Ульяновск с высоты — родина Ленина

Ульяновск расположен на берегу Куйбышевского водохранилища, почти в 900 км от Москвы. Сначала это была деревянная крепость Синбирск, которую пытался захватить Степан Разин — и именно здесь произошло его сокрушительное поражение, от которого атаман мятежников уже не оправился.

Многое в Ульяновске связано с В. И. Лениным, который родился и вырос именно здесь. Но сейчас город знаменит не только как родина вождя пролетариата. Ульяновск — это город авиации, «кузница офицерских кадров» и место подготовки лучших пилотов для гражданских рейсов. В Ульяновске появился «Обломов», легендарный вездеход УАЗ-469, здесь находится самый большой авиационный музей и мост, который до 2012 года был самым длинным в России.

Ульяновск пережил несколько преображений — из деревянной крепости в уездный городок, из провинциального и никому не известного Симбирска — в родину вождя пролетариата, из центра «красного туризма» — в столицу крупного промышленного региона с институтами, которые выпускают одних из лучших специалистов в стране.

1. Город основали в 1648 году как крепость Синбирск — она должна была защищать восточные границы государства от кочевых племён. И эта деревянная крепость отлично справлялась — её не смогли захватить не только кочевники, но и войска Степана Разина. Именно по Волге пришла сюда армия мятежников в 1670 году — 200 лодок, которые сопровождала по берегу конница.

Войска Разина использовали струги — плоскодонные лодки. Их можно перетаскивать по суше — так разбойники догоняли корабли торговцев в Самарской области. Торговым караванам приходилось огибать большой участок суши по реке, а грабители перетаскивали свои лодки на другую сторону и догоняли добычу. Одно из сёл между Сызранью и Тольятти называется Переволоки — там было самое удобное место для такого манёвра. 2. К моменту осады Ульяновска, армия Разина уже захватила Царицын (Волгоград), Астрахань, Самару, Саратов. А вот на Синбирске система дала сбой — здесь войска мятежников застряли на целый месяц, но так и не смогли взять крепость. В итоге Разина ранили, он сбежал, а оставшихся без предводителя крестьян и казаков быстро разгромили. Так атаман мятежников потерял своё войско и власть, а через несколько месяцев Разина поймали и казнили. 3. В 1780 году Синбирск переименовали в Симбирск. А с 1924 года город назвали Ульяновском — после смерти В. И. Ленина, самого известного уроженца Симбирска. 4. Ленин (тогда Ульянов) родился в Симбирске в 1870 году, здесь же учился в гимназии, которую закончил с золотой медалью. Затем поступил в университет на юридический факультет, но проучился там всего 3 месяца — затем его исключили за участие в студенческих беспорядках. После этого Ленина отправили в ссылку — и больше он никогда не бывал на родине. 5. Когда было решено переименовать Симбирск в честь Ленина, жители города и губернии предлагали назвать его «Ленин», «Ленинск» или «Ильич». Но в Москве эти варианты не одобрили. Название Ульяновск предложили крестьяне Карсунского уезда — и город, наконец, получил новое имя. 6. Площадь Ленина создали в Ульяновске в 1970 году — к столетнему юбилею вождя пролетариата. Площадь изначально так и называлась — «Площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В 2018 году название официально сократили. 7. Музей-мемориал В.И. Ленина. В Ульяновске несколько его музеев — семья за время проживания в Симбирске переезжала несколько раз. В 1970 году вокруг дома, где родился Ленин, построили мемориал. Внутри сохранился тот самый флигель, где, как утверждает старшая сестра Ульянова, появился на свет Владимир Ильич. 8. Ульяновск надолго стал центром «красного туризма» — сюда приезжали группы из коммунистических стран. Очень любили посещать музеи Ленина туристы из Китая. 9. Сейчас Ульяновск знаменит не только как родина Ленина. В 1939 году здесь начали строить крупные заводы авиационной промышленности, производства токарных станков. А во время войны сюда эвакуировали 17 промышленных предприятий из оккупированных районов. Среди них был и ЗиС, завод имени Лихачёва, который дал начало УАЗу, моторному заводу и другим предприятиям. А московский НИИ и приборостроительные заводы из Ленинграда и Вязьмы объединили и открыли новое производство приборов «Утёс», которое сейчас называется УКБП. 10. Бульвар Новый Венец горожане обычно называют просто — Венец. Ещё в конце XIX века по этой улице любили гулять жители Симбирска. А в 1960-х, когда начали создавать площадь Ленина, на бульваре организовали пешеходную зону. 11. Дом-памятник И.А. Гончарову. Это выдающийся русский писатель и литературный критик. Именно он написал роман «Обломов», после которого в Российской Империи надолго поселился термин «обломовщина» — синоним апатии, застоя личности, бесполезной философии и лени. 12. Гончаров не жил в этом доме — здание начали строить в 1913 году, через 30 с лишним лет после смерти писателя. Но в 1916 году финансирование закончилось и строительство остановили. Первый этаж недостроенного здания использовали как госпиталь, Народный музей, а часть помещений занимал университет. 13. Сейчас в доме-памятнике Гончарову работает Ульяновский краеведческий музей. 14. За годы войны военные училища Ульяновска подготовили около 27 тысяч офицеров. Тогда у города появилось ещё одно название — «Кузница офицерских кадров». 15. Дом Правительства Ульяновской области. Раньше в этом здании был обком КПСС. 16. Гостиницу «Венец» возводили одновременно с Ленинским мемориалом, в 1970 году. В своё время эта гостиница была одной из крупнейших среди региональных и считалась достопримечательностью Ульяновска. 17. В гостинице 23 этажа — до появления в городе новых ЖК она была самым высоким зданием в Ульяновске. 18. Дом-музей И. А. Гончарова — в этом доме в 1812 году родился писатель. Здесь же он провёл детство, а семья владела домом до пожара 1864 года. После этого здание сменило нескольких владельцев, пока его не приобрёл купец Юргенс. С 1912 года в доме была гимназия. 19. В 1974 году над крышей построили башню и установили на ней часы. Раньше они были на Спасо-Вознесенском соборе — в нём крестили Гончарова. Сам собор в 1923 году закрыли, а в 1935 году снесли. Но часы сохранились и нашли новое место. 20. До Ленина самым известным уроженцем города был Гончаров. Даже главная улица Ульяновка названа в его честь. 21. Доходный дом купца Н. С. Зеленкова с кинотеатром «Ампир». Зеленков был родом из крестьян и сначала продавал с рук конфеты и пряники. Затем накопил денег и открыл небольшую лавку, быстро раскрутил торговлю, давал деньги под процент — и в итоге построил большой магазин, начал возводить доходные дома. Это здание построил сын купца в 1912 году. На первом этаже было ателье, на втором — лучший в то время кинотеатр в городе. 22. 23. Центральный банк России. 24. Возле Ульяновска находится одно из самых широких мест Куйбышевского водохранилища. Расстояние между берегами — около 27 км. 25. Через Ульяновск проходит большинство круизных теплоходов — из Ростова-на-Дону, Москвы, Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, Самары и других городов. Некоторые теплоходы останавливаются здесь на весь день — у туристов есть время осмотреть город. 26. Речной вокзал. Пристани в Синбирске были с дня основания города. По Волге сюда добирался Петр I и Екатерина II, а Николай I после посещения пристани приказал, чтобы сделали хороший спуск к реке и набережную. Современный вокзал построили в 1965 году. 27. Волга делит город на две части, которые соединены Императорским и Президентским мостами. Первый появился когда город ещё был Симбирском — в 1916 году. Его называли мостом Свободы, Ульяновским, Симбирским. А после строительства Президентского моста многие ульяновцы зовут его просто «старый». Официальное название сохранилось от начального имени моста — Императорский Его величества Николая II.

Во время затопления Куйбышевского водохранилища провели реконструкцию моста — подняли пролёты, чтобы под ними могли проходить суда. 28. 5 июня 1983 года на мосту произошла страшная трагедия — теплоход «Александр Суворов» на полном ходу зашёл под несудоходный шестой пролёт и ударился надстройками четвёртой палубы о конструкцию. В это время по мосту следовал грузовой состав, часть вагонов опрокинулась, содержимое рухнуло на теплоход. Число погибших составило не менее 176 человек. На восстановление моста потребовалось 5 суток, а в память о погибших неподалёку от моста установили большой крест. 29. Президентский мост.

Его длина более 5 км, проект моста утвердили ещё 1988 году, но из-за сложностей в экономике финансирование прекратили и стройку заморозили, поэтому мост начал работать только в 2009 году. Но первый поток транспорта пустили на 10 дней раньше открытия — тогда произошла авария, и движение по Императорскому мосту было закрыто. До 2012 года, когда в Санкт-Петербурге построили Южную эстакаду Западного скоростного диаметра, Президентский мост был самым длинным в России. 30. Президентский мост строили 23 года — первый камень заложили в 1983 году, ещё во времена СССР. 31. При строительстве применили сразу несколько новшеств — уникальную технологию решётчатых ферм, буронабивные сваи, разработали новый способ монтажа пролётов. 32. На открытии моста присутствовали сразу два президента — Дмитрий Медведев и Ильхам Алиев. Возможно, именно поэтому мост получил своё название. 33. Высота памятника-обелиска Вечной Славы на площади 30-летия Победы 47 метров — если сравнивать со зданиями, получается почти 16 этажей. Под памятником заложены капсулы с землёй всех городов-героев страны. 34. На вершине обелиска установлена объёмная пятиконечная звезда с лавровым венком. Её сделали всего за месяц — нужно было успеть к 30-ти летию с дня Победы. Конструкция сварена из листов стали толщиной 10 мм. 35. За годы Второй Мировой Войны из Ульяновска ушло на фронт более 39 тысяч человек, а всего из области — 268 тысяч. Домой вернулось чуть больше половины фронтовиков. 36. Старый Спасо-Вознесенский кафедральный собор был разрушен 1930-е годы вместе со многими храмами и церквями в Ульяновске. После развала СССР его хотели восстановить на прежнем месте, но от этой идеи отказались — пришлось бы слишком сильно менять архитектуру города. В итоге под собор отвели другое место и в 1997 году начали строительство. Из-за кризиса 1998 года стройка остановилась, деньги на продолжение работ нашлись только в 2006 году. Заново отстроенный собор работает с конца 2014 года. 37. Рядом со Спасо-Вознесенским кафедральным собором расположен храм во имя всех Святых. Этот храм начали строить в 1994 году, а закончили в 1995 — на работу ушло всего 9 месяцев. 38. В 2021 году в реке Свияге запустили несколько фонтанов: три одноструйных напротив ТРЦ «Аквамолл», ещё три «цветочных» – вдоль новой набережной микрорайона «Аквамарин». Одноструйные фонтаны выбрасывают воду на высоту до 22 метров, а «цветочные» — на 8-9 метров и распыляют струи на радиус до 15 м. Чтобы подключить фонтаны, по дну проложили 2,5 км подводных проводов. 39. ЖК «Аквамарин». 40. Пересечение улицы Карла Маркса и Крымова. 41. Железнодорожный вокзал станции Ульяновск-Центральный построили к 1970 году — в рамках масштабных изменений, связанных со столетием со дня рождения Ленина. Это основной вокзал Ульяновска. 42. Железнодорожный вокзал «Ульяновск-1» проработал всего 18 лет — его построили вместо старого кирпичного здания в 1953 году. Но после строительства нового транспортного узла вокзал оказался в тупике и сейчас с пассажирами не работает. 43. Ульяновский государственный аграрный университет (УлГАУ) им. П. А. Столыпина создали в 1943 году на базе эвакуированного сюда Воронежского зооветеринарного института. Первый учебный год прошёл в селе Рязаново, неподалёку от Димитровграда. А в 1944 году университет переехал в Ульяновск и разместился на бульваре Новый Венец. Здание УлГАУ считается памятником архитектуры. 44. Ульяновский институт гражданской авиации основан в 1935 году — это самое старое в России учебное заведение, в котором готовят лётный состав для гражданской авиации. Сначала это было училище в Батайске, рядом с Ростовом-на-Дону. В 1939 году его перевезли в Минеральные воды, затем в Ташкент. После реорганизации в высшую школу лётной подготовки обучение проходило Бугуруслане, а с 1950 года институт работает в Ульяновске. Считается, что это единственный в России институт, который выпускает специалистов подобного уровня. 45. Памятник-самолёту Ил-62 установлен рядом с институтом Авиационных технологий и управления. Самолёт выпустили в 1969 году, а в 1986 он совершил последний полёт и занял своё место перед авиационным институтом. В начале 2000-х машину хотели распилить на металлолом, но погибнуть самолёту не дали — восстановили отвалившееся крыло и киль, который успели срезать. 46. Ульяновский государственный технический университет в народе называют «политех», а один из его корпусов — «тарелка». В этом круглом здании расположен актовый зал. 47. Головной отраслевой музей истории гражданской авиации — самый крупный в стране.

На площадке рядом с аэропортом разместили лётное поле и 4 зала с экспонатами — всего их в музее около 9 тысяч. Здесь можно увидеть, как развивалась авиация со времён Гражданской войны. 48. Один из главных экспонатов музея — Самолёт Ту-144C. Его выпустили на Воронежском авиазаводе в 1977 году, показывали на Парижском аэрокосмическом салоне. Около года самолёт работал на регулярных маршрутах Москва - Алма-Ата, где выполнил 43 пассажирских рейса. Всего самолёт налетал 247 часов, из них на сверхзвуковой скорости — 116 часов.

Бортовой номер СССР-77110. Выпущен на Воронежском авиазаводе 7 января 1977 года.

Из 16 выпущенных экземпляров сверхзвуковых лайнеров только два занимались перевозкой пассажиров на регулярных трассах. Этот Ту-144С — единственная сохранившаяся машина, которая совершала коммерческие пассажирские рейсы на сверхзвуковой скорости. 49. Экспонаты музея авиации начали собирать в 1983 году. Первым сюда пригнали вертолёт Ми-4, затем на поле появился Ил-18. 50. Самолёт Ту-116 сделали на базе бомбардировщика Ту-95 специально для Н. С. Хрущёва. Из двух экземпляров до наших дней дожил только один. 51. Самолёт Ил-62МК Бортовой № RA-86507 почти 20 лет летал в составе АК Мавиал - Магаданские Авиалинии. 52. 53. Ту-154Б RA-85061 два года работал в правительственном авиационном отряде, затем относился к Ульяновской лётной школе. В 2002 году борт передали в музей. 54. Ульяновский автомобильный завод построили на базе мощностей ЗиС, который был эвакуирован из Москвы во время войны. Сначала на заводе собирали грузовики ГАЗ из привозных компонентов, затем наладили собственное производство узлов. В 1958 году появились первые УАЗы — фургон, санитарная машина и грузовик, а в 1972 году — вездеходы УАЗ-469. С 2005 года завод наладил выпуск «Патриотов», а сейчас ходят слухи о серийном производстве новой модели электрического грузовика. 55. Микрорайон Авиастроителей. 56. Под Ульяновском работают уже два ветропарка, в каждом по 14 установок. Ветряки закрывают около 8% энергопотребления региона. Длина каждой лопасти — 62 метра, а высота от земли до её конца — 140 метров. 57. Осиновое озеро в виде сердца. 58. 59. Площадь Ленина. 60. Улица Дворцовая. Настоящих дворцов здесь не было, но в народе так называли дом губернатора, в котором останавливались гостившие в Симбирске императоры. 61. В 1953 году, во время создания волжского каскада ГЭС, часть территории была затоплена. Один из районов обнесли защитной дамбой и сохранили, а на месте затопления соседних деревень образовался остров Пальницкий. Похожая история произошла с селом Свияжск, но там остались жители и город-остров в итоге соединили с «большой землёй» дамбой. 62. Дом Правительства Ульяновской области. 63. Дом-музей И. А. Гончарова. 64. Сейчас в Ульяновске живет более 600 тысяч человек, это 22-й по численности город России. 65. В 1990-е многие предприятия Ульяновска закрылись, но после начала 2000-х экономика постепенно ожила. В городе следят за памятниками, в 2014 году построили дворец Волга-Спорт-Арена, в 2015 году открылось производство станков. 66. В истории Ульяновска много интересных страниц — город пытался захватить Разин, здесь родились Гончаров и Ленин, сюда эвакуировали сразу несколько заводов и на их мощностях построили собственные производства. Здесь делают машины, которым не страшны любые дороги России, производят самолёты Ил-76М, Ил-78М, Ту-204, готовят лучших пилотов для гражданской авиации. В городе точно найдётся на что посмотреть — начиная от дома-музея Ленина и заканчивая самым крупным в России музеем авиации.

https://gelio.livejournal.com/275693.html