Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.32

Этот плакат Вадим сделал по инициативе своей жены Татьяны. Она подсказала и идею, и характер, а уж воплотил в жизнь Вадим. Так что плакат сотворчество мужа и жены! Мне Вадим сказал, что его жена ходит практически на полный рабочий день туда, где волонтеры и не равнодушные люди плетут маскировочные сети. А плетут их в Храме. Впрочем и не удивительно, поскольку местечковые власти сплошь либеровозы и палец о палец не ударили. Хотя нет. Рьяно снимали букву Z со зданий.

У Вадима работы очень много. На него стали выходить родные, матери, сёстры, жены, с просьбой выполнить портрет или стенд в школу. или сделать эскизы памятника. Он никому не отказывает. И подчеркну, все это он выполняет по движению души. Вячеслав Моцак служил в 331 гвардейском парашютно-десантном полку.

В зоне специальной военной операции погиб фельдшер медицинской роты. Вячеслав Моцак был военнослужащим 331-го гвардейского парашютно-десантного гвардейского полка.

«Добрый, отзывчивый, уравновешенный», — отзываются о погибшем гвардейце его знакомые.

Костромичи в соцсетях выражают соболезнования родным гвардейца. Мама погибшего написала, что сын будут похоронен на Аллее Славы кладбища на улице Костромской. Произошло это в начале февраля.

https://logos44.ru/voennyj-feldsher-iz-kostromy-pogib-v-zone...

"Вячеслав не просто гвардеец. Он медицина ,он спасал наших костромичей. На поле боя. Вывозил в безопасные места",- пишет Олег Балонин. Об этом упомянуто на страничке КП.

https://www.kostroma.kp.ru/online/news/5130283/

Дополнительных данных я пока не нашла. Семье погибшего лейтенанта Ивана Кабанова передали Звезду Героя России

В Магаданской области состоялась встреча заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева с семьей старшего лейтенанта Ивана Кабанова. Погибший при выполнении поставленных задач в зоне СВО магаданец удостоен посмертно звания Героя России. Его награду передали родным погибшего.Вместе с медалью «Золотая Звезда» семье переданы медаль «За отвагу» и грамота Героя Российской Федерации, сообщили 24 февраля в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Обратившись к родным лейтенанта Ивана Кабанова и прежде всего к его матери Татьяне Николаевне, Олег Голубев заявил:

«Жизнь Ивана Вячеславовича оборвалась неожиданно и трагически. Он погиб в бою. Офицер доказал преданность своему Отечеству. Подвиг Ивана Кабанова является примером для всех воинов флота. Он навечно вошел в списки своего родного соединения».

https://regnum.ru/news/society/3783587.html

В официальной группе пермского лицея № 5 в «ВКонтакте» появилось сообщение о гибели при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на Украине выпускника этого учебного заведения 20-летнего Алексея Домрачева.

Педагоги и администрация выражают искренние соболезнования родным и близким Алексея. Прощание с военнослужащим состоялос 18 мая в Орджоникидзевском районе города во Дворце культуры «Искра». -

https://solevar.online/vo-vremya-spetsoperatsii-na-ukraine-p...

«При прохождении воинской службы трагически погиб выпускник нашего лицея — Домрачев Алексей Валерьевич, 30.11.2001 года рождения. Педагогический коллектив и администрация школы выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея», — говорится на странице лицея в соцсети «ВКонтакте».

Обстоятельства гибели пермяка не сообщаются.

https://ura.news/news/1052553796

Дополнительных данных о герое я не нашла...

Российский военнослужащий, уроженец Суземки, старший лейтенант Сергей Деменченков погиб в ходе спецоперации ВС РФ на территории Украины 19 июня. Его похороны прошли на малой родине в пятницу, 24 июня.

Родился Сергей Деменченков 11 августа 1986 года в Суземке. После окончания Суземской школы № 2 в 2004 году поступил в Коломенское высшее артиллерийское командное училище, затем – в Тульский артиллерийский инженерный институт. Успешно окончив учебу, молодой офицер стал служить в 217 гвардейском парашютно-десантном полку. Всегда проявлял себя как ответственный, надёжный, отзывчивый, добрый, целеустремлённый, грамотный человек с потрясающим чувством долга и патриотизма, замечательный семьянин.

У Сергея Деменченкова осталась супруга и 10-летний сын. Ему было 35 лет - отметили на портале Брянские новости

https://bryansk.news/2022/06/25/demenchenkov/

В августе 2022 года в Суземском районе открыли пять мемориальных досок в память о защитниках родины. Среди них и мемориальная доска Сергею Деменченкову на школе, которую он закончил. Мемориальная доска будет напоминать всем ребятам о героизме гвардии капитана, командира самоходной артиллерийской батареи Сергея Деменченкова.

«Есть такая профессия — Родину защищать. Мой старший сын Сергей выбрал небо и пошел служить в ВДВ, а младший Дмитрий — море, став морским пехотинцем. Я горжусь своими сыновьями — они настоящие мужчины, которые верны своему слову и своему долгу даже перед лицом смерти», — емко сказала Валентина Николаевна Деменченкова.

https://guberniya.tv/geroi/v-bryanskom-poselke-suzemka-uveko...

Его имя занесено в Книгу Памяти Ивановской области.

http://37kp.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0...

Всегда готов был помочь

…Наш 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк понес первые потери уже 24 февраля, но самые большие – 26 февраля прошлого года, когда под Ново-Каховкой Херсонской области попала в огневую засаду разведрота ставропольских десантников.

В редакцию обратилась вдова гвардии младшего сержанта Даниила Луценко – Анна с просьбой рассказать о ее муже, погибшем именно там, в бою под Ново-Каховкой... «Мне важно, чтобы была память», – сказала она.

Аня проводила мужа в его последнюю командировку в ночь на 27 января, сразу после дня рождения Даниила... Вроде все было как обычно – приезжали его родители, поздравили, посидели за праздничным столом. Потом он уехал на учения в Крым. А Аня с 7-летней дочкой Аришкой остались ждать.

В семьях военных даже маленькие дети знают всю полномерную тяжесть этого простого слова «ждать». Оно наполнено тревогой, ожиданием звонков, любых весточек от папы, а еще воспоминаниями и мечтами о будущей встрече.

За семь лет супружества Аня научилась справляться с чувством щемящей тревоги, которая порой накатывала во время командировок мужа. В первую свою горячую командировку Даниил уехал на следующий день после свадьбы.

Но в этот раз они с дочкой, казалось бы, могли не волноваться – плановые учения в Крыму проводились каждый год в конце зимы – начале весны... Но Анна все равно волновалась... Хорошо понимала, что мир висит на волоске от войны... Они обсуждали это с Даниилом – он ничего не скрывал от жены... Они были не просто супругами – они были друзьями, с детства.

Оба выросли в Зеленокумске, и подростками были в одной компании. Часто общались. Даниила друзья-приятели очень любили – он всегда был душой любой компании. И в школьные годы, и в студенческие, и в армейские. Легкий на подъем, легкий в общении, при этом – очень глубокий и умеющий сопереживать человек. Об этом говорит практически каждый, кто знал Даниила Луценко: «Его даже не надо было просить о помощи. Даня всегда сам задавал вопрос: «Чем помочь?»...

У них с Аней и любовь-то началась с этого вопроса. У девушки был трудный период в жизни, она в соцсетях развесила эти фонарики-«печальки». И тут Даня пишет: «Что у тебя случилось?»... Аня по-дружески ему пожаловалась. «Слушай, – предложил Даниил. – Давай будем с тобой встречаться! То-то все удивятся!»

Вроде так легко, полушутливо, а оказалось-то все очень серьезно, по-мужски. Даниил именно так и жил: по-настоящему, по-мужски – если принимал решение, то заставить его это решение изменить было невозможно. Бесполезно и уговаривать.

Жизненный выбор

Так, кстати, и с «контрактом» было. Учился-то Даниил Луценко на экономиста в технологическом университете, впоследствии ставшем частью СКФУ. Потом был призван в армию, еще будучи срочником, в марте 2014-го принимал участие в обеспечении безопасности проведения референдума в Крыму (был награжден медалью «За возвращение Крыма»).

Он рассказывал жене, как там все было – в Керчи, в районе Старого маяка. У Анны в телефоне есть запись, где об этом говорит боевой товарищ мужа. Жители Крыма видели в российских военных защиту, улыбались им. Но были и другие – озлобленные, кидающие угрозы или же вкрадчивые советы уходить с крымско-татарской земли... Солдат, особенно молоденьких, провоцировали, старались запугать, грозились устроить им «черную пятницу»... Не распродажу, конечно, а резню...

Уже из других источников знаю, что с этими угрозами выступали провокаторы от Меджлиса, ныне признанной экстремистской и запрещенной в России организации. Возвращаясь сейчас к событиям 9-летней давности, стоит напомнить, что там поворотным и историческим днем стало тоже 26 февраля, когда едва не дошло до масштабного столкновения и кровопролития возле парламента республики в Симферополе. Но попытка Меджлиса устроить кровавую провокацию тогда провалилась. А сам день стал отправной точкой к стремительному развитию событий, приведших к триумфальному референдуму и возвращению Крыма в Россию. США и НАТО, которые уже рассматривали территорию Крыма как собственную военную базу и плацдарм для войны с Россией, недооценили крымчан и их неистребимую мечту о России и готовность жизнь положить за эту мечту. Недооценили они также Российскую армию и спецслужбы, которые провели блестящую геополитическую операцию. Что важно – бескровную, потому что, судя по количеству изъятой за неделю перед референдумом взрывчатки и задержанных диверсантов, там могло быть все что угодно. Там ведь не только Меджлис работал. Он-то, закормленный и развращенный заокеанскими подачками, давно утратил доверие даже среди большинства крымско-татарского населения. Но на Украине не были запрещены и практически открыто работали в Крыму эмиссары исламистских террористических организаций, готовые сделать из этой территории нечто вроде Сирии...

И всему этому поставили заслон такие парни, как Даниил Луценко и его боевые товарищи. Хотя бы уже тем, что не дрогнули, когда их пытались спровоцировать или запугать некой «черной пятницей». Заступая на пост в ту самую пятницу накануне референдума, они не страх ощущали, а напряжение... Так сами рассказывали. А ведь они еще не были контрактниками. Они были военнослужащими срочной службы... Но их решение о подписании контракта после возвращения из Крыма было обдуманным. Это был осознанный выбор жизненного пути...

Мир висел на хвосте спускового крючка

Для Даниила Луценко этот выбор, наверное, был предопределен. Он ведь из семьи военного – отец прошел Чечню, дядя тоже ветеран боевых действий, и в нынешней СВО – с первого дня на Донбассе. Было с кого брать пример.

Да и характер у парня – мужской надежный, спортом закаленный (боевыми искусствами и легкой атлетикой). Об этом его учитель вспоминал, когда на его родной школе открывали мемориальные доски погибшим выпускникам. Сразу троим – Дмитрию Павшенко, Даниле Зорину и Даниилу Луценко.

– Дима с детства был спокойный рассудительный и ответственный человек. Даню Зорина я называл «человек-улыбашка». Он нес такой позитив, что у каждого рядом с ним все плохое словно отходило, в сторону отодвигалось. Даниил Луценко – ближайший мой помощник. «Чем помочь? Что я могу сделать?» – главные вопросы, которые он людям задавал. Мы проводили очень много времени вместе, готовясь к олимпиадам, соревнованиям. Даниил – победитель многих муниципальных олимпиад, призер краевых. Эти трое мальчишек были неравнодушными людьми. Они выбрали путь воина и выполнили свой воинский долг до конца...

…И эти совсем молодые ребята, они ведь прекрасно понимали, что будет война. Им, как и многим из нас, кто тоже это понимал, верить в это не хотелось...

Это очень тонко описано в стихотворении десантника и поэта Сергея Лобанова, друга Даниила Луценко. Посвящено оно другому парню – Анатолию Воробьеву, который тоже погиб под Ново-Каховкой... Сам Сергей в феврале прошлого года не мог быть со своей ротой – серьезно травмировался при приземлении с парашютом, долго в госпитале восстанавливался... А потом все время рвался, рвался на фронт... И с весны он там. Но видно по стихам, которые теперь записываются на видео в окопах, что о друзьях, которые не вышли из того боя 26 февраля, он все время вспоминает. Вот и в этом стихотворении вспоминает обо всех.

Полыхало осенними красками поле,

Пряча рваные раны невинной земли.

Находясь на НП, я и друг Анатолий

За чужой стороной наблюденье вели.

Ледяная крупа нас хлестала по лицам,

Шлифовала горбы вросших в землю камней.

«Как ты думаешь, брат, неужели случится?» –

Я, задумавшись, тихо спросил о войне.

Улыбнулся Толян, ничего не ответив,

И на небо взглянул, поправляя АК.

...По окопам шнырял обездоленный ветер,

Мир висел на хвосте спускового крючка...

Человек, умеющий любить

… Я вновь и вновь переслушиваю воспоминания друзей.

«Человек с большим сердцем» – так говорят о Данииле. И я вдруг отчетливо понимаю, что, несмотря на до боли короткий век (29 лет), этот парень прожил счастливую жизнь. Потому что жил с любовью. Очень любил родителей, жену, дочку.

Стоя у могилы Даниила, суровые парни-десантники, вспоминая какие-то моменты, детали, говорят о них с улыбкой, их лица светлеют. Так всегда бывает, когда говорят о светлых людях – они, ушедшие от нас, в такие моменты будто возвращаются в этот мир ненадолго.

– Он даже пушку 242А любил, – говорит Сергей Лобанов.

– Даниил был лучшим в своем деле, думаю, что даже в полку он был лучшим наводчиком-оператором. Он знал в этой пушке все до мелочей: где нажать, чтобы она работала, где стукнуть... Он говорил о ней так, будто она живая...

Аня кивает головой:

– Даня даже во сне со своей 242А разговаривал...

А еще Даниил любил жарить шашлыки, был непревзойденный спец по их приготовлению. Он не просто готовил. Он творил, священнодействовал... И получалось просто изумительно...

Обожал общение. Любил принимать гостей и бывать в гостях. И везде был душой компании.

Но самой большой любовью Даниила была Аришка (дочь он любил беззаветно! – говорят друзья).

– У них любовь и полное взаимопонимание возникло еще до рождения Арины, – рассказывает Анна.

– Даже если ребенок беспокоился, толкался, стоило папе к животу рукой прикоснуться, вмиг утихал... Ариша малюткой была, надо было видеть, как внимательно, с какой любовью они друг на друга смотрели... Как она ждала папу из всех его командировок...

Жаль, что так милостив Господь, коль лучших забирает

…24 февраля Анна получила от мужа короткую эсэмэску:

«Едем в гости. Несколько дней буду без связи. Не волнуйтесь»...

С тех пор Анна находилась словно в другом измерении, это даже не тревога была, а что-то близкое к смятению... Работа – дом – Аришка, но что конкретно делала в эти дни, не помнит. Она через каждые несколько минут хваталась за телефон в надежде, что может не услышала, пропустила сообщение... Но смс все не было, а прошло уже пять, семь, девять дней...

И вот срочное сообщение от Сергея Лобанова с просьбой срочно прийти в полк... Сергей не мог по телефону сообщить ничего, и Анна бросилась к КПП...

В полку она и услышала то страшное, что уже понимала, но все же не хотела верить, цеплялась за последнюю надежду...

Ее Даниил погиб...

Погиб!

Еще 26 февраля он получил ранение...

Истекая кровью, продолжал вести бой...

Истекала кровью, но сражалась вся разведрота...

Только 28 февраля к ним смогли пробиться свои. Эвакуировали с поля боя уже тела. Чудом остался в живых один. В материале «За Россию! За ВДВ! Будем жить» мы публиковали стихотворение Сергея Лобанова «Ты выжил там, где царствовала смерть», где рассказывалось об этом парне. Он и сейчас на реабилитации в Москве. Родители Даниила встречались с ним, спрашивали о последних минутах сына. Анна пока не может найти в себе силы на эту встречу.

…А тогда, оглушенная горем, она не знала, как сообщить дочери о гибели отца. В тот день так и не сказала. А на следующий пришлось, потому что ребенок, узнав, что едет с мамой в Зеленокумск, решил, что они собираются на праздник к бабушкам. Девчушка готовила всем подарки, рисовала картинки к 8 Марта... Сейчас Анна даже не помнит, какие нашла слова. Арина, насколько способен ребенок, выдержала это известие стоически. Потом бабушки тоже утешали внучку: мол, Боженька лучших людей забирает, но девчушка только с горечью спросила: «Но почему именно моего папу?!»

Этот год показал, что папина любимица и характером в отца вышла. Девочка держится, еще и маму старается поддержать. Любит сочинять стихи – несколько отцу посвятила. Мама только чуть-чуть ей помогала. Вот одно из этих стихотворений:

Я дочь российского солдата,

Что пал за Родину в бою.

С ним полегли еще ребята,

Но души их еще в строю.

Мой папа, папочка, папуля,

Я так скучаю без тебя.

И если бы не вражеская пуля,

То вместе были б мама, ты и я.

Ты моя честь, ты моя гордость, моя слава.

Твой орден Мужества надели мне на грудь.

Мне очень жаль, что я тебя так рано потеряла,

Но верю: встретимся еще когда-нибудь.

…Я не знаю, какая именно боевая задача была поставлена перед разведротой 247-го ДШБ. Этого ни мне, ни вам никто не скажет. Единственное, что мне ответил генерал-майор в отставке Валентин Марьин (до 1995 года он командовал 21-й бригадой ВДВ, прошел несколько войн):

«Начало войны – это всегда очень страшно... Всегда!»

Возможно, потом через время о подвиге и гибели ставропольских десантников будут написаны книги и стихи, как были написаны после Великой Отечественной войны такие великие произведения, как «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева.

А в завершение этого материала прозвучат строки из новой баллады Александра Маршала, которые не укладываются в рамки адресного посвящения, это наш низкий поклон и вечная благодарность всем солдатам России, которые заслонили нас собой.

Увы, ребят нам не вернуть,

И боль не утихает.

Теперь по жизни до конца

Мы ваши должники.

Жаль, что так милостив Господь,

Коль лучших забирает...

Мы будем помнить вас всегда:

Спасибо, мужики!

https://vechorka.ru/article/my-budem-pomnit-vas-vsegda-spasi...

Федосеев Кирилл Владимирович-командир отделения, гвардии сержант контрактной службы.

Родился 08.11.1993 года в селе Отрадное Кытмановского района Алтайского края.

Окончил 9 классов в МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа».

С 2009 по 2012 год учился в ГОУ СПО «Алтайский техникум информатики и вычислительной техники» по специальности «Программист».

После окончания техникума был призван в армию. Службу проходил в учебной части г. Омска, затем в 331-м гвардейском парашютно-десантном ударном Костромском полку. Через три месяца подписал контракт о прохождении военной службы.

Награжден медалями «За возвращение Крыма», «За отличие в военной службе» III степени и «За воинскую доблесть» II степени.

В составе 331-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии участвовал в специальной военной операции на территории Украины.

11.03.2022 года погиб при выполнении боевой задачи.

Похоронен на родине.

Это описание из Книги Памяти Ивановской области. Юнармейцами МБОУ «Пригородная СОШ» была посажена Аллея Памяти в честь Кирилла Федосеева. Здесь же установлен Памятный знак.

https://37kp.ru/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D...



Вдове священника Александра Цыганова, скончавшегося от ранения, полученного в зоне проведения специальной военной операции, 30 декабря 2022 года вручили Орден Мужества и медаль «За заслуги перед Псковской областью». Ими он был награждён посмертно. Церемония прошла на могиле героя, где на сороковой день отслужили заупокойную литию.

Площадка перед могилой воинского священника с трудом вмещает всех желающих почтить память духовного отца, близкого человека, наставника, друга и родных. Вместе с вдовой, матушкой Надеждой и детьми, к захоронению подходит губернатор Михаил Ведерников. Они возлагают цветы и после глава региона вручает награды. Тихо, со словами поддержки.

«Пусть эти награды хранятся в вашей семье. Пусть это будет примером для деток, особенно мальчишек. Потому что отец Александр для всех для нас настоящий герой. Мы всегда будем его помнить», - Михаил Ведерников, губернатор Псковской области.

https://w ww.youtube.com/watch?app=desktop&v=ULD6t_SViNk

В ходе СВО 31 декабря погиб костромич лейтенант Андрей Алексеевич Быков.

Ему было всего 24 года. Герой награждëн Орденом Мужества посмертно.

Прощание состоится 24 января в 11:00 в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре. Захоронение в 13.00 на «Аллее Славы» Костромского кладбища.

Искренние соболезнования родным и близким героя!…

Вечная светлая память воину!...

Это найдено на страничке ВК "Мы из Костромы"

https://vk.com/wall-176367729_67257



Сержант Максим Репко вместе со своими подчиненными обеспечивал безопасное перемещение артиллерийской батареи в заданный район. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Продвигаясь по маршруту, сержант обнаружил группу вооруженных противников. Максим принял решение вступить в бой. В ходе него военнослужащий быстро оценил ситуацию и дал команду подчиненным вывести из-под огня артиллерийское вооружение в безопасное место, чтобы его не уничтожили.

Сам же Максим с группой российских десантников остался прикрывать отвод артиллерийской техники в тыл.

Сержант Репко ликвидировал более пяти националистов, их группа была полностью уничтожена. При этом Максим прикрыл подчиненных, тем самым предотвратил гибель личного состава. Кроме того, спас артиллерийскую технику.

https://newstula.ru/fn_1003456.html

Об этом же сообщают "Новости Тулы", канал "Звезда" и только на страничке ВК "аккаунта "Синодик" сказано:

"1 сентября, при исполнении воинского долга на Украине, погиб мой брат, гвардии сержант Репко МАКСИМ. Вдв Тула 106 девизия. Похоронили 27 сентября. Награжден орденом за отвагу и орденом мужества посмертно!

Я хочу чтобы его помнили!

Вечная Память Герою! Вечная Слава!

https://vk.com/wall-201190697_383400

14 июля, спустя почти пять месяцев после гибели, под Орлом был похоронен десантник Валерий Жидков, погибший в городе Буча Киевской области. Об этом сообщила общественная организация «Совет солдатских матерей».

Уроженец поселка Добрый Орловского муниципального округа был выпускником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Он был командиром разведроты 104-го полка 76-й дивизии ВДВ города Пскова.

Валерий принимал участие в Специальной военной операции на Украине начиная с первых дней. 27 февраля группа отправилась в разведку в известный на весь мир город Буча Киевской области. Там их поджидала засада, унесшая 19 русских жизней. Жидков шел впереди…

Отпевание прошло в поселка Знаменка, в храме иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (можно посмотреть пройдя по ссылке на Совет солдатскизх матерей).

За заслуги перед Отечеством и жителями Луганской и Донецкой народных республик, за героизм и отвагу, проявленное мужество и верность Родине, Указом Президента Российской Федерации гвардии капитан Жидков Валерий Валерьевич награждён орденом Мужества (посмертно).

https://orelgrad.ru/blog/2022/07/15/pod-orlom-prostilis-s-de...

Валерий Валерьевич Жидков (15.12.1990). Родился в пос. Добрый Орловской обл., жил в Ижевске. Капитан контрактной службы ВС РФ, с 2019 командир разведроты в/ч 32515 (104 гвардейский десантно-штурмовой полк ВДВ, пос. Черёха Псковской обл.) Обратите внимание на оск5олочнные отметины в паспорте.

https://yadocent.livejournal.com/1429038.html

Портрет воина у нас уже был, но он сделан по другому. В октябре в программе "Вести Орел" рассказали, что на фасаде учебного заведения, которое закончил герой, появилась мемориальная доска в честь капитана ВДВ Валерия Жидкова.



В Салтыковской средней общеобразовательной школе в селе Спасское открыли мемориальную доску в честь своего выпускника – командира разведывательной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка Валерия Жидкова. Капитан ВДВ погиб 27 февраля 2022 года в городе Буче Киевской области.

Валерий Жидков окончил РВВДКУ имени генерала армии В. Ф. Маргелова, проходил обучение по специальности "Снайпер", воевал в составе российского контингента в Сирии.

https://ogtrk.ru/novosti/98746.html



Евгений Орлов, позывной «Мазай», с 2014 года в качестве добровольца принимал участие в боевых действиях на Донбассе, защищал мирное население в Сирии, отстаивая национальные интересы РФ, имеет многочисленные награды. В честь героя будет названа улица в его родном поселке Соловей Ключ.

С апреля 2022 года он находился в составе войск специального назначения. 11 июня старший лейтенант Евгений Михайлович Орлов пал смертью храбрых, защищая интересы России.

«Евгений Орлов в 2020 году стал финалистом национальной премии «Писатель года» с рассказом «Дом». Его рассказы опубликованы в журналах «Дальний Восток» и «Крещатик». Отмечен медалью имени Анны Ахматовой. В том же году была опубликована его книга «Пыль на ладонях», а в 2021 году впервые вышла в печать его книга «Их там нет». Второй тираж книги вышел после гибели Евгения и всю прибыль в размере ста тысяч рублей Оксана Сергеевна передала для бойцов СВО», - рассказала региональный координатор партийного проекта «Единая страна – Доступная среда» Ольга Чиркина, посетившая вдову героя.

https://primorsk.er.ru/activity/news/v-preddverii-dnya-geroev-otechestva-v-primore-otdayut-dan-uvazheniem-semyam-uchastnikov-svo

День Героев Отчества , который отмечают в России 9 декабря, обретает сегодня особое значение. За минувшие почти десять месяцев с начала специальной военной операции у нас появились Герои, чьи подвиги навсегда останутся в нашей памяти. К сожалению, не все эти Герои остались живы. Активисты и волонтеры партийного проекта «Единая страна – Доступная среда» навестили семьи участников специальной военной операции, проявивших особое мужество и героизм на полях сражений в Донбассе.

«Мазай» — было имя нарицательное. Враги боялись знаменитого, бесстрашного воина ЧВК «Вагнер», приморца Евгения Орлова. Потрясающего мужества человек, который с 2014 года в качестве добровольца принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Кроме того, защищал мирное население в Сирии и Ливии, отстаивая национальные интересы РФ. За непомерную храбрость Евгений Орлов был не раз награжден боевыми наградами.

С апреля 2022 года «Мазай» находился в составе войск специального назначения. Имя «Мазая» было хорошо известно в рядах ВСУ, за ним охотились.

11 июня старший лейтенант Евгений Михайлович Орлов, командир зенитно-ракетного комплекса, пал смертью храбрых, защищая интересы России.

Но, как выяснилось, «Мазай» был не только храбрым воином, — еще и известным писателем.

«Евгений Орлов в 2020 году стал финалистом национальной премии «Писатель года» с рассказом «Дом». Его рассказы опубликованы в журналах «Дальний Восток» и «Крещатик». Отмечен медалью имени Анны Ахматовой. В том же году была опубликована его книга «Пыль на ладонях», а в 2021 году впервые вышла в печать его книга «Их там нет». Второй тираж книги вышел после гибели Евгения и всю прибыль в размере ста тысяч рублей Оксана Сергеевна передала для бойцов СВО», — рассказала региональный координатор Ольга Чиркина.

https://portofranko-vl.ru/publication/u-znamenitogo-voina-byl-pozyvnoj-mazaj-zavesa-tajny-nad-pavshim-gerojami-otkryvaetsja/

Общеобразовательная школа №14 во Владивостоке в первых числах марта переименова в честь снайпера-разведчика ЧВК "Вагнер".ㅤ

Евгений "Мазай" Орлов героически погиб в июле 2022 года во время штурма села Берестовое.

Имя Орлова также присвоено кадетскому 3 "К" классу в одном из общеобразовательных учреждений Владивостока.

https://vk.com/evgeniy_prigozhin

В Челябинской области простились с 20-летним танкистом, погибшим на Украине. Уроженец Нязепетровска Никита Малявин служил по контракту.

В Нязепетровске Челябинской области 2 мая простились с 20-летним Никитой Малявиным, погибшим в ходе спецоперации на Украине. В тот же день дядя танкиста Валерий Нечаев забрал из военкомата свидетельство о смерти племянника (копия имеется в распоряжении редакции).

— 2 мая в 8 часов утра состоялось отпевание Никиты. Он погиб на Украине, его тело доставили в ночь с 1 на 2 мая, — рассказал Валерий Нечаев. — Никита служил в танковых войсках в Чебаркуле. Он долго был неопознанным, числился без вести пропавшим. Его родителей вызывали на тест ДНК в Ростов, там опознали. Он служил по первому контракту. До этого окончил училище в Златоусте, учился на электромеханика, потом не пошел срочником в армию, а сразу подписал контракт, и через три месяца его отправили на Украину. Никита Малявин — уроженец Нязепетровска. На Украину его провожала невеста, парень жил с девушкой и хотел жениться на ней, уточнил дядя погибшего.

— Его невеста очень переживала — с ним не было никакой связи. Как он уехал, она только единожды смогла дозвониться, он сказал, что всё хорошо. А что, где, как — ничего не известно было, — добавил Валерий Нечаев. — Моя мама, его бабушка, воет в трубку, не может успокоиться. Он был хороший парень, мухи не обидел, никогда ни с кем не ругался, не дрался. Учился не очень, но был очень добрым. На машине любил кататься, как все мальчишки. Даже вредных привычек у Никиты не было: не пил, не курил. Я очень хочу, чтобы не погибали молодые парни!

Похоронен на Нязепетровском городском кладбище.

https://74.ru/text/incidents/2022/05/04/71301677/

Наверно у врагов и в заблокированных ресурсах прочесть можно больше, но они мне недоступны. Разве что сделала скрины нескольких ресурсов С большим трудом нашла скупую информацию о погибшем.

При исполнении воинского долга на третий день СВО геройски погиб боец Воздушно-Десантных Войск, потомственный казак Андреев Кирилл Андреевич.

Он пошёл по стопам своей семьи и был храбрым десантником. Он пал в ожесточённом бою на Харьковском направлении. Ему было 22 года.

Андреев Кирилл – кавалер Ордена Мужества (посмертно).

Его мама написала о нём следующие строки...

Ты был десантником отважным,

Отечеству служение посвятил.

«Фашизм» стереть с лица земли Ты был согласен

И Орден Мужества посмертно получил.

Вечная память и слава Герою!

Военная панихида состоялась 9 марта в г.Владикавказе

https://www.e-osetia.ru/news/3345977/pri-ispolnenii-voinskog...

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта приносит соболезнования родным и близким ДЕМЕНТЬЕВА ДЕНИСА ГЕННАДЬЕВИЧА, героически погибшего выполняя задачи СВО.

Денис Геннадьевич был выпускником ВЛГАФК 2021 года.

Коллектив академии скорбит и разделяет боль невосполнимой утраты.

Денису посмертно присвоено звание Героя России (ошибочно Орден Мужества назвали Звездой Героя- прим).

Мы гордимся и сохраним память о нём в своих сердцах - отмечено на страничке ВК

Федерация бокса Богатовского района Ну и 4 марта 2023 года отмечен в списке 5-х погибших псковичан в МК.руПсков и на портале «Псковский телеграм Online»

И все.

А вот на следующие три портрета у меня нет никакой информации о героях О Белявском Артёме только знаю, что жив и портрет написан по просьбе родных.

Еще хочу поставить из переписки 2 скрина с благодарностями мам. Вот тут и Геннадия Кунявского благодарят. Он автор многочисденных стихов и песен. И сам из военных, ведь бывших не бывает!

Недавно он встречался с некоторыми мамами, у меня есть фото, но разрешение на обозрение всем не получила. Это очень личные материалы. Зато встреча натолкнула Вадима на очередную идею. Выпустить несколько плакатов с мамами. Они тоже достойны памяти и поклонения за то, что воспитали таких сыновей! В следующий раз я покажу эти работы.

А на сегодня все.

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