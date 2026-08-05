Атомное зло — трагедия Хиросимы и Нагасаки

6 августа 1945 года в 8:15 утра японский город Хиросима впервые в истории испытал разрушительную силу атомного оружия. А 9 августа атаке атомным оружием подвергся город Нагасаки. Военное руководство США приняло решение применить атомную бомбу против Японии, чтобы ускорить окончание Второй мировой войны.

Война на Тихоокеанском фронте

При взрыве двух бомб погибло около 220 тысяч японских граждан, и еще более 200 тысяч человек умерло вследствие смертельных доз радиационного излучения. Ежегодно 6 августа во всем мире отмечается День Хиросимы — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. MIR24.TV рассказывает о страшном уроке прошлого.

Сороковые... Вот уже несколько лет США ведут войны на Тихоокеанском фронте. Армии США удалось переломить ее ход и начать активное наступление на Японскую империю. С февраля по март 1945 года американцы освободили остров Иводзима и перешли к захвату Окинавы. Но здесь американская армия встретила серьезное сопротивление и сражение за Окинаву растянулось на долгие три месяца с большим количество жертв. Фото: ASSOCIATED PRESS/TASS

Ли Офан, эксперт по истории и политическим отношениям

«Несмотря на явный перевес сил Британии и США, которым уже удалось освободить Бирму и Филиппины, создав плацдарм для наземного вторжения на японские острова, военные командования и император не спешили признавать поражение. Они хорошо понимали, что авиация США хоть и проводит регулярные бомбардировки японских городов, но на высадку десанта не решится. Это обернулось бы огромным количество жертв среди солдат союзников и затягиванию войны еще как минимум на год.

Юлия Стафи, эксперт по истории

«Битва за Окинаву стала не только самой кровавой на Тихоокеанском театре военных действий, но и главным тестовым полигоном и метрикой для предполагавшейся операции Downfall («Падение»). Эта операция планировалась как вторжение на основные острова Японского архипелага, что на тот момент казалось неизбежным. Военный Департамент США оценивал свои потери при проведении «Падения» в 1,5-4 миллиона, включая 400-800 тысяч смертей. Тогда как потери США за всю Вторую мировую войну составили около 420 тысяч человек».

Между тем капитуляция Германии после стремительного продвижения Красной армии делала ситуацию в мире более сложной. Было очевидно, что США и СССР из союзников становятся как минимум конкурентами на мировой арене.

Еще на Ялтинской конференции в Крыму в феврале 1945 года Иосиф Сталин подписал соглашение о вступлении СССР в войну против Японии через два-три месяца после окончания войны в Европе. Зная о таких планах, как и зная о наращивании военной мощи СССР на Дальнем Востоке, японское правительство сделало попытку начать переговоры с советским правительством через посла в Японии Якова Малика.

«Япония хотела склонить СССР к нейтралитету в конфликте в Азии, а также получить поставки нефти — необходимой Японии для продолжения войны с США и Великобританией. Как впоследствии объяснял император Хирохито, Япония готова была уступить СССР Южный Сахалин и Маньчжурию. Неопределенность со вступлением в войну СССР сохранялась и после Потсдамской конференции. Это давало надежду Японии на невмешательство СССР и возможность продолжения войны, но попытки заключения соглашения с Кремлем не увенчались успехом. Однако США вынуждены были действовать более решительно», — прокомментировал Ли Офан.

Пошел «черный дождь»

Бытует мнение, что ядерный удар по Японии носил демонстрационный характер и был адресован СССР. Таким образом США показали нашей стране свою силу и превосходство. Другая точка зрения заключается в том, что военные советники президента Трумэна пытались избежать больших жертв, которые принесла бы массированная атака по инфраструктуре Японии. В подтверждение приводятся расшифрованные данные из переписки Сигэнори Того — министра иностранных дел Японии периода Второй мировой войны, — которые говорят о том, что Япония ни за что бы не капитулировала. Пожалуй, бессмысленно обсуждать мотив, когда до сих пор «кровоточат раны» и живы свидетели той ужасной трагедии.

Юлия Надехина, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ

«Атомная бомбардировка Хиросимы была совершена 6 августа 1945 года, когда уже капитулировала Германия, и Советский Союз праздновал Великую Победу. По самым скромным подсчетам, взрыв атомной бомбы в Хиросиме унес жизни от 70 до 80 тысяч человек в момент взрыва и около 165 тысяч потом. Если считать косвенные потери, то число жертв увеличится в несколько раз. Так, например, широко известен тот факт, что после взрыва у многих беременных женщин в Хиросиме случились выкидыши».

Тимофей Башлыков, кандидат социологических наук, доцент кафедры «Менеджмент и общегуманитарные дисциплины» Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ

«Первая причина применения столь мощного оружия заключалась в том, что руководство союзников оценило потери войск при высадке и захвате островов, составляющих основную часть Японии. По этим расчетам, американцы и британцы потеряли бы убитыми и ранеными порядка 1 млн человек. Второй значимой причиной для применения ядерного оружия стали нарастающие противоречия между СССР и странами Запада — участницами антигитлеровской коалиции. США хотели продемонстрировать советскому руководству, что обладают уникальным средством поражения. Но Сталин уже знал об американском проекте «Манхэттен», а отечественная наука и промышленность были близки к созданию собственной атомной бомбы. Хиросима в то время была важным логистическим и командным центром для японской армии и ВМФ. Ее население насчитывало примерно 340 тысяч жителей».

Фото: TASS/imago stock&people

Сброс атомной бомбы «Малыш» произвел американский бомбардировщик В-29 под командованием полковника Пола Тиббетса. Самолет был назван в честь матери командира экипажа «Энола Гей». Экипаж бомбардировщика исполнял приказ, но это не оправдывает их дальнейшее отношение к содеянному. В интервью Пол Тиббетс неоднократно заявлял, что не сожалеет о своей миссии.

«В далеком 1945 году никто точно не знал, к каким последствиям приведет эта атака. Взрыв был многоэтапным. Сначала шла тепловая волна, которая буквально испепеляла все на своем пути. Все люди, находившиеся на расстоянии 800 метров от эпицентра взрыва, погибли на месте. Следом шла ударная волна, которая распространялась практически со скоростью звука (около 800 км/ч.) Некоторые здания, построенные с учетом сейсмической активности в Японии, устояли, но все переборки были уничтожены», — продолжила Юлия Надехина.

До бомбардировки в Хиросиме было около 76 тысяч зданий, свыше 70 тысяч получили повреждения. Фактически город уничтожили. В течение часа после взрыва пошел «черный дождь». Это была смесь пыли, грунта и радиоактивных частиц, поднявшихся в атмосферу в результате взрыва. По виду и по консистенции такой дождь напоминал мазут. Фото: ASSOCIATED PRESS/TASS/Max Desfor

Люди превращались в тени на стенах

Надежда Капустина, эксперт по истории России, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н.

«За мгновение был изменен ход истории, который и заставил пересмотреть саму природу войны. Само решение о применении ядерного оружия созревало в недрах Манхэттенского проекта — секретной американской программы по созданию атомной бомбы. Роберт Оппенгеймер, научный руководитель проекта, позже назовет себя «разрушителем миров», цитируя древнеиндийский эпос «Бхагавад-гита». Президент США Гарри Трумэн, сменивший на данном посту после смерти Франклина Рузвельта, стоял перед выбором: продолжать кровопролитную войну на Тихом океане или применить новое оружие массового поражения. Япония к лету 1945 года находилась в критическом положении: налеты армии США уничтожили большинство крупных городов, флот лежал на дне океана, а сухопутные силы были разбросаны по островам Тихого океана. Несмотря на все это катастрофическое положение японской армии, император Хирохито, стоявший во главе японского руководства, отказывался капитулировать, готовясь к решающей битве на родных островах».

Над Хиросимой на высоте 600 метров произошел взрыв мощностью, эквивалентной 15 тысячам тонн тротила. Температура в эпицентре достигла нескольких миллионов градусов, превратив песок в стекло, а металл в пар. Ударная волна снесла здания в радиусе нескольких километров, а световая вспышка была видна за сотни километров.

Доктор Мичихико Хачия, который являлся директором госпиталя Хиросимы и чудом выживший в тот ужасный день, позднее опишет в своем дневнике картины невообразимых разрушений. Люди превращались в тени на стенах, оставляя лишь силуэты на камне и бетоне. Город перестал существовать за считанные секунды. Десятки тысяч человек за долю секунд стали жертвами этого ужасного события, а многие так и не осознали происходящего. Фото: AP/TASS/Stanley Troutman

Однако подлинный масштаб трагедии раскрылся чуть позже и проявился в форме лучевой болезни, которая была неизвестна ранее медицине и просто «косила» выживших в первые недели и месяцы после ужасного события. Доктор Наоми Шохно, одна из немногих врачей, оставшихся в живых, описывала симптомы, не поддававшиеся объяснению: кровотечения, выпадение волос, полное разрушение иммунной системы.

Три дня спустя, 9 августа, вторая атомная бомба «Толстяк» была сброшена на Нагасаки. Император Хирохито объявил о капитуляции 15 августа, ссылаясь на «новое и крайне жестокое оружие». Фото: AP/TASS

Оригами-журавлики как международный символ мира

«Вторая мировая война завершилась, но началась эра ядерного противостояния или так называемая «Холодная война» — глобальное геополитическое, технологическое, идеологическое, военное и экономическое мировое противостояние. Хиросима стала символом разрушительной мощи человеческого разума, обращенного против же самого человечества. Мэр города Тадатоси Акиба превратил восстановленную Хиросиму в центр борьбы за ядерное разоружение. Мемориальный парк мира, построенный в эпицентре взрыва, напоминает о хрупкости человеческой цивилизации», — отметила Надежда Капустина.

После событий Хиросимы в научном сообществе также произошло разделение. Создатели атомной энергии, осознав последствия, пересмотрели свой взгляд на ее развитие и свои исследования в данном направлении. Лео Силард, один из создателей атомной бомбы, посвятил остаток жизни борьбе против ядерного оружия. Альберт Эйнштейн, чье письмо президенту Рузвельту способствовало началу Манхэттенского проекта, назвал свое участие «величайшей ошибкой жизни».

Сегодня девять государств обладают ядерным арсеналом, способным многократно уничтожить планету (часть из них признанно, а часть лишь заявляющие об этом). Также 8 стран обладают технологиями обогащения урана в мирных целях для создания атомной энергетики.

Дмитрий Морковкин, эксперт по истории России, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н.

«Договоры о нераспространении ядерного оружия, инспекции Международного агентства по атомной энергии, переговоры о сокращении вооружений — все эти механизмы, которые получили свое развитие в результате трагедии. Садако Сасаки, заболевшая лейкемией после облучения, стала символом борьбы за мир, складывая бумажных журавликов в больничной палате. Ее история облетела весь мир, превратив оригами-журавлика в международный символ мира. 80 лет спустя Хиросима остается предостережением и напоминанием человечеству, что атомная энергия может служить прогрессу, обеспечивая электричеством города, развивая промышленные центры и технологии. Однако все та же сила способна и стереть цивилизацию с лица земли, если будет направлена в других целях».

«Хиросима никогда не должна повториться!»

До настоящего времени невозможно полностью оценить человеческие жертвы в результате бомбардировки. Фото: United Archives/TASS/imago stock&people via

«По некоторым данным, от взрыва и его последствий до конца августа 1945 года погибло около 80 тысяч человек. Через 5 лет лучевая болезнь, раковые заболевания, полученные травмы и ранения стали причинной гибели еще более 160 тысяч японцев. В результате последующего пожара примерно 90% зданий и сооружений в Хиросиме были уничтожены огнем», — сказал Тимофей Башлыков.

Во вновь отстроенной Хиросиме, конечно же, и сегодня помнят об ужасной трагедии августа 1945 года. Этому способствует и Мемориальный парк мира, который разбит в эпицентре детонации бомбы. В парковом музее множество экспонатов, чей радиационный фон сильно превышает допустимые нормы. Фото: EPA/TASS/FRANCK ROBICHON

«Представлены там и экспонаты, попавшие под «черный дождь». «Капли» на вещах сохраняются в неизменном виде на протяжении всего времени. В экспозиции музея много различных часов, чьи стрелки навечно остановились на 8:15. Это время, когда над Хиросимой произошел взрыв. Лозунг Мемориального парка мира звучит так: «Хиросима никогда не должна повториться!», — подытожила Юлия Надехина.

https://dzen.ru/a/aJMMQV5--DR5Iec7 Нет — ядерной войне (Финал человеческого гения). Художник Василий Серов. 1980 год.

https://t.me/vatnikstan/12748

Кинофильм «Атомная бомба» (1947 г., ЦСДФ), фрагменты

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки: политический контекст и военная логика

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