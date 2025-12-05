Малахит — камень радости и силы из сердца Урала

Малахит – он как "вешняя трава под солнышком, когда ее ветерком колышет, так волны по зелени-то и ходят".

Именно так писал о малахите уральский сказочник Павел Бажов. А еще он называл его "камнем небывалой радости и широкой силы". Не просто зеленый, а с примесью яркой бирюзы, с многогранностью чудных узоров, малахит на долгие годы стал самым знаменитым из уральских самоцветов – практически визитной карточкой Уральских гор.

Отполированный на срезе малахитовый камень/ © alltime.ru

Он рядом с нами

А ведь в малахите нет ничего удивительного. В химическом отношении он представляет собой всего лишь медную соль угольной кислоты. Более того, с малахитом мы все сталкиваемся в повседневной жизни. Малахитовая патина образуется на медных изделиях – всем знакома пленка на меди неприятного землисто-зеленого цвета. Это малахит. А после частой обработки садовых растений медным купоросом с известью в земле образуются зеленые мелкие пушистые кристаллы, похожие на мох. Это тоже малахит.

Но настоящую ценность представляют не порошок и патина, а малахитовый камень, который образуется в естественных условиях на медных рудниках. Под влиянием природных факторов мелкие кристаллы малахита слипаются, разрастаются и превращаются в натеки плотно сбитого вещества. Это и есть тот самый малахит, который ценили наши предки, и которому так поражались иностранцы. Малахит в природе/ © malachite-ural.ru

Эра малахита

А ведь так было не всегда, да и малахит человечество знало давно – еще древние египтяне изготавливали на его основе краску и подводили ей глаза, а греки облицовывали малахитом колонны своих храмов. Именно в те времена камень и получил свое название.

Но настоящий расцвет "малахитовой истории" связан именно с Россией, где в XVIII столетии на Урале впервые и стали использовать этот минерал именно как поделочный камень. В 1759 году медный Гумешевский рудник купил промышленник Алексей Турчанинов. Раньше руду из него использовали исключительно для выплавки меди, а он решил сделать ставку на малахит, занявшись художественной обработкой камня.

Сделать это было вовсе несложно – малахит не очень твердый минерал и легко поддается обработке. Именно русские мастера и придумали прием, который позже во всем мире назовут "русской мозаикой". Они распиливали камни перпендикулярно узору на тоненькие пластины, а потом составляли из них мозаику, удачно состыковывая и как бы продолжая узор, который располагался внутри камня. Благодаря такому приему можно было из сравнительно небольшого куска сделать первоклассную облицовку любой поверхности, и не только горизонтальной. Так постепенно появились малахитовые столики, шкатулки, вазоны, чаши, колонны.

Но подлинное признание в стране малахит получил после того, как в 1789 году в дар Екатерине II уральские мастера преподнесли малахитовый самородок весом 1504 килограмма. Императрица подарком осталось очень довольна, а такая мощная реклама сделала свое дело – малахитовый маховик стал стремительно раскручиваться.

И понеслось... Малахитовая гостиная в Зимнем дворце, малахитовая отделка Исаакиевского собора, многочисленные предметы роскоши и мелкая мебель – мода на малахит накрыла Россию стремительно. На малахитовых фабриках знаменитого промышленника Демидова делали посуду, предметы быта, украшения, которые широкой рекой растекались не только по стране, но и шли за ее пределы.



Хрустальный дворец для всемирной выставки 1851 года

Особенный фурор произвел русский павильон на всемирной выставке в Лондоне в 1851 году. Хрустальный дворец для всемирной выставки 1851 года

Двери в него были полностью облицованы малахитом. Благодаря искусно подобранному узору и тонкой шлифовке казалось что они выполнены из куска цельного минерала. Иностранцы стояли пораженные – в наше время такое удивление вызвали бы разве что двери из бриллианта.

"Молохитос" – это искаженное имя растения мальва, листья которой по-видимому ассоциировались у греков с этим минералом. В древние и средние века он не считался драгоценным. Да, из него делали разные мелкие безделушки, но в основном малахит использовался в качестве красителя. А те же греки еще писали о нем как о "ложном изумруде из медных рудников".Малахитовый камин из дворца князей Юсуповых в Санкт-Петербурге/ © liveinternet.ruЭтот самородок ныне хранится в Горном музее/ © forpost-sz.ruМалахитовая гостиная в Эрмитаже/ © youroute.ru

"Хозяйка огневалась"

В России малахит широко шагнул в народ – украшения и поделки из него были доступны даже небогатым людям. Особенно ценились малахитовые шкатулки, обклеенные внутри бархатом или атласом с зеркальцем на внутренней стороне крышки. Из малахита делали перстни, серьги, ожерелья, кулоны, заколки для шляп, пасхальные яйца. Минерала было столь много, что его даже не знали куда девать – например, в XIX веке малахитовой крошкой даже засыпали ямы на дороге. Казалось, этому изобилию не будет конца. Но ничто в природе не вечно. Постепенно месторождения стали истощаться. Набор украшений из малахита шведской королевской семьи/ © web.archive.org

Уже в конце XIX века глубина рудников достигла 280–300 метров. Добывать малахит в них становилось опасно и нерентабельно. А тут еще в 1872 году самый знаменитый Гумешевский рудник затопило грунтовыми водами. Остальные шахты постепенно исчерпали свой ресурс. Малахитовый камень пропал. А уральские старатели объясняли его исчезновение тем, что "это Хозяйка огневалась за столбы-то, слышь-ко, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему". Но на самом деле малахитовые месторождения в мире никогда не являются слишком обильными и всегда довольно быстро заканчиваются.

Так в России и случился закат "малахитовой эры" – в 1916 году закрылась последняя малахитовая фабрика из-за отсутствия сырья. При советской власти добыча велась на шахтах Свердловской области, но ее объемы были невелики. Отдельные камни находили геологи и люди, которые копались на заброшенных отвалах, но это все было не то. Малахитовый рудник/ © ftimes.ru

Несмотря на то, что малахит добывают не только на Урале, этот зеленый минерал с неповторимым узором считается «русским» камнем, потому что именно уральский малахит превосходит остальные по своему великолепию: «на поверхности, как бархат, а в изломе, как атлас». С Урала же пошла и общепринятая во всем мире техника обработки камня, называемая «русская мозаика». Любили презентовать малахитовые изделия и русские цари. Так, Александр I подарил Наполеону стол, вазу и канделябр, изготовлееные из малахита. К сожалению, сегодня на Урале почти не осталось истинных мастеров, способных творить шедевры, подобные вазам Гальберга и Штакеншнейдера, столеш­ницам Монферрана или малахитовым колоннам Брюллова. Стол с малахитовой столешницей, выполненный по проекту И.И. Гальберга. Находится в Малахитовом зале Эрмитажа. Большая малахитовая ваза-амфора по рисунку И.И. Гальберга, созданная на Екатеринбургской гранильной фабрике в 1823-1830 годах, находится под золоченой сенью в Малахитовом зале Эрмитажа.

Греческий зал Павловского дворца Малахитовые пресс-папье. Представляют собой отшлифованный брусок малахита со скульптурой из позолоченной бронзы сверху. Также встречаются пресс-папье с рисунком в рамке и витиеватой ручкой. Россия, 1830—1850 гг.

Африканские конкуренты

Почему-то распространено мнение, что малахит на Урале закончился – дескать, весь его вырыли еще столетия назад. Но это не так. Малахит есть, только он залегает на больших глубинах. Добывать его промышленным способом по-прежнему нерентабельно, вдобавок, как говорят геологи, особенно большие залежи находятся там, где сейчас живут люди. Например, на южной окраине Нижнего Тагила, в городской его черте. Отселять тысячи людей ради добычи никто, разумеется, не будет.

Да и зачем это делать, когда есть более дешевый заграничный малахит. Сравнительно недавно его залежи были обнаружены в Африке – в Конго, Замбии и Намибии. Эти страны сейчас и являются основными поставщиками малахита на мировой рынок, в том числе и в Россию. Но африканский малахит не чета уральскому. Твердость у него меньше, рисунок проще и скуднее, цвет чисто зеленый, а не бирюзовый. Кроме этого, существует и искусственный малахит и его отличить от настоящего все сложнее и сложнее. Срез малахитового камня из Конго/ © geo.web.ru

Что же до исконно русского, уральского малахита, то поделки из него можно встретить все реже и реже. А жаль – этот камень действительно как живой и будто подпитывает энергией находящихся рядом. Недаром Павел Бажов назвал его камнем радости и силы. Находясь рядом с человеком, он освещает его жизнь мягким зеленоватым сиянием, привнося в дом благословение Хозяйки медной Горы.