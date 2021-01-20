"Пусть могила эта родит еще миллионы новых Ленинов..."

Обращения, заявления, телеграммы религиозных организаций в связи со смертью В.И. Ленина. 22 - 26 января 1924 года

19 января 1924 г. в Москве, в Большом театре, открылся XI Всероссийский съезд Советов. В зале присутствовало более полутора тысячи делегатов. В повестке дня съезда находились важнейшие вопросы хозяйственной жизни страны: переход к лучшим формам землепользования и развитию рыночных отношений в сельском хозяйстве; дальнейшее улучшение условий и охраны труда в промышленности и на транспорте; борьба с безработицей и ликвидация неграмотности; рассмотрение и утверждение бюджета РСФСР; наконец - доклад о союзной Конституции и разработка новой Конституции РСФСР.

Временный мавзолей с траурными венками. 27 января 1924 г. Фото: РГАСПИ. Ф. 394. Оп. 1. Д. 671.Временный мавзолей с траурными венками. 27 января 1924 г. Фото: РГАСПИ. Ф. 394. Оп. 1. Д. 671.

22 января напряженная работа съезда была неожиданно прервана. Всероссийский староста М.И. Калинин сообщил трагическую весть - умер председатель Совнаркома В.И. Ленин. Как свидетельствуют очевидцы, в зале послышались испуганные возгласы; в президиуме съезда Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев, уронив головы на стол, плакали, как дети.

Траурное шествие за гробом В.И. Ленина на пути из Горок к железнодорожной станции Герасимовка. 23 января 1924 г. / РГАСПИ. Ф. 394. Оп. 1. Д. 74

Съезд обратился с воззванием "Ко всем трудящимся", в котором призывал к единству и сплоченности. Заседания съезда были прерваны на неделю. Руководители партии и государства спешно направились в подмосковные Горки, куда уже стихийно началось массовое паломничество крестьян из ближайших сел и деревень.

В тот же день, 22 января, насколько позволяют выяснить документы и материалы, первыми из числа религиозных деятелей, откликнувшихся на смерть Ленина, стали представители мусульманских организаций: Центрального духовного управления и соборной мечети Москвы, обратившиеся к Калинину и Каменеву с выражением "глубочайших скорби и соболезнования" по случаю смерти "великого печальника... и вождя всех угнетенных Владимира Ильича Ленина, вдохновителя всего мусульманского мира в борьбе за освобождение от угнетателей"1.

Встреча траурного поезда в телом В.И. Ленина на Павелецком вокзале. 23 января 1924 г. Фото: РГАСПИ. Ф. 394. Оп. 1. Д. 98.

23 января от станции Герасимовская (ныне Ленинская) в Москву отправился траурный поезд, который вел официальный паровоз Ленина У-127. За восемь месяцев до трагических событий Ильич был назначен его старшим машинистом. В багажном вагоне N 1691 находился гроб с телом покойного. Состав прибыл на Павелецкий вокзал, где был встречен огромной толпой. Отсюда гроб доставлен в Дом Союзов и установлен в Колонном зале, где в течение пяти дней и ночей проходило прощание с усопшим, на которое пришли до полумиллиона человек.

Траурная марка почты СССР. 1924 г. и Правительственное обращение по случаю смерти В.И. Ленина. Фото: РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 2. Л. 7.

В дни прощания с Ильичом страна погрузилась в атмосферу народной скорби, острого ощущения невосполнимости утраты, повсеместно проходили траурные митинги, демонстрации и иные церемонии, собрания рабочих, крестьян, военнослужащих, студентов, учащихся. Это был первый опыт общенационального оплакивания общих для всех горестных лет, включивших в себя мировую войну, революции, гражданское кровавое противостояние, голод, эпидемии.

Закрытые сводки ГПУ тех дней содержат различную информацию о настроениях населения. В них можно прочитать не только о тысячах и тысячах вступавших в партию, о клятвах коммунистов и комсомольцев "продолжить дело Ленина", о заявлениях беспартийных крепить союз с партией, но и сведения на религиозную тематику. В частности, сообщалось о богослужениях, молебнах с "поминовением новопреставленного раба Божьего Владимира" при большом стечении народа; о многочисленных случаях, когда крестьяне, проезжая мимо зданий с вывешенными портретами Ленина, крестились, и желали ему "царствия небесного".

24 января Патриарх Московский и всея Руси Тихон и члены Священного Синода при нем - митрополиты Тихон (Оболенский), Серафим (Александров) и Петр (Полянский) - через газету "Известия" выразили "соболезнование правительству Союза Советских Республик по поводу тяжкой утраты, понесенной им в лице неожиданно скончавшегося председателя Совета народных комиссаров В.И. Ульянова (Ленина)"2.

Известно, что к Патриарху Тихону обратилось множество приходов и мирян с вопросом: могут ли они служить панихиду по Владимиру Ильичу? Из опубликованной в газете "Вечерняя Москва" беседы корреспондента с патриархом разъяснялась его позиция: "Владимир Ильич Ленин не отлучен от православной церкви высшей церковной властью, и потому всякий верующий имеет право и возможность поминать его. Идейно мы с Владимиром Ильичем Лениным, конечно, расходились, но я имею сведения о нем как о человеке добрейшей и поистине христианской души. Я считал бы оскорблением памяти Ленина, его близких и семьи, если бы православное духовенство участвовало в похоронах, ибо Ленин никогда не выражал желания, чтобы православное духовенство провожало его тело"3.

Патриарх Московский и всея Руси Тихон (Беллавин).

Стоит напомнить, что для тогдашней советской власти Тихон - это "бывший патриарх". В качестве "законной" власти в Православной Церкви признавался обновленческий Синод. От имени этого "законного" органа в ЦИК СССР, к Калинину, обращался митрополит Евдоким (Мещерский)4. Приводили газеты и мнение Евдокима о Ленине-атеисте. В частности, такие его слова:

"В заграничной, главным образом, белогвардейско-эмигрантской прессе Ленин изображался как неистовый гонитель и ненавистник православной церкви и религии вообще. Это в корне неверно. Ленин относился к верующим в высшей степени справедливо и беспристрастно и боролся только с преступниками в рясе. Те, кто ныне клевещут на Ленина, не оригинальны: они просто повторяют давным-давно "выплеснутое" и тогда же опровергнутое"5.

Кроме него, к Калинину обращался епископ Антонин (Грановский), возглавлявший обновленческую группу "Союз церковного возрождения" и соболезновавший "неожиданной остановке того сердца, которое билось за трудящихся и бедняков"6.

Состоявшееся в Московской богословской (обновленческой) академии собрание учащихся и учащих вынесло специальную резолюцию, в которой было "постановлено" "остаться верными высоким заветам В.И. Ленина, отдать свои силы моральному воспитанию верующих масс и проведению в народные массы ... истинной свободы трудящихся"7.

Обращался с письмом к Калинину и известный обновленческий протоиерей Александр Введенский с присущим ему экстатическим и метафорическим стилем:

"Мы, борцы за свободу церкви, верим, что дело Ленина не умрет с его телом, что та правда Всемирного братства, пророком которого был он, озарит весь мир"8.

В дни прощания с Лениным во ВЦИК и ЦИК СССР направили письма-сожаления представители протестантских церквей. Совет Всероссийского союза христиан-адвентистов седьмого дня особенно подчеркивал, что именно при жизни Ленина принята Конституция, провозгласившая "принципы свободы совести, религиозной и антирелигиозной пропаганды", и выражавшие надежду, что и в последующем "его заветы будут продолжать жить в словах и деяниях" его последователей9. А лидер евангельских христиан И.С. Проханов от имени Всесоюзного совета в телеграмме Зиновьеву выразил "глубокую скорбь"10.

Почетный и воинский караул у гроба В.И. Ленина, установленного на Красной площади. 27 января 1924 г. Фото: РГАСПИ. Ф. 394. Оп. 1. Д. 553.

...27 января на Красной площади прошли последние траурные мероприятия, и гроб с телом вождя был помещен в спешно построенное специальное здание - Мавзолей.

Публикуемые телеграммы и письма хранятся в РГАСПИ в фонде Комиссии ЦИК СССР по организации похорон В.И. Ульянова (Ленина) (Ф. 16. Оп. 1. Д. 250). Документы воспроизводятся с сохранением стилистических особенностей, выявленные опечатки исправлены и не оговариваются. Сокращения раскрыты в квадратных скобках.

Публикацию подготовили заместитель начальника отдела РГАСПИ кандидат исторических наук Анна Кочетова и главный специалист РГАСПИ доктор исторических наук Михаил Одинцов.

N 1. Обращение Центрального духовного управления мусульман

22 января 1924 г.

во ВЦИК М.И. Калинину

Центральное мусульманское духовное управление от лица многомиллионных мусульман СССР выражает глубочайшую скорбь по случаю смерти великого печальника и вождя всех угнетенных Владимира Ильича Ленина, своей мыслью и деятельностью вдохновлявшего весь мусульманский мир в борьбе за освобождение. Пусть легка будет земля великому покойнику. Пусть горячая любовь к нему вечно живет в сердцах оставшихся.

Заместитель председателя

Центрального мусульманского

духовного управления К. Тарджеманов

РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 250. Л. 1. Подлинник.

Машинописный текст. Подпись - автограф.

Опубликовано: Правда. 1924. 2 февраля.

N 2. Письмо А. Фаттахутдинова и А. Шамсутдинова Л.Б. Каменеву

22 января 1924 г.

В Президиум Московского совета

Председателю т. Каменеву

От имени мусульман г. Москвы и ее окрестностей выражаем глубочайшие соболезнования по случаю смерти великого вождя всех угнетенных Владимира Ильича Ленина, вдохновителя всего мусульманского мира в борьбе за освобождение от угнетателей.

Пусть живет в сердцах оставшихся горячая любовь к незабвенному Владимиру Ильичу.

Ахун г. Москвы А. Фаттахутдинов

Имам при 1-й Соборной мечети г. Москвы

А. Шамсутдинов

РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 250. Л. 3. Подлинник.

Машинописный текст. Подписи - автографы.

N 3. Письмо обновленческого митрополита Евдокима (Мещерского) М.И. Калинину

23 января 1924 г.

В ЦИК СССР М.И. Калинину

Священный синод Российской православной церкви выражает Вам искреннейшее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего народа из царства векового насилия и гнета на пути полной свободы и самоустроения.

Да живет же непрерывно в сердцах оставшихся светлый образ великого борца и страдальца за свободу угнетенных, за идеи всеобщего подлинного братства, и ярко светит всем в борьбе за достижение полного счастья людей на земле. Мы знаем, что его крепко любил народ. Пусть могила эта родит еще миллионы новых Ленинов и соединит всех в единую великую братскую, никем неодолимую семью. И грядущие века да не изгладят из памяти народной дорогу к этой могиле, колыбели свободы всего человечества.

Великие покойники часто в течение веков говорят уму и сердцу оставшихся больше, чем живые. Да будет же и эта отныне безмолвная могила неумолкаемой трибуной из рода в род для всех, кто желает счастья.

Вечная память и вечный покой твоей многострадальной, доброй и христианственной душе.

Председатель Священного Синода

митрополит Евдоким

РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 250. Л. 5. Подлинник.

Машинописный текст. Подпись - автограф.

N 4. Письмо обновленческого епископа Антонина (Грановского) М.И. Калинину

23 января 1924 г.

Председателю ВЦИК М.И. Калинину

Объединение верующих "Союз церковное возрождение" почтительно склоняется пред широтою социальной идеи, вложенной в жизнь почившим Владимиром Ильичом, и соболезнует неожиданной остановке того сердца, которое билось за трудящихся и бедняков.

Председатель "Союза церковного возрождения" епископ Антонин

РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 250. Л. 7. Подлинник.

Машинописный текст.

Подпись - автограф.

N 5. Письмо Совета Всероссийского союза баптистов П.Г. Смидовичу

N 183 23 января 1924 г.

Во ВЦИК т. Смидовичу

Коллегия Всероссийского союза баптистов от лица миллионов трудящихся, входящих в Союз, выражает свою глубочайшую скорбь в сознании тяжелой утраты, понесенной со смертью Владимира Ильича, которого русские сектанты, угнетавшиеся царями и попами, чтут как великого борца за славные достижения, в числе которых им особенно ценна религиозная свобода.

Председатель П.В. Павлов

Член Коллегии В.В. Скалдин

Секретарь Б.И. Горник

РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 250. Л. 10. Подлинник.

Машинописный текст. Подписи - автографы.

N 6. Обращение Патриарха Московского и всея Руси Тихона (Беллавина) и членов Синода в газету "Известия"

24 января 1924 г.

Прошу через вашу газету выразить мое соболезнование правительству Союза Советских Республик по поводу тяжкой утраты, понесенной им в лице неожиданно скончавшегося Председателя Совета народных комиссаров В.И. Ульянова (Ленина).

Патриарх Тихон

Митрополит Тихон

Митрополит Серафим

Митрополит Петр

Опубликовано: Известия. 1924. 24 января.

N 7. Письмо Общины духовно-нравственных христиан малеванцев в СНК

24 января 1924 г.

Сочувствующее письмо духовно-нравственных христиан малеванцев м. Шендеровки Киевской губ[ернии] Шевченковского округа

Мы, духовно-нравственные христиане, узнав о смерти нашего великого освободителя, а также и всего порабощенного человечества от векового рабства буржуазного класса капиталистов и помещиков. Мы, глубоко тронутые смертью нашего великого борца за свободу и друга угнетенного класса В.И. Ленина, шлем наше сочувственное письмо в Совет народных комиссаров, с просьбой в память дня смерти Великого освободителя всех порабощенных и угнетенных масс, рабочего класса просим Совет народных комиссаров ознаменовать этот день смерти Великим днем и поставить его в историю человечества и ознаменовать его милостивейшей "амнистией" для лишенных настоящей человеческой свободы, т. е. заключения в разных тюрьмах России и Украины.

А также просим освободить наших братьев, которые томятся в Киевской Лукьяновской тюрьме за отказ от военной службы по религиозным убеждениям, которые не заслуживают пред Советской Республикой такого преследования, т. к. они тоже являются борцами за освобождение человечества от рабства смерти всего человечества. Община духовно-нравственных христиан малеванцев.

РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 250. Л. 18.

Подлинник. Автограф.

N 8. Резолюция собрания Московской Богословской (обновленческой) академии

25 января 1924 г.

Резолюция, принятая в собрании памяти В.И. Ленина представителями профессуры и студентами Московской Богословской академии

Заслушав доклад профессора Ю.Ф. Геккера (О мировом значении В.И. Ленина) и содоклад профессора, архиепископа Александра (Введенского) постановили:

1. Остаться верными высоким заветам В.И. Ленина.

2. Отдать свои силы моральному воспитанию верующих масс и проведению в народные массы сознания и жизнь начал подлинного братства и истинной свободы трудящихся.

3. Обновленческая церковь, верная заветам Христа Спасителя, зовет верующих осуществить великие идеалы Евангелия в рамках русской государственной действительности, поэтому пусть весь мир и враги Союза ССР в особенности знают, что обновленная православная церковь стоит лояльно по отношению к своему советскому правительству, что надежды врагов нашей Родины найти в Православной церкви союзницу для контрреволюционной войны ошибочны.

4. Как Владимир Ильич отдал свои силы за освобождение трудящихся и обремененных всего мира, так и мы будем трудиться, чтоб осуществить завещанное Христом Царство Божие на земле.

Подписи

С подлинным верно:

За секретаря Учебного комитета

при Св[ященном] синоде прот[оиерей]

Ник[олай] Братановский

РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 250. Л. 25.

Заверенная копия.

Машинописный текст. Подпись - автограф.

N 9. Письмо обновленческого архиепископа Александра (Введенского) М.И. Калинину

25 января 1924 г.

Председателю ЦИК СССР М.И. Калинину

Обновленческое духовенство России, потрясенное смертью титана и мученика В.И. Ленина, в чувстве глубокой скорби стоит над могилой раскрепостителя великих оков. В глухой провинции, в массе обновленческого духовенства я видел [в] эти дни нелицемерную скорбь над гробом усопшего Владимира Ильича. Его дело принесло свободу даже тем, кто, казалось, далек от поля его работы - церкви, порабощенной царем и капиталом.

Мы, борцы за свободу церкви, верим, что дело Ленина не умрет с его телом, что та правда Всемирного братства, пророком которого был он, озарит весь мир.

Архиепископ Александр Введенский

РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 250. Л. 30-31.

Подлинник. Автограф.

N 10. Письмо Всероссийского Союза христиан адвентистов седьмого дня П.Г. Смидовичу

N 12 25 января 1924 г.

Во ВЦИК т. Смидовичу

Совет Всероссийского союза христиан адвентистов седьмого дня не может безмолвно проходить мимо праха и могилы умершего великого человека Владимира Ильича Ленина. Принципы свободы совести, религиозной и антирелигиозной пропаганды, изложенные в Конституции и декретах нашей Великой Союзной Республики, душою которой был Владимир Ильич, являются для христиан адвентистов седьмого дня самым драгоценнейшим подарком человечеству. Глубочайшая скорбь охватила наши души - известие о смерти и потере великого для нас и государства освободителя от гнета трудящихся и от преследования за свободу совести, но вполне уверены, что его заветы будут продолжать жить в словах и деяниях тех почитателей великого реформатора, которым суждено занять его пост и продолжать начатое Ильичем дело усовершенствования государственного строя и жизни, и счастья всего человечества.

От имени всех Союзов и общин, входящих в состав Всероссийского союза с десятками тысяч членов рабочих, крестьян и служащих в лице нас Совет Всероссийского союза выражает свою скорбь о потере Владимира Ильича. С полной надеждою за светлую будущность по заветам его всем честно трудящимся не только в СССР, но и по всему миру.

Председатель Г.И. Лебсак

Член Совета Т.Я. Вегеле

Секретарь А. Кисиль

РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 250. Л. 33. Подлинник.

Машинописный текст. Подписи - автографы.

N 11. Телеграмма Всесоюзного совета евангельских христиан Г.Е. Зиновьеву

26 января 1924 г.

Председателю Петрогубисполкома т. Зиновьеву

Всесоюзный совет евангельских христиан от имени сотен тысяч трудящихся последователей евангелия выражает свою глубокую скорбь по случаю смерти Владимира Ильича, с именем которого навеки связана советская конституция, заключающая в себе великий принцип свободы совести.

Председатель Проханов

РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 250. Л. 27.

Подлинник на бланке.

N 12. Письмо центрального комитета Свободной трудовой церкви М.И. Калинину

26 января 1924 г.

ЦИК СССР председателю М.И. Калинину

Центральный комитет Свободной трудовой церкви выражает Вам чрезмерно искреннее сожаление по случаю смерти незаменимого вождя и руководителя Русского Всемирного пролетариата В.И. Ульянова-Ленина, сумевшего исторически воплотить в себе самые лучшие заветы и светлые идеи человечества.

Свободная трудовая церковь, неуклонно осуществляя тенденции духовного раскрепощения от схоластичности и догматизма православной церковью, считает необходимым призвать всех христиански мыслящих идти теми великими путями, на которых путеводной звездой является бессмертно гениальный образ Ленина.

Умер Ильич!

Но Ленин жив вовеки!

Вечная память и вечный покой Освободителю пролетариата от цепей экономического и политического рабства.

Председатель Центрального комитета В. Соколов

Завед[ующий] организац[ионного]

отд[ела] Жилкин

Секретарь ЦК Н. Дегтярев

РГАСПИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 250. Л. 41.

Подлинник. Рукописный текст.

Подписи - автографы.

Публикацию подготовили заместитель начальника отдела РГАСПИ кандидат исторических наук Анна Кочетова и главный специалист РГАСПИ доктор исторических наук Михаил Одинцов.

1. См.: Док. N 1, 2.

2. См.: Док. N 6.

3. Вечерняя Москва. 1924. 25 января.

4. См.: Док. N 3.

5. Вечерняя Москва. 1924. 25 января.

6. См.: Док. N 4.

7. См.: Док. N 8.

8. См.: Док. N 9.

9. См.: Док. N 10.

10. См.: Док. N 11.

https://rg.ru/2018/01/21/rodina-lenin.html