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Соликамск более 100 лет назад

Вчера мы смотрели Соликамск. Я решила немного продолжить. Предлагаю посмотреть Соликамск дореволюционный.

Соликамск

Вид города
Соликамск более 100 лет назад
Соликамск более 100 лет назад
Вид с реки
Соликамск более 100 лет назад
Богоявленская церковь. Вид с северо-востока.
Соликамск более 100 лет назад
Богоявленская церковь. Вид с юго-восточной стороны.
Соликамск более 100 лет назад
Колокольня Богоявленской церкви
Соликамск более 100 лет назад
Вид на колокольню и зимний собор
Соликамск более 100 лет назад
Воскресенская и Рождественская церкви
Соликамск более 100 лет назад
Крестовоздвиженский собор
Соликамск более 100 лет назад
Крестовоздвиженский собор. Паперть
Соликамск более 100 лет назад
Колонна в Крестовоздвиженском соборе
Соликамск более 100 лет назадСвято-Троицкий мужской монастырь
Соликамск более 100 лет назад
Соликамск более 100 лет назад
Свято-Троицкий мужской монастырь. Вид изнутри
Соликамск более 100 лет назад
Иконостас в Троицком соборе.
Соликамск более 100 лет назад
Троицкий собор.
Соликамск более 100 лет назад
Соборная колокольня в Соликамске
Соликамск более 100 лет назад
Церковь Жен МироносицСоликамск более 100 лет назад
Церковь Михаила Малеина
Соликамск более 100 лет назад
Базар
Соликамск более 100 лет назад
Сользавод
Соликамск более 100 лет назад
Без подписи
Без подписиБез подписи
Без подписиБез подписи
Без подписиВид на Городскую управу и Троицкий собор
Ввид на Городскую управу и Троицкий соборВид Соликамска
Вид Соликамска
Вид Соликамска
Вид СоликамскаВид Соликамска
Вид СоликамскаВид Соликамска с северо-запада
Вид Соликамска с северо-западаВид Соликамска с юго-запада
Вид Соликамска с юго-западаВид Соликамска, 1900 год
Вид Соликамска, 1900 год
Вид Соликамска, 1900.
Вид Соликамска, 1900.Вид на город с запада. Крестовоздвиженский собор, Соборная колокольня, Воскресенская церковь
Вид на город с запада. Крестовоздвиженский собор, Соборная колокольня, Воскресенская церковьВид с Чердынского тракта
Вид с Чердынского трактаВид с заречной стороны
Вид с заречной стороны
Воскресенская и Рождественская церкви
Воскресенская и Рождественская церквиВоскресенская и Рождественская церкви
Воскресенская и Рождественская церквиЗдание земской управы
Здание земской управыКозий мостик
Козий мостикКолокольня в Керчево
Колокольня в Керчево
Крестный ход к монастырю
Крестный ход к монастырюМельница и Богоявленская церковь
Мельница и Богоявленская церковьПанорама города
Панорама городаПанорама города
Панорама городаСоборная колокольня
Соборная колокольняСоборная колокольня.

Соборная колокольня. 1900 Спасская церковь
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