел по Москве, а навстречу ему - Сталин. И тот так растерялся, что даже не попытался выстрелить в него, он подумал, что это не может быть Сталин. Это в 1928 или в 1929 году было, запамятовал.

- С другой стороны, наши спецслужбы тоже были не лыком шиты. Какие операции проворачивали!

- Не все так радужно. Сталин, когда давал указания о разведке, он сказал: не используйте трафарет. Каждый раз выдумывайте что-то новое. Потому что ваши враги понимают, что вы одну и ту же схему используете. Эта схема «Треста» постоянно использовалась. И в результате возникло такое явление как двойничество. У нас об этом никто не пишет.

Когда думали энкавэдэшники, что они завербовали человека, а человек на самом деле просто специально подставлялся, чтобы дурачить. Еще и деньги получал. И тройничество было. И бог знает сколько!

Я думаю, что на самом деле хрущевская оттепель, породившая великолепные фильмы «Мертвый сезон», «Адъютант его превосходительства», многое приукрасила. В жизни было всё совсем не так красиво. Например, было несколько ключевых агентов, информация от которых доносилась лично Сталину. И это не знаменитый пресловутый гестаповец Леман, которого Сталин не знал, и он его не интересовал, который якобы послужил прототипом Штирлица. Это вранье полное. Семенов абсолютно и не знал про него.

А были ключевые агенты, например, в Польше, которая являлась до 1935 года главным противником. Там жил некий Виктор Илинич, бывший польский офицер. Которого в середине 20-х годов наша военная разведка, которая называется ГРУ, завербовала. Он там попался, его обменяли вместе с большой группой наших разведчиков. И тут его завербовала уже в Москве внешняя разведка, то, что сейчас называется СВР. И его отправили назад, чтобы он, используя свои связи в верхах, а он знал очень многих людей, давал информацию. И вот несколько лет от него шла вся информация из самого верха. Он даже говорил, что он посла завербовал польского. Самый анекдот начался, когда этот посла перевели послом в Москву. И сейчас всех историков мучает вопрос: он был польская подстава или просто жулик ради бабок.

Или некий Маковский, который как бы польский убежденный коммунист. Он был резидентом советской внешней разведки в Париже. У него там на конспиративной квартире зачем-то полезли в сейф свои же люди и обнаружили неучтенную огромную сумму денег. И переписку с сестрой, в которой фигурируют высшие должностные лица Польши. А ему не ставилось никаких таких задач. И он не смог объяснить ни происхождения денег, ни переписку.

МЫ НЕ ЗНАЛИ И НЕ ЗНАЕМ СВОИХ ВРАГОВ

- Может быть, причина такого отношения Сталина со спецслужбами, с одной стороны – подозрительного, с другой стороны – на некотором расстоянии, лежит в более ранних событиях? Вот я сейчас зачитаю: «Милостивый государь Алексей Федорович, административно высланный в Туруханский край…»

- Его звали Владимир, а не Алексей. Это фальшивка! Это даже стыдно обсуждать.

- Да, речь о знаменитой подделке, якобы письме полковника Охранного отделения Еремина, в котором тот сообщает: «Административно высланный в Туруханский край Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин, будучи арестован в 1906 году, дал начальнику Тифлисского жандармского управления ценные агентурные сведения. А в 1908 году по прибытии Сталина в Петербург Сталин становится агентом петербургского охранного отделения...» А вы сразу сказали - фальшивка. Почему?

- В этой грязной истории уже все вычерпано до дна. Многократно доказано, что фальшивка. И полковник уже был переведен в другое место. И охранного отделения по месту адресации не было. В общем, все неправда, печати неправильные. Интереснее, кто стоит за этой историей.

- И кто же?

- Некий Исаак Дон Левин. Человек, сыгравший в жизни нашей страны большую роль. Его здесь даже не знают, а он один из основных деятелей холодной войны. Выходец из России, американец. О нем пишет довольно любопытный шизофреник Климов, перебежчик из нашей разведки. Единственный, кто пишет про этого Дон Левина. Дон Левин постоянно инициировал какие-то новые идеи в борьбе с Советами. И за фальшивкой о «Сталине - агенте охранке» маячит его силуэт.

Понимаете, когда у нас началась перестройка, на Западе решили, что можно раскрыть карты, и там произошли разоблачения. А мы здесь уже не узнали про эти карты. Про то, что унылая советская пропаганда была права во многом.

- Например? - «Процесс инженеров» - дело против сотрудников московской конторы британского электро-промышленного предприятия «Метро-Виккерс». Все время наши либералы кричали: вот, произвол, из-за паранойи Сталина Англия эмбарго наложила на торговлю с Советской Россией. Кричали, пока сами англичане в 90-е годы не признали, что там были их разведчики и резиденты. Это как?

Англичане не любят эти вещи признавать. У них был такой прекрасный бывший разведчик лорд Шепард. Аристократ, очень честный человек. Среди англичан встречаются такие. Когда он нашел в архиве документы о том, что английское правительство фактически санкционировало убийство Ленина и Троцкого в 1918 году, то хотел в своей книге этот документ воспроизвести. С ним судились два года и запретили. Причем уже во время суда это стало всем известно, попало в статьи. Из принципа. Этот принцип у них действует до сих пор. Мы знаем, что у нас в окружении Политбюро был некий иностранный агент. Под псевдонимом «Гибсон», по-моему. В 30-е годы. Кто это – непонятно. Кто-то из крупных, уровня замнаркома, может быть нарком. И англичане никогда нам не скажут, кто был этот Гибсон.

- Хорошо, Сталин не был агентом охранки, но ведь среди его соратников они были?

- Да его самого лично сдал Роман Малиновский, член ЦК, который сдал также и Яшу Свердлова, и Колю Бухарина. Были агенты охранки настоящие рекордсмены, один рекорд поставил, сдал более 180 человек. А еще один, Лобов, сдал охранке собственную жену.

- Устал, наверное, от семейной жизни… Сколько их было таких агентов, секретных сотрудников охранки?

- В 1912 году где-то состояло на учете около четырехсот агентов. Некоторые получали огромные деньги. Малиновский тот же получал к концу карьеры 700 рублей в месяц. А жалованье депутата Государственной думы было тогда 350 рублей. Он получал годовой доход, примерно равный доходу начальника Особого отдела Департамента полиции, то есть Бортникова. И таких агентов было очень много. Знаменитая школа Лонжюмо, там был агент из Иваново-Вознесенска. Рабочий. Его завербовали, потому что ему не давали работу как политическому активисту, и он голодал. У него были дети, жена не могла всех прокормить. И он от нищеты, от безысходности стал работать на охранку. Его отправили в эту школу как большевика. Он вернулся потом и повесился, так как не мог вынести своего предательства. А другие не задумывались над такими материями.

- Тот же Малиновский.

- Он выдал Сталина, и Сталин ничего не заподозрил. И Ленин за него все время бился. Когда в 1917 году Ленин, сидя в Разливе, прочитал в «Правде» статью о Малиновском под названием «Иуда», он сказал: как же я в нем ошибся! С другой стороны, Ленин и другую сказал вещь, чрезвычайно верную. Он сказал: ну да, он выдал много товарищей, и они погибли. Но сколько рабочих он привел к социализму. Сколько тысяч людей он привел в нашу партию!

И знаете, есть один еще принципиальный момент, который может объяснить, почему Сталин не уделял разведке той же такого особого внимания.

- Какой же?

- Александр Третий сказал, что у России два союзника – ее армия и ее флот. У Сталина вокруг были все враги, я про внешнюю среду, но Коминтерн был его мощнейшим союзником, коммунистическая идея. Миллионы работяг во всех странах и не только они. Были и лорды, и писатели. Обычно акцентируют внимание на шпионаже. Но они не были обычными шпионами, не брали за это деньги. У этих людей Родина была - Советский Союз. Не страна, где они случайно родились по факту рождения. А та, которую они считали для себя идеалом. Сталин знал об этом, и потому, как мне кажется, он особое внимание разведке и не уделял.

Виктор ГУСЕЙНОВ

https://ok.ru/group/51658906599571/topic/154802630924435

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