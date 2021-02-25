Соликамск более 100 лет назад

Вчера мы смотрели Соликамск. Я решила немного продолжить. Предлагаю посмотреть Соликамск дореволюционный.
Соликамск
Вид города
Вид с реки
Богоявленская церковь. Вид с северо-востока.
Богоявленская церковь. Вид с юго-восточной стороны.
Колокольня Богоявленской церкви
Вид на колокольню и зимний собор
Воскресенская и Рождественская церкви
Крестовоздвиженский собор
Крестовоздвиженский собор. Паперть
Колонна в Крестовоздвиженском соборе
Свято-Троицкий мужской монастырь
Свято-Троицкий мужской монастырь. Вид изнутри
Иконостас в Троицком соборе.
Троицкий собор.
Соборная колокольня в Соликамске
Церковь Жен Мироносиц
Церковь Михаила Малеина
Базар
Сользавод
Вид с реки
Богоявленская церковь. Вид с северо-востока.
Богоявленская церковь. Вид с юго-восточной стороны.
Колокольня Богоявленской церкви
Вид на колокольню и зимний собор
Воскресенская и Рождественская церкви
Крестовоздвиженский собор
Крестовоздвиженский собор. Паперть
Колонна в Крестовоздвиженском соборе
Свято-Троицкий мужской монастырь
Свято-Троицкий мужской монастырь. Вид изнутри
Иконостас в Троицком соборе.
Троицкий собор.
Соборная колокольня в Соликамске
Церковь Жен Мироносиц
Церковь Михаила Малеина
Базар
Сользавод
Вид Соликамска
Вид Соликамска
Вид Соликамска с северо-запада
Вид Соликамска с юго-запада
Вид Соликамска, 1900 год
Вид Соликамска
Вид Соликамска с северо-запада
Вид Соликамска с юго-запада
Вид Соликамска, 1900 год
Вид Соликамска, 1900.
Вид на город с запада. Крестовоздвиженский собор, Соборная колокольня, Воскресенская церковь
Вид с Чердынского тракта
Вид с заречной стороны
Вид на город с запада. Крестовоздвиженский собор, Соборная колокольня, Воскресенская церковь
Вид с Чердынского тракта
Вид с заречной стороны
Воскресенская и Рождественская церкви
Воскресенская и Рождественская церкви
Здание земской управы
Козий мостик
Колокольня в Керчево
Воскресенская и Рождественская церкви
Здание земской управы
Козий мостик
Колокольня в Керчево
Крестный ход к монастырю
Мельница и Богоявленская церковь
Панорама города
Панорама города
Соборная колокольня
Соборная колокольня.
Спасская церковь
Спасская церковь
Троицкий собор
Троицкий собор
Мельница и Богоявленская церковь
Панорама города
Панорама города
Соборная колокольня
Соборная колокольня.
Спасская церковь
Спасская церковь
Троицкий собор
Троицкий собор
Усолье
Усолье
Усолье
Церковь Иоанна Предтечи (Красное)
Церковь Иоанна Предтечи (Красное)
Церковь в селе Попова гора
Усолье
Усолье
Церковь Иоанна Предтечи (Красное)
Церковь Иоанна Предтечи (Красное)
Церковь в селе Попова гора
Свежие комментарии