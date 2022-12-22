Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.17

Носочки



Пришли холода, зима вот настала,

А баба Маруся носочки вязала.

Вот пенсию дали, на рынок сходила

И пряжи немного она прикупила.

Сейчас сэкономлю, найду я тысчонку

И сяду теперь за свою работёнку.

Ребятам возьму и свяжу я носочки,

Сидят на морозе в окопах, сыночки.

Пусть будет теплее, и вы не болейте,

И трудности все вы, преодолейте!

Бабуля плелась по скользкой дорожке,

Уже тяжело несут её ножки.

На встречу гламурный, богатенький парень

Оставил недавно деньжата он в баре.

Вчера он в бутик, сегодня по клубам.

Деньжат видно много и девичьи губы,

Привык, что они постоянно ласкают,

Его кошелёк они воспевают.

Он шел и бабуля его не видала,

Толкнул он её, и пряжа упала.

Упала в сырую и темную лужу,

И вот тут полезло из парня наружу:

«Дороги не видишь, куда ты, старуха?!»

Она отвечала, тихонечко, глухо –

Эх, пряжа моя! Эх, я уронила!

Последние деньги, ведь я заплатила.

Сыночкам на фронт связать я хотела

Носки потеплее на голое тело!

Они там, наверное, мёрзнут ребята,

И где-то ровесники эти солдаты,

И им как тебе, наверно, годочков.

И вот я вяжу для этих сыночков.

Последние деньги на пряжу я трачу,

Но верю в победу, верю в удачу!

Тут парень поник и стыдно вдруг стало.

Ведь он для Победы, он сделал так мало!

Живет в облаках и жизнь проживая.

Как будто о подвигах словно не зная,

Что кто-то Отчизну сейчас защищает.

И здесь он живет, а там умирают!

Он пряжу поднял – Прости же бабуля!

Наверно, не правильно всё же живу я!

Держи сколько есть, купи ещё пряжи,

А эту верну, постираю, поглажу!

Побольше свяжи, свяжи сколько сможешь,

И я помогу и ты им поможешь!

Сидела ночами, пускай и устала.

Но баба Маруся носочки вязала.



Александр Лугинский 30.11.2022

А носочки пошли с этикетками с плаката, который сделал Вадим Окладников! Помните такую работу? Дальше идут портреты. Вот этот Артёма Жоги был закончен букватьно на днях Помимо этих портретов Вадим сделал портреты в огромном разрешении для размещения на доме Артема Жоги и Гиви - Михаила Толстых А это отец и погибший геройски его сын Красивые МУЖИКИ!

А этот плакат сделан был Вадимом сразу, как удалось найти портреты лётчиков. Плакат размером 3Х6 метров. Вадим говорит, что вряд ли когда он появится на улицах хоть какого-то городка! А ведь они защитники нашего Отечества!!! Почему такая несправедливость?!..

Когда посмотрела загруженный материал, прослезилась. Все плохо видно. Вот решила фрагментами выложить дополнительно

Знакомимся еще с работами. В ходе спецоперации на Украине погиб 22-летний командир мотострелкового взвода гвардии, лейтенант Елищев Никита из Косихинского района.

Никита Елишев родился и вырос в поселке Украинский, в 2018 году окончил Украинскую среднюю школу. Он с детства мечтал стать военным и выбрал профессию – Родину защищать.

В 2018 году поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Рокоссовского, в июле 2022 окончил учебное заведение, получил звание лейтенанта и был распределен для прохождения военной службы в Центральный военный округ, Самарская область, мотострелковая бригада.

Родные и знакомые вспоминают Никиту как отзывчивого, целеустремленного, честного и доброго парня. Он защищал честь школы и района на соревнованиях по различным видам спорта. https://brl.mk.ru/incident/2022/10/10/22letniy-voennosluzhas...

«У нас было только одно решение: не сдаваться в плен. Я достал гранату, вкрутил запал туда, выдернул кольцо... Мы попрощались и ждали этого момента».

Герой России старший лейтенант Петр Каштанов, летчик-штурмовик, на своем Су-34 нанес удар по военной технике националистов. При отходе одна из вражеских ракет попала в двигатель его самолета. Потеря управления и катапультирование. Приземление на территории противника. Боль от перелома руки, а у напарника сломан позвоночник. Боевики искали экипаж, призывали сдаться. Приблизились к замаскировавшимся пилотам на считанные метры.

«Они пытались нас найти, отыскать, но в этот момент у нас было только одно решение с Николаевичем — не сдаваться в плен. Я достал гранату, вкрутил запал туда, выдернул кольцо, Николаевич держал гранату. Мы попрощались и ждали этого момента. О семье думал, конечно, о близких, о супруге, о маме, о сестрах и о брате. Думал, смогут ли они это пережить, как тяжело им будет», — рассказал Петр Каштанов.

Националистам помешал наш артобстрел. А ночью Петр Каштанов на себе потащил Николаевича. К своим вышли. За проявленное мужество указом президента высшее звание — Герой России.

Герой России лётчик Пётр Каштанов рассказал RT, как спас жизнь своему штурману, после того как их самолёт потерпел крушение в ходе спецоперации.

https://www.1tv.ru/news/2022-12-02/442720-komandir_su_34_pet...

https://t.me/c/1801542020/1075 Анастасии Савицкой было 35 лет. Известно, что она стала первой женщиной-военной из России, погибшей в ходе спецоперации.

Когда началась спецоперация, Настя занялась формированием и отправкой гуманитарной помощи. Но находиться вдали от передовой не могла в силу характера: хотела быть там, где людям больно, чтобы помочь. Супруг не отпускал. Но если Настя решила, то никто был не в силах её переубедить.

18 июня она отправилась на Украину. Поехала с верной боевой подругой, связисткой Светланой. Родным сказали, что едут в очередную командировку за гуманитаркой.

Перед связистками стояла опасная задача - сопровождать важные грузы, обеспечивая связь с водителями. В июле их направили в Херсонскую область, в посёлок Новая Каховка. Нужно было обеспечивать бесперебойную работу банно-прачечного комплекса местной ГЭС. Именно этот объект стал главной целью противника, поскольку его уничтожение стало бы катастрофой для всей области: выход станции создал бы прямую угрозу работы Северо-Крымского канала.

8 июля националисты обстреляли ГЭС. Был повреждён газопровод, важные элементы объекта остались целы, энергообеспечение района не остановилось. Но один из снарядов разрушил перекрытия подвала здания, где укрывались подруги. Обе женщины погибли под завалами.

https://tsargrad.tv/news/pervaja-zhenskaja-zhertva-armii-ros...

Этот портрет выполнен по заказу и данных об Андрее Толстихине в интернете нет. Сильченков Александр Викторович (28.04.1987) из п.Языково Карсунского района Ульяновской обл. Закончил 9 классов СШ и переехал в Московскую область, где поступил в техникум. Сразу после получения диплома был призван в ряды Российской армии. После срочной службы подписал контракт. Более 10 лет прослужил в рядах 31 отдельной гвардейской десанто-штурмовой бригады ВС РФ и вместе с однополчанами был отправлен для участия в выполнении военной спецоперации по денацификации территории «У» под позывным «Камыш». Героически погиб 5 августа 2022 г. Похоронен 14 августа, награждён Орденом Мужества посмертно.

https://yadocent.livejournal.com/1498567.html

Беда добралась и до нас... Александр Сильченков ... 5 августа 2022 года... Погиб... 35 лет...

Родился и вырос Саша в р.п.Языково. Закончил 9 классов Языковской СШ школы и переехал в Московскую область, где поступил в техникум. Сразу после получения диплома был призван в ряды Российской Армии. А после срочной службы решил связаться свою жизнь с военной службой и подписал контракт. Более 10 лет Александр служил в рядах РА. Вместе с однополчанами был отправлен на Украину для участия в выполнении военной спецоперации.

Саша был добрым и отзывчивым парнем, любящим сыном, отцом, мужем, братом.

5 августа 2022 года Александр погиб...

Горечь скорби не передать словами. В наших сердцах он останется мужественным героем. Глубокие соболезнования родным и близким...

Вечная слава и светлая память...

Комментарии закрыты из-за атаки украинских ботов. - это написано о нем в ВК

https://vk.com/wall-181916933_2865длшщозжргшдщ Анатолий Сотников родился 5 сентября 2002 года в Чите. С 6 лет Анатолий занимался греко-римской борьбой, тренировался под руководством заслуженного тренера Виктора Николаевича Наумова. Имел первый спортивный разряд. Анатолий становился неоднократным призёром и победителем региональных, краевых и всероссийских турниров по борьбе. Он всегда мечтал служить в воздушно-десантных войсках и уже в июне 2021 года отправился служить в Улан-Удэ в войсках ВДВ. Ему было всего 19 лет...- сообщили на портале Читы

https://www.chita.ru/text/society/2022/05/13/71327276/ Чичюрка Алексей Андреевич (19.02.1997) из Дальнегорска. С 18 лет жил и служил в Уссурийске в разведке 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ. Погиб в самом начале спецоперации по денацификации территории «У». 26 февраля 2022 с двумя сослуживцами ехал на УАЗе в головном дозоре перед основной колонной и попал под минометный обстрел в районе Чернобыля.

Смотрите ролик воспоминаний близких о нем

https://w ww.youtube.com/watch?v=CjnUfVdGzPw 3 мая в Туле на воинском кладбище простились с ефрейтором Виктором Щемелевым, который погиб на Украине. Об этом сообщает сайт городской администрации.

- Виктор Щемелев выполнил свой долг с честью и до конца, ценою жизни. Дело Виктора - важное. Он и его товарищи защищали интересы державы. Они когда-то выбрали професию защищать Родину, такое дано лучшим, мужественным, сильным, – произнес во время траурного митинга Дмитрий Миляев.

Десантника посмертно наградили орденом Мужества. Награду передали родным военнослужащего.

https://newstula.ru/fn_943639.html

Громыко Денис Юрьевич родился 24 сентября 1992 года в п. Теренсай Оренбургской области.

Был призван на военную службу 8 ноября 2010 года Военным комиссариатом города Оренбурга. В 2018 году проходил срочную службу в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

B 2019 году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию, после чего его направили для дальнейшего прохождения службы в 83 отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (г. Уссурийск). Службу проходил в должности командира гаубичного артиллерийского взвода артиллерийского дивизиона.

15 апреля 2022 года при взятии под контроль села Сулиговка под городом Изюм (Украина), в ходе наступательных действий на подступах к селу одним из первых вступил в бой с украинскими националистами, открывшими огонь по подразделению. В ходе штурма опорного пункта противника, гвардии старший лейтенант Громыко Денис Юрьевич проявляя мужество и отвагу, гаубичным артиллерииским взводом, лично уничтожил более 10 националистов.

19 октября в составе гаубичного артиллерийского расчета гаубичной артиллерийской батареи 83 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады выполнял специальную задачу по удержанию прорыва украинскими националистами с восточной стороны населенного пункта Кучерское Херсонской области в ходе наступательных действий на подступах к селу Кучерское одним из первых вступил бой с украинским националистами, открывшим огонь прямой наводкой из гаубицы Д-30 по движущейся колонне националистов. В ходе боя, с украинскими националистами гвардии старший лейтенант Громыко проявил мужество и отвагу, лично уничтожил более 20 националистов. Невзирая на артиллерийский огонь в шквальный огонь противника обладая хладнокровием уверенно командовал расчётом и продолжал грамотно выполнять поставленную задачу. В ходе боя находясь на первом рубеже и наиболее тяжелым направлении, Денис героически погиб от осколочного ранения.

Указом Президента Российской Федерациинагражден орденом мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/denis-gromyko/ Βитaлий Липин пoгиб в peзультaтe выпoлнeния бoeвoгo зaдaния в хoдe cпeцoпepaции нa Укpaинe.

Рoдилcя 30 июня 1986 гoдa.

Обучaлcя в ceмeнникoвcкoй шкoлe c 1992 пo 2003 гг.

Β пepиoд c нoябpя 2006 пo 2007 гг. пpoшeл cлужбу в apмии в дecaнтных вoйcкaх 106 Тульcкoй вoздушнo-дecaнтнoй дивизии.

Πocлe oкoнчaния cpoчнoй cлужбы, ocтaлcя cлужить пo кoнтpaкту в дecaнтных вoйcкaх г. Тулы.

Β мapтe 2022 был пpизвaн выпoлнить бoeвoe зaдaниe нa Укpaинe.

Пoгиб пpи выпoлнeнии cпeцoпepaции в ceлe Μaлaя Κaмышeвaхa Изюмcкoгo paйoнa Χapькoвcкoй oблacти.

Ηaгpaждeн Оpдeнoм Μужecтвa пocмepтнo.

https://zpobeda.ru/italij-lipin/

Этот портрет заказан родными Егор Пятибратов родился, вырос и жил в поселке Ангарский вместе с семьей: супругой и двумя детьми-дошколятами.На момент гибели военнослужащему было 27 лет. Егор Пятибратов погребён на кладбище в поселке Ангарский Богучанского района.

https://vesti62.ru/archives/6694 Борис Савенков вернулся живым и здоровым из Сирии. Его жизнь оборвала спецоперация на Украине.

Как сообщили на портале г.Волгограда там простились с погибшим на Украине 33-летним младшим сержантом Борисом Савенковым. За время службы в армии он прошел и Сирию, и Крым, но погиб в ходе специальной военной операции. Информацию о гибели военнослужащего официально подтвердили в муниципальных органах власти.

Как рассказали V1.RU близкие Бориса, он родился и вырос в Волгограде. Окончил школу № 101, а потом поступил в Волгоградский профессиональный техникум — учиться на сварщика. После получения диплома Борис отслужил срочную службу в Военно-Морском Флоте РФ, в части, дислоцирующейся в Калининградской области. Работал во вневедомственной охране.

Спустя некоторое время Борис понял, что его место в армии, и подписал контракт. Вернулся в Военно-Морской Флот РФ, служил в Севастополе, а затем перевелся в расквартированный в Волгограде 255-й гвардейский мотострелковый полк.

Был награжден медалями «За боевые действия в Сирии» и «За возвращение Крыма». В специальной военной операции на Украине участвовал с первого дня.

— Хороший он был парень. Жена и дочка у него остались, — грустно поделился с V1.RU дядя Бориса, Виктор Савенков. — До сих пор не знаем, как всё случилось…

Отпевали погибшего младшего сержанта во Владимирском храме. После отпевания Бориса похоронили на Аллее Славы Моторного кладбища в Дзержинском районе Волгограда.

https://v1.ru/text/gorod/2022/10/14/71736839/

16 сентября 2022 года героически погиб при исполнении воинского долга на территории Украины любимый сын, брат, муж и прекрасный папа Ярослав Ковалев.

Ярослав Ковалев много лет служил в 56-й десантно-штурмовой бригаде воздушно-десантных войск, которая, согласно приказу главы Минобороны Сергея Шойгу, в 2021 году была переформирована в 56-й десантно-штурмовой полк с дислокацией в крымской Феодосии.

— Он был очень хорошим, теплым, жизнерадостным, при этом смелым и стойким человеком. Мы много лет — замечательных лет! — работали вместе, — поделилась своими воспоминаниями о Ярославе Ковалеве его сослуживица Наталья. — Когда мы все были здесь, в Волгоградской области, постоянно общались — наша рота вообще была очень дружной. Он всегда был очень внимательным и вежливым, всегда с утра зайдет, улыбаясь, крикнет: «Здравствуйте, товарищи женщины!»

В последние месяцы связь со многими сослуживцами потерялась. Однако военнослужащие продолжали думать друг о друге, переживать, старались по возможности держать связь.

— Там же им не позвонишь… Знаете, как: пишешь сообщение, прочитал — жив, можно на время выдохнуть… — с трудом сдерживая слезы, поделилась Наталья. — Ярослав был по-настоящему хорошим человеком: каждому улыбнуться, каждому помочь, очень семейный, обожал своих родных… Я часами могу говорить. Не могу в это поверить. Самое страшное — говорить о наших мальчишках и произносить «был». В это просто невозможно поверить.

https://v1.ru/text/gorod/2022/09/24/71682614/

В новость о том, что в числе погибших от обстрелов 6 декабря в «сердце» Донецка оказалась и Мария Пирогова, поверили только после официального сообщения. Депутат республиканского парламента, волонтер, которая много лет находилась в эпицентре людских бед, стала одной из восьмерых жертв украинских «градов».

Растерзанное осколками тело, будто в ореоле замерзшей на декабрьском морозе крови, лежит на асфальте, прикрытое располосованной железом одеждой. Над ним, стоя на коленях, бьется, крича в бесцветное небо: «Господи, за что?! За что?!» женщина. Воплощение горя, на каждых видео с мест обстрелов будет такая...

С Марией я впервые познакомилась блокадной зимой 2015 года, когда Украина сделала все, чтобы «перекрыть кислород» непокорной Республике. Людей лишили пенсий и пособий, зажали блок-постами — и отрезали пути снабжения. Обстрельная, безденежная, голодная и, возможно, последняя — такой должна была стать зима для многих дончан.

Единственной «дорогой жизни» была раздавленная танками, разбитая артиллерией, оледеневшая тропа в сторону границы с Россией. По ней, проваливаясь в ямы, выруливая по заваленным деревьями обочинам, шел вереницей транспорт.

Маша Пирогова была одним из первых волонтеров, которые ехали этим опасным путем для того, чтобы привезти необходимое людям: лекарства, еду, памперсы и питание детям.

Только сегодня я узнаю, что на тот момент ей, вчерашней студентке, был 21 год. Мария выглядела совсем ребенком, как это бывает с детьми, которые выросли в огромной родительской любви...

В Маше был бесконечный энергетический потенциал, и, обвешанная пакетами и метровой длины чеками из аптек, она уверенно рулила маршрутом, по пути успевая договариваться о встречах и впадая от усталости в сон на заднем сиденье, пока машина шла по трассе.

— За много лет Маша была единственным человеком в моем окружении, который не устал из-за войны, хотя она сама работала практически без выходных и привлекала к общественным и волонтерским работам всех вокруг, — поделилась с aif.ru коллега и подруга Марии Пироговой Валентина Чайка. — Даже когда эти все, казалось, сдулись и «хотели на ручки». Чем становилось труднее вокруг, тем больше горел ее внутренний огонь.

За 29 лет она смогла обогреть им десятки тысяч людей от мала до велика, и, без преувеличений, ее тепло знают и будут помнить во всех городах ДНР. Она всегда была там, где нужна помощь.

Я знала Машу много лет. С тех пор, когда она еще не была депутатом Марией Владимировной, а просто помогала людям со своей волонтерской организацией из трех человек — «Мы», которая между собой называлась «мышки» — потому что работали молча и без афиши. Скромные, робкие девчонки без мощных протеже, но с настоящими сердцами.

Она не была выдающимся оратором, спикером, парламентарием или пропагандистом. Но она знала, как живут люди и что им нужно прямо сейчас, в разных ситуациях. Машка всегда работала для людей и ради своих земляков. Совсем недавно она была награждена Почетным знаком народного Совета ДНР за свою волонтерскую деятельность и очень гордилась этим, хотя еще больше горевала, что с рабочего стола куда-то бесследно исчезла награда, которую вручал перед своей трагической гибелью Александр Захарченко.

Я наблюдала историю ее становления как общественного деятеля, историю безумной любви с ее огненно-рыжим мужем Сашей и абсолютно хрестоматийную любовь дочки и мамы. Я знаю, сколько добра принесла она посторонним людям, с каким теплом они относились к ней и благодарили.

Машка была живым олицетворением простого дончанина — жить ради други своя и упорно работать стахановскими темпами на результат, несмотря ни на что. Потому что дончанин — это уровень! Молодая девочка много лет побеждала смерть в мужском мире. Мое личное, наше общее горе — ее трагический уход от ракеты тех, кого она так люто ненавидела и против кого боролась...

Неравнодушное сердце Марии остановилось навсегда возле Донецкого молодежного центра, который украинские нацисты накрыли «градами».

Говорят, что Мария Пирогова в этот опасный день решилась приехать еще и потому, что здесь, на репетиционной базе, работала над песней, посвященной любимому городу. Девушка прекрасно пела и получила еще одно образование в Донецкой музыкальной академии по классу джазового вокала, писала музыку. Ракеты обрушились вскоре после того, как Мария добралась до молодежного центра. Там же погиб и донецкий музыкант Вадим Лобузов.

Драматическая песня «Разбуди меня, мама», написанная на стихи Майи Пироговой, словно стала горьким пророчеством, что потрясло дончан: «Мой город, пропахший порохом, мой город слезами умыт, под “градами” небом расколотым, непокоренный стоит...» Этот «реквием» с огромной скоростью расходится по Сети и, очевидно, станет не только памятью о Марии Пироговой, но и напоминанием о трагедиях этих дней.

Евгения Мартынова https://aif.ru/society/people/razbudi_menya_mama_v_donecke_p...

А этот банер размером 3х6 метров Вадим Окладников выполнил по просьбе отца и сестры Никиты.



Родился 22.08.1994 — 19.05.2022 погиб.

Родился в Кемеровской области, Таштагольского района, п. Усть-Кабырза. Учился всегда на отлично, занимался боксом. С 2014 года начал служить в Армии. Всегда мечтал о ВДВ.

Имеет много медалей : парад на 9 мая, ветеран боевых действий…

К сожалению и нашему огромному горю, выполняя очередное задание в спецоперации на Украине 19 мая 2022 года он героически погиб выполняя свой долг. Его контракт закончился ещё в марте 2022 года, но он всегда говорил пойду до конца не брошу своих братьев. Документы были отправлены на повышение командира танка, но не успели прийти. Погиб ефрейтором.

Награждён посмертно Орденом Мужества! Наш герой навсегда!

Осталась жена, сын, родители и сестра.

https://zpobeda.ru/4740-2/

Его портрет был у нас в 4 части цикла портретов.

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