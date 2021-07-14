В каком рейтинге Запада Россия сделала феноменальный рывок наверх?

Сразу скажу, что этот рейтинг составляют не российские СМИ и даже не Росстат, а Всемирный банк. То есть организация не самая заинтересованная в прославлении России.
Для подсчета рейтинга используется 10 объективных показателей. Например:
- Насколько легко бизнесмену получить кредит и на каких условиях
- Величина налогов и простота налоговой отчетности
- Насколько легко зарегистрировать сам бизнес (время, количество бумаг, стоимость и т.д.)
- Насколько легко получить разрешение на строительство
- Возможность юридической защиты бизнеса в суде
Ну, и так далее. По каждому показателю стране присваивается определенное количество баллов. Затем баллы суммируются и составляется общий рейтинг.
Данную методику разработали европейские экономисты, и Всемирный банк пользуется ей уже 16 лет – начиная с 2005 года.
Ну, так вот. Приведу первую десятку стран рейтинга за 2020 год, чтобы вы убедились, что он достаточно объективен.
- Новая Зеландия
- Сингапур
- Гонконг
- Дания
- Южная Корея
- США
- Грузия
- Великобритания
- Норвегия
- Швеция
Как видим – все это успешные и развитые страны (за исключением Грузии, о которой мы еще замолвим словечко) и рейтинг точно составлен не наугад.
При этом, первое и второе место в рейтинге традиционно занимают Новая Зеландия и Сингапур.
Они иногда меняются местами, но в целом, первые строчки всегда за ними.
Всего же в рейтинге участвует 190 стран и к нашему стыду еще 9 лет назад (в 2012 году, перед 3-м сроком Путина) Россия находилась на 120-м месте.
А в 2011 году – вообще на 123. Нашими соседями в списке были Уганда и Уругвай. А вот какие страны нас опережали:
- Эфиопия – 104 место
- Пакистан – 83 место
- Замбия – 76 место
- Руанда – 58 место
Вот такой вот расклад был всего 10 лет назад. Но что же изменилось с тех пор? А изменилось то, что за 10 лет Россия буквально взлетела со 123 на 28 место. То есть улучшила свои позиции на 95 строк!
Такого взлета не было больше ни у одной страны мира за всю историю ведения рейтинга. Наоборот, некоторые страны значительно сдали позиции. Например:
Япония упала с 18 на 29 место
Канада упала с 7 на 23 место
Ирландия – с 9 на 24 место
Бельгия (со столицей Евросоюза в Брюсселе) – с 25 на 46
Саудовская Аравия – с 11 на 62 место!
Лишь немногим странам в эти нелегкие времена (с 2007 года случилось несколько мировых экономических кризисов подряд) удалось значительно продвинуться в рейтинге. Но все равно, до взлета России им очень далеко:
Турция поднялась с 93 на 33 место
Белоруссия со 106 на 49
Хорватия со 118 на 51
Грузия – с 100 на 7 место
Последний пример, конечно, наиболее ярок и он максимально близок к результату России (+93 позиции). Однако, не стоит забывать, что Грузия – маленькая зависимая страна, порядок в которой навели специалисты из США. Это некая "витрина", которую создали большие и богатые дяди в своих политических интересах.
Нельзя сравнивать это с гигантской Россией, которой никто не помогает, а, наоборот, сдерживает санкциями и политическим давлением.
Интересно, какие из развитых стран обогнала Россия за последнее десятилетие.
Япония – 29 место
Испания – 30 место
Китай – 31 место
Франция – 32 место
Израиль – 35 место
Швейцария – 36 место
Чехия – 41 место
Нидерланды – 42 место
Бельгия – 46 место
Италия – 58 место
Люксембург – 72 место
Мальта – 88 место
И судя по тому, какой темп набрала Россия, в ближайшие годы мы войдем в десятку лучших стран.
https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43145196288/V-kakom...
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