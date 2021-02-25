Соликамск более 100 лет назад

Мы из Советского Союза

Вчера мы смотрели Соликамск. Я решила немного продолжить. Предлагаю посмотреть Соликамск дореволюционный.

Соликамск







Вид с реки



Богоявленская церковь. Вид с северо-востока.



Богоявленская церковь. Вид с юго-восточной стороны.



Колокольня Богоявленской церкви



Вид на колокольню и зимний собор



Воскресенская и Рождественская церкви



Крестовоздвиженский собор



Крестовоздвиженский собор. Паперть



Колонна в Крестовоздвиженском соборе

Свято-Троицкий мужской монастырь





Свято-Троицкий мужской монастырь. Вид изнутри



Иконостас в Троицком соборе.



Троицкий собор.



Соборная колокольня в Соликамске



Церковь Жен Мироносиц

Церковь Михаила Малеина



Базар



Сользавод



Вид городаВид с рекиБогоявленская церковь. Вид с северо-востока.Богоявленская церковь. Вид с юго-восточной стороны.Колокольня Богоявленской церквиВид на колокольню и зимний соборВоскресенская и Рождественская церквиКрестовоздвиженский соборКрестовоздвиженский собор. ПапертьКолонна в Крестовоздвиженском собореСвято-Троицкий мужской монастырьСвято-Троицкий мужской монастырь. Вид изнутриИконостас в Троицком соборе.Троицкий собор.Соборная колокольня в СоликамскеЦерковь Жен МироносицЦерковь Михаила МалеинаБазарСользавод



Без подписи

Без подписи

Вид на Городскую управу и Троицкий собор

Вид Соликамска



Без подписиБез подписиБез подписиВид на Городскую управу и Троицкий соборВид Соликамска

Вид Соликамска

Вид Соликамска

Вид Соликамска с северо-запада

Вид Соликамска с юго-запада

Вид Соликамска, 1900 год



Вид Соликамска, 1900.

Вид на город с запада. Крестовоздвиженский собор, Соборная колокольня, Воскресенская церковь

Вид с Чердынского тракта

Вид с заречной стороны



Воскресенская и Рождественская церкви

Воскресенская и Рождественская церкви

Здание земской управы

Козий мостик

Колокольня в Керчево



Крестный ход к монастырю

Мельница и Богоявленская церковь

Панорама города

Панорама города

Соборная колокольня

Соборная колокольня.

Спасская церковь

Спасская церковь

Троицкий собор

Троицкий собор



Спасская церковь Спасская церковь Троицкий собор Троицкий собор