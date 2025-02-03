А есть ли Гражданское общество?

Показательная дискуссия в Госдуме. Среди прочих озвучена мысль о том, на какие деньги и чьими руками ОПГ-диаспоры блокируют ужесточение миграционного законодательства. Там были и реплики печально известного таджикского депутата, но комментировать их смысла особого нет. Когда десятки посёлков, районов и целых городов превратились в зловонные кишлаки (лавинообразным этот процесс стал именно в последние пару лет, одновременно с малоосмысленным "убытием" под землю большого количества молодых русских мужчин), когда отовсюду несётся уже даже не крик, а вопль отчаяния добрых русских людей, когда они вынуждены продавать квартиры и покидать свои дома (как в "братской" Средней Азии, начиная с 90-х и до сих пор), когда дикие харыпы массово насилуют русских девушек, в том числе и в центре ещё недавно вполне благополучной Москвы (да, именно так: вышла с работы из Останкина, а тебя тут же поимели узбеки-питекантропы), когда даже Патриарх не бьёт, а колотит в набат, в это время играть цифирью, мол, вот, у нас всего 6 миллионов иностранцев - это даже не подлость и не предательство.

Это что-то гораздо, несоизмеримо хуже. Какая-то совсем уж инфернальная тьма. Достойная лишь тотального презрения.

Но интереснее (и одновременно плачевнее) другое. Слова 68-летнего замминистра МВД о братских народах. Ведь эти ходячие рудименты советской эпохи ничегошеньки не знают об этих народах. Для них это разновидность советского герба с сильно дозированной этноэкзотикой и надписью "РСС Тоҷикистон". Седовласые акакии, никогда не жившие, например, в Душанбе и только кушавшие там арак на официальных приёмах (и продолжающие это делать), совершенно искренне полагают, что таджики - это же братский народ, дедывоевали и прочая "общая история". Они на самом деле так считают. И это ничем не исправить. На основе такого понимания (точнее, его полного отсутствия) выстраивается жизненная позиция и принимаются важные решения. Именно оттуда череда таких грандиозных внешнеполитических успехов. В том числе и на Украине.

И это то, что должно тревожить по-настоящему. Госдеды на полном серьёзе собрались строить "государство-цивилизацию" на братской основе. При том, что империя, построенная на тех же принципах их предшественниками (а частично ими самими) прожила ничтожные 70 лет. Мировой рекорд по скоропостижности кончины. И развалилось это "государство-цивилизация" с таким оглушительным грохотом, что кровью умываемся до сих пор. А больше всех умываются русские. Которые в результате дружбонародных экспериментов не просто стали самым разделённым народом в мире, но ещё и подверглись "братьями" жуткому геноциду (где в хард, где в лайт-варианте) и миллионами бежали из городов, которые сами же построили, бросив могилы предков.

И вот теперь госдеды, значительная часть которых так или иначе причастна к "крупнейшей геополитической", видимо, подумали: а выкрутим-ка "равенство и братство" на полную. Должно же, наконец, получиться "государство-цивилизация" с братьями и внутри, и по периметру. Может, именно этого предыдущим рулевым не хватило? Нет. Получится всё то же самое. Правда, теперь русским больше некуда бежать от "братских народов". И это может значительно усложнить ситуацию в сторону куда большего драматизма.

Вот в этом и есть главная проблема. Они, обложившись правильной цифирью, красивыми отчётами и имитационно-глянцевой дружбой народов, хотят повторить. Причём, в немалом ах*е, надо полагать, и сами среднеазиатские бабаи. Многие из которых тоже родом из советской номенклатуры, но они и тогда были национально-ориентированы, а сейчас стократ больше. Дружбонародников там давным-давно нет. Но им Россия нужна целой, чтобы продолжать её доить в обмен на хитрые восточные улыбки. Поэтому некоторые ханы даже пытались наставить упоротых интернационалистов на путь истинный. Но те не вняли. Сказано: многонационал_очка! Значит, так оно и будет. На горе и беду всем окружающим, а русским в самую первую очередь.

https://t.me/russkiegramoty/54803

Очень легко доказать, что "гражданское общество" в России - это ровно такой же симулякр, как и всё остальное относящееся к сфере публичной политики. И существует это "гражданское общество" в очень узком, высочайше дозволенном коридоре. В диапазоне от поставок кальсон и раций второй армии мира до привлечения внимания к какому-нибудь третьесортному уголовному делу.

Нагляднее всего это видно на примере Госдумы - избранников, прости Господи, народа. Никакая политическая дискуссия там (и где-либо ещё) невозможна в принципе. Уточним, что политическая дискуссия - это не споры о допуске мигрантёнышей в школы, а вопросы вида "куда мы идём, правильный ли это путь и не ошибаются ли рулевые?". Такая публичная дискуссия считается ненужной и вредной. Потому что единство и сплочённость. Примерно как в СССР или вот в Сирии до недавнего времени.

Но это отдельная история. Сейчас разговор о том, что что в Госдуме спокойно могут заседать (ну или просто числиться) персонажи, которые регулярно прыгают на добрых русских людей или являются откровенными лоббистами отпетых русорезов. И никто ничего не может (и не сможет!) им сделать. Ряд примеров, которые на поверхности:

1. Леонид Слуцкий. Глава аж целой партии. Совершенно бессовестный агент влияния Азербайджана. Не стесняется записывать омерзительно фелляционные видосики со славословиями в адрес русорезов.

2. Олег Матвейчев, замглавы комитета. Прогулял важнейшее заседание, когда в состав России принимали регионы Новороссии, зато непрерывно угрожает расправой добрым русским людям.

3. Константин Затулин. Даже просто упоминать ФИО этого персонажа - зашквар, но напомним, что русские полицейские прямо называют его "иноагентом и предателем".

4. Адам Делимханов. Не внёс ни одной законодательной инициативы, зато имеет биографию, за которую при иных обстоятельствах тянул бы пожизненное, и при каждом удобном случае угрожает добрым русским людям убийствами, расправами и отрезанием голов. Герой Российской Федерации.

5. Алик Асанбаев (Владимир Васильев). Глава фракции правящей партии. Чистосердечно признался в госизмене, чудовищном, беспрецедентном преступлении против страны и народа. Будет пенсионерить в госдумовском кресле и далее - пока не вынесут вперёд ногами. Обладатель ордена "За заслуги перед таджикским Отечеством".

6. Бийсултан Хамзаев - по беспределу, на уровне подворотни хамит руководителям русских регионов и русским депутатам.

Будь в России гражданское общество, все эти персонажи не задержались бы в законотворческом органе и дня. Или бы в отставку ушёл весь парламент.

Как писали на этот счёт коллеги:

"Гражданское общество - это как раз когда недовольство имеет последствия (причём не для недовольных).

"Русское гражданское общество" вот уже сколько времени недовольно ситуацией с Журавелем и Кадыровым. И что? Ах, да, провели проверку, по результатом которой не смогли возбудить никаких дел. Никто об этом даже не говорит. Выговорились, сублимировали энергию (немалую роль в этом сыграл Семигин - уж как его разнесли! это же не Кадыров, его не страшно).

Вернули кресты - повезло. Но я не вижу здесь заслуги гражданского общества. Повезло, что принимающие это незначительное в масштабах федерации решение лица немного растерялись. Но будьте уверены, что когда к ним придут конкретные люди с конкретными требованиями (например, разрешить хиджабы в школах, создать мусульманскую больницу и т.п), вот это вот "русское гражданское общество", которое, казалось бы, отбило кресты, вдруг окажется бессильным.

Не думайте, что я кого-то пытаюсь убедить в том, что всё пропало, что пора лечь в гроб и так далее. Просто призываю не возгордиться без повода, а реально работать на свое (главным образом, коллективное) влияние".

И для примера как это работает в "союзных" национальных государствах. Стоило казахскому депутату Азамату Абильдаеву публично поддержать СВО, как его моментально обвинили в работе на иностранные спецслужбы и погнали из парламента ссаными тряпками.



А Дева-Дивная отметила:

А вообще заявление Владимира/Алика Васильева весьма интересное.

Вот он честно признался «Да, мы сознательно завозили радикальных исламистов». Ну то есть русофобских головорезов.

И дальше что? Какие действия? К чему было это признание? Типо, дорогие россияне, не удивляйтесь, если вам голову отрежут. Все под контролем, это исламисты.

Но самое страшное - это реакция людей. Послушали, проглотили и пошли встречать Новый Год.

Вот на это и было расчитано.

Кабан Луганский:

Не обладаю какой либо информацией о том, запрещён ли лозунг "Русские-вперёд" , но вот лозунг "России-русскую власть" внесен в список экстремистских аж в 2018 году.

Можете сами ознакомиться, открыв список экстремистских материалов Минюста, страница 44, номер в списке 4349.

Поэтому, России - многонациональную, многоконфессиональную, межрасовую и многоэтничную власть, только так...

Видно скоро и самих русских просто запретят.

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Тут уже образовался целый суп-набор плакалок от главных любимок многонациональной Российской Федерации. На которых не осталось ни одного свободного от влажных дружбонародных засосов места. Которые с головой утонули в беспрецедентных привилегиях, но и оттуда умудряются злобно шипеть, периодически срываясь на визгливое хамство:

Азербайджанцы:

"У России и так осталось немного дружественных государств, и вскоре она рискует потерять ещё одно - Азербайджан. Тем более, что и без того невысокий имидж России среди населения Азербайджана значительно ухудшился в свете последних событий".

Таджики:

"Наши граждане перестали верить в братство и дружбу со стороны русских друзей. Вклад граждан Таджикистана в развитие РФ является огромным и серьёзным. И это стоило бы учитывать нашим "друзьям" при выстраивании отношений с нами. Наши "друзья" убеждают нас в доброжелательности к таджикскому народу и нации. Но это ли доброжелательность? Основой доверительных и дружеских отношений между нашими странами может быть только уважение. Уважение наших граждан, и, соответственно, нашей нации, истории, культуры, самодостаточности. А такое, мягко говоря, неуважение, как минимум, не способствует развитию доверительных и дружеских отношений".

Чеченцы:

"У нас есть своё место в этой стране, которое мы заслужили своей кровью и своим потом. Нам что можно делать в этой стране? Может, мы не граждане Российской Федерации и являемся второсортными?"

Дагестанцы:

"Даже мне, адекватному человеку, приходит мысль, что может нам лучше врозь жить, чем вот так вот вместе, как собаки?"

И напомним про суровый закон природы, работающий чётко и без сбоев: чем больше вылизывания в труднодоступных местах, чем больше фестивалей плова, чем больше прогибания, томного закрывания глаз на этнический беспредел, жестов доброй воли и прочего "надо относиться с пониманием и терпеть", тем больше в ответ ненависти, хамства и презрения. Это никогда не работало, не работает и не будет работать по-другому.

https://t.me/russkiegramoty/56106

Да что далеко ходить. Вот вопиющий случай, произошедший буквально на днях.

И вот смотрите, что происходит в России:

В Петербурге задержали участника СВО Влада Балясникова и его соратницу Арину Тимченко за распространение антимиграционных листовок (гражданская позиция или нет?).

Их остановили на выходе из метро «Лесная», а при обыске обнаружили агитационные материалы. Полиция заявила, что листовки якобы носили антиправительственный характер. Вы видите тут антиправительственных характер? А полиция увидела!

Сейчас Балясников и Тимченко находятся в 19-м отделе полиции.

Их поместили в изолятор без оформления протоколов.

Балясников недавно вернулся из Белгородской области, где в статусе срочника участвовал в обороне границы, но статуса ветерана СВО не получил.

Роман Алёхин:

Несмотря на его участие в боевых действиях, задержание прошло, как будто он представлял серьёзную угрозу, и полиция прибыла всего через 10 минут после начала агитации.

- через 10 минут после начала раздачи листовок участником защиты Белгородской области и его подружкой мигрантам, с памятками, на которых им объясняют правила жизни в России, где нельзя нападать на людей, насиловать женщин, детей и животных, а также воровать, приезжает полиция и их задерживает);

- в Самаре азербайджанцы избивают русскую женщину полиция не реагирует, и даже приезжать не хочет, потом, когда приехала скорая и все же вызвали полицию, они ей посоветовали сбежать от них, потом они нападают на депутата с ножом и полиция на это НЕ реагирует.

При этом: русские налоги, страховые взносы платят, а многие мигранты нет, русские защищают Россию ценой своей жизни, служат срочную службу, а мигранты даже становясь гражданами - нет. Но государство, судя по таким новостям, мигрантов лечит и защищает, а вот коренных как-то не очень...

Вот это надо менять, прежде всего, чтобы и на фронт готовы были идти, и рожать детей здесь...

А купить можно мигрантов, но не настоящих ответственных граждан. Последних подкупает только отношение к ним в рамках Конституции, то есть как к единственному носителю власти в России.