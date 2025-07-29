Территория Героев...(180)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Выпускник Гадалейской школы, Ващелин Владислав Евгеньевич, удостоен звания Героя Российской Федерации.
Высшую государственную награду и именное огнестрельное оружие вручил Владиславу лично Министр обороны Российской Федерации.
Командир мотострелкового батальона, гвардии капитан Ващелин показал себя офицером, способным выполнить поставленные боевые задачи любой сложности.
С первых дней специальной военной операции участвовал в штурмовых действиях и внёс весомый вклад в успешное освобождение 13 населенных пунктов на территориях Харьковской области, Луганской и Донецкой Народных Республик.
Владислав - яркий пример мужества, самоотверженности и героизма.
https://m.ok.ru/profile/598529804566/statuses/157504991073046
Младший лейтенант Герб ДмитрийПодразделение под командованием младшего лейтенанта Дмитрия Герба, в условиях постоянных обстрелов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с противником, выполняло боевую задачу по минированию десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, фортификационному оборудованию позиций российских войск и установки минно-взрывных заграждений.
Несмотря на угрозу жизни Дмитрий со своим подразделением выдвинулся в назначенный район, произвел рекогносцировку рубежей минирования, путей выдвижения к ним противника, объектов, подлежащих минированию, мест проходов, их обозначения, а также установки сигналов для их закрытия.
Благодаря высоким профессиональным навыкам, своевременному и качественному выполнению должностных обязанностей младшим лейтенантом Дмитрием Гербом установлено более 120 мин различного класса, что в свою очередь позволило не допустить прорыва противником линии обороны российских подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/10167
Гвардии сержант Шевяков СергейКомандир машины – оператор противотанкового подразделения гвардии сержант Сергей Шевяков с экипажем находился на плановом рубеже развертывания на одном из танкоопасных дорожных направлений, выполняя боевую задачу по артиллерийской поддержке российских подразделений.
Сергей Шевяков обеспечил непрерывное ведение боевой работы, получая задачи, определял установки для стрельбы, вёл бесперебойный и точный огонь по указанным координатам.
По окончании боевой работы по целям националистов экипажу поступила команда на смену позиции.
Перед началом движения в небе появился разведывательный беспилотный летательный аппарат противника. Вскоре в район расположения машины начали прилетать снаряды вражеской артиллерии.
Доложив сложившуюся обстановку на пункт управления, гвардии сержант Шевяков выдвинулся на запасной рубеж развертывания, чтобы не привести вражеский дрон-разведчик к другим машинам своего подразделения.
Во время движения разведывательный БПЛА противника был уничтожен средствами ПВО и артиллерийский обстрел прекратился.
Расчеты самоходного противотанкового ракетного комплекса успешно выполнил противоогневой маневр и занял внеплановый рубеж развертывания для работы по целям противника с которого меткими выстрелами ПТУР были уничтожены две боевые машины пехоты и до 10 человек личного состава противника.
https://t.me/rabotaembrat/10163
Ефрейтор Демихов ДенисЕфрейтор Денис Демихов выполнял боевую задачу по поддержанию бесперебойной и устойчивой связи между российскими подразделениями. Из-за артиллерийского огня противника связь между наступающими подразделениями ВС РФ была утрачена.
Под плотным огнем артиллерии и непрерывными ударами вражеских дронов Денис выдвинулся к месту ремонта полевой линии связи. В ходе движения он заметил FPV-дрон противника и метким огнем из штатного стрелкового оружия уничтожил его.
Прибыв на место, Демихов в кратчайшие сроки восстановил связь между наступающими российскими подразделениями и остался на позиции для поддержания устойчивой связи. Благодаря мужественным и профессиональным действиям ефрейтора Дениса Демихова была осуществлена бесперебойная координация между штурмовыми подразделениями, что в свою очередь позволило быстро уничтожить и освободить позиции от противника.
https://t.me/rabotaembrat/10168
Гвардии рядовой Наумов ЮрийСтарший механик отделения технического обслуживания взвода обеспечения гвардии рядовой Юрий Наумов в составе расчета реактивной артиллерийской батареи выполнял боевую задачу по уничтожению противника, ведя контрбатарейную борьбу на одном из сложных участков фронта.
В результате обстрела противника силовая установка одной из боевых машин отказала в работе, в следствии чего расчет с боевой машиной не могли самостоятельно покинуть огневую позицию.
Оценив обстановку, гвардии рядовой Юрий Наумов быстро среагировал и выдвинулся на огневую позицию к неисправной боевой машине.
Находясь под плотным артиллерийским огнём артиллерии противника и не растеряв самообладание, гвардии рядовой Наумов смог организовать и произвести экстренную эвакуацию боевой машины и личного состава, тем самым сохранив боевую единицу, а также жизни и здоровье расчёта.
https://t.me/rabotaembrat/10164
Младший сержант Павлов ЯрославМладший сержант Ярослав Павлов получил боевую задачу по проделыванию прохода в минно-взрывных заграждениях противника. Преодолевая сложные участки местности, Ярослав прибыл в назначенный район незамеченным и приступил к разминированию прохода. При выполнении боевой задачи Павлов заметил в воздухе быстро приближающийся дрон противника.
Проявив хладнокровие, младший сержант точным огнем из личного стрелкового оружия поразил вражеский дрон и продолжил выполнять поставленную ему боевую задачу. Мужественные и смелые действия младшего сержанта Ярослава Павлова способствовали беспрепятственному наступлению российских штурмовых подразделений и овладению важных позиций противника.
https://t.me/rabotaembrat/10169
Гвардии сержант Моор ЭдуардКомандир машины – оператор самоходного противотанкового ракетного комплекса гвардии сержант Эдуард Моор в составе экипажа, выполняя боевую задачу по прикрытию мотострелковых подразделений, попал под огневое воздействие вражеской артиллерии.
Совершая противоогневой маневр для занятия нового рубежа развертывания, Эдуард обнаружил два вражеских FPV-дрона, направляющихся в сторону ракетного комплекса.
Моор отдал приказание механику-водителю укрыть самоходный противотанковый ракетный комплекс от разведывательных беспилотников в лесополосе, а сам продолжил наблюдение за вражескими дронами-камикадзе.
Выбрав удобную позицию для ведения стрельбы, Эдуард открыл прицельный огонь с личного стрелкового оружия по БПЛА противника. Один FPV-дрон был уничтожен сразу, а второй поврежден, потерял управление и застрял в кроне деревьев.
Благодаря грамотным действиям гвардии сержанта Эдуарда Моора сохранены жизни военнослужащих и целостность противотанкового комплекса, что способствовало последующей огневой работе расчета, нанесению урона противнику и успешному продвижению российских мотострелковых подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/10201
Сержант Маслобойщиков АндрейСержант Андрей Маслобойщиков, действуя в составе эвакуационной группы мотострелкового подразделения, выполняет боевые задачи по розыску и оперативной эвакуации раненых военнослужащих с поля боя и оказанию им первой помощи.
Неоднократно, под непрерывным огнем противника, оказывал первую помощь своим боевым товарищам и затем эвакуировал их в безопасное место.
За несколько месяцев, выполняя задачи в ходе проведения специальной военной операции, сержант Маслобойщиков благодаря своим знаниям, навыкам, рискуя собственной жизнью, действуя непосредственно на линии боевого соприкосновения с противником оказал первую помощь большому количеству российских военнослужащих и лично вынес из-под огня противника более десять сослуживцев, получивших ранения различной степени тяжести, тем самым сохранив им жизнь.
Самоотверженные действия и профессиональные качества сержанта Андрея Маслобойщикова способствовали сохранению жизней российских военнослужащих, позволили минимизировать потери личного состава, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения.
https://t.me/rabotaembrat/10166
Ефрейтор Ефимов ИльяОператор расчета беспилотных летательных аппаратов разведывательной группы ефрейтор Илья Ефимов в ходе проведения специальной военной операции выполнял боевую задачу по поиску целей, корректировке огня артиллерийских и минометных расчетов, контролировал поражения объектов, живой силы и техники противника.
В ходе ведения воздушной разведки при помощи БПЛА в сложной радиоэлектронной обстановке Илья заметил замаскированный опорный пункт противника с оборудованными огневыми позициями.
Не теряя ни минуты, Илья передал координаты вскрытых позиций целей российским артиллеристам, после удара которых вражеские позиции были уничтожены.
Благодаря смелым и профессиональным действиям ефрейтора Ильи Ефимова были уничтожены вражеские позиции, что способствовало продвижению российских войск на данном направлении.
https://t.me/rabotaembrat/10175
Гвардии рядовой Шенцев СергейНомер расчёта орудия гвардии рядовой Сергей Шенцев в составе артиллерийской батареи выполнял боевые задачи по огневой поддержке российских подразделений.
Украинские боевики под прикрытием огня бронетехники и артиллерии предприняли попытку атаковать позиции российских войск.
Несмотря на обстрел со стороны ВСУ Сергей продолжил выполнять боевую задачу, не обращая внимания на близкие разрывы снарядов.
В ходе боя Шенцев обеспечивал непрерывное ведение огня. Благодаря профессионализму и практическим навыкам гвардии рядового Шенцева, который мгновенно формировал нужный заряд и устанавливал взрыватель, огонь по позициям противника велся с максимальной скорострельностью.
Благодаря грамотными быстрым действиям гвардии рядового Сергея Шенцева, враг потерял три единицы бронетехники, а также до десятка живой силы, в результате чего бы л вынужден отступить.
https://t.me/rabotaembrat/10181
Старший сержант Черненко ДмитрийСтарший сержант Дмитрий Черненко, находясь на пункте наблюдения, выполнял боевую задачу по визуальному контролю воздушной обстановки в зоне ответственности своего подразделения.
Черненко первым обнаружил беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа, приближавшийся к позициям.
Незамедлительно доложив по средствам связи об обнаружении летательного аппарата, Дмитрий получил задачу уничтожить беспилотник противника. Дмитрий Черненко открыл прицельный огонь по вражескому дрону и точными выстрелами из штатного оружия сбил его. Не долетев до позиций российских военнослужащих, дрон упал, после чего сдетонировал, не причинив вреда личному составу.
Благодаря своевременным и профессиональным действиям старшего сержанта Дмитрия Черненко удалось не допустить поражения вражеским дроном российских позиций и избежать потерь среди личного состава.
https://t.me/rabotaembrat/10176
Гвардии прапорщик Черняк АнатолийГвардии прапорщик Анатолий Черняк в ходе специальной военной операции выполнял боевые задачи в должности техника реактивной артиллерийской батареи.
Подразделение Анатолия выполняло боевую задачу по уничтожению живой силы и техники противника. В ходе интенсивной стрельбы одна из боевых машин не смогла вовремя выполнить залп из-за технической неисправности реактивной установки.
Черняк, несмотря на непрекращающийся ответный огонь артиллерии противника, незамедлительно выдвинулся к установке и приступил к устранению неисправности. Под огнем артиллерии противника, Анатолий в кратчайшие сроки провел ремонт реактивной установки, которая в последующем продолжила стрельбу.
Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям гвардии прапорщика Анатолия Черняка боевая задача реактивной артиллерийской батареи по подавлению сил противника, была выполнена.
https://t.me/rabotaembrat/10198
Гвардии младший сержант Рябых ФилиппРасчет артиллерийского орудия под командованием гвардии младшего сержанта Филиппа Рябых выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских подразделений.
Руководя расчетом, Рябых обеспечивал непрерывное ведение боевой работы своего орудия, получая задачи, определял установки для стрельбы, вёл бесперебойный и точный огонь по указанным координатам.
В ходе проведения воздушной разведки были обнаружены подходящие резервы противника в составе двух танков и боевой машины пехоты. Несмотря на большую дальность до цели, являющуюся максимальной для орудия, Филипп принял решение открыть огонь. Со второго выстрела головной танк был уничтожен прямым попаданием, а следовавшая за ним техника незамедлительно развернулась и отступила.
Обеспечивая артиллерийскую поддержку российским подразделениям в зоне своей ответственности, расчет орудия гвардии младшего сержанта Филиппа Рябых за несколько дней уничтожил танк, большое количество различной автомобильной техники, а также солдат и офицеров противника.
https://t.me/rabotaembrat/10187
Младший лейтенант Ващейкин СергейМладшему лейтенанту Сергею Ващейкину была поставлена боевая задача по захвату опорного пункта противника.
В кратчайшие сроки Ващейкин подготовил маршрут выдвижения своего штурмового подразделения, используя в качестве разведки местности беспилотный летательный аппарат.
Прибыв к опорному пункту противника незамеченными, Сергей грамотно оценил обстановку и дал команду на штурм своим подчиненным.
Внезапно атаковав противника с флангов, штурмовая группа под командованием младшего лейтенанта уничтожила превосходящие вражеские силы и захватила опорный пункт.
При удержании занятых позиций до прибытия группы закрепления Сергей осуществлял корректировку расчетов FPV-дронов, благодаря чему был уничтожен автотранспорт противника с подкреплением.
Мужественные и профессиональные действия младшего лейтенанта Сергея Ващейкина способствовали захвату опорного пункта противника и создали благоприятные условия для дальнейшего наступления российских подразделений.
https://t.me/rabotaembrat/10195
Гвардии рядовой Петрищев РафаэльГвардии рядовой Рафаэль Петрищев выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российских подразделений от ударов средств воздушного нападения противника.
Находясь на наблюдательном посту и ведя визуальное наблюдение за воздушным пространством, Рафаэль обнаружил неустановленный беспилотный летательный аппарат.
Мгновенно сориентировавшись в сложившейся обстановке, не смотря на угрозу артиллерийского обстрела, Петрищев огнем из стрелкового оружия поразил беспилотник, в результате чего дрон потерял управление и упал в поле.
Грамотные и своевременные действия гвардии рядового Рафаэля Петрищева позволили предотвратить атаку украинских боевиков на позиции российских военнослужащих, а также уничтожить вражеский БПЛА.
https://t.me/rabotaembrat/10188
Ефрейтор Хомяков ОлегЕфрейтор Олег Хомяков выполнял боевую задачу в составе штурмового подразделения по захвату вражеского опорного пункта.
При штурме позиции врага Олег заметил приближавшийся в его сторону дрон противника.
Быстро среагировав, Хомяков укрылся в вражеском блиндаже. После удара блиндаж частично обрушился и засыпал ефрейтора.
Выбираясь из-под завала, Олег услышал приближение группы врага, после чего замаскировался среди обломков и остался незамеченным. Обеспечив себе наиболее выгодную позицию, ефрейтор Хомяков открыл огонь из личного стрелкового оружия и уничтожил проходящую мимо группу противника.
Благодаря мужественным и смелым действиям ефрейтора Олега Хомякова был захвачен вражеский опорный пункт, с которого в последующем велась корректировка артиллерийского огня по позициям противника.
https://t.me/rabotaembrat/10196
Гвардии сержант Щукин СергейГвардии сержант Сергей Щукин в ходе специальной военной операции действовал в составе противотанковой батареи.
Находясь в районе сосредоточения батареи, Щукин выполнял задачи по техническому обслуживанию противотанкового ракетного комплекса. Во время заправки техники в небе появился разведывательный беспилотный летательный аппарат противника.
Понимая, что в ближайшее времени начнется артиллерийский обстрел со стороны противника, Сергей дал команду подчиненным перегнать топливозаправщик в безопасное место, а сам начал движение на боевой машине в оборудованное укрытие.
Спустя пару минут начался в районе обслуживания вооружения и военной спецтехники артиллерийский обстрел, один из снарядов противника поразил место, где до этого гвардии сержант производил заправку.
Быстро сориентировавшись в обстановке и умело организовав перемещение техники и личного состава в укрытия до начала огневого воздействия противника, гвардии сержант Сергей Щукин не дал врагу повредить и уничтожить боевые машины и ранить боевых товарищей.
https://t.me/rabotaembrat/10197
Старший прапорщик Корнеев АлександрСтарший прапорщик Александр Корнеев проводил установку минно-взрывных заграждений, а также выполнял задачи по фортификационному оборудованию передовых позиций российских войск, ликвидируя возможность прорыва противника на важном тактическом направлении.
Выдвинувшись в назначенный район, Александр с боевыми товарищами изучили местность и приступили к минированию десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, оборудованию противотанковых и противопехотных минных полей.
В ходе проводимых работ российские военнослужащие неоднократно подвергались артиллерийским обстрелам и ударам БПЛА противника, однако продолжали выполнять боевую задачу.
В кратчайшие сроки старший прапорщик Александр Корнеев лично установил не менее сотни мин различного класса.
Минные поля, установленные российскими военнослужащими, остановили продвижение бронегруппы и мотопехоты украинских националистов, не допустив прорыва линии обороны российских подразделений на важном тактическом направлении.
https://t.me/rabotaembrat/10202
Гвардии старший сержант Панжиев ХушбахтВыполняя задачи на одном из тактических направлений проведения СВО, командир артиллерийского орудия гвардии старший сержант Хушбахт Панжиев вел огонь по целям противника, поддерживая наступление наших мотострелковых подразделений.
Несмотря на интенсивное огневое воздействие вражеских БПЛА и артиллерии Хушбахт успешно выполнил все задачи, поставленные в ходе артподготовки.
Благодаря умелым навыкам и оперативным действиям расчета Панжиева было подавлено несколько огневых точек противника, уничтожены два миномета, различная техника и личный состав ВСУ, что обеспечило успешное продвижение наших подразделений.
Благодаря умелым действиям, личному мужеству и отваге гвардии сержанта Хушбахта Панжиева, наши войска улучшили позиции по переднему краю и продолжили наступление.
Мы уже писали о нём, когда он был сержантом.
https://t.me/rabotaembrat/10206«Это не легкая прогулка». Мотострелки из 5-й мотострелковой бригады им. А.В. Захарченко взяли населённый пункт Николаевка в ДНР. Одно из самых сильных впечатлений: предстояло зайти в село, где оставались мирные жители. «Мы были в шоке, увидев там людей», — рассказывает заместитель командира батальона Владислав Разиков. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/162652-й артиллерийской бригаде Воздушно-десантных войск присвоено почетное наименование «гвардейская» за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом. Военнослужащие бригады удостоены государственных наград за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО.
Награжденные говорят, что ордена и медали, врученные каждому бойцу персонально — это «на всех». Потому что в зоне специальной военной операции все делают одно большое дело, и каждый — настоящий герой. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1630Я хочу быть полезен своей стране и своей Республике!
Анатолий Кравченко в 2022 году вместе со своей командой волонтеров создал благотворительный фонд, который помогал как мирным жителям, так и военным. А через год Анатолий Васильевич возглавил отделение Ассоциации боевых действий ОВД и ВВ России по ДНР. Но долго, как признается, отсиживаться на гражданке не смог и в 2024 пошел добровольцем на фронт.
«Я попал в одно из добровольческих подразделений «барсов». Там до 70% ребят из моей ассоциации воюют. Я всегда буду там, где я нужен, и там, где я смогу максимально качественно решить задачу»,
— отмечает военнослужащий.
Сейчас он снова подписал контракт. Несмотря на службу, решил участвовать в кадровом конкурсе. Считает, что
«Донбасс. СВОи Герои» — это «возможность примкнуть к команде новых управленцев, которая может добиться больших результатов». См. видео по ссылке
https://t.me/donbass_SVOiGeroi/172Я против того, чтобы уезжать из своего города. Есть наш родной Донецк, и мы должны здесь работать, налаживать быт людей, строить инфраструктуру
Герой ДНР, офицер управления знаменитой 132-ой бригады Павел Данилов — пример для многих. Он начал свой путь в 2014 году: во время референдума охранял один из избирательных участков в Макеевке. После попал в батальон территориальной обороны в Горловке. Участвовал в освобождении Углегорска. Был в числе тех, кто организовывал эвакуацию мирных граждан из Дебальцево и Углегорска. После — служба в 3-й горловской бригаде. В феврале 2023 года за заслуги перед Республикой получил высшую награду ДНР — Золотую звезду Героя.
«Армия учит, что нет невыполнимых задач. В этом плане она закаляет в каждом человеке дух принятия решений и воспитывает чувство ответственности», — отмечает офицер.
Сегодня он трудится на двух фронтах: военном и депутатском. Участвовать в кадровом конкурсе решил, чтобы попробовать свои силы:
«Если есть в государстве место, где мы можем принести не только пользу, но и стать опорой, на которую можно будет в будущем опереться, то мы всегда готовы». См. видео по ссылке
https://t.me/donbass_SVOiGeroi/174«Хочу защищать наш регион не только с оружием в руках, но и на поприще гражданской службы»
Александр Шестаков с момента образования ополчения — в рядах защитников Донбасса. Первое ранение получил на легендарном 20-м блокпосту в Шахтерске в июле 2014 года. За 11 лет военной службы только год не был в окопах. Во время СВО освобождал Мариуполь, Угледар и Авдеевку, возглавляя стрелковую роту. Старший лейтенант Шестаков сегодня в числе финалистов кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои».
«Есть проблемы, с которыми нужно работать. Мы об этом знаем, Глава об этом говорит постоянно. Поэтому мы идем в помощь и по ходу будем набираться опыта. Это будет тяжелый труд. Но мы еще тяжелее труд выполняли»,
— считает наш герой. См. видео по ссылке
https://t.me/donbass_SVOiGeroi/190Никита Сафин служил в 131-м полку, в медбригаде. За 9 месяцев службы на угледарском направлении он не только помог спасти десятки жизней, но и организовал этап стабилизации раненых перед непосредственной эвакуацией в больницу.
Сегодня Никита Игоревич работает в приемном отделении РКБ им. М. И. Калинина и продолжает помогать раненым бойцам. Он намерен и дальше работать в сфере здравоохранения и хочет сделать Республику лучше.
«Всегда нравилось организовывать, собирать вокруг себя единомышленников и видеть результат своей работы», —
подчеркивает участник кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои». См. видео по ссылке
https://t.me/donbass_SVOiGeroi/184В 2014 году Сергей Новиков служил в МЧС. Увидев новости о трагедии 2 мая в Одессе, он не смог оставаться в стороне и пошел в ополчение.
За плечами нашего героя — большой боевой путь, который дал ему бесценный опыт управления людьми и принятия непростых решений. В 2022 году Сергей служил в легендарном подразделении «Ветераны». Поняв, что хочет и дальше приносить пользу Родине, Сергей стал участником кадрового конкурса. Для него это шанс получить новые знания, которые можно будет применять в мирной жизни:
«Я хочу полностью отдать себя Республике. Изначально я взял оружие в руки, теперь хочу в мирных целях сделать все для каждого гражданина, для каждого жителя, для экономики, для Республики и поднять ее на высокий уровень».
См. видео по ссылке
https://t.me/donbass_SVOiGeroi/182Ирина Зотова развенчивает мнение о том, что женщине на войне не место. Хрупкая, нежная… разведчица.
«В 2014 в пошла и записалась в народное ополчение — в самый боевой, в самый лучший, на мой взгляд, отдельный разведывательный батальон «Спарта» под командованием бесстрашного и талантливого Арсена Павлова», — вспоминает Ирина Александровна.
5 лет в рядах легендарного батальона. Служить пришлось на разных направлениях. А после увольнения Ирина вернулась в родной ДонНУЭТ, где продолжает преподавать по сей день. Она решила участвовать в кадровом конкурсе «Донбасс. СВОи Герои», потому что не может оставаться в стороне и хочет сделать Республику лучше:
«Республика наша сильная. И сделать сильную еще сильнее — это нужно постараться». См. видео по ссылке
https://t.me/donbass_SVOiGeroi/179К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Погиб Кашников Александр Васильевич, позывной «Каша», 3 сентября 2003 года рождения, уроженец Екатеринбурга Свердловской области. Он погиб 2 июля 2023 года на боевом задании, выполняя роль медика (офицер-стрелок-санитар) в составе группы штурмов Z.
Александр был не только бесстрашным воином, но и прекрасным сыном, братом, племянником и внуком.
Он подписал контракт с Министерством обороны в мае 2023 года и уже вскоре отправился в зону специальной военной операции, где мужественно вступил на передовую.
Его боевые товарищи, не оставив его, эвакуировали только на третьи сутки.
https://t.me/geroisvorf/2768Младший сержант Зубковский Калина Владимирович, уроженец Сухого Лога Свердловской области, героически погиб 19 июня 2025 года на одном из ключевых направлений специальной военной операции — в Днепропетровской области — при эвакуации раненого товарища.
Калина родился 30 мая 2003 года и учился сначала в школе № 10 села Новопышминское, затем в гимназии № 1 Сухого Лога. Он мечтал стать поваром и начал обучение в Сухоложском многопрофильном техникуме.
В ноябре 2023 года призван на срочную службу и вскоре подписал контракт, отправившись на спецоперацию. Сражался в ДНР и ЛНР, командуя штурмовой комендантской ротой.
3 февраля 2025 года под Надеждинкой Покровского района ДНР он был ранен при штурме — получил представление к Ордену Мужества, но награду не успел получить. Несмотря на полученную травму, с осколками в ноге он вернулся в строй и продолжал участвовать в операциях.
19 июня 2025 года, выполняя задачу по эвакуации раненого, он отдал жизнь за товарища. Его служба и поступок считают примером верности долгу и готовности пожертвовать собой ради других.
Гвардии младший сержант Боков НикитаБоков Никита Витальевич
Заместитель командира взвода, командир отделения мотострелкового батальона
село Петропавловка, Республика Бурятия
С прискорбием сообщаем о гибели Бокова Никиты Витальевича, Гвардии Младшего сержанта, заместителя командира взвода и командира отделения мотострелкового батальона, который героически погиб 27 июня 2025 года, выполняя боевую задачу в ходе Специальной военной операции на Украине.
Никита Витальевич родился 21 марта 2001 года в семье Бокова Виталия Фёдоровича и Вербиловой Ирины Сергеевны в селе Петропавловка — административном центре Джидинского района Республики Бурятия.
В 2007 году он поступил в Петропавловскую СОШ №1, где активно занимался спортом, включая футбол и бокс. После 9‑го класса в 2016 году Никита продолжил обучение в Улан‑Удэнском лесопромышленном техникуме.
В 2019 году был призван на срочную службу, затем заключил контракт с Министерством обороны и с 22 февраля 2022 года находился в зоне СВО.
Боков проявил себя как добрый и отзывчивый сын, брат, а также любящий муж и отец двоих сыновей. Он был награждён медалью «За Воинскую доблесть», медалью «За Укрепление боевого содружества», медалью «За участие в военном параде в День Победы», а также посмертно удостоен ордена Мужества.
Военнослужащий Гутников ЕвгенийГутников Евгений Сергеевич
Гранатомётчик спецназа ГРУ, родом из Тольятти, ушёл из жизни 19 июля 2023 года, защищая Родину в ходе специальной военной операции на Украине.
Евгений родился 21 июня 1996 года.
С 2003 по 2012 год учился в школе № 93 города Тольятти, после чего поступил в Тольяттинский машиностроительный колледж на специальность слесаря‑механика станков с ЧПУ. По окончании колледжа он устроился на Волжский автомобильный завод, одновременно продолжая помогать семье — как заботливый сын и старший брат.
В июне 2015 года Евгений был призван в Вооружённые силы РФ и направлен в войска специального назначения ГРУ в Ростовской области. Во время срочной службы участвовал в миротворческой операции в Армении. После демобилизации в 2016 году вернулся на завод, освоил профессию сварщика.
29 октября 2022 года Гутников был мобилизован для участия в специальной военной операции.
За проявленное мужество посмертно награждён Орденом Мужества.
Похоронен на Аллее Героев городского кладбища Автозаводского района Тольятти.
Военнослужащий Меньшиков МихаилПростились с участником спецоперации Михаилом Михайловичем Меньшиковым, героически погибшим 19 июля 2024 года в Донецкой Народной Республике. В апреле того же года ему исполнилось 26 лет.
Михаил вступил в ряды добровольцев в сентябре 2022 года через батальон «Урал» и с первых дней спецоперации проявлял мужество и самоотверженность. Командование отмечало его высокую способность к военному делу, а сослуживцы вспоминают мальчишескую доброту и готовность делиться последним.
Родился Михаил в многодетной семье в селе Сарапулка 13.04.1998 года. Учился в школе № 30, активно занимался спортом, участвовал в походах и школьных соревнованиях. В 2014 году поступил в берёзовский техникум «Профи», где освоил профессию сварщика.
После срочной службы в разведке с 2017 года работал в строительной бригаде, а позже — на местном заводе. В свободное время увлекался рыбалкой и всегда охотно делился секретами мастерства.
Военнослужащий Харченко ВадимВадим Иванович Харченко, уроженец города Копейска Челябинской обл, 1980 года рождения, героически погиб, исполняя свой воинский долг в зоне специальной военной операции.
Похоронен на Аллее Славы в поселке Горняк.
Рядовой Задворный ВячеславЗадворный Вячеслав Леонидович
Мотострелок
Талица, Свердловская область
03.10.1995 - 07.01.2024
Воинская часть (полк, бригада, рота и.т.д.): 42600 110 мотострелковая бригада 8 армия
Капитан Кузнецов АндрейКомандир мотострелкового взвода, капитан Кузнецов Андрей Валерьевич, позывной «ОБЖшник», героически погиб 1 июля 2025 года при выполнении специальных задач в зоне Бойной операции на территории ЛНР.
Андрей родился 12 ноября 1976 года в Кулебаках Горьковской области, а в 1979 году вместе с семьёй переехал в посёлок Пионерский.
Окончил Пионерскую среднюю школу, после чего был призван в погранвойска на Дальнем Востоке (Уссурийск), где проходил службу с 1995 по 1997 годы.
Позже получил высшее образование — окончил УРГПУ в 2002 году по специальности «инструктор по физической культуре». Работал в родной школе и в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Он был отцом двоих детей.
Службу добровольцем начал в 2017 году, участвуя в миротворческой миссии в Таджикистане (2017–2020).
27 июля 2022 года Андрей подписал контракт с Министерством обороны РФ, возвращаясь к делу служения Родине. Он был тяжело ранен три раза.
За мужество и героизм дважды (в 2022 и 2024 годах) награждён медалью «За отвагу».
Рядовой Чудинов СергейЧудинов Сергей Васильевич
Стрелок мотострелкового взвода
Добрянка, Пермский край
22.04.1981 - 19.07.2024
Погиб: Прогресс, Донбасс
Сергей Васильевич, корабельный старшина-подводник, прослужил на подводной лодке «Воронеж» и чудом избежал участи быть на «Курске» во время его трагедии благодаря предоставленному отпуску.
Его воинская карьера началась с профессии газоэлектросварщика, полученной в профучилище, и продолжилась в ходе множества экспедиций, где он выделялся высоким уровнем профессионализма.
В этом году, желая поддержать военные усилия своей страны, Сергей заключил контракт и отправился на фронт, где погиб.
Он оставил после себя три дочери и любящую семью.
https://герои-сво.рф/geroi/chudinov-sergej-vasilevich/
Капитан Печурин ДенисПечурин Денис Владимирович
Заместитель командира штурмовой роты Мотострелкового батальона
Ростов-на-Дону
Родился 1 сентября 1981 года в Пермском крае, городе Кизел.
В 1999 года поступил на срочную службу в ВВД РФ. Военную присягу принял 25 декабря 1999 года при в/ч 3656.
В 2000 году был призван на военную службу на должность: стрелок, гранатометчик.
В 2002 году подписал контракт на 3 года, до 2005 года.
В 2004 году подписал контракт на 5 лет, до 2009 года.
В 2011 году был сокращен с военной службы. В ноябре 2023 года подписал военный контракт на 5 лет.
Служил в штурмовой роте Мотострелкового батальона, на должности командира штаба.
В декабре 2023 года получил травму, находился в госпитале в городе Луганск.
В январе 2024 года был отправлен в город Новочеркасск для прохождения ВВК (военно-врачебная комиссия).
15 мая 2024 года семья проводила его в последний раз.
В этот раз служил уже на должности заместителя командира штурмовой роты Мотострелкового батальона.
24 августа 2024 г. погиб от атаки вражеского БПЛА в ЛНР.
Был посмертно награжден Орденом Мужества.
Награды:
Орден Мужества
За отличие в службе II степени
За отличие в службе I степени
За отличие в службе III степени
Участник боевых действий МВД
https://t.me/geroisvorf/2738
Младший сержант Москвитин АлександрМосквитин Александр Викторович
Ставрополь
Александр родился 30 ноября 1979 года и на протяжении своей жизни проявил себя как храбрый и самоотверженный воин.
Александр был участником двух чеченских кампаний, где он уже тогда доказал свою преданность Родине и высокие профессиональные качества.
С первого дня специальной военной операции он служил в 61-й бригаде морской пехоты Северного флота, показывая пример мужества и стойкости.
19 июля 2023 года Александр Москвитин погиб при выполнении боевых задач.
За мужество, отвагу и смелость, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, посмертно награжден орденом Мужества.
https://герои-сво.рф/geroi/moskvitin-aleksandr-viktorovich/
Младший сержант Шембергер АлексейШембергер Алексей Васильевич
Оператор взвода радиопомех роты радиоэлектронной борьбы
Алексей Васильевич, оператор взвода радиопомех роты радиоэлектронной борьбы, погиб 6 июля 2025 года, выполняя задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Ему было 24 года.
Родом из Удомли Тверской области, Алексей в 2014 году окончил Удомельский техникум.
После этого до 2016 года проходил службу в качестве водителя‑сапёра.
В 2024 году он заключил контракт и стал оператором беспилотных авиационных моделей в взводе радиопомех — новой для себя, но важной для защиты украинских граждан позиции.
Подполковник Михайлов СергейКомандир батальона
Екатеринбург, Свердловская область
19.07.1980 - 22.04.2022
Награждён Орденом мужества посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/mihajlov-sergej-nikolaevich/
Военнослужащий Тараев Олег05.07.1973 - 29.07.2023
Погиб Тараев Олег Алексеевич, родившийся 5 июля 1973 года в поселке Плишкино Иркутской области.
29 июля 2023 года он погиб, исполняя свой воинский долг в рамках Специальной военной операции.
После окончания Боханской средней школы в 1990 году Олег поступил в Бурятский государственный университет, где получил диплом учителя физической культуры. По завершении учёбы он проходил срочную службу в рядах Российской армии, после демобилизации работал в системе МЧС.
В 1997 году Олег Алексеевич женился, а в 2000 году вместе с супругой они переехали в Эхирит-Булагатский район. Здесь он продолжил службу в пожарной части № 43 поселка Усть‑Ордынский, проявляя преданность выбранной профессии.
Когда развернулась СВО, Тараев не остался в стороне и, как многие, вступил в ряды защитников Родины.
Он ценил спорт, активный образ жизни и был увлечен различными видами соревнований. В 2022 году ему был присвоен Золотой знак отличия ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также он получил множество грамот и медалей.
Указом Президента Российской Федерации Олег Алексеевич был посмертно представлен к ордену Мужества.
У него остались жена и трое сыновей.
Младший сержант Уткин АндрейАндрей Уткин, 25-летний уроженец Каменск‑Уральского, Свердловская область, погиб в ходе специальной военной операции после нескольких месяцев тревожных поисков. С мая 2025 года считавшийся пропавшим без вести, он был представлен к посмертному Ордену Мужества.
10 мая Андрей отправился на передний край и был на связи утром 11 мая. Затем связь оборвалась, и на протяжении нескольких месяцев шли поиски. Место и обстоятельства гибели пока не разглашаются.
Рядовой Макаров МихаилМакаров Михаил Валерьевич
Помощник пулемётчика
Михаил Валерьевич, уроженец Белорецка Республики Башкортостан, погиб в марте 2025 года при выполнении боевой задачи в районе населённого пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.
Михаил родился в 1994 году в многодетной семье служителей храма. Окончив школу № 13 и профтехучилище № 26 по специальности каменщик-монтажник-сварщик, он продолжил обучение в Уфе, освоив профессию автослесаря в учебном центре сети «5Колесо». Несмотря на временную непригодность к призыву по состоянию здоровья, он был мастером своего дела, увлекался компьютерами и стремился служить.
В 2025 году он добровольно подписал контракт с Министерством обороны, рассчитывая ремонтировать технику на передовой. Вскоре стал помощником пулемётчика. Родственники и коллеги характеризуют Михаила как доброго, справедливого и общительного человека, серьезно относящегося к службе и тренировкам.
Он любил животных — из приюта взял кота по кличке «Кекс», и именно это имя стало его позывным на службе.
Младший сержант Максимов ДенисМаксимов Денис Юрьевич
Штурмовик
Красноярск
03.01.1994 - 18.12.2024
Погиб: Запорожская область
Когда началась специальная военная операция, Денис не раздумывая принял решение пойти за «ленточку», защищать честь своей страны.
Рядовой Баиров ЯсланБаиров Яслан Фархадович
Разведчик - оператор
Челябинск
19.07.1989 - 22.06.2024
Погиб: ДНР, Ясиноватский район н п. Очеретино
Яслан был смелым, отважным героем!
https://герои-сво.рф/geroi/bairov-yaslan-farhadovich/
Военнослужащий Аксаков АлександрНижневартовск
12 июля 2025 года при проведении боевого задания в зоне специальной военной операции погиб
Аксаков Александр Николаевич, прекрасный отец, чудесный дедушка, хороший муж, настоящий и верный друг, человек, живший и работавший на благо Нижневартовска более 27 лет.
Военнослужащий Сивоконь АлександрПогиб Сивоконь Александр, выпускник 53-й школы, отдавший жизнь во время выполнения воинского долга в зоне Специальной военной операции.
Ему было 22 года. Александр запомнился как активный, творческий и жизнерадостный молодой человек — добрый, отзывчивый, скромный и спокойный.
С 2023 года он находился на службе в составе СВО и за проявленное мужество был отмечен государственными наградами.
Посёлок 3 Интернационал, Алтайский край.
Рядовой Лютов ЕвгенийЛютов Евгений Сергеевич
Командир отделения
Люберцы, Московская область
21.07.1989 - 02.12.2023
Погиб: Артемовск
Орден Мужества, Царьградский крест 3 степени.
https://герои-сво.рф/geroi/ljutov-evgenij-sergeevich/
Гвардии сержант Лукошюс ЭдуардЭдуард Лукошюс, разведчик отдельной бригады армейского спецназа. В прошлом являлся вице-президентом федерации кикбоксинга Брянской области.
Срочную службу проходил на Северном флоте с 1993 по 1995 годы. Начиная с 2014 года в составе добровольческих фомирований участвовал в обороне Донбасса. С началом СВО подписал контракт, и приступил к выполнению боевых задач в составе отдельной бригады СпН.
Сержант Лукошюс погиб 14 сентября 2024 года в ходе выполнения боевой задачи.
Указом президента посмертно ему присвоено звание Героя России, также был награжден двумя орденами Мужества, медалью Жукова.
Военнослужащий Осинцев РоманОсинцев Роман — погиб, исполняя интернациональный долг во время Специальной военной операции.
Роман воспитывался в семье в городе Каменск‑Уральский, Свердловская область, где проживал до начала военных действий.
Служба для него стала истинным призванием: мужественно исполняя присягу, он не жалел сил и самоотдачи, стоя на страже Родины.
Простились с Романом 21 июля 2025 года.
За героизм и беззаветную храбрость военный совет посмертно удостоил его ордена Мужества.
Военнослужащий Петров СергейПетров Сергей Борисович
Командир взвода разведывательного отделения
Сергей родился 18 июля 1985 года в городе Каргополе Архангельской области, где и провёл детские годы. Окончил среднюю школу № 2. Увлёкся спортом – вместе с братом они занимались дзюдо и самбо, часто участвуя в районных и областных соревнованиях.
После школы Сергей прошёл срочную службу в воздушно-десантных войсках РФ в должности командира разведотделения, где соревновался в армейском рукопашном бою и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Затем он получил высшее образование и заключил контракт с Министерством обороны РФ, продолжив службу в должности командира отделения тропосферной связи.
В 2015 году Сергей женился и у него родился сын. Всегда стараясь быть рядом, он посвящал всё свободное время воспитанию сына.
С началом специальной военной операции Сергей одним из первых отправился защищать Родину, став командиром взвода разведывательного отделения на линии фронта. Он находился на передовом рубеже, лично руководил штурмовыми группами: под командованием Сергея в плен были взяты две группы противника – из 9 и из 4 человек. Он участвовал в освобождении Дементьевки и Уд Харьковской области, был дважды ранен, но вернулся в зону СВО, где неоднократно спасал товарищей, обеспечивал огневую поддержку и оказывал первую помощь раненым, выводя их из-под артиллерийского и стрелкового огня.
Незадолго до гибели, во время ожесточённого стрелкового боя, Сергей вытащил раненого пулемётчика из-под обстрела и оказал помощь, затем сам занял его пулемёт и отразил атаку противника. Сослуживцы отмечали его высокий моральный дух, лидерские качества и самоотверженность – за эти качества ему дали позывной «Кнут».
22 сентября 2022 года Сергей погиб, выполняя свой воинский долг в ходе спецоперации.
Посмертно ему был присвоен Орден Мужества.
Гвардии капитан Привалов НиколайПривалов Николай Сергеевич
Командир танкового взвода
село Никольское, Республика Башкортостан
Николай Сергеевич Привалов погиб 19 июля 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции на Украине.
Ему было 35 лет.
Николай окончил Казанское высшее танковое командное Краснознамённое училище и продолжил службу в Северной и Южной Осетии в звании командира танкового взвода в составе 58-й общевойсковой армии и 19-й отдельной мотострелковой бригады, а также на 58-й военной базе. По контракту он служил в 205-й отдельной мотострелковой бригаде.
С началом СВО Привалов вступил в первый добровольческий батальон им. М. Шаймуратова на территории республики. Отмечен как опытный и заботливый офицер, всегда берегший своё подразделение до последнего.
Погиб, защищая Родину и светлое будущее России.
Посмертно награждён двумя орденами: Орденом Мужества и Орденом генерала М. Шаймуратова.
У него остались родители, супруга, сын и три дочери.
Рядовой Щербаков СергейРазведчик
Узловая, Тульская область
26.06.1992 - 20.07.2023
Погиб: Лиман первый
https://герои-сво.рф/geroi/shherbakov-sergej-vadimovich/
Доброволец Шадчин ПахомШадчин Пахом Николаевич
34‑летний Шадчин Пахом Николаевич погиб, проявив несгибаемую волю и преданность Родине.
Пахом — уроженец и житель Сургута, . После окончания Московского финансово‑промышленного университета «Синергия» он трудился в ОАО «РЖД», где проявил себя как ответственный специалист и человек слова.
Весной 2023 года мужчина добровольно отправился в зону специальной военной операции, решив при необходимости защитить страну. Он не ограничивался военной службой: был инструктором в региональной общественной организации «Союз морских пехотинцев Югры», членом казачьих обществ и убежденным патриотом.
20 июля 2023 года в окрестностях города Кременная Пахом совершил подвиг, в результате которого погиб.
За проявленную храбрость и верность долгу его наградили государственными наградами — орденом Мужества и Медалью Суворова (посмертно).
На Аллее славы Чернореченского кладбища его захоронили с воинскими почестями.
Военнослужащий Писарев АлександрПисарев Александр Юрьевич
Александр родился 18 июня 1990 года в деревне Дудорово Торжокского района Тверской области в многодетной семье. Он обучался в Ладьинской школе до 9 класса, затем в 2009 году окончил профессиональный лицей № 10 в Твери по профессии машиниста подъёмно‑транспортных машин. После диплома был призван и служил в Подмосковье, в Кубинке.
Вернувшись в Тверь, Александр устроился на работу и воспитывал сына.
24 сентября 2022 года он встал на службу по мобилизации и дошёл до мотострелкового полка, где служил стрелком в роте штурмового радиоэлектронного боя. За доблесть получил медаль участника СВО.
19 июля 2024 года Александр погиб при выполнении боевой задачи.
За проявленное мужество ему посмертно был присвоен Орден Мужества.
Военнослужащий Стрельцов МаксимПогибший при исполнении воинского долга пулемётчик
Максим Геннадьевич Стрельцов,
родом из села Нижний Ландех Пестяковского района Ивановской области, посвятил жизнь защите Родины.
Родился 10 февраля 1999 года. Окончив Нижнеландеховскую основную школу, он получил среднее профессиональное образование в 2017 году.
Служил в вооружённых силах РФ с 24 мая 2017 по 24 мая 2018 года, затем в 2022 году был мобилизован в рамках частичной мобилизации и направлен пулемётчиком в 217‑й гвардейский парашютно-десантный полк 98‑й гв. ВДД.
Максим входил в состав 1‑го взвода 14‑й парашютно-десантной роты 5‑го парашютно-десантного батальона и активно участвовал в спецоперации. Несмотря на полученное ранение, вернулся в строй и продолжил службу.
За проявленное мужество в апреле 2024 года его наградили медалью «За отвагу».
11 марта 2025 года Максим погиб при выполнении боевой задачи.
Военнослужащий Загиров АйдарЗаместитель главы администрации Учалинского района Башкортостана и главный агроном Айдар Нажатович Загиров погиб, выполняя служебный долг в зоне специальной военной операции. Его послевоенный путь — от гуманитарной помощи до принятия решения вступить в ряды защитников страны — отмечен высоким патриотизмом и готовностью служить Родине.
Айдар родился 19 июля 1978 года в посёлке Комсомольск Учалинского района. Окончив Уральскую среднюю школу в 1995 году, он получил водительские права категории «В», «С» и профессию тракториста-машиниста в автотранспортных и сельскохозяйственных училищах. В 2002 году завершил агрономический факультет Башкирского аграрного университета, а в 2005‑м защитил учёную степень в аспирантуре кафедры почвоведения.
Начал трудовой путь землеустроителем и специалистом по ГОиЧС, а в 2016 году стал агрономом и затем — главным агрономом агрофирмы «Байрамгул». В 2019 году перешёл на работу в администрацию района, а в 2022 году занял должность заместителя главы администрации — начальника отдела сельского хозяйства. За годы работы он внёс заметный вклад в развитие сельхозкомплекса своего региона.
С началом специальной военной операции организовывал сбор и доставку гуманитарной помощи бойцам и, в конце концов, сам заключил контракт, став защитником на передовой.
За проявленное мужество и героизм был награждён Орденом генерала М. Шаймуратова посмертно.
Сержант Лебедев СергейЛебедев Сергей Игоревич (родился 27.06.1987 года в г. Тюмени) проходил службу в звании сержанта 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Севорова дивизии.
Учился в Каскаринской средней общеобразовательной школе Тюменского муниципального района. С 2005 по 2009 гг. находился в штате вооруженных сил Российской Федерации. В мае 2006 года переведен в 901-й ОБСпН – легендарный батальон специального назначения 45-ой отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригаду специального назначения воздушно-десантных войск.
Сергей участвовал в операции по принуждению к миру Грузии в августе 2008 г., а с ноября по декабрь 2008 года в составе отдельного разведывательного отряда 45 ОПСН находился в Республике Абхазия, выполняя действия, направленные на пресечение диверсионных террористических актов со стороны Грузии.
Вернувшись домой, испытал острою потребность продолжать служить Родине, поступил в службу экстренного реагирования Тюменской области (ТОСЭР). Более 10-ти лет работал спасателем поисково-спасательного отряда, ежедневно приходя на помощь тюменским жителям.
С начала проведения Специальной военной операции (СВО) Сергей не мог оставаться безучастным.
В феврале 2024 года он добровольно подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Назначен старшим стрелком-сапером десантно-штурмового взвода ДШБ войсковой части 74268., являлся командиром отделения.
Во время прохождения службы в зоне СВО активно применял навыки спасателя, под его руководством разрабатывались и в дальнейшем применялись различные способы эвакуации раненных, десятилетний опыт спасательной работы на воде и навыки водолаза помогли его группе без потерь форсировать водные преграды на островах Херсонской области и выполнять в полном объеме поставленные задачи. Сергей представлен к государственной награде Орден Мужества.
К сожалению, награду лично получить Сергею было не суждено.
19 июля 2024 г. при выполнении очередной задачи в ходе специальной военной операции в с. Крынки Херсонской области Сергей был смертельно ранен.
Сослуживцы знали Сергея по позывному «Лебедь», с сожалением вспоминали как отважно и безоговорочно он выполнял поставленные командованием задачи, всегда говорил, что приказ не обсуждается!
https://герои-сво.рф/geroi/lebedev-sergej-igorevich/
Сержант Зарипов ИльясИльяс Ахиярович Зарипов, уроженец деревни Орловка, родился 19 июля 1979 года.
Он проходил срочную военную службу в 1997 - 1999 годах.
С началом специальной военной операции Ильяс подписал контракт с Министерством обороны РФ и вступил в ряды защитников Отечества.
В службе он проявил себя как истинный патриот и преданный солдат.
Военнослужащий Голубятников ВладиславНижневартовск
В ходе выполнения боевых заданий в зоне СВО, героически погиб Голубятников Владислав Владимирович 09.08.1998 года рождения.
Младший сержант Тарабрин Михаил19 июля 2024 года в ходе выполнения боевой задачи погиб младший сержант Михаил Тарабрин, разведчик 10-й гв. отдельной бригады армейского спецназа России.
Свой военный путь Михаил начал в 2017 году. Сначала была 205-я мотострелковая бригада ЮВО, в составе которой он выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике в 2018 году. С 2019 года служба в «десятке», с конца 2020 по лето 2021 вновь находился в САР.
Участник СВО с первого дня. Группа, в которой служил Михаил с регулярностью участвовала в огневых контактах с противником, зачастую даже прибегая к наглости в ходе боя. Стоит также сказать, что в тот период командиром группы был офицер, который позже получит звезду Героя России.
В середине июля 2024 года группа, в которой был и младший сержант Тарабрин, выполняла боевую задачу на островах Днепра. В ходе начавшегося огневого контакта Михаил смог ликвидировать одного из противников, но следом получил тяжелое ранение. Ввиду сложностей при эвакуации с островной зоны Днепра, вовремя эвакуировать и оказать помощь не получилось.
«Табрис» был грамотным, подготовленным и одним из самых авторитетных разведчиков в роте. За время службы был награжден орденом Мужества, медалью Жукова, дважды медалью «За боевые отличия». Посмертно награжден вторым орденом Мужества.https://t.me/okspn/38671
Ефрейтор Бутов СергейНа Аллее славы в Бахчисарае, Республика Крым прошла торжественная церемония прощания с ефрейтором спецоперации Сергеем Владимировичем Бутовым, погибшим во время выполнения боевой задачи.
Сергей Владимирович родился 28 мая 1993 года в селе Ручьи Раздольненского района. В 2000 году он поступил в Ручьёвскую среднюю общеобразовательную школу, которую окончил в 2010 году. В 2012 году продолжил обучение в Евпаторийском техникуме строительных технологий и сферы обслуживания, освоив профессию официант‑бармен 4‑го разряда.
Делил жизнь с супругой в городе Бахчисарай, где в 2024 году родился их сын.
В ноябре 2022 года, руководствуясь гражданской позицией и патриотизмом, подписал контракт для участия в Специальной военной операции.
За проявленный героизм он был награждён медалями «За взятие Бахмута», «Бахмутская мясорубка», мундштук чёрный крест от ЧВК «Вагнер» и медалью «За освобождение Артёмовска».
В процессе выполнения боевой задачи он погиб, защищая родину.
Военнослужащий Маннапов АликВ ходе выполнения задач специальной военной операции погиб Маннапов Алик Мелисович.
Алик родился в 1989 году и учился в городе Салават до 2004 года — окончил школу № 14.
22 июля 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился на службу в зону спецоперации.
5 июля 2025 года Алик погиб при исполнении боевого долга.
Военнослужащий Сироткин Владимир19 июля 2023 года погиб участник Специальной военной операции,
Владимир Юрьевич Сироткин,
став жертвой миномётного обстрела во время эвакуации раненных товарищей.
Владимир Юрьевич родился 15 февраля 1994 года в городе Черногорск (Республика Хакасия).
В 2010 году он успешно окончил школу в столице Хакасии — городе Абакане.
В 2012–2014 годах проходил службу в рядах Российской армии.
Затем получил профессию повара в профессиональном училище № 15 в посёлке городского типа Бея. Около десяти лет Владимир посвятил себя кулинарии, а в 2021 году устроился литейщиком цветных металлов в литейное отделение № 1 алюминиевого завода АО «РУСАЛ Саяногорск», проживая в поселке городского типа Бея (Республика Хакасия).
Добровольцем ушёл на спецоперацию, стремясь проверить себя и внести свой вклад в безопасное будущее страны.
Во время выполнения боевой задачи он героически погиб 19 июля 2023 года под миномётным обстрелом, защищая своих товарищей и обеспечивая их эвакуацию.
Рядовой Греков КириллГреков Кирилл Борисович
Балашиха, Московская область
21.07.1987 - 26.09.2022
Погиб: Артёмовск, ДНР
Медаль за отвагу, посмертно.
https://герои-сво.рф/geroi/grekov-kirill-borisovich-2/
Военнослужащий Якубов ВладимирВ Каменске‑Уральском простились с Якубовым Владимиром, погибшим при исполнении воинского долга в рамках Специальной военной операции.
Владимир представлен к посмертному награждению — ордену Мужества.
Рядовой Аиткулов АйдарАиткулов Айдар Азатович
Уфа, Республика Башкортостан
19.07.1982 - 01.11.2022
В августе 2022 года он ушёл добровольцем на войну с Украиной.
Погиб в боях под Бахмутом в ноябре 2022 года.
Героически сражался за Родину.
https://герои-сво.рф/geroi/aitkulov-ajdar-azatovich/
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Как жаль, что не бегут обратно реки. Олег Гаврилюк
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