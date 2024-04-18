Россия возвращает крупнейшие рыбные промышленные предприятия Приморья

По решению Арбитражного суда Приморского края, состоялась передача восьми крупнейших частных предприятий рыбной промышленности, в пользу Федерального агентства по управлению имуществом - "Монерон", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток", "Приморская рыболовная компания", "Прибой-Т", "Севрыбфлот", "Аквамарин" и "РентЭлит". Проверить запись о переходе актива можно на сайте Налоговой Инспекции. Ниже пример перехода прав по "Симост Восток".

"Симост Восток"

"Симост Восток"

То есть Россия полностью забрала под свой контроль рыбную промышленность Дальнего Востока. Для понимания, эти компании в разное время принадлежали разным представителям дальневосточной рыбной мафии, которая не только занималась незаконным выловом рыбы, краба и других ценных морских обитателей, но и вместо насыщения собственного рынка и поддержания адекватного уровня цен в своём регионе, жадно вывозила это всё за пределы страны.

Заработанные деньги, разумеется, хранили за границей, а сами собственники имели второе иностранное гражданство. Там фигурируют такие лица, как Олег Кан (прозвище Крабовый король, который замешан в криминале), Дмитрий Дремлюга и члены его семьи, которые не живут в России и имеют гражданство У, аффилированные с Каном друзья и родственники, а именно Татьяна Батина, Сергей Довидович, Дмитрий Пашков, Екатерина и Евгений Се, Марина Тен, Виктория Ледукова, Ольга Гурова и Ок Ким.

Список компаний и владельцев, до перехода прав собственности в пользу государства.

Это только верхушка айсберга. Стоимость национализированных активов, составляет почти 22 миллиарда рублей. В марте, Генеральная прокуратура подала иск и выиграла его. Сумма иска, на минуточку, составила 358 миллиардов рублей к Кану и 17,4 к Дремлюге. В результате было принято решение полностью забирать компании в счет долгов, а также другое недвижимое имущество, разбросанное по всему Приморскому краю. Для сравнения, сумма выигранного иска, сопоставима со стоимостью компании Яндекс, которую Россия выкупила у Воложа.

Теперь активы возвращены государству, а контроль восстановлен. Отныне краба, красную рыбу и икру не повезут на иноземщину, а оставят дома. Сколько было сломано копий о структуры Кана и Дремлюги, и не сосчитать, а тут взяли и разом всё забрали, без всяких "рассусоливаний" и разговоров. Зачистили целиком и полностью, возбудили уголовные дела и готовятся отправить представителей рыбной мафии в тюрьму. "Крабовый Король" Кан, хорошо понимает, чем это для него пахнет, поэтому на суде его представители заявили, что он мол отбыл в мир иной в Корее, но следствие только усмехнулось. В Корее, чьё гражданство он имеет, вероятнее всего он просто отсиживается, надеясь, что про него забудут, но это вряд ли. Россия ничего не забывает.

Семь рыбкомпаний перешли государству. Как передел самой криминальной части рыболовного рынка ДВ скажется на рынке России, Кореи и Японии? ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ