Россия возвращает крупнейшие рыбные промышленные предприятия Приморья

По решению Арбитражного суда Приморского края, состоялась передача восьми крупнейших частных предприятий рыбной промышленности, в пользу Федерального агентства по управлению имуществом - "Монерон", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток", "Приморская рыболовная компания", "Прибой-Т", "Севрыбфлот", "Аквамарин" и "РентЭлит". Проверить запись о переходе актива можно на сайте Налоговой Инспекции. Ниже пример перехода прав по "Симост Восток".
"Симост Восток"
"Симост Восток"
То есть Россия полностью забрала под свой контроль рыбную промышленность Дальнего Востока. Для понимания, эти компании в разное время принадлежали разным представителям дальневосточной рыбной мафии, которая не только занималась незаконным выловом рыбы, краба и других ценных морских обитателей, но и вместо насыщения собственного рынка и поддержания адекватного уровня цен в своём регионе, жадно вывозила это всё за пределы страны.
Заработанные деньги, разумеется, хранили за границей, а сами собственники имели второе иностранное гражданство. Там фигурируют такие лица, как Олег Кан (прозвище Крабовый король, который замешан в криминале), Дмитрий Дремлюга и члены его семьи, которые не живут в России и имеют гражданство У, аффилированные с Каном друзья и родственники, а именно Татьяна Батина, Сергей Довидович, Дмитрий Пашков, Екатерина и Евгений Се, Марина Тен, Виктория Ледукова, Ольга Гурова и Ок Ким.
Список компаний и владельцев, до перехода прав собственности в пользу государства.
Это только верхушка айсберга. Стоимость национализированных активов, составляет почти 22 миллиарда рублей. В марте, Генеральная прокуратура подала иск и выиграла его. Сумма иска, на минуточку, составила 358 миллиардов рублей к Кану и 17,4 к Дремлюге. В результате было принято решение полностью забирать компании в счет долгов, а также другое недвижимое имущество, разбросанное по всему Приморскому краю. Для сравнения, сумма выигранного иска, сопоставима со стоимостью компании Яндекс, которую Россия выкупила у Воложа.
Теперь активы возвращены государству, а контроль восстановлен. Отныне краба, красную рыбу и икру не повезут на иноземщину, а оставят дома. Сколько было сломано копий о структуры Кана и Дремлюги, и не сосчитать, а тут взяли и разом всё забрали, без всяких "рассусоливаний" и разговоров. Зачистили целиком и полностью, возбудили уголовные дела и готовятся отправить представителей рыбной мафии в тюрьму. "Крабовый Король" Кан, хорошо понимает, чем это для него пахнет, поэтому на суде его представители заявили, что он мол отбыл в мир иной в Корее, но следствие только усмехнулось. В Корее, чьё гражданство он имеет, вероятнее всего он просто отсиживается, надеясь, что про него забудут, но это вряд ли. Россия ничего не забывает.
Семь рыбкомпаний перешли государству. Как передел самой криминальной части рыболовного рынка ДВ скажется на рынке России, Кореи и Японии?
Активы сразу семи рыбодобывающих компаний Дальнего Востока перешли в собственность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению госимуществом. Таково решение арбитражного суда. Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд с иском на 378 млрд. рублей. Из которых большая часть (358,7) был подан к рыбопромышленнику Олегу Кану (известному по прозвищу Крабовый король), членам его семьи и благотворительному фонду "Родные острова", учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам Кана.
Состоялся спуск на воду краболова-процессора "Капитан Сковпен". Судно строится на "Окской судоверфи" по заказу группы "Русский краб".
Другие семь компаний малыши в сравнении с крабовой империей Кана. Суммы исков от 7 миллионов (Прибой-Т) до почти 10 млрд (Монерон). Несколько компаний чьи активы оценили в несколько млрд и ещё несколько поменьше (десятки и сотни миллионов).
Таким образом происходит постепенный передел рынка. Причём, подход этот характерен для всей страны, но именно на Дальнем Востоке (особенно в Приморье и на Сахалине) масштабы достигли совсем уж неприличных объёмов.
В итоге должно остаться несколько крупных компаний, понятных, прозрачных, проверенных и ответственных, с которыми можно реализовать различные проекты, которым можно оказывать поддержку, будь это организация рыбоперерабатывающих предприятий, строительство новых судов или даже верфей для строительства флота (такие примеры уже есть, есть и планы по развитию) или логистических центров. Что в конечном счёте должно дать существенный заметный экономический эффект, создать новые отрасли и снизить нагрузку на ВБР за счёт неконтролируемого вылова.
Стоит отметить, что ещё до середины нулевых никакого реального контроля за объёмом вылова фактически не велось. А квоты распределяли на основе прошлых данных и математических моделей, а не реальных исследований. Сегодня эта ситуация кардинально изменилась.
Определённые негативные последствия могут возникнуть у тех, кто занимался прибрежным промыслом в составе небольших артелей. До тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Вообще проблема "вымирания" прибрежных рыбацких посёлков актуальна для всей страны. И её активно обсуждали в ходе пленарного заседания посвящённого рыбной промышленности.
Грустят и наши азиатские соседи из Японии и Южной Кореи - традиционные рынки сбыта полулегальной и нелегальной продукции. Халява закончилась. Отныне придётся покупать официально. Учитываем и стратегию - развивать собственное производство и продавать готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Стало быть, больше готовой продукции, а не дешёвого сырья. Платить в российскую экономику, а не оставлять средства на зарубежных счетах, как делали все эти Каны и прочие.
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