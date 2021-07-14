В каком рейтинге Запада Россия сделала феноменальный рывок наверх?

Сразу скажу, что этот рейтинг составляют не российские СМИ и даже не Росстат, а Всемирный банк. То есть организация не самая заинтересованная в прославлении России.

Для подсчета рейтинга используется 10 объективных показателей. Например:

Насколько легко бизнесмену получить кредит и на каких условиях

Величина налогов и простота налоговой отчетности

Насколько легко зарегистрировать сам бизнес (время, количество бумаг, стоимость и т.д.)

Насколько легко получить разрешение на строительство

Возможность юридической защиты бизнеса в суде

Ну, и так далее. По каждому показателю стране присваивается определенное количество баллов. Затем баллы суммируются и составляется общий рейтинг.

Данную методику разработали европейские экономисты, и Всемирный банк пользуется ей уже 16 лет – начиная с 2005 года.

Ну, так вот. Приведу первую десятку стран рейтинга за 2020 год, чтобы вы убедились, что он достаточно объективен.

Новая Зеландия Сингапур Гонконг Дания Южная Корея США Грузия Великобритания Норвегия Швеция

Как видим – все это успешные и развитые страны (за исключением Грузии, о которой мы еще замолвим словечко) и рейтинг точно составлен не наугад.

При этом, первое и второе место в рейтинге традиционно занимают Новая Зеландия и Сингапур.

Они иногда меняются местами, но в целом, первые строчки всегда за ними.

Всего же в рейтинге участвует 190 стран и к нашему стыду еще 9 лет назад (в 2012 году, перед 3-м сроком Путина) Россия находилась на 120-м месте.

А в 2011 году – вообще на 123. Нашими соседями в списке были Уганда и Уругвай. А вот какие страны нас опережали:

Эфиопия – 104 место

Пакистан – 83 место

Замбия – 76 место

Руанда – 58 место

Вот такой вот расклад был всего 10 лет назад. Но что же изменилось с тех пор? А изменилось то, что за 10 лет Россия буквально взлетела со 123 на 28 место. То есть улучшила свои позиции на 95 строк!

Такого взлета не было больше ни у одной страны мира за всю историю ведения рейтинга. Наоборот, некоторые страны значительно сдали позиции. Например:

Япония упала с 18 на 29 место

Канада упала с 7 на 23 место

Ирландия – с 9 на 24 место

Бельгия (со столицей Евросоюза в Брюсселе) – с 25 на 46

Саудовская Аравия – с 11 на 62 место!

Лишь немногим странам в эти нелегкие времена (с 2007 года случилось несколько мировых экономических кризисов подряд) удалось значительно продвинуться в рейтинге. Но все равно, до взлета России им очень далеко:

Турция поднялась с 93 на 33 место

Белоруссия со 106 на 49

Хорватия со 118 на 51

Грузия – с 100 на 7 место

Последний пример, конечно, наиболее ярок и он максимально близок к результату России (+93 позиции). Однако, не стоит забывать, что Грузия – маленькая зависимая страна, порядок в которой навели специалисты из США. Это некая "витрина", которую создали большие и богатые дяди в своих политических интересах.

Нельзя сравнивать это с гигантской Россией, которой никто не помогает, а, наоборот, сдерживает санкциями и политическим давлением.

Интересно, какие из развитых стран обогнала Россия за последнее десятилетие.

Япония – 29 место

Испания – 30 место

Китай – 31 место

Франция – 32 место

Израиль – 35 место

Швейцария – 36 место

Чехия – 41 место

Нидерланды – 42 место

Бельгия – 46 место

Италия – 58 место

Люксембург – 72 место

Мальта – 88 место

И судя по тому, какой темп набрала Россия, в ближайшие годы мы войдем в десятку лучших стран.

https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43145196288/V-kakom...