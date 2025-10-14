Подвиг Троих

В Новгороде, неподалеку от Юрьева монастыря, у реки Волхов, стоит памятник. Золотыми буквами на нем выгравированы имена трех Героев Советского Союза: Ивана Саввича Герасименко, Александра Семеновича Красилова и Леонтия Асеевича Черемнова. Здесь, у истока Волхова, 29 января 1942 года был совершен выдающийся подвиг, не имеющий примера в истории войн: три воина одновременно бросились на амбразуры вражеских дзотов, чтобы закрыть их своей грудью.

Герой Советского Союза Алексей Маресьев назвал этот подвиг самым удивительным из многих тысяч других, совершенных в годы Великой Отечественной войны.

Украинца Ивана Герасименко и алтайцев-односельчан Леонтия Черемнова и Александра Красилова судьба свела в конце 30-х годов в Новокузнецке, на строительстве первенца сибирской металлургии – Кузнецкого металлургического комбината.

Отсюда осенью 1941 года они были призваны на фронт и направлены под Новгород, в 225-ю стрелковую дивизию в составе 52-й армии.

225-я стрелковая дивизия держала оборону на волховских рубежах с августа 1941 года и занимала позиции на южной окраине Новгорода, на правом берегу Волхова, почти напротив стен Юрьева монастыря, превращенного гитлеровцами в надежный укрепленный пункт.

Подходы к нему были заминированы, на открытой равнине было спрятано множество огневых точек, в качестве укреплений противник использовал земляную насыпь на берегу Волхова и каменные быки – устои недостроенного железнодорожного моста.

Но укрепившись на этом волховском берегу, фашисты не чувствовали себя в безопасности. Подразделения 225-й дивизии не давали врагу покоя ни днем, ни ночью.

В ночь на 29 января 1942 года группа разведчиков, куда входили сержант Герасименко, рядовые Красилов и Черемнов, получила задание произвести разведку боем: проникнуть в расположение вражеской обороны, выявить и уничтожить систему огня противника и, по возможности, взять «языка».

По тонкому льду Волхова разведчики, вооруженные автоматами и гранатами, шли цепочкой, держась за веревку.

Издали они видели Новгород – молчаливый, плененный, погруженный во тьму…

Бесшумно поднялись на насыпь, сняли часовых, гранатами забросали блиндажи и углубились в оборону врага. Группа действовала дерзко и отважно. Три вражеских дзота удалось уничтожить сразу. Но когда гранаты были уже на исходе, в спину нашим разведчикам ударили пулеметы из трех ранее молчавших дзотов.

Группа попала в огненный мешок, и, казалось, не было силы, которая могла бы спасти наших солдат. Выход был один – подавить дзоты. Но как?

И тогда находившиеся в головном дозоре Черемнов, Красилов и Герасименко, не сговариваясь, одновременно закрыли своими телами амбразуры дзотов. Это был неслыханный поединок – трое фактически безоружных бойцов против трёх укрытых огневых точек.

«Мы увидели, – вспоминает однополчанин героев Трофим Александрович Лысенко, – первым на дзот, откуда бушевал смертельный ливень, пошел, оставляя на снегу пятна крови, Иван Герасименко. Он приблизился к амбразуре и бросился на нее. Пулемет врага смолк.

Одновременно на второй пулемет бросился Леонтий Черемнов. Не успели мы подняться, как вновь заговорил первый пулемет: фашистам удалось сбросить безжизненное тело Герасименко.

И тут опять, без всякой команды, на ожившую огневую точку кинулся Александр Красилов. Я слышал его последние слова: «Я не дойду, так другие… ». И накрыл своим телом амбразуру.

Потрясенные величием подвига, совершенного у них на глазах, в едином порыве поднялись разведчики. Отряд дрался ещё полтора часа. В итоге разведки боем были уничтожены десятки фашистов, разрушены восемь дзотов, разгромлен вражеский узел обороны».

Так трое бесстрашных, ценою своей жизни вобрали в себя смерть, предназначенную всей группе разведчиков. Звание Героев Советского Союза посмертно Александру Красилову, Леонтию Черемнову и Ивану Герасименко было присвоено 21 февраля 1944 года.

Высокую оценку подвигу дал командуюший Волховским фронтом маршал Мерецков. В своей книге «На службе народу» он писал:

«В конце января 1942 года три героя закрыли своими телами амбразуры фашистских дзотов. Это помогло их подразделению захватить вражеский узел сопротивления, после чего 225-я стрелковая дивизия, форсировшая реку, смогла зацепиться тут за плацдарм».

Весть о легендарном подвиге у стен древнего Новгорода облетела все армейские части и соединения, всю страну. Подвиг Трех стал великим примером беззаветной отваги и величайшего мужества. С их именами шли в бой и самоотверженно работали в тылу.

Тогда же, зимой 1942 года, поэт Николай Тихонов написал «Балладу о трех коммунистах»:

Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов –

Разведчики бывалые, поход для них не нов.

Стоят леса зеленые, лежат белы снега, –

В них гнезда потаенные проклятого врага.

Зарылись дзоты серые, переградив пути,

Ни справа и ни слева их никак не обойти.

Зарылись норы вражьи в приволховском песке,

На них идут разведчики, гранату сжав в руке.

То дело им знакомое – и в сердце ровный стук,

Когда гуляют громы их гранатные вокруг.

Гуляют дымы длинные меж узких амбразур,

И трупы немцев синие валяются внизу.

И снег как будто глаже стал и небо голубей, –

Бери оружье вражье, повертывай – и бей.

И взвод вперед без выстрела, – но тотчас взвод залег,

Попав под град неистовый из новых трех берлог.

Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов –

Все трое в то мгновение увидели одно:

Что пулеметы вражьи из амбразур не взять,

Что нет гранаты даже – и медлить им нельзя!

Что до сих пор разведчики, творя свои дела,

Не шли туда, где легче им, – куда война вела.

И вот сейчас на подвиг пойдут в снегах глухих

Три коммуниста гордых, три брата боевых.

Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов

Глядят на дзоты серые, но видят лишь одно:

Идут полки родимые, ломая сталь преград,

Туда, где трубы дымные подъемлет Ленинград,

Где двести дней уж бьется он с фашистскою ордой

И над врагом смеется он смертельной красотой.

Спеши ему на выручку! Лети ему помочь

Сквозь стаи псов коричневых, сквозь вьюгу, битву, ночь!

И среди грома адского им слышен дальний зов:

То сердце ленинградское гудит сквозь даль лесов!

И оглянулись трое: и, как с горы видна,

Лежит страна героев, родная сторона.

И в сердце их не прежний, знакомый, ровный стук, –

Огнем оделось сердце, и звон его вокруг.

И ширится с разлету и блещет, как заря, –

Не три бойца у дзотов, а три богатыря.

Навстречу смерть им стелется, из амбразур горит,

Но прямо сквозь метелицу идут богатыри.

Вы, звери, псы залетные, смотрите до конца,

Как ярость пулеметную закрыли их сердца.

А струи пуль смертельные по их сердцам свистят, –

Стоят они отдельные, но как бы в ряд стоят.

Их кровью залит пенною, за дзотом дзот затих,

Нет силы во вселенной, чтоб сдвинуть с места их,

И взвод рванул без выстрела – в штыки идет вперед,

И снег врагами выстелен, и видит дзоты взвод.

И называет доблестных страны родной сынов:

Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов!

Темны их лица строгие, как древняя резьба,

Снежинки же немногие застыли на губах.

Простые люди русские стоят у стен седых,

И щели дзотов узкие закрыты грудью их!

…Символично, что в Новгороде все три улицы – Герасименко, Красилова и Черемнова – находятся на Торговой стороне. Здесь же, неподалеку, в сквере Ярославова дворища – обелиск Трем героям, поставленный в 1957 году. Первый в послевоенном Новгороде памятник защитникам города. Они погибли вместе, с разницей в считанные минуты. Рядом и улицы, названные в их честь. Все три – тихие, зеленые, мирные…

автор текста: Татьяна Карпова

и еще...

Все трое были призваны в РККА в августе 1941 г. в Сталинске (нынче это город Новокузнецк). Александр Красилов (1902 г. р) и Леонтий Черемнов (1903 г. р) - друзья с раннего детства (оба родились и выросли в селе Старая Тараба на Алтае).

Александр стал первым председателем колхоза в Тарабе, Леонтий был трактористом. В начале 30-х годов молодые люди вместе перебрались в Сталинск.

У Красилова до войны родилось пятеро детей, у его друга - трое.

Иван Герасименко (1913 г. р.) приехал строить Кузнецкий металлургический комбинат из Днепропетровской области.

Все трое воевали в одном взводе 229 СП, 225 СД. Иван отличился во время вылазки в тыл врага 19 января, так как взял ценного "языка" - немецкого офицера. Его представили к награде.

За несколько дней до подвига сержанта Герасименко приняли в партию, а рядовые Красилов и Черемнов стали кандидатами в члены ВКП (б). В те годы подобное многое значило, особенно на фронте. С коммунистов был особый спрос, они сами это отчетливо осознавали, поэтому шли в бой в первых рядах и не жалели свои жизни.

Герасименко, Черемнову и Красилову присвоили звание "Почетный гражданин города Новокузнецка". В честь каждого из них названы улицы в Великом Новгороде и Новокузнецке, а также в других городах и населенных пунктах страны. На том месте, где они совершили свой подвиг, недалеко от Новгорода, установлен мемориал.



