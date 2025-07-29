Территория Героев...(180)

«В 2014 в пошла и записалась в народное ополчение — в самый боевой, в самый лучший, на мой взгляд, отдельный разведывательный батальон «Спарта» под командованием бесстрашного и талантливого Арсена Павлова», — вспоминает Ирина Александровна.

5 лет в рядах легендарного батальона. Служить пришлось на разных направлениях. А после увольнения Ирина вернулась в родной ДонНУЭТ, где продолжает преподавать по сей день. Она решила участвовать в кадровом конкурсе «Донбасс. СВОи Герои», потому что не может оставаться в стороне и хочет сделать Республику лучше:

«Республика наша сильная. И сделать сильную еще сильнее — это нужно постараться». См. видео по ссылке

https://t.me/donbass_SVOiGeroi/179

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Погиб Кашников Александр Васильевич, позывной «Каша», 3 сентября 2003 года рождения, уроженец Екатеринбурга Свердловской области. Он погиб 2 июля 2023 года на боевом задании, выполняя роль медика (офицер-стрелок-санитар) в составе группы штурмов Z.

Александр был не только бесстрашным воином, но и прекрасным сыном, братом, племянником и внуком.

Он подписал контракт с Министерством обороны в мае 2023 года и уже вскоре отправился в зону специальной военной операции, где мужественно вступил на передовую.

Его боевые товарищи, не оставив его, эвакуировали только на третьи сутки.

https://t.me/geroisvorf/2768 Младший сержант Зубковский Калина Владимирович, уроженец Сухого Лога Свердловской области, героически погиб 19 июня 2025 года на одном из ключевых направлений специальной военной операции — в Днепропетровской области — при эвакуации раненого товарища.

Калина родился 30 мая 2003 года и учился сначала в школе № 10 села Новопышминское, затем в гимназии № 1 Сухого Лога. Он мечтал стать поваром и начал обучение в Сухоложском многопрофильном техникуме.

В ноябре 2023 года призван на срочную службу и вскоре подписал контракт, отправившись на спецоперацию. Сражался в ДНР и ЛНР, командуя штурмовой комендантской ротой.

3 февраля 2025 года под Надеждинкой Покровского района ДНР он был ранен при штурме — получил представление к Ордену Мужества, но награду не успел получить. Несмотря на полученную травму, с осколками в ноге он вернулся в строй и продолжал участвовать в операциях.

19 июня 2025 года, выполняя задачу по эвакуации раненого, он отдал жизнь за товарища. Его служба и поступок считают примером верности долгу и готовности пожертвовать собой ради других.

https://t.me/geroisvorf/2748

Гвардии младший сержант Боков Никита Боков Никита Витальевич

Заместитель командира взвода, командир отделения мотострелкового батальона

село Петропавловка, Республика Бурятия

С прискорбием сообщаем о гибели Бокова Никиты Витальевича, Гвардии Младшего сержанта, заместителя командира взвода и командира отделения мотострелкового батальона, который героически погиб 27 июня 2025 года, выполняя боевую задачу в ходе Специальной военной операции на Украине.

Никита Витальевич родился 21 марта 2001 года в семье Бокова Виталия Фёдоровича и Вербиловой Ирины Сергеевны в селе Петропавловка — административном центре Джидинского района Республики Бурятия.

В 2007 году он поступил в Петропавловскую СОШ №1, где активно занимался спортом, включая футбол и бокс. После 9‑го класса в 2016 году Никита продолжил обучение в Улан‑Удэнском лесопромышленном техникуме.

В 2019 году был призван на срочную службу, затем заключил контракт с Министерством обороны и с 22 февраля 2022 года находился в зоне СВО.

Боков проявил себя как добрый и отзывчивый сын, брат, а также любящий муж и отец двоих сыновей. Он был награждён медалью «За Воинскую доблесть», медалью «За Укрепление боевого содружества», медалью «За участие в военном параде в День Победы», а также посмертно удостоен ордена Мужества.

https://t.me/geroisvorf/2767

Военнослужащий Гутников Евгений Гутников Евгений Сергеевич

Гранатомётчик спецназа ГРУ, родом из Тольятти, ушёл из жизни 19 июля 2023 года, защищая Родину в ходе специальной военной операции на Украине.

Евгений родился 21 июня 1996 года.

С 2003 по 2012 год учился в школе № 93 города Тольятти, после чего поступил в Тольяттинский машиностроительный колледж на специальность слесаря‑механика станков с ЧПУ. По окончании колледжа он устроился на Волжский автомобильный завод, одновременно продолжая помогать семье — как заботливый сын и старший брат.

В июне 2015 года Евгений был призван в Вооружённые силы РФ и направлен в войска специального назначения ГРУ в Ростовской области. Во время срочной службы участвовал в миротворческой операции в Армении. После демобилизации в 2016 году вернулся на завод, освоил профессию сварщика.

29 октября 2022 года Гутников был мобилизован для участия в специальной военной операции.

За проявленное мужество посмертно награждён Орденом Мужества.

Похоронен на Аллее Героев городского кладбища Автозаводского района Тольятти.

https://t.me/geroisvorf/2747

Военнослужащий Меньшиков Михаил Простились с участником спецоперации Михаилом Михайловичем Меньшиковым, героически погибшим 19 июля 2024 года в Донецкой Народной Республике. В апреле того же года ему исполнилось 26 лет.

Михаил вступил в ряды добровольцев в сентябре 2022 года через батальон «Урал» и с первых дней спецоперации проявлял мужество и самоотверженность. Командование отмечало его высокую способность к военному делу, а сослуживцы вспоминают мальчишескую доброту и готовность делиться последним.

Родился Михаил в многодетной семье в селе Сарапулка 13.04.1998 года. Учился в школе № 30, активно занимался спортом, участвовал в походах и школьных соревнованиях. В 2014 году поступил в берёзовский техникум «Профи», где освоил профессию сварщика.

После срочной службы в разведке с 2017 года работал в строительной бригаде, а позже — на местном заводе. В свободное время увлекался рыбалкой и всегда охотно делился секретами мастерства.

https://t.me/geroisvorf/2755

Военнослужащий Харченко Вадим Вадим Иванович Харченко, уроженец города Копейска Челябинской обл, 1980 года рождения, героически погиб, исполняя свой воинский долг в зоне специальной военной операции.

Похоронен на Аллее Славы в поселке Горняк.

https://t.me/geroisvorf/2756

Рядовой Задворный Вячеслав Задворный Вячеслав Леонидович

Мотострелок

Талица, Свердловская область

03.10.1995 - 07.01.2024

Воинская часть (полк, бригада, рота и.т.д.): 42600 110 мотострелковая бригада 8 армия

https://t.me/geroisvorf/2737

Капитан Кузнецов Андрей Командир мотострелкового взвода, капитан Кузнецов Андрей Валерьевич, позывной «ОБЖшник», героически погиб 1 июля 2025 года при выполнении специальных задач в зоне Бойной операции на территории ЛНР.

Андрей родился 12 ноября 1976 года в Кулебаках Горьковской области, а в 1979 году вместе с семьёй переехал в посёлок Пионерский.

Окончил Пионерскую среднюю школу, после чего был призван в погранвойска на Дальнем Востоке (Уссурийск), где проходил службу с 1995 по 1997 годы.

Позже получил высшее образование — окончил УРГПУ в 2002 году по специальности «инструктор по физической культуре». Работал в родной школе и в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Он был отцом двоих детей.

Службу добровольцем начал в 2017 году, участвуя в миротворческой миссии в Таджикистане (2017–2020).

27 июля 2022 года Андрей подписал контракт с Министерством обороны РФ, возвращаясь к делу служения Родине. Он был тяжело ранен три раза.

За мужество и героизм дважды (в 2022 и 2024 годах) награждён медалью «За отвагу».

https://t.me/geroisvorf/2757

Рядовой Чудинов Сергей Чудинов Сергей Васильевич

Стрелок мотострелкового взвода

Добрянка, Пермский край

22.04.1981 - 19.07.2024

Погиб: Прогресс, Донбасс

Сергей Васильевич, корабельный старшина-подводник, прослужил на подводной лодке «Воронеж» и чудом избежал участи быть на «Курске» во время его трагедии благодаря предоставленному отпуску.

Его воинская карьера началась с профессии газоэлектросварщика, полученной в профучилище, и продолжилась в ходе множества экспедиций, где он выделялся высоким уровнем профессионализма.

В этом году, желая поддержать военные усилия своей страны, Сергей заключил контракт и отправился на фронт, где погиб.

Он оставил после себя три дочери и любящую семью.

https://герои-сво.рф/geroi/chudinov-sergej-vasilevich/

Капитан Печурин Денис Печурин Денис Владимирович

Заместитель командира штурмовой роты Мотострелкового батальона

Ростов-на-Дону Родился 1 сентября 1981 года в Пермском крае, городе Кизел. В 1999 года поступил на срочную службу в ВВД РФ. Военную присягу принял 25 декабря 1999 года при в/ч 3656.

В 2000 году был призван на военную службу на должность: стрелок, гранатометчик. В 2002 году подписал контракт на 3 года, до 2005 года.

В 2004 году подписал контракт на 5 лет, до 2009 года.

В 2011 году был сокращен с военной службы. В ноябре 2023 года подписал военный контракт на 5 лет. Служил в штурмовой роте Мотострелкового батальона, на должности командира штаба. В декабре 2023 года получил травму, находился в госпитале в городе Луганск.

В январе 2024 года был отправлен в город Новочеркасск для прохождения ВВК (военно-врачебная комиссия). 15 мая 2024 года семья проводила его в последний раз. В этот раз служил уже на должности заместителя командира штурмовой роты Мотострелкового батальона. 24 августа 2024 г. погиб от атаки вражеского БПЛА в ЛНР. Был посмертно награжден Орденом Мужества. Награды: Орден Мужества

За отличие в службе II степени

За отличие в службе I степени

За отличие в службе III степени

Участник боевых действий МВД https://t.me/geroisvorf/2738

Младший сержант Москвитин Александр Москвитин Александр Викторович

Ставрополь

Александр родился 30 ноября 1979 года и на протяжении своей жизни проявил себя как храбрый и самоотверженный воин.

Александр был участником двух чеченских кампаний, где он уже тогда доказал свою преданность Родине и высокие профессиональные качества.

С первого дня специальной военной операции он служил в 61-й бригаде морской пехоты Северного флота, показывая пример мужества и стойкости.

19 июля 2023 года Александр Москвитин погиб при выполнении боевых задач.

За мужество, отвагу и смелость, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, посмертно награжден орденом Мужества.

https://герои-сво.рф/geroi/moskvitin-aleksandr-viktorovich/

Младший сержант Шембергер Алексей Шембергер Алексей Васильевич

Оператор взвода радиопомех роты радиоэлектронной борьбы Алексей Васильевич, оператор взвода радиопомех роты радиоэлектронной борьбы, погиб 6 июля 2025 года, выполняя задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Ему было 24 года.

Родом из Удомли Тверской области, Алексей в 2014 году окончил Удомельский техникум.

После этого до 2016 года проходил службу в качестве водителя‑сапёра.

В 2024 году он заключил контракт и стал оператором беспилотных авиационных моделей в взводе радиопомех — новой для себя, но важной для защиты украинских граждан позиции.

https://t.me/geroisvorf/2739

Подполковник Михайлов Сергей Командир батальона

Екатеринбург, Свердловская область

19.07.1980 - 22.04.2022

Награждён Орденом мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/mihajlov-sergej-nikolaevich/

Военнослужащий Тараев Олег 05.07.1973 - 29.07.2023

Погиб Тараев Олег Алексеевич, родившийся 5 июля 1973 года в поселке Плишкино Иркутской области.

29 июля 2023 года он погиб, исполняя свой воинский долг в рамках Специальной военной операции.

После окончания Боханской средней школы в 1990 году Олег поступил в Бурятский государственный университет, где получил диплом учителя физической культуры. По завершении учёбы он проходил срочную службу в рядах Российской армии, после демобилизации работал в системе МЧС.

В 1997 году Олег Алексеевич женился, а в 2000 году вместе с супругой они переехали в Эхирит-Булагатский район. Здесь он продолжил службу в пожарной части № 43 поселка Усть‑Ордынский, проявляя преданность выбранной профессии.

Когда развернулась СВО, Тараев не остался в стороне и, как многие, вступил в ряды защитников Родины.

Он ценил спорт, активный образ жизни и был увлечен различными видами соревнований. В 2022 году ему был присвоен Золотой знак отличия ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также он получил множество грамот и медалей.

Указом Президента Российской Федерации Олег Алексеевич был посмертно представлен к ордену Мужества.

У него остались жена и трое сыновей.

https://t.me/geroisvorf/2769

Младший сержант Уткин Андрей Андрей Уткин, 25-летний уроженец Каменск‑Уральского, Свердловская область, погиб в ходе специальной военной операции после нескольких месяцев тревожных поисков. С мая 2025 года считавшийся пропавшим без вести, он был представлен к посмертному Ордену Мужества.

10 мая Андрей отправился на передний край и был на связи утром 11 мая. Затем связь оборвалась, и на протяжении нескольких месяцев шли поиски. Место и обстоятельства гибели пока не разглашаются.

https://t.me/geroisvorf/2740

Рядовой Макаров Михаил Макаров Михаил Валерьевич

Помощник пулемётчика Михаил Валерьевич, уроженец Белорецка Республики Башкортостан, погиб в марте 2025 года при выполнении боевой задачи в районе населённого пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Михаил родился в 1994 году в многодетной семье служителей храма. Окончив школу № 13 и профтехучилище № 26 по специальности каменщик-монтажник-сварщик, он продолжил обучение в Уфе, освоив профессию автослесаря в учебном центре сети «5Колесо». Несмотря на временную непригодность к призыву по состоянию здоровья, он был мастером своего дела, увлекался компьютерами и стремился служить. В 2025 году он добровольно подписал контракт с Министерством обороны, рассчитывая ремонтировать технику на передовой. Вскоре стал помощником пулемётчика. Родственники и коллеги характеризуют Михаила как доброго, справедливого и общительного человека, серьезно относящегося к службе и тренировкам. Он любил животных — из приюта взял кота по кличке «Кекс», и именно это имя стало его позывным на службе. https://t.me/geroisvorf/2749 Младший сержант Максимов Денис Максимов Денис Юрьевич

Штурмовик

Красноярск

03.01.1994 - 18.12.2024 Погиб: Запорожская область

Когда началась специальная военная операция, Денис не раздумывая принял решение пойти за «ленточку», защищать честь своей страны.

https://t.me/geroisvorf/2743

Рядовой Баиров Яслан Баиров Яслан Фархадович

Разведчик - оператор

Челябинск

19.07.1989 - 22.06.2024

Погиб: ДНР, Ясиноватский район н п. Очеретино

Яслан был смелым, отважным героем!

https://герои-сво.рф/geroi/bairov-yaslan-farhadovich/

Военнослужащий Аксаков Александр Нижневартовск

12 июля 2025 года при проведении боевого задания в зоне специальной военной операции погиб

Аксаков Александр Николаевич, прекрасный отец, чудесный дедушка, хороший муж, настоящий и верный друг, человек, живший и работавший на благо Нижневартовска более 27 лет.

https://t.me/geroisvorf/2775

Военнослужащий Сивоконь Александр Погиб Сивоконь Александр, выпускник 53-й школы, отдавший жизнь во время выполнения воинского долга в зоне Специальной военной операции.

Ему было 22 года. Александр запомнился как активный, творческий и жизнерадостный молодой человек — добрый, отзывчивый, скромный и спокойный.

С 2023 года он находился на службе в составе СВО и за проявленное мужество был отмечен государственными наградами.

Посёлок 3 Интернационал, Алтайский край.

https://t.me/geroisvorf/2766

Рядовой Лютов Евгений Лютов Евгений Сергеевич

Командир отделения

Люберцы, Московская область

21.07.1989 - 02.12.2023

Погиб: Артемовск

Орден Мужества, Царьградский крест 3 степени.

https://герои-сво.рф/geroi/ljutov-evgenij-sergeevich/

Гвардии сержант Лукошюс Эдуард Эдуард Лукошюс, разведчик отдельной бригады армейского спецназа. В прошлом являлся вице-президентом федерации кикбоксинга Брянской области.

Срочную службу проходил на Северном флоте с 1993 по 1995 годы. Начиная с 2014 года в составе добровольческих фомирований участвовал в обороне Донбасса. С началом СВО подписал контракт, и приступил к выполнению боевых задач в составе отдельной бригады СпН.

Сержант Лукошюс погиб 14 сентября 2024 года в ходе выполнения боевой задачи.

Указом президента посмертно ему присвоено звание Героя России, также был награжден двумя орденами Мужества, медалью Жукова.

https://t.me/okspn/38696

Военнослужащий Осинцев Роман Осинцев Роман — погиб, исполняя интернациональный долг во время Специальной военной операции.

Роман воспитывался в семье в городе Каменск‑Уральский, Свердловская область, где проживал до начала военных действий.

Служба для него стала истинным призванием: мужественно исполняя присягу, он не жалел сил и самоотдачи, стоя на страже Родины.

Простились с Романом 21 июля 2025 года.

За героизм и беззаветную храбрость военный совет посмертно удостоил его ордена Мужества.

https://t.me/geroisvorf/2763

Военнослужащий Петров Сергей Петров Сергей Борисович

Командир взвода разведывательного отделения

Сергей родился 18 июля 1985 года в городе Каргополе Архангельской области, где и провёл детские годы. Окончил среднюю школу № 2. Увлёкся спортом – вместе с братом они занимались дзюдо и самбо, часто участвуя в районных и областных соревнованиях.

После школы Сергей прошёл срочную службу в воздушно-десантных войсках РФ в должности командира разведотделения, где соревновался в армейском рукопашном бою и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Затем он получил высшее образование и заключил контракт с Министерством обороны РФ, продолжив службу в должности командира отделения тропосферной связи.

В 2015 году Сергей женился и у него родился сын. Всегда стараясь быть рядом, он посвящал всё свободное время воспитанию сына.

С началом специальной военной операции Сергей одним из первых отправился защищать Родину, став командиром взвода разведывательного отделения на линии фронта. Он находился на передовом рубеже, лично руководил штурмовыми группами: под командованием Сергея в плен были взяты две группы противника – из 9 и из 4 человек. Он участвовал в освобождении Дементьевки и Уд Харьковской области, был дважды ранен, но вернулся в зону СВО, где неоднократно спасал товарищей, обеспечивал огневую поддержку и оказывал первую помощь раненым, выводя их из-под артиллерийского и стрелкового огня.

Незадолго до гибели, во время ожесточённого стрелкового боя, Сергей вытащил раненого пулемётчика из-под обстрела и оказал помощь, затем сам занял его пулемёт и отразил атаку противника. Сослуживцы отмечали его высокий моральный дух, лидерские качества и самоотверженность – за эти качества ему дали позывной «Кнут».

22 сентября 2022 года Сергей погиб, выполняя свой воинский долг в ходе спецоперации.

Посмертно ему был присвоен Орден Мужества.

https://t.me/geroisvorf/2779

Гвардии капитан Привалов Николай Привалов Николай Сергеевич

Командир танкового взвода

село Никольское, Республика Башкортостан Николай Сергеевич Привалов погиб 19 июля 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Ему было 35 лет.

Николай окончил Казанское высшее танковое командное Краснознамённое училище и продолжил службу в Северной и Южной Осетии в звании командира танкового взвода в составе 58-й общевойсковой армии и 19-й отдельной мотострелковой бригады, а также на 58-й военной базе. По контракту он служил в 205-й отдельной мотострелковой бригаде.

С началом СВО Привалов вступил в первый добровольческий батальон им. М. Шаймуратова на территории республики. Отмечен как опытный и заботливый офицер, всегда берегший своё подразделение до последнего.

Погиб, защищая Родину и светлое будущее России.

Посмертно награждён двумя орденами: Орденом Мужества и Орденом генерала М. Шаймуратова.

У него остались родители, супруга, сын и три дочери.

https://t.me/geroisvorf/2745

Рядовой Щербаков Сергей Разведчик

Узловая, Тульская область

26.06.1992 - 20.07.2023

Погиб: Лиман первый

https://герои-сво.рф/geroi/shherbakov-sergej-vadimovich/

Доброволец Шадчин Пахом Шадчин Пахом Николаевич

34‑летний Шадчин Пахом Николаевич погиб, проявив несгибаемую волю и преданность Родине.

Пахом — уроженец и житель Сургута, . После окончания Московского финансово‑промышленного университета «Синергия» он трудился в ОАО «РЖД», где проявил себя как ответственный специалист и человек слова.

Весной 2023 года мужчина добровольно отправился в зону специальной военной операции, решив при необходимости защитить страну. Он не ограничивался военной службой: был инструктором в региональной общественной организации «Союз морских пехотинцев Югры», членом казачьих обществ и убежденным патриотом.

20 июля 2023 года в окрестностях города Кременная Пахом совершил подвиг, в результате которого погиб. За проявленную храбрость и верность долгу его наградили государственными наградами — орденом Мужества и Медалью Суворова (посмертно). На Аллее славы Чернореченского кладбища его захоронили с воинскими почестями. https://t.me/geroisvorf/2764 Военнослужащий Писарев Александр Писарев Александр Юрьевич

Александр родился 18 июня 1990 года в деревне Дудорово Торжокского района Тверской области в многодетной семье. Он обучался в Ладьинской школе до 9 класса, затем в 2009 году окончил профессиональный лицей № 10 в Твери по профессии машиниста подъёмно‑транспортных машин. После диплома был призван и служил в Подмосковье, в Кубинке.

Вернувшись в Тверь, Александр устроился на работу и воспитывал сына.

24 сентября 2022 года он встал на службу по мобилизации и дошёл до мотострелкового полка, где служил стрелком в роте штурмового радиоэлектронного боя. За доблесть получил медаль участника СВО.

19 июля 2024 года Александр погиб при выполнении боевой задачи.

За проявленное мужество ему посмертно был присвоен Орден Мужества.

https://t.me/geroisvorf/2750

Военнослужащий Стрельцов Максим Погибший при исполнении воинского долга пулемётчик

Максим Геннадьевич Стрельцов,

родом из села Нижний Ландех Пестяковского района Ивановской области, посвятил жизнь защите Родины.

Родился 10 февраля 1999 года. Окончив Нижнеландеховскую основную школу, он получил среднее профессиональное образование в 2017 году.

Служил в вооружённых силах РФ с 24 мая 2017 по 24 мая 2018 года, затем в 2022 году был мобилизован в рамках частичной мобилизации и направлен пулемётчиком в 217‑й гвардейский парашютно-десантный полк 98‑й гв. ВДД.

Максим входил в состав 1‑го взвода 14‑й парашютно-десантной роты 5‑го парашютно-десантного батальона и активно участвовал в спецоперации. Несмотря на полученное ранение, вернулся в строй и продолжил службу.

За проявленное мужество в апреле 2024 года его наградили медалью «За отвагу».

11 марта 2025 года Максим погиб при выполнении боевой задачи.

https://t.me/geroisvorf/2753

Военнослужащий Загиров Айдар Заместитель главы администрации Учалинского района Башкортостана и главный агроном Айдар Нажатович Загиров погиб, выполняя служебный долг в зоне специальной военной операции. Его послевоенный путь — от гуманитарной помощи до принятия решения вступить в ряды защитников страны — отмечен высоким патриотизмом и готовностью служить Родине.

Айдар родился 19 июля 1978 года в посёлке Комсомольск Учалинского района. Окончив Уральскую среднюю школу в 1995 году, он получил водительские права категории «В», «С» и профессию тракториста-машиниста в автотранспортных и сельскохозяйственных училищах. В 2002 году завершил агрономический факультет Башкирского аграрного университета, а в 2005‑м защитил учёную степень в аспирантуре кафедры почвоведения.

Начал трудовой путь землеустроителем и специалистом по ГОиЧС, а в 2016 году стал агрономом и затем — главным агрономом агрофирмы «Байрамгул». В 2019 году перешёл на работу в администрацию района, а в 2022 году занял должность заместителя главы администрации — начальника отдела сельского хозяйства. За годы работы он внёс заметный вклад в развитие сельхозкомплекса своего региона. С началом специальной военной операции организовывал сбор и доставку гуманитарной помощи бойцам и, в конце концов, сам заключил контракт, став защитником на передовой. За проявленное мужество и героизм был награждён Орденом генерала М. Шаймуратова посмертно. https://t.me/geroisvorf/2751 Сержант Лебедев Сергей Лебедев Сергей Игоревич (родился 27.06.1987 года в г. Тюмени) проходил службу в звании сержанта 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Севорова дивизии.

Учился в Каскаринской средней общеобразовательной школе Тюменского муниципального района. С 2005 по 2009 гг. находился в штате вооруженных сил Российской Федерации. В мае 2006 года переведен в 901-й ОБСпН – легендарный батальон специального назначения 45-ой отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригаду специального назначения воздушно-десантных войск.

Сергей участвовал в операции по принуждению к миру Грузии в августе 2008 г., а с ноября по декабрь 2008 года в составе отдельного разведывательного отряда 45 ОПСН находился в Республике Абхазия, выполняя действия, направленные на пресечение диверсионных террористических актов со стороны Грузии.

Вернувшись домой, испытал острою потребность продолжать служить Родине, поступил в службу экстренного реагирования Тюменской области (ТОСЭР). Более 10-ти лет работал спасателем поисково-спасательного отряда, ежедневно приходя на помощь тюменским жителям.

С начала проведения Специальной военной операции (СВО) Сергей не мог оставаться безучастным.

В феврале 2024 года он добровольно подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Назначен старшим стрелком-сапером десантно-штурмового взвода ДШБ войсковой части 74268., являлся командиром отделения.

Во время прохождения службы в зоне СВО активно применял навыки спасателя, под его руководством разрабатывались и в дальнейшем применялись различные способы эвакуации раненных, десятилетний опыт спасательной работы на воде и навыки водолаза помогли его группе без потерь форсировать водные преграды на островах Херсонской области и выполнять в полном объеме поставленные задачи. Сергей представлен к государственной награде Орден Мужества.

К сожалению, награду лично получить Сергею было не суждено.

19 июля 2024 г. при выполнении очередной задачи в ходе специальной военной операции в с. Крынки Херсонской области Сергей был смертельно ранен.

Сослуживцы знали Сергея по позывному «Лебедь», с сожалением вспоминали как отважно и безоговорочно он выполнял поставленные командованием задачи, всегда говорил, что приказ не обсуждается!

https://герои-сво.рф/geroi/lebedev-sergej-igorevich/

Сержант Зарипов Ильяс Ильяс Ахиярович Зарипов, уроженец деревни Орловка, родился 19 июля 1979 года.

Он проходил срочную военную службу в 1997 - 1999 годах.

С началом специальной военной операции Ильяс подписал контракт с Министерством обороны РФ и вступил в ряды защитников Отечества.

В службе он проявил себя как истинный патриот и преданный солдат.

https://t.me/geroisvorf/2752

Военнослужащий Голубятников Владислав Нижневартовск

В ходе выполнения боевых заданий в зоне СВО, героически погиб Голубятников Владислав Владимирович 09.08.1998 года рождения.

https://t.me/geroisvorf/2776

Младший сержант Тарабрин Михаил 19 июля 2024 года в ходе выполнения боевой задачи погиб младший сержант Михаил Тарабрин, разведчик 10-й гв. отдельной бригады армейского спецназа России.

Свой военный путь Михаил начал в 2017 году. Сначала была 205-я мотострелковая бригада ЮВО, в составе которой он выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике в 2018 году. С 2019 года служба в «десятке», с конца 2020 по лето 2021 вновь находился в САР.

Участник СВО с первого дня. Группа, в которой служил Михаил с регулярностью участвовала в огневых контактах с противником, зачастую даже прибегая к наглости в ходе боя. Стоит также сказать, что в тот период командиром группы был офицер, который позже получит звезду Героя России.

В середине июля 2024 года группа, в которой был и младший сержант Тарабрин, выполняла боевую задачу на островах Днепра. В ходе начавшегося огневого контакта Михаил смог ликвидировать одного из противников, но следом получил тяжелое ранение. Ввиду сложностей при эвакуации с островной зоны Днепра, вовремя эвакуировать и оказать помощь не получилось.

«Табрис» был грамотным, подготовленным и одним из самых авторитетных разведчиков в роте. За время службы был награжден орденом Мужества, медалью Жукова, дважды медалью «За боевые отличия». Посмертно награжден вторым орденом Мужества. https://t.me/okspn/38671

Ефрейтор Бутов Сергей На Аллее славы в Бахчисарае, Республика Крым прошла торжественная церемония прощания с ефрейтором спецоперации Сергеем Владимировичем Бутовым, погибшим во время выполнения боевой задачи.

Сергей Владимирович родился 28 мая 1993 года в селе Ручьи Раздольненского района. В 2000 году он поступил в Ручьёвскую среднюю общеобразовательную школу, которую окончил в 2010 году. В 2012 году продолжил обучение в Евпаторийском техникуме строительных технологий и сферы обслуживания, освоив профессию официант‑бармен 4‑го разряда.

Делил жизнь с супругой в городе Бахчисарай, где в 2024 году родился их сын.

В ноябре 2022 года, руководствуясь гражданской позицией и патриотизмом, подписал контракт для участия в Специальной военной операции.

За проявленный героизм он был награждён медалями «За взятие Бахмута», «Бахмутская мясорубка», мундштук чёрный крест от ЧВК «Вагнер» и медалью «За освобождение Артёмовска».

В процессе выполнения боевой задачи он погиб, защищая родину.

https://t.me/geroisvorf/2759

Военнослужащий Маннапов Алик В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб Маннапов Алик Мелисович.

Алик родился в 1989 году и учился в городе Салават до 2004 года — окончил школу № 14.

22 июля 2024 года он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился на службу в зону спецоперации.

5 июля 2025 года Алик погиб при исполнении боевого долга.

https://t.me/geroisvorf/2754

Военнослужащий Сироткин Владимир 19 июля 2023 года погиб участник Специальной военной операции,

Владимир Юрьевич Сироткин,

став жертвой миномётного обстрела во время эвакуации раненных товарищей.

Владимир Юрьевич родился 15 февраля 1994 года в городе Черногорск (Республика Хакасия).

В 2010 году он успешно окончил школу в столице Хакасии — городе Абакане.

В 2012–2014 годах проходил службу в рядах Российской армии.

Затем получил профессию повара в профессиональном училище № 15 в посёлке городского типа Бея. Около десяти лет Владимир посвятил себя кулинарии, а в 2021 году устроился литейщиком цветных металлов в литейное отделение № 1 алюминиевого завода АО «РУСАЛ Саяногорск», проживая в поселке городского типа Бея (Республика Хакасия).

Добровольцем ушёл на спецоперацию, стремясь проверить себя и внести свой вклад в безопасное будущее страны.

Во время выполнения боевой задачи он героически погиб 19 июля 2023 года под миномётным обстрелом, защищая своих товарищей и обеспечивая их эвакуацию.

https://t.me/geroisvorf/2758

Рядовой Греков Кирилл Греков Кирилл Борисович

Балашиха, Московская область

21.07.1987 - 26.09.2022

Погиб: Артёмовск, ДНР

Медаль за отвагу, посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/grekov-kirill-borisovich-2/

Военнослужащий Якубов Владимир В Каменске‑Уральском простились с Якубовым Владимиром, погибшим при исполнении воинского долга в рамках Специальной военной операции.

Владимир представлен к посмертному награждению — ордену Мужества.

https://t.me/geroisvorf/2765

Рядовой Аиткулов Айдар Аиткулов Айдар Азатович

Уфа, Республика Башкортостан

19.07.1982 - 01.11.2022

В августе 2022 года он ушёл добровольцем на войну с Украиной.

Погиб в боях под Бахмутом в ноябре 2022 года.

Героически сражался за Родину.

https://герои-сво.рф/geroi/aitkulov-ajdar-azatovich/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Как жаль, что не бегут обратно реки. Олег Гаврилюк

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