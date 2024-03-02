Москва. Было — стало - 43

Этот храм был вторым в Москве по величине после Христа Спасителя. Он стоял на Большой Дорогомиловской улице. В самом конце 1890-х архитектор Василий Егорович Сретенский перестроил большую старую церковь Богоявления Господня. Говорят, что за основу проекта Сретенский взял ХХС. Завершения архитектор не дождался — умер до окончания строительства, ему всего 40 лет было. Обратите внимание, что старая колокольня, возведённая в 1870-х, заметно уступает в размерах. Она осталась от старой церкви. Главный храм Дорогомилова вмещал 10 тысяч прихожан. Наверное, потому в 1920-е стал кафедральным собором всей страны. После закрытия храма Христа Спасителя (или даже раньше) сюда переместилась кафедра патриаршего местоблюстителя. В 1930-е Богоявленский был приговорён к сносу как не имеющий художественной ценности. Взорван сентябрьской ночью 1938 года. На опустевшем месте в 1939 году был возведён «генеральский» образцовый восьмиэтажный дом по проекту архитектора Николая Николаевича Соболева. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 113 лет. Свиблово в 1969 году. Современная фотография с той же точки 55 лет спустя.

Оба кадра сделаны с Лазоревого проезда. В центре кадра — храм Живоначальной Троицы. За храмом сама усадьба Свиблово, что в селе Свиблово.

Усадьба и храм сохранились. Самые главные перемены видны за Яузой. За половину века там вырос новый город. Одна из редких фотографий старинной Москвы. Слом в 1913 году дворца князей Шаховских на Маросейке.

В том году году участок земли на Маросейке, на углу с Большим Златоустинским переулком, выкупил известный в России издатель Иван Дмитриевич Сытин. Он поручил снести старинный дворец, возведённый в 1750-х в стиле барокко. На освободившемся месте зодчий Адольф Эрнестович Эрихсон поставил высокий жилой дом с магазинами на первом этаже.

На чёрно-белом кадре отчётливо видна башня — это новая часть левого крыла строящегося здания. Возможно, дворец Шаховских не был снесён полностью, а оказался встроен в новый дом Сытина.

Тут короткое время размещалось сытинское Товарищество печатания, издательства и книжной торговли. В советские годы в доме жил Алексей Яковлевич Каплер. Сейчас тут офисы.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Главный корпус Сокольнической больницы на 2-й Боевской улице. Чёрно-белая фотография сделана в 1913 году.

Сокольническая больница строилась в чистом поле, которое тогда называлось Сокольнической площадью. Сейчас часть этой площади занимает стадион.

Финансировали власти города. Больница предназначалась для инфекционных больных, потому было построено много кирпичных и деревянных корпусов. Архитектор Александр Иванович Рооп проектировал в узнаваемом неорусском стиле. Закладка главного корпуса произошла 25 июня 1903 года. Здание закончили очень быстро. Больница продолжает служить спустя более века. Сейчас это туберкулёзная клиническая больница №7.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Покровский бульвар. Московская практическая академия коммерческих наук. 1904 год.

Когда-то этот красивый дом принадлежал известной московской дворянской фамилии Дурасовых. Возведён в 1790-х годах по проекту великого Матвея Фёдоровича Казакова (но сие не точно). Заказчик — Алексей Николаевич Дурасов, разбогатевший после женитьбы на Аграфене Ивановне Мясниковой, дочери известного уральского заводчика. Кстати, в начале 1800-х Аграфена Ивановна построила в подмосковных Горках тот самый дом, где в 1924 году скончался Ленин.

Дом Дурасовых на Покровском горел в Великом пожаре 1812 года, но был восстановлен. С 1840-х здесь разместилась Практическая академия коммерческих наук. Обучались купеческие отпрыски делам торговым, да не только торговым. В 1918 году Советская власть академию упразднила. С 1932-го дом заняла Военно-инженерная академия имени Куйбышева. С 2006 года здесь Высшая школа экономики.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Мы часто смотрели на гостиницу «Ленинградская», но не видели, какими были старая Каланчёвская и Домниковка до сноса старой застройки и строительства Новокировского проспекта.

У чёрно-белого снимка завален горизонт. Чтобы не резать ценный фотодокумент, было решено повторить кадр максимально близко к оригиналу.

Гостиница будет заложена в 1947-м; закончена и сдана в 1954-м. На втором плане виден бывший доходный дом с круглой башенкой на углу. Известный в советской Москве угловым гастрономом на первом этаже. Магазин был чрезвычайно популярен у приезжих, валом валивших с трёх соседних вокзалов. Дом стоял аккурат посередине нынешней проезжей части улицы Маши Порываевой.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет. Февраль 1935 года. Московский метрополитен ещё закрыт для москвичей. На станцию с рабочим названием «Кропоткинские ворота» (она же «Дворец Советов», она же «Кропоткинская») прибывает пробный состав.

Чёрно-белая фотография сделана Семёном Осиповичем Фридляндом и опубликована в журнале «Советское фото» (№3). 4 февраля 1935 года по всей линии подземки прошёл первый испытательный поезд. Он же запечатлён на чёрно-белом снимке Фридлянда.

6 февраля первыми пассажирами восьми поездов Московского метро стали 25 тысяч делегатов проходившего в Москве VII Всесоюзного съезда Советов. В тo время перед началом движения состава вместо привычного объявления «Осторожно, двери закрываются» на всю станцию звучало громогласное предупреждение помощника машиниста: «Го-о-то-о-ов!»

В первый рейс первые пассажиры Московского метро отправились со скоростью 5 км/ч, а первым машинистом был человек с сакраментальным русским именем — Иван Иванович Иванов.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Храм Святой Живоначальной Троицы у Покровских ворот. Или, как говорили старые москвичи, Троица на Грязех. Память о речушке Рачке, протекавшей в стародавние времена через Покровку. Весной она создавала грязь и распутицу.

Храм завершил в 1861 году Михаил Доримедонтович Быковский, известный возведением колокольни Страстного монастыря. Деньги пожертвовал богатейший московский купец того времени Евграф Владимирович Молчанов.

В 1930 году Троицкий храм был закрыт решением Моссовета. Сначала превращён в зернохранилище, а после войны — в Дом культуры. Купол и колокольня разобраны за ненадобностью. В центральном приделе сделали кинотеатр, на месте алтаря — сцена. В 1980-е здесь был Центр досуга и отдыха Мособлпрофсоюза. Последние десятилетия храм медленно восстанавливают. Колокольню и купол планируют воссоздать.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Дом ударника Наркомата путей сообщения (в народе — дом железнодорожника) на Краснопрудной улице. Архитектор Иван Александрович Фомин составил в начале 1930-х первый роскошный проект. Он предусматривал два корпуса. Спустя некоторое время Зиновий Моисеевич Розенфельд чуть переработал проект Фомина, исходя из новых обстоятельств, когда дом было решено делать чуть скромнее.

Перекрытия у всех зданий той эпохи, даже таких масштабных, — деревянные. Квартир в доме 160. Первая очередь сдана в 1935 году. В 1938-м строительство было закончено. На первом этаже открылся гастроном и магазин готовой одежды треста Москвошвей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 85 лет. Кисловский переулок (бывший Борисоглебский проезд). Конец 1920-х годов. Переулок сильно изменился с началом Великой Отечественной войны. Например, трёхэтажный жилой дом (справа на чёрно-белом снимке). Он стоял сразу за кинотеатром «Художественный» и был разрушен немецкой авиабомбой летом 1941 года.

На дальнем плане виден дом Моссельпрома. На его карнизе ещё стоят огромные часы (показывают 13 часов 30 минут). На углу Воздвиженки и Нижнего Кисловского переулка частично видны два красивых здания. Слева — «Соловьиный дом»; он был снесён в 1997 году. Справа — дом Димитрия Тимофеевича Осиповского. Ныне его занимает Россотрудничество.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 95 лет. На чёрно-белом кадре — храм Покрова Пресвятой Богородицы. Он стоял на месте известной высотки на Кудринской, на нынешней улице Баррикадной, которая при царях называлась Кудринской (в память о старинном и давно исчезнувшем селе Кудрино). Храм буквально высился на выгодной точке и прекрасно смотрелся со всех сторон.

Сейчас Баррикадная, если идти со стороны зоопарка, делает небольшой поворот на подъёме. Ранее же улица шла прямо через нынешний сквер перед высоткой. Это хорошо видно на чёрно-белом снимке. Здание с каланчой подле храма — это Пресненский полицейский дом.

Покровский храм был закрыт, приговорён к сносу и снесён в 1937-м. Через 10 лет, в 1947-м, на этом месте был заложен легендарный высотный дом.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Угол Спиридоновки и Садовой-Кудринской. Доходный дом Петра Александровича Скопника. Квартиры здесь сдавались внаём.

Архитектор Густав Августович Гельрих построил дом в 1900-х. Этнический немец, он прожил в Москве много лет, возвел десятки зданий, но был вынужден вернуться в Германию с началом войны 1914 года.

Буквально перед революцией, словно предчувствуя её, Скопник продал свой дом Геннадию Алексеевичу Бурнаеву-Курочкину. Тот был сыном разбогатевшего ярославского купца, бывшего крестьянина Алексея Ивановича Бурнаева-Курочкина. Занимался делами на химической фабрике отца. Производили они, кажется, чёрную кислоту и ещё какую-то химию для нужд Военного ведомства. На том и поднялись.

Новый владелец был человеком образованным. Даром что сын крестьянина. Говорил по-французски; прослушал в Сорбонне курс химии и химической технологии. Геннадий Алексеевич поставил на ворота дома свой вензель: БК. К сожалению, вензель не сохранился, как не сохранились богатый декор, интерьеры (всё погибло в советских капремонтах). На старинной фотографии хорошо видна богатая лепнина фасада (оригинал снимка будет в комментариях). Сейчас дом Скопника — это памятник архитектуры.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Недавно в Театре сатиры вспыхнул пожар. По счастью, огонь удалось быстро потушить и большого ущерба он не нанёс. Редакция канала «Москва. Было — стало» решила напомнить, каким было театральное здание в самом начале своей истории.

Будущий театр был построен в 1911 году как цирк братьев Никитиных по проекту архитекторов Богдана Михайловича Нилуса и Антона Михайловича Гуржиенко. Цирк работал до 1926 года. Сюда булгаковский доктор Иван Арнольдович Борменталь приводил Шарикова смотреть слонов («слоны животные полезные»).

После цирка тут расположился Московский мюзик-холл. Булгаков также упоминает его в романе «Мастер и Маргарита» как театр-варьете. Здесь Воланд со свитой устраивал сеанс чёрной магии. Чуть позже холл стал Театром оперетты, а с 1965 года и по сей день здесь Театр сатиры.

В 1963 году началась реконструкция, сильно изменившая облик. Ныне здание, которому больше 110 лет, поменялось до неузнаваемости, и только купол напоминает о прежней цирковой жизни. В 1960 году на Большой Садовой проложили тоннель.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Сразу за бывшим цирком братьев Никитиных (нынешний Театр сатиры) начинается сад «Аквариум». Посмотрите, какая великолепная колоннада оформляла вход в сад. Её построил в 1910 году архитектор Александр Николаевич Новиков.

Сад появился здесь в общем-то случайно. Владелец большого незастроенного участка Самуил Миронович Малкиель в 1892 году передал его под организацию Первой Московской электрической выставки. Успех мероприятия натолкнул Малкиеля на мысль использовать этот заасфальтированный плац для увеселения публики. Участок был отдан в аренду антрепренеру Михаилу Валентиновичу Лентовскому. Тот организовал сад с театром. Сад назывался «Чикаго».

С 1898-го по 1907 год «Чикаго» арендовал Шарль Омон. Он переименовал сад в «Аквариум» и построил в нём два театра: зимний «Буфф» и летний «Олимпия». Это было одно из самых известных развлекательных мест в центре Москвы. Гулянья, оркестр, кегельбан, в зимнем театре даже каток заливали. Здесь началась частная опера Зимина.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Мы в 1881 году на Маросейке у храма Святителя Николая в Клинниках (или в Блинниках, или в Клённиках). По каждому из этих народных топонимов есть немало версий в сети. Посмотрите, что вам ближе. Блинники — потому что торговали у храма блинами. Клённики — по названию древнего подмосковного села, откуда принесли икону св. Николая. Клинники — из-за оружейников, что жили здесь когда-то.

Храм на этом месте возведён ещё в начале 1600-х годов. Говорят, что «обетная» церковь во имя Симеона Дивногорца была поставлена по указу Ивана III. В 1650-х был построен уже каменный храм. Он горел, восстанавливался, разбирался и перестраивался.

С 1893-го по 1923-й год настоятелем был протоиерей Алексий Мечев, причисленный к лику святых в 2000 году. У него в гостях бывали Флоренский, Бердяев. В советские годы храм был отреставрирован, а позже закрыт. Настоятель Сергий Мечев арестован и расстрелян. Купол и маковка снесены. Здание перешло на баланс ЦК ВЛКСМ. С 1990 года здесь снова идут службы. Крестовская застава. Самое начало Ярославского шоссе. Начало XX века. Ныне здесь широкий Проспект Мира, а всего лишь 90 лет назад прямо посреди дороги стояли Крестовские водонапорные башни.

Каждая 40 метров высотой, 20 метров в диаметре. Между ними перекинут ажурный чугунный мост с иконами, что встречали въезжающих и провожали уезжающих.

Строительство башен по проекту Максима Карловича Геппенера было завершено в 1892 году. То есть 132 года назад. Сейчас это даже странно звучит, но деньги на строительство выделил московский городской голова Николай Александрович Алексеев. Свои личные деньги.

Это были не просто водонапорные башни, а пять этажей жилых и конторских помещений с резервуарами на верхнем ярусе. В одной из башен располагался Музей московского городского хозяйства. Тут же техническая и водопроводная конторы, архив, ремонтная мастерская водомеров, почтовое отделение всего московского водопровода.

Воду в резервуары объемом 1895 кубометров каждый качали с Алексеевской водонапорной станции, что в районе Новоалексеевской улицы. Далее самотёком она поступала в водопроводные магистрали города. В 1939 году, после введения в эксплуатацию Восточной водопроводной станции, башни потеряли своё значение и были снесены.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет. Чудом выживший детский кинотеатр «Вымпел» на первом этаже жилого дома по улице Коминтерна, 8. Функционирует с 1959 года. Первоначально назывался «Спутник», но был переименован, когда подмосковный город Бабушкин вошёл в состав Москвы. В столице уже был свой кинотеатр «Спутник» на улице Солдатской. Пришлось назвать «Вымпелом». В кинотеатре было три зала: зелёный, синий и красный. Здесь показывали ленты, вышедшие из проката. «Вымпел» работает до сих пор. Жаль только, вывеску не сохранили.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 35 лет. Троицко-Сухаревское подворье. Бывшие архимандричьи палаты, они же дом митрополита Московского. С 1815-го по 1923 год это была их постоянная резиденция. Например, митрополит Московский и Коломенский и будущий патриарх Тихон жил здесь и здесь же был арестован в 1922 году.

Когда-то большие земли на берегу Неглинки были пожалованы царём Василием Шуйским Троице-Сергиевой лавре. Со временем образовалась Лаврская, или Неглиненско-Лаврская, слобода. Когда рядом была возведена Сухарева башня, подворье стали называть Троицко-Сухаревским.

В 1760 году императрица Елизавета Петровна дала разрешение на строительство архимандричьих каменных палат. Началась стройка по проекту архитектора Василия Яковлева. В 1764-м работы были вчерне завершены. Деньги на отделку выделила, не требуя отчёта о расходах, императрица Екатерина II. В грозном 1812 году палаты были разорены и сгорели. Восстановлены в 1813 году Жилярди. В апреле 1900 года этот дом посетили Николай II, императрица Александра Фёдоровна и великие княжны Ольга, Татьяна, Мария.

К нашему времени от подворья фактически не осталось ничего, кроме Троицкого храма и некоторых построек, включая эти прекрасные палаты.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет. На чёрно-белом снимке храм Спаса Преображения на Песках в Каретном Ряду, или Спасский, что за Петровскими воротами. Ныне это Большой Каретный переулок.

В начале 1930-х годов храм был снесён. На освободившемся месте возведена средняя мужская школа №186. Здесь до пятого класса учился Владимир Семёнович Высоцкий. Ныне школьное здание занимает госуниверситет юстиции.

Церковь Преображения была возведена вместо изветшавшей деревянной в 1650-х годах. Чуть позже была пристроена прекрасная шатровая колокольня.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 140 лет. Один из самых прекрасных домов старой Москвы. Улица Малая Грузинская. Музей русских древностей, организованный Петром Ивановичем Щукиным, купеческим сыном, страстным коллекционером русской старины. Щукин заказал Борису Викторовичу Фрейденбергу спроектировать настоящий терем в неорусском стиле. Перед строительством оба даже ездили в Ярославль, посмотреть на древнерусское зодчество и создать что-то максимально близкое по стилю. В сентябре 1894 года дом был готов. Отто Августович Леве расписал интерьеры.

Щукин расставил по залам старинное оружие, ковры, парчу и картины, древнюю церковную утварь, боярскую посуду, крестьянские прялки, люльки, мебель, бумаги, письма. Места в доме, естественно, не хватило.

Спустя два года, в 1896-м, на красной линии Малой Грузинской было заложено второе здание Щукинского музея. Его проектировал Адольф Эрнестович Эрихсон. В 1905-м Щукин подарил свою коллекцию и оба корпуса Императорскому Российскому историческому музею. В ответ ему был пожалован императором Николаем II чин действительного статского советника. Щукин остался хранителем коллекции вплоть до кончины в 1912 году. Коллекцию потом поделили несколько музеев. С 1934 года здесь биологический музей имени Тимирязева.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Виндавский вокзал Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги сразу после открытия. Первый поезд по маршруту Москва — Виндава отошёл от перрона в сентябре 1901 года.

Проектировал вокзал в популярном неорусском стиле академик архитектуры, железнодорожный зодчий Станислав Антонович Бржозовский. Сегодня перед фасадом вокзала установлен его бюст. Осуществлял строительство по проекту Бржозовского молодой Юлий Фёдорович Дидерихс. Ему ещё 30 лет не было. За 120 лет Виндавский вокзал сменил несколько имён. Был Балтийским, Ржевским. Ныне — Рижский.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Комплекс «Пресня Сити» от бюро SPEECH вместо конструктивистского здания бывшего хлебозавода №5 имени Зотова 1932 года постройки Большая вывеска с надписью «Радио» на аттике дома не сохранилась. Типичный шрифт 1960-х годов в обрамлении из десятка кругов, вложенных один в другой, — символ радиовещания.

Говорят, что это красивое здание было заложено в 1949 году и предназначалось для треста «Главзолото». Но в итоге в 1957 году было передано на баланс Государственному комитету по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР. В 1969 году здание было пристроено и расширено. Сотрудники из старой штаб-квартиры радиокомитета, что в Путинковском переулке, постепенно переезжали сюда. С 1957 года здесь вещали 1-я программа Всесоюзного радио, «Маяк» и 3-я программа. Здесь располагались студии Международного московского радио и генеральная редакция Всемирной службы телерадиовещания. Вещание на зарубежные страны велось на 58 языках. Здесь с 1959-го по 1983 год работал легендарный Левитан. Возможно, что один из автомобилей, припаркованных рядом, принадлежал ему. Ныне на фасаде висит мемориальная доска. Теперь тут МИА «Россия сегодня».

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 60 лет. Улица Пятницкая. 1900-е годы. Слева в кадр двух фотографий лезет фасад известного дома Коробкова. На самом дальнем плане видна колокольня храма Живоначальной Троицы в Вишняках. В центре старинного кадра отчётливо виден вагон конно-железной дороги. В 1909 году по Пятницкой уже ходил электрический трамвай, а в 1963-м движение трамваев с Пятницкой было убрано.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет. Глинищевский переулок (с 1938-го по 1993-й улица Немировича-Данченко). Когда-то здесь стоял храм Святителя Алексия, митрополита Московского. В камне он был построен в 1690-е. Одно время переулок назывался по этому храму Алексеевским.

В 1929 году 240-летний храм был закрыт, в 1934-м снесён. На освободившемся месте в 1938 году встал Дом актёров МХАТа по проекту архитектора Владимира Михайловича Владимирова. Сейчас это памятник истории. В доме жили Немирович-Данченко, Книппер-Чехова, Кайдановский и немало других великих актёров.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 141 год. Отделка станции «Серпуховская» в 1949 году. Рабочие облицовывают стены мрамором под управлением двух начальников с бумагами. Фото явно постановочное, что, впрочем, не отменяет атмосферности, свойственной той эпохе.

«Серпуховская» была открыта 1 января 1950-го в составе участка «Парк Культуры» — «Курская». 6 июня 1961 года переименована в честь большевика Петра Григорьевича Добрынина и стала «Добрынинской».

В дальнем торце перед открытием был установлен мраморный барельеф с профилем Сталина и гербом СССР. В разгар хрущёвской десталинизации барельеф заменила мозаика «Утро космической эры» художника Серафима Александровича Павловского. Радует, что за семь десятилетий станция почти не изменилась.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 74 года Вот как выглядел медальон с профилем Сталина и гербом СССР, что украшал станцию «Серпуховская» (ныне «Добрынинская») до 1965 года.

В 1965 году, когда продолжалось устранение изображений Сталина, руководство метрополитена решило заменить рельефный портрет вождя в торце станции на современную живопись. Для этого была выбрана мозаика известного художника-монументалиста, вхутемасовца Серафима Александровича Павловского, которая экспонировалась в станковом формате на всесоюзной выставке. Павловский выполнил вариант мозаики для „Добрынинской“ в 1965−67 годах. Сухой набор и кладка камней на стену велись прямо на станции. Для этого в торце центрального зала огородили пространство.

С тех пор прошло около 60 лет. Мозаика Павловского нуждается в реставрации и обновлении.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет. Катковский лицей, или (официально) Московский Императорский лицей в память Цесаревича Николая.

Катковским назывался по имени Михаила Никифоровича Каткова. Вместе с Павлом Михайловичем Леонтьевым они основали в Москве привилегированное, частное заведение для мальчиков. Основатели сбросились, привлекли спонсоров. Лицей был открыт в январе 1868 года.

Здание проектировал Август Егорович Вебер. Оно было построено в 1875 году. Чуть позже лицей стал государственным, ему было присвоено имя цесаревича Николая, вошедшего в историю России как Никс. Он погиб в результате тяжёлой болезни, а его невеста, датская принцесса Дагмара стала впоследствии императрицей Марией Фёдоровной.

После революции здесь разместился Народный комиссариат просвещения РСФСР, чуть позже — Институт красной профессуры. Ныне тут Дипломатическая академия МИД.

Прежний вид на здание закрыт Крымской эстакадой.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 117 лет. Псарни в имении Марфино. Осколок старой помещичьей России. Марфино в течение двух веков держали, сменяя друг друга, великие фамилии — Голицыны, Орловы, Салтыковы, Панины.

Псарни были построены при Салтыковых в 1790-х. Два помпезных здания с восьмиколонными портиками тосканского ордера. Здесь жили псари. Салтыковы жили очень широко: охота, балы, приём гостей. Псарей было много, несколько десятков. Они ухаживали за ловчими собаками. Для них требовалось отдельное жильё, прямо напротив господского дома.

Архитектор неизвестен. С 1980-х бывшее имение занимает Марфинский центральный военный клинический санаторий.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Советская Москва. Чистопрудный бульвар. Перед вами старинный деревянный дом, принадлежавший до революции Марии Алексеевне Елагиной. Она была женой Сергея Анисимовича Елагина, директора товарищества мануфактур «Анисим Елагин с сыновьями». Его отец некогда был городским головой Богородска, богатейший купец, производил текстиль.

Говорят, что именно в этом доме в 1800 году жил Сергей Львович Пушкин с семьёй. Но это не точно. Советская власть дом национализировала, уплотнила. Удивительно, в одной из комнат жил Юрий Борисович Елагин, племянник бывших хозяев. Очень интересный человек, музыкант, скрипач, писатель.

Бывший дом Елагиных был снесён в 1959 году. На его месте встал девятиэтажный дом (Чистопрудный бульвар, 7/2). Трамвайная остановка, что напротив дома, до сих пор действует.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 70 лет. Пречистенская набережная рядом с известным домом Ивана Евменьевича Цветкова (на двух кадрах слева). Чёрно-белая фотография сделана в самом начале 1900-х. Судя по всему, это весна. Недавно сошёл снег. Обратите внимание, какой узкой и неустроенной кажется проезжая часть набережной.

Если сильно увеличить старинную фотографию, то на дальнем плане можно увидеть храм Похвалы Пресвятой Богородицы. Он стоял рядом с храмом Христа Спасителя и был снесён вскоре после его уничтожения.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 115 лет. Хилков переулок. Перестроенный до неузнаваемости бывший дом надворной советницы Веры Яковлевны Есиповой. Супруга генерал-майора Христофора Фёдоровича Сольдейна купила участок с видом на Москву-реку в 1820-х и застроила по своему вкусу.

Позже Есипова продала дом Акционерному обществу для заведения искусственных минеральных вод. Эту компанию основал бывший лейб-медик императора Александра I Христиан Иванович Лодер. Московская публика собиралась толпой в бывшем саду Есиповой отведать искусственной минеральной воды. Говорят, что беднякам Лодер наливал её бесплатно.

С 1874 года здесь женская гимназия Софьи Фишер. После революции, в 1920-х, тут сели Военно-политические курсы Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а в 1930-е дом был превращён в общежитие метростроевцев. В 1950-е годы он был перестроен и надстроен, а сад вырублен.

Уже в наше время чиновники Мосгорнаследия отказались признавать дом выявленным объектом культурного наследия. Хотя у него большая история. Здесь бывали Пушкин и Чайковский. Судьба дома неясна по сей день.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 70 лет. Сокольническая больница в 1913 году. В дореволюционной России была традиция давать больнице или больничному корпусу имя мецената, на чьи деньги он был построен. Перед вами Любимовский корпус. Деньги на его строительство и оборудование пожертвовала купеческая семья Любимовых. Потому он носил имя главы семейства Михаила Ивановича Любимова. Он скончался за несколько лет до начала работ и завещал деньги на благотворительность. Его душеприказчиками выступили вдова и сын.

Сокольническая больница строилась в чистом поле, которое тогда называлось Сокольнической (или Стромынской) площадью и предназначалось для инфекционных больных, потому было построено много кирпичных и деревянных корпусов. После революции здесь был учреждён Институт инфекционных болезней. Сейчас это туберкулёзная клиническая больница №7.