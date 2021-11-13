Украинские офицеры рассказали о сбитом 20 лет назад российском лайнере

Стало известно, что на учениях в Крыму, во время которых украинские военные сбили зенитной ракетой российский пассажирский самолет Ту-154, присутствовали нетрезвые люди

Об этом сообщается со ссылкой на Бориса Калиновского, сына одного из погибших в авиакатастрофе.

«Уже спустя много лет, когда несколько украинских офицеров вышли на пенсию, они в разговорах с журналистами признались: на учениях были пьяные люди. Моя версия: пили не те, кто непосредственно стрелял, а руководители, которые должны были следить, чтобы удар пришелся четко в цель», — заявил Калиновский.

Украинские власти сделали совсем небольшую зону ограничения вокруг учений — радиусом 70 километров, тогда как использовались ракеты, радиус действия которых — до 300 километров.

«То есть на время учений нужно было перекрыть международную воздушную трассу, но тогда Украина должна была бы компенсировать авиакомпаниям все затраты, связанные с облетом этой зоны в этот период», — отметил он.

4 октября 2001 года над Черным морем взорвался пассажирский самолет Ту-154, выполнявший авиарейс по маршруту Тель-Авив —Новосибирск: все 78 человек, находившиеся на борту, — 66 пассажиров и 12 членов экипажа, — погибли.

Виновниками катастрофы оказались украинские военные: ракета земля-воздух, выпущенная во время учебных стрельб сил ПВО, сбила лайнер российской авиакомпании «Сибирь».

«Когда несколько украинских офицеров вышли на пенсию, они в разговорах с журналистами признались: на учениях были пьяные люди. Пили не те, кто непосредственно стрелял, а руководители, которые должны были следить, чтобы удар пришелся четко в цель…

К тому же украинские власти сделали совсем небольшую зону ограничения вокруг учений - радиусом 70 километров, тогда как использовались ракеты С-200, радиус действия которых - до 300 километров!

Доказать вину Украины можно было, используя данные американских и французских спецслужб. Именно их спутники зафиксировали, откуда был произведен запуск ракеты. Сразу после трагедии и Штаты, и Франция публично заявили о том, что в катастрофе виновата Украина. Однако официальных данных их спецслужбы в суд не предоставили».

4 октября 2001 года во время учений в Крыму украинские военные сбили (https://www.nsk.kp.ru/daily/28337/4484119/) зенитной ракетой пассажирский самолет Ту-154, выполнявший авиарейс по маршруту Тель-Авив - Новосибирск. Погибли 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Виновных так и не наказали.