Школьник после посещения - А как закрыть Ельцин-центр?

Как показывает историю, её главным уроком является то, что никто уроков истории не учит. На Украине насквозь лживая версия истории привела в итоге к гражданской войне и появлению молодых, готовых убивать во имя тех ложных идей, в атмосфере которых они воспитывались. Как показали мартовские «протесты» в России наша молодежь не знает элементарных вещей и приемов, которыми манипуляторы использовали на Украине. Например – «прыжки» с речитативом «кто не скачет, тот москаль», стали неотъемлемой частью новой украинской реальности.

Тем больше было удивление и возмущение общественности, когда российские школьники начали точно также прыгать во время митинга. Речевка поменялась всего на одно слово: вместо москаля «вставили» медведя. Технология же манипуляций осталась прежней.

Где же это произошло? Случайность? Нет. Именно в Екатеринбурге построен Ельцин-центр, в котором в модной упаковке молодежи преподают совершенно лживую версию истории России. Именно в Екатеринбурге школьников премируют (!) походом в Ельцин-центр, детей привозят не только из Екатеринбурга, но и из соседних городов.

Удивляться нечему: глава города Евгений Ройзман известный либерал, считающий Ельцин-центр «настоящим архитектурным объектом и одним из лучших в мире музеев». Правда свою точку зрения в дискуссии Ройзман (или не может).

И вот, что интересно. Билеты в Ельцин-центр для молодежи готова предоставить и «Единая Россия». А ещё в Свердловской области в этом году выборы губернатора и в них собирается участвовать и Евгений Ройзман. Получается интересный «тандем» единороссов и либералов — в деле обработки молодых умов и подготовки не только электората для выборов Ройзмана, но и «скакунов» для майдана.

Хотя, что удивительного. «Единая Россия» — это либеральная партия, где нет идеологии, а есть частица патриотизма. А такие деятели, как Е. Ройзман это уже либералы без какой-либо «примеси» патриотизма. Либерал-патриоты с просто либералами имеют куда больше общего, нежели различий. Хотя бы в оценке Б.Н. Ельцина и деятельности посвященного ему центра…

Сын одной моей доброй знакомой победил в школьном конкурсе. В качестве приза получил … билеты в Ельцин-центр. Впечатление школьника о посещении музея мне показались очень важными. Слово девятикласснику Сергею М.:

«Недавно, я вместе с одноклассниками посетил музей, посвященный Борису Ельцину, с целью «духовно обогатиться». Мне и моим друзьям, как победителям школьного конкурса, подарили экскурсию в Ельцин-центр. Раньше я слышал отрицательные отзывы об этом проекте, потому, что там произведена фальсификация исторических фактов.

В первую очередь, меня удивил дизайн и архитектура Ельцин-центра — преобладает футуризм и минимализм. Показалось, что это было сделано специально для отвлечения глаз. При входе в сам музей, справа от посетителя размещены таблички с положительными отзывами и мнениями известных политических деятелей о Ельцине.

Дальше по коридору расположен магазин сувениров и сам вход в музей, слева — автомобиль «Чайка» и вещи, подаренные Ельцину во время его правления.

Музей начинается с мультика, где кратко описываются критические исторические моменты и правители. В этом мультфильме, показывается, как исторические личности (Иван Грозный, Петр Первый и т.д. ) отрицательно повлияли на нашу страну. При этом некоторые исторические факты искажены. Да почти все искажены! Не говорится о причинах их решений и действий, дается одна отрицательная информативная нагрузка на посетителя. Не буду приводить примеров, как именно искажена история, но этот мультфильм «правильно» настраивает зрителя на «хороший» лад.

Ну, а в конце этого мультика приходит Ельцин и спасает нашу страну — это если кратко.

Дальше нас проводят в подвальное помещение черно-красных тонов, где кратко и быстро рассказывают об СССР. Когда время приходит к смене власти, периоду, когда Ельцин пришел к власти, мы сразу поднимаемся вверх в просторное светлое помещение. Где нам рассказывают о том, какой хороший был Ельцин и какими верными были его решения. Как сразу меняется психологический настрой! Всё показывают однобоко, и даже со своими знаниями девятиклассника (какие уж там особые знания!) хочу отметить, что там не говорится о проблемах в стране. Показывают, что всё было хорошо и людинаконец-то «стали жить свободно», по сравнению со всей историей нашей страны.

Этот проект был создан с целью приучать молодёжь к истории и патриотизму, но когда показывают столько лжи про нашу историю от начала образования Руси до 1991 года, и царит недосказанность о времени правления самого Ельцина, чему может научиться молодёжь? Проект помогающий узнавать и любить историю своей страны очень нужен, но для чего было сделано столько работы в оправдание Бориса Николаевича?

Как закрыть Ельцин-центр — было моей первой мыслью после выхода из музея.

Не знаю, дойдет ли мое мнение до кого-нибудь, но я бы хотел, чтобы этот музей хотя бы проверили на правдивость или вообще поменяли его формат».

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