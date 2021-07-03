Все круче и круче назревают конфликты

Вчера стало известно, что суд избрал меру пресечения для человека, устроившего на прошлой неделе стрельбу в городе Кохма Ивановской области. Как минимум ближайшие два месяца Александр Краснов проведет в СИЗО.

Напомним, 26 июня, у частного дома на улице Лермонтова в Кохме хозяин дома взялся за оружие и застрелил одного человека, еще двоих ранил. Пострадавшие, судя по скупым рапортам полиции, явились к Краснову и его сыну для выяснения отношений. После перестрелки Александр Краснов скрылся с места преступления, но примерно через сутки сам пришел и сдался следствию.

Фото: Царьград Иваново

Это событие не потерялось среди других эпизодов ивановской криминальной хроники по нескольким причинам. Во-первых, трое пострадавших - много. Во-вторых, силовики стянули к месту событий СОБР и ОМОН для охраны населения – что не совсем характерно для обычного бытового скандала. В-третьих, события ночи с 25 на 26 июня тут же обросли разного рода слухами и домыслами.

Редакция «Царьграда» приехала на место ЧП, пообщалась с супругой обвиняемого в убийстве Александра Краснова, чтобы прояснить детали тех событий.

Стены с дырами

Дом на улице Лермонтова в Кохме добротный: не менее 180 квадратных метров площади, плюс двор, баня, беседка… Видно, что хозяин – человек серьезный.

Александр Краснов занимается грузоперевозками. Дом строил на свою семью. Тут они и живут все: дочь, сын, жена – домохозяйка. Ну, в смысле, жили – теперь Александр сидит в СИЗО.

С момента ЧП прошло 5 дней, а у его дома до сих пор лежат вывороченные камни, отчетливо видны вмятины и следы обуви на заборе у дома и дыры в сайдинге, которым обшито здание. Через этот двухметровый забор, по словам Елены Красновой, супруги «стрелка», в ту злополучную ночь пытались перелезть агрессивно настроенные молодые люди.

Фото: Царьград Иваново

- Соседка пыталась их всех пересчитать. Их было не менее 30 человек, - говорит женщина.

По версии анонимных свидетелей, которые разместили видео в интернете, нападавших было около 15 человек. Но, по-любому, их было много и они явно пришли к дому с недобрыми намерениями.

Конфликт из-за справедливости?

Вечером 25 июня у семьи Красновых были гости. Сына Артема провожали в армию. Служить парень, кандидат в мастера спорта по самбо, должен быть в элитных войсках. Взрослые сидели в беседке, молодежь – во дворе за накрытыми столами. Ели шашлык. Из спиртного, по словам Елены, было только пиво.

Артем через некоторое время занервничал, крикнул мне, что скоро вернется, и ушел. А вернулся с царапинами на спине. Мы только потом узнали, что он один на один дрался с 30-летним мужчиной, уроженцем Таджикистана,

- говорит Елена Краснова.

Конфликт у Артема с этим молодым человеком произошел за две недели до перестрелки. Мужчина не мигрант, он имеет российское гражданство и приходится мужем сестры девушки, с которой встречается Артем. По сути, они свояки.

Но, по словам Елены Красновой, парень заступился за свою избранницу, которую родственник обманом лишил части общей с сестрой квартиры. Артем потребовал вернуть его девушке положенное по закону. Драка стала следствием этого конфликта, и Артем в столкновении оказался сильнее. Однако оппонент жаждал реванша…

Первыми стреляли нападавшие

Через некоторое время после драки мы услышали крики и страшный грохот. В наши ворота полетели камни. Побитый Артемом 30-летний парень собрал толпу земляков. Они ринулись на штурмом нас. В руках у агрессоров были железные прутья и оружие. Стреляли много. Похоже, что из травматического оружия. Всех женщин и подростков, которые были у нас, прикрывая им головы, наши мужчины закрыли в бане. А сами пошли разговаривать,

- вспоминает Елена.

Елена Краснова. Фото: Царьград Иваново

Слова Елены подтверждает один из свидетелей событий той ночи. Он разместил пост и видео в сети. Он, кстати, попутно сообщает, что полиция была в курсе происходящего. Но отреагировала не слишком оперативно:

Мы продолжили движение в сторону парка, когда поняли, что сотрудники их проверили. И тут видим как эти же машины, которых только что останавливала полиция несутся в прогон в улицу Лермонтова, бросают машины и бегут огромной толпой к тому самому дому, мы решили ещё раз позвонить в полицию и достали телефоны, на что один из этих людей подбежал и сказал «если вам жизнь дорога, потеряйтесь нафиг отсюда». После чего начались жуткие крики, стрельба! Они перебили ребятам все машины, обстреливали дом!!!

Переговоры были?

Нас закрыли в бане и когда раздались выстрелы, я вызвала полицию, но ее долго не было,

- говорит Елена.

Не исключено, что полиция в это время стягивала силы, которые имелись в Кохме. Но события тем временем у дома №3 на улице Лермонтова развивались стремительно. Да, мужчины попытались вести переговоры с агрессорами - разговора не получилось.

Один из гостей Красновых открыл калитку и попытался утихомирить толпу визитеров. Ему разбили нос, выбили плечо и повредили ключицу. Глава семейства Александр Краснов получил в ходе «переговоров» пулю из травматического оружия в живот.

Если бы Саша не стал стрелять, нас бы всех убили: и нас, и гостей, - уверена женщина. – Это была самооборона.

Полиция приехала, когда все кончилось

Только после того, как его ранили, он пошел в дом, открыл сейф, где 7 лет стоял карабин «Сайга», и стал стрелять в воздух,

- рассказывает женщина.

Однако выстрелами в воздух дело не ограничилось. Несколько пуль попали в нападающих. Один погиб сразу. Еще одного увезли в больницу с огнестрельным ранением. И еще один получил серьезные травмы головы. Он тоже сейчас в больнице.

Полиция приехала, когда уже все закончилось. Помощи правоохранителей не потребовалось. После стрельбы я обработала мужу рану, и он ушел из дома,

- рассказывает Елена.

Далее известно: в Кохму были стянуты спецподразделения, Следком возбудит уголовное дело, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство 44-летнего Александра Краснова объявили в розыск. Но он сам пришел в Следственный комитет 27 июня, через сутки после перестрелки.

Что сейчас происходит в Кохме?

В Кохме спокойно. Александр Краснов ближайшие 2 месяца проведет в СИЗО. Против него возбуждено дело по п. «ж» ч.2 ст. 105, ч.3 ст. 30, п. «а» и «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ. Ему грозит очень большой срок. У него пока даже адвоката нет.

Супруги Красновы. Фото: Царьград Иваново

Артем в армию не пошел. Пока по громкому делу «кохомского стрелка» он проходит свидетелем. Но дома он не появляется, опасаясь опять спровоцировать инцидент.

Хотя, как говорит Елена Краснова, угроз со стороны таджиков она и дочь не получают, жить в доме стало очень страшно.

Погибшему таджику, его звали Бехруз Изатшой, было 30 лет. У него остались жена и двое маленьких детей.

Инициатор нападения на дом, собравший против парня и его семьи целую толпу, в перестрелке не пострадал.

https://tsargrad.tv/articles/nas-by-vseh-ubili-tadzhiki-posh...