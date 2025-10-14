Подвиг Троих

В Новгороде, неподалеку от Юрьева монастыря, у реки Волхов, стоит памятник. Золотыми буквами на нем выгравированы имена трех Героев Советского Союза: Ивана Саввича Герасименко, Александра Семеновича Красилова и Леонтия Асеевича Черемнова.Здесь, у истока Волхова, 29 января 1942 года был совершен выдающийся подвиг, не имеющий примера в истории войн: три воина одновременно бросились на амбразуры вражеских дзотов, чтобы закрыть их своей грудью.
Герой Советского Союза Алексей Маресьев назвал этот подвиг самым удивительным из многих тысяч других, совершенных в годы Великой Отечественной войны.
Украинца Ивана Герасименко и алтайцев-односельчан Леонтия Черемнова и Александра Красилова судьба свела в конце 30-х годов в Новокузнецке, на строительстве первенца сибирской металлургии – Кузнецкого металлургического комбината.
Отсюда осенью 1941 года они были призваны на фронт и направлены под Новгород, в 225-ю стрелковую дивизию в составе 52-й армии.
225-я стрелковая дивизия держала оборону на волховских рубежах с августа 1941 года и занимала позиции на южной окраине Новгорода, на правом берегу Волхова, почти напротив стен Юрьева монастыря, превращенного гитлеровцами в надежный укрепленный пункт.
Подходы к нему были заминированы, на открытой равнине было спрятано множество огневых точек, в качестве укреплений противник использовал земляную насыпь на берегу Волхова и каменные быки – устои недостроенного железнодорожного моста.
Но укрепившись на этом волховском берегу, фашисты не чувствовали себя в безопасности. Подразделения 225-й дивизии не давали врагу покоя ни днем, ни ночью.
В ночь на 29 января 1942 года группа разведчиков, куда входили сержант Герасименко, рядовые Красилов и Черемнов, получила задание произвести разведку боем: проникнуть в расположение вражеской обороны, выявить и уничтожить систему огня противника и, по возможности, взять «языка».
По тонкому льду Волхова разведчики, вооруженные автоматами и гранатами, шли цепочкой, держась за веревку.
Издали они видели Новгород – молчаливый, плененный, погруженный во тьму…
Бесшумно поднялись на насыпь, сняли часовых, гранатами забросали блиндажи и углубились в оборону врага. Группа действовала дерзко и отважно. Три вражеских дзота удалось уничтожить сразу. Но когда гранаты были уже на исходе, в спину нашим разведчикам ударили пулеметы из трех ранее молчавших дзотов.
Группа попала в огненный мешок, и, казалось, не было силы, которая могла бы спасти наших солдат. Выход был один – подавить дзоты. Но как?
И тогда находившиеся в головном дозоре Черемнов, Красилов и Герасименко, не сговариваясь, одновременно закрыли своими телами амбразуры дзотов. Это был неслыханный поединок – трое фактически безоружных бойцов против трёх укрытых огневых точек.
«Мы увидели, – вспоминает однополчанин героев Трофим Александрович Лысенко, – первым на дзот, откуда бушевал смертельный ливень, пошел, оставляя на снегу пятна крови, Иван Герасименко. Он приблизился к амбразуре и бросился на нее. Пулемет врага смолк.
Одновременно на второй пулемет бросился Леонтий Черемнов. Не успели мы подняться, как вновь заговорил первый пулемет: фашистам удалось сбросить безжизненное тело Герасименко.
И тут опять, без всякой команды, на ожившую огневую точку кинулся Александр Красилов. Я слышал его последние слова: «Я не дойду, так другие… ». И накрыл своим телом амбразуру.
Потрясенные величием подвига, совершенного у них на глазах, в едином порыве поднялись разведчики. Отряд дрался ещё полтора часа. В итоге разведки боем были уничтожены десятки фашистов, разрушены восемь дзотов, разгромлен вражеский узел обороны».
Так трое бесстрашных, ценою своей жизни вобрали в себя смерть, предназначенную всей группе разведчиков. Звание Героев Советского Союза посмертно Александру Красилову, Леонтию Черемнову и Ивану Герасименко было присвоено 21 февраля 1944 года.
Высокую оценку подвигу дал командуюший Волховским фронтом маршал Мерецков. В своей книге «На службе народу» он писал:
«В конце января 1942 года три героя закрыли своими телами амбразуры фашистских дзотов. Это помогло их подразделению захватить вражеский узел сопротивления, после чего 225-я стрелковая дивизия, форсировшая реку, смогла зацепиться тут за плацдарм».
Весть о легендарном подвиге у стен древнего Новгорода облетела все армейские части и соединения, всю страну. Подвиг Трех стал великим примером беззаветной отваги и величайшего мужества. С их именами шли в бой и самоотверженно работали в тылу.
Тогда же, зимой 1942 года, поэт Николай Тихонов написал «Балладу о трех коммунистах»:
Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов –
Разведчики бывалые, поход для них не нов.
Стоят леса зеленые, лежат белы снега, –
В них гнезда потаенные проклятого врага.
Зарылись дзоты серые, переградив пути,
Ни справа и ни слева их никак не обойти.
Зарылись норы вражьи в приволховском песке,
На них идут разведчики, гранату сжав в руке.
То дело им знакомое – и в сердце ровный стук,
Когда гуляют громы их гранатные вокруг.
Гуляют дымы длинные меж узких амбразур,
И трупы немцев синие валяются внизу.
И снег как будто глаже стал и небо голубей, –
Бери оружье вражье, повертывай – и бей.
И взвод вперед без выстрела, – но тотчас взвод залег,
Попав под град неистовый из новых трех берлог.
Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов –
Все трое в то мгновение увидели одно:
Что пулеметы вражьи из амбразур не взять,
Что нет гранаты даже – и медлить им нельзя!
Что до сих пор разведчики, творя свои дела,
Не шли туда, где легче им, – куда война вела.
И вот сейчас на подвиг пойдут в снегах глухих
Три коммуниста гордых, три брата боевых.
Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов
Глядят на дзоты серые, но видят лишь одно:
Идут полки родимые, ломая сталь преград,
Туда, где трубы дымные подъемлет Ленинград,
Где двести дней уж бьется он с фашистскою ордой
И над врагом смеется он смертельной красотой.
Спеши ему на выручку! Лети ему помочь
Сквозь стаи псов коричневых, сквозь вьюгу, битву, ночь!
И среди грома адского им слышен дальний зов:
То сердце ленинградское гудит сквозь даль лесов!
И оглянулись трое: и, как с горы видна,
Лежит страна героев, родная сторона.
И в сердце их не прежний, знакомый, ровный стук, –
Огнем оделось сердце, и звон его вокруг.
И ширится с разлету и блещет, как заря, –
Не три бойца у дзотов, а три богатыря.
Навстречу смерть им стелется, из амбразур горит,
Но прямо сквозь метелицу идут богатыри.
Вы, звери, псы залетные, смотрите до конца,
Как ярость пулеметную закрыли их сердца.
А струи пуль смертельные по их сердцам свистят, –
Стоят они отдельные, но как бы в ряд стоят.
Их кровью залит пенною, за дзотом дзот затих,
Нет силы во вселенной, чтоб сдвинуть с места их,
И взвод рванул без выстрела – в штыки идет вперед,
И снег врагами выстелен, и видит дзоты взвод.
И называет доблестных страны родной сынов:
Герасименко, Красилов, Леонтий Черемнов!
Темны их лица строгие, как древняя резьба,
Снежинки же немногие застыли на губах.
Простые люди русские стоят у стен седых,
И щели дзотов узкие закрыты грудью их!
…Символично, что в Новгороде все три улицы – Герасименко, Красилова и Черемнова – находятся на Торговой стороне. Здесь же, неподалеку, в сквере Ярославова дворища – обелиск Трем героям, поставленный в 1957 году. Первый в послевоенном Новгороде памятник защитникам города.Они погибли вместе, с разницей в считанные минуты. Рядом и улицы, названные в их честь. Все три – тихие, зеленые, мирные…
автор текста: Татьяна Карпова
Все трое были призваны в РККА в августе 1941 г. в Сталинске (нынче это город Новокузнецк). Александр Красилов (1902 г. р) и Леонтий Черемнов (1903 г. р) - друзья с раннего детства (оба родились и выросли в селе Старая Тараба на Алтае).
Александр стал первым председателем колхоза в Тарабе, Леонтий был трактористом. В начале 30-х годов молодые люди вместе перебрались в Сталинск.
У Красилова до войны родилось пятеро детей, у его друга - трое.
Иван Герасименко (1913 г. р.) приехал строить Кузнецкий металлургический комбинат из Днепропетровской области.
Все трое воевали в одном взводе 229 СП, 225 СД. Иван отличился во время вылазки в тыл врага 19 января, так как взял ценного "языка" - немецкого офицера. Его представили к награде.
За несколько дней до подвига сержанта Герасименко приняли в партию, а рядовые Красилов и Черемнов стали кандидатами в члены ВКП (б). В те годы подобное многое значило, особенно на фронте. С коммунистов был особый спрос, они сами это отчетливо осознавали, поэтому шли в бой в первых рядах и не жалели свои жизни.
Герасименко, Черемнову и Красилову присвоили звание "Почетный гражданин города Новокузнецка". В честь каждого из них названы улицы в Великом Новгороде и Новокузнецке, а также в других городах и населенных пунктах страны. На том месте, где они совершили свой подвиг, недалеко от Новгорода, установлен мемориал.
