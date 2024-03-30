На Северной Двине. Клопы, грибы, стерлядь и баркас

В конце лета я попал в богатейший и красивейший край, расположенный на Северной Двине недалеко от Архангельска. Край богат рыбой, ягодами, грибами и белыми ночами. О некоторых эпизодах из жизни в этом краю я хочу вам рассказать.

На Северной Двине я бывал и раньше, когда еще был дошкольником, и как раз попал в период белых ночей. Солнца нет, но светло, как днем, можно спокойно читать книжку. Как-то мне не спалось, и я принялся изучать таблицу умножения. Раньше продавались тетради в клеточку за 2-е копейки, на обратной стороне которой была напечатана эта таблица. Вот ее я и изучал.

Теперь, уже будучи взрослым, я прибыл в деревню (место своей будущей работы), расположенной на берегу Северной Двины, и первым делом пошел посмотреть на реку. Кругом лес и довольно широкая в этом месте река. Красиво, особенно, если смотреть на реку с высокого места. В этом месте вся река на две трети ширины была покрыта бревнами, которые сбивались в плоты и сплавлялись по реке с помощью буксира или сплавщиками. Но про бревна чуть позже.

КЛОПЫ

Поселился я в деревенском доме в семье рыбака. Хозяйка выделила мне угол с огромной кроватью и периной, наверное, метровой толщины, в которой я просто утопал. И все бы хорошо, если бы не клопы. Проснувшись на следующий день, я заметил, что у меня чешется тело в некоторых местах. Увидел красные пятнышки и не сразу понял, что это клопы. «Да, они у нас водятся», - сказала хозяйка, - но нас не кусают. Поэтому мы на них не обращаем внимания». «Бедные клопы, - подумал я, - это же сколько им прошлось голодать, пока свежатинка в виде меня к ним не приехала?»

На вторую ночь я не спал, стерег клопов. Но это мало помогло. Все равно заснул, а когда проснулся, был искусан ничуть не меньше, чем в первую ночь, да к тому же еще и не выспался. Пережив еще одну ночь, я собрался сбежать из этого клоповника в другой дом. Хозяйка, узнав об этом и не желая терять постояльца, уговорила меня спать в сенях, мол, там клопов нет. Ладно. Перетащил я кровать в сени и вечером лег спать, надеясь хоть здесь выспаться и не быть к утру искусанным. Надежды не оправдались. Утром я обнаружил несколько свежих укусов.

Как добираются клопы к лежащему на кровати человеку? Поднимаются по ножкам кровати? Где-то я слышал или читал, что клоп ползет по потолку, останавливается точно над человеком, ориентируясь на исходящее от него тепло и прыгает на него. Не знаю, правда ли это? Так прошла неделя, и я заметил, что уже почти не обращаю на клопов внимания и нормально высыпаюсь по ночам. Но в избу не переехал, остался в сенях. Тут и клопов меньше, да и храпа хозяина не слышно.

Хозяева мне рассказали, что зимой они клопов вымораживают. Перестают топить печь и несколько дней живут у соседей. Какое-то время клопов действительно нет, но потом они откуда-то все равно появляются. И еще мне не понятно, почему эти кровопийцы не кусают самих хозяев? Считают их своими? Или же сами хозяева до того к ним привыкли, что уже их просто не замечают, а на укусы не обращают внимания?

ГРИБЫ

Наверное, не стоит говорить, что Русь богата ягодами и грибами. Я не очень люблю собирать ягоды, поэтому ходил только по грибы. Такого изобилия грибов я нигде больше не видел. Леса довольно болотистые, влажные. Влага и тепло это то, что надо грибам. Вот они и росли в немереных количествах.

Местные жители особенного интереса к грибам не проявляли. Я не видел, чтобы их жарили или варили из них суп. Из всех грибов предпочитали грузди и рыжики, которые солили и белые, которые сушили. Когда я притаскивал полные корзинки с грибами, хозяйка, тихо ворча, их перебирала, мыла, сушила, наверное, чтобы меня не обидеть, так как этих сушеных грибов тоже было немерено.

СТЕРЛЯДЬ

Как я уже говорил, я поселился в семье рыбака, где отец с сыном служили на траулере и поэтому рыба в семье не переводилась. И вот, как-то раз сын притащил огромную рыбину чуть больше метра длиной. Это оказалась стерлядь.

Хозяйка стала хлопотать на кухне, и вскоре до нас стали доноситься умопомрачительные запахи. Ну, не знаю, как для всех, но для меня запахи точно были умопомрачительные. И вот на столе появилась наваристая уха и огромные куски вареной и жареной стерляди. Я такой вкуснятины никогда не ел.

БАРКАС ИЛИ ДОСКОЙ ПО ...

В начале рассказа я упомянул, что большая часть реки в районе деревни была покрыта бревнами. По бревнам были проложены деревянные мостики в разных направлениях, по которым можно было спокойно дойти до середины реки. Между бревнами были окна чистой воды, там можно было ловить рыбу. Отошел по мостикам подальше от берега, закинул удочку между бревен и лови ту же стерлядку. И не надо никаких лодок. Рабочие сбивали из бревен большие плоты, которые буксиры тащили к месту назначения.

По реке также ходил баркас. На нем люди по выходным плавали в Архангельск, продавали или покупали нужные вещи и возвращались назад. Этот баркас был точь-в-точь, как баркас из фильма «Белое солнце пустыни». Для этого баркаса в бревнах был проделан проход и установлены ограждения, чтобы люди случайно не упали в воду. Поперек баркаса была положена большая доска для удобства погрузки пассажиров. Погрузка происходила так: Баркас становился в проделанном проходе, и к нему приставлялась лестница типа самолетного трапа, но, конечно, меньшего размера. Человек поднимался по лестнице, ступал на доску, по ней проходил до середины баркаса и спрыгивал вниз. На баркасе кроме капитана было два матроса, которые помогали людям спуститься с доски на палубу.

Однажды ранним утром я собрался в город. Народу было мало, я и еще один мужик. Мы быстро погрузились и отчалили. При выходе из прохода в бревнах баркас набрал уже приличную скорость, и тут доска, которая так и осталась лежать поперек баркаса, одним краем задела ограждение… Мгновенно развернувшись, она со страшной силой ударила меня в грудь, и я с космической скоростью улетел за борт.

Спасали меня все: капитан, матросы и даже мужик-попутчик. Потом я целую неделю отлеживался дома, правда, ребра не сломал, а только получил синяк во всю грудь, а хозяйка кормила меня ухой исключительно из стерляди.