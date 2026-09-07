Что потерял Советский Союз во время правления Андропова

5 основных пунктов

На посту Генерального секретаря Андропов пробыл сравнительно недолго, всего 15 месяцев, из которых почти треть руководил страной с больничной койки. Но и за этот короткий промежуток времени успел оставить о себе память и заработать устойчивую репутацию. Его считают патриотом и убежденным коммунистом, жестким и сильным государственным деятелем, чуть ли не реинкарнацией Сталина.

Безусловно, у него были планы по повороту страны на новый курс развития, причем довольно решительные. Не зря же он за время своего правления сменил почти два десятка министров и санкционировал «переизбрание» тридцати семи первых секретарей обкомов. Что же он собирался изменить в Советском Союзе? №5 С него началась идея перестройки

Большинство историков и исследователей сходятся во мнении, что именно он автор основных идей перестройки, которую потом в более упрощенном и примитивном виде не удалось осуществить Горбачеву (которого он, фактически, и привел к власти).

Реформирование системы предполагалось в трех основных направлениях: изменение внешней и внутренней политики, кардинальная перестройка экономики. Предпосылки для этого были. Советский Союз уже начал отставать от капиталистических стран, не понимать этого он не мог.

Основной причиной стало отсутствие теории социализма, то есть теории развития страны в рамках этого учения. Об этом, кстати, в свое время говорил и Сталин, известна его фраза «без теории нам смерть». Маркс и Энгельс довольно досконально разработали программу взятия власти в свои руки. Ленин обобщил их постулаты и дополнил положениями о том, что надо делать в первые годы.

Однако на этом все и завершилось. Эти учения превратились в догму и дальнейшего теоретического развития не получили. При Сталине довольно абстрактная идеология жизни во имя «светлого будущего», которое когда-нибудь неизбежно наступит. Хрущев выдал некий эрзац в виде «программы строительства коммунизма». При Брежневе откатились назад, заменив цели «развитым социализмом», а от идеологической пропаганды в версии Суслова стало подташнивать. В целом, строить коммунизм уже никто не собирался.

Андропов решил этот пробел исправить, выступив в роли теоретика. Его известная статья «Карл Маркс и некоторые вопросы социалистического строительства СССР», которую он опубликовал в журнале «Коммунист» спустя полгода после своего прихода к власти, фактически является попыткой дальнейшего развития теории.

В принципе основные постулаты сводятся к тому, что партийная верхушка не знает общества, в котором живет. Почти семьдесят лет идет строительство чего-то, а в результате совершенно непонятно как выглядит то, что построили с точки зрения классического марксизма-ленинизма. Надо разобраться. №4 Взял западный курс

В начале восьмидесятых приобрела популярность довольно любопытная теория о том, что и капиталистическая и социалистическая системы сближаются. В западном мире появляется все больше признаков, присущих социалистическому обществу, а в странах социалистического лагеря элементов капитализма. Эту теорию поддерживал и Андропов.

Его проект модернизации заключался в создании некоей компиляции социалистической и капиталистической моделей развития. Жить исключительно по своим правилам далее невозможно, этот путь ведет в тупик.

Взятый курс в направлении западного проекта развития цивилизации приведет к слиянию систем. В этом случае СССР сохраняя свой статус становится полноправной частью мирового сообщества, получая доступ ко всем достижениям мировой технической революции.

Однако, чтобы не оказаться на вторых ролях при слиянии с капстранами надо изначально иметь серьезную переговорную базу, у участников не должно было быть никаких сомнений в военном и экономическом могуществе СССР. В западный мир надо вписываться на достойных условиях.

Андропов начал проводить максимально жесткую и бескомпромиссную внешнюю политику. В частности, на размещение американских крылатых ракет и баллистических «Першингов» в Европе Андропов пообещал ответить размещением ядерного оружия на территории ГДР и Чехословакии и окружить берега США подводными лодками, несущими ракеты с ядерными боеголовками. Одновременно пошел на сближение с Китаем, союз с ним серьезно ослабил бы позиции стран НАТО.

Это привело к новому витку холодной войны, СССР объявлен «империей зла». Резко ускорилась гонка вооружений, Советский Союз окончательно подсел на нефтяную иглу. №3 Вытащил горбачевские элиты

При Андропове начинается смена элит. Он отстраняет от власти противников реформ и вводит в высшие эшелоны своих сторонников. Помимо Горбачева он вытаскивает наверх Шеварднадзе и Лигачёва, Рыжкова и Яковлева. Прошли серьезные чистки партийных верхов, в среднем по стране была заменена почти треть партийных функционеров.

Немного приоткрыт «железный занавес», более того за рубежом начинается обучение экономистов, по сути тех, кто потом возглавит государство. То же самое происходит и внутри страны, обучение на основе иностранного опыта продолжается на семинарах. Формируются команды будущих творцов перестройки.

В Москве взлетает Гайдар, из его команды пятеро станут вице-премьерами, по восемь человек министрами и замами министров. Успехи питерской команды Чубайса немного скромнее, всего три вице-премьера, пара министров и пять замов.

По сути, начинается отход от социализма, главный идеолог реформ Яковлев, который при Горбачеве стал вторым человеком в государстве это и не скрывал, заявив, что участвовал в «заговоре против социализма». Кстати Андропов назначил его директором Института мировой экономики и международных отношений (определяющая идеологию структура) и поручил разработку новой программы партии.

№2 Очень спорные реформы экономики

Первым делом началось наведение порядка: борьба с коррупцией, казнокрадством, спекуляцией и нетрудовыми доходами. Все эти меры довольно тесно переплетаются со сменой элит и подрывом их авторитета. Народу Андропов запомнился, в основном борьбой за трудовую дисциплину, когда на прогульщиков стали устраивать облавы. Впрочем, это мероприятие превратилось в очередную компанейщину. Гораздо важнее другие преобразования, которые остались менее заметны, но были гораздо существеннее и важнее. Экономическая реформа предполагала создание частного сектора и акционирование предприятий. Предполагался отпуск цен и переход к рынку.

Каким образом это можно было совместить с плановой экономикой и «руководящей и направляющей ролью КПСС» не вполне понятно. Тем не менее появляется закон о трудовых коллективах, который теоретически дает возможность рабочим участвовать в руководстве предприятием, права предприятий расширяются, а отрасли народного хозяйства начинают переводить на самофинансирование и хозрасчет.

№1 Раздробил национальные республики

Суть этой подготавливаемой, но неосуществленной реформы заключалась в отказе от административно-территориального деления страны по национальному признаку. Вместо 15-ти республик, которые переставали существовать, проявлялось порядка сорока штатов, приблизительно равных по численности населения и экономической самодостаточности.

С такой глобальной реформой скорее всего пришлось бы менять и название государства, союз республик переставал существовать. Помогло бы это предотвратить развал Советского Союза на независимые государства судить трудно, Горбачев на это не решился. По мнению ряда экспертов, если бы Андропов остался жив еще пять-десять лет, он довел бы свои реформы до конца. Экономическое развитие получило бы мощный импульс. Скорее всего, переформатированное на новых принципах государство осталось бы в территориальных границах Советского Союза.

Осталось бы оно при этом социалистическим судить трудно. Впрочем, этого мы уже никогда и не узнаем. Попытка продолжить его дело в значительно урезанном и выхолощенном варианте у Горбачева закончилась самым грандиозным провалом в истории страны.

https://ok.ru/group55841148764278/topic/158460689138550

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