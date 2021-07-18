Халява закончилась - Польшу и Прибалтику снимают с шеи ЕС

Шальные деньги портят не только человека, но и целые страны. Даже если это страны – члены ЕС. Халява развращает. За 15 лет Прибалтика, Польша, Чехия настолько привыкли жить за счет дотаций Евросоюза, что стали считать халяву делом само собой разумеющимся и вечным. «Эта музыка будет вечной» – решили политические и хозяйственные элиты этих стран, и с удовольствием пилили поступающие из ЕС дотации. Более того: они начали указывать странам, на чьи деньги они жили, как нужно себя вести во внешней политике, особенно в отношении России. Так, недавняя попытка Меркель и Макрона встретиться с Путиным была торпедирована именно этими заносчивыми лимитрофами: Польшей, Прибалтикой и Чехией. Одни подняли такой антироссийский хай, что даже Меркель испугалась. Вот такая «благодарность».

Например, Польша за 15 лет получила 120 млрд евро халявных денег. При этом рост польской экономики был более, чем скромным – всего 1,5 %, зато дефицит бюджета (т.е. долг) год от года возрастал. Не в коня корм, так сказать. В Прибалтике дела еще хуже, но она особо и не волновалась: «европейская солидарность» исправно оплачивала прибалтийские капризы.

Но все хорошее когда-то заканчивается.

После выхода из ЕС богатого донора – Великобритании – Брюссель оказался перед неприятным выбором: стоит ли и дальше кормить крикливых и вечно недовольных восточных нахлебников, вызывая недовольство всех остальных?Или лучше помочь более приличным странам: той же Греции, к примеру, которая тоже в долгах, как в шелках?

Пример этих оборзевших государств начал серьезно портить внутренние отношения в ЕС. Насмотревшись на довольные польско-латышские м0_рды, свою долю дотационного пирога захотели и другие неблагополучные страны: Португалия, Греция, Испания… Ну чем они хуже поляков? Даже итальянцы начали всерьез задумываться, а не зря ли они считают себя экономически благополучной страной, за счет которой хочет жить куча халявщиков? Не проще ли заявить о бюджетных проблемах и не платить в общую кассу? Пусть вон немцы платят – они же богатые.

Но немцам, судя по всему, это надоело. Партия Меркель и так наломала дров у себя в стране: ей не могут простить миграционный кризис, а тут еще эти нахлебники… Осенью выборы, и шансов на победу как-то не много.

За сим Еврокомиссия приняла соломоново решение: дотации будут и дальше, но уже не в виде халявы «получил и забыл», а в виде кредитов, которые придется отдавать. Кроме того, во всех странах ЕС должны быть повышены налоги. За «общеевропейскую солидарность» и «укрепление единства рядов» придется платить. А чтобы платить, деньги придется зарабатывать. После того, как под громкие крики все тех же халявщиков были разорваны выгоднейшие экономические соглашения с Россией и с Китаем, заработать эти деньги будет очень проблематично не только Польше, но и самой Германии.

А дальше может быть интересно. Что делают некоторые виды грызунов при резком сокращении кормовой базы? Они начинают съедать друг друга. Выживает сильнейший. И тут ни Польше, ни Прибалтике ничего не светит. Единственная надежда – нажаловаться настоящему хозяину: мол обижают, денег не дают, а мы же тебе верой и правдой служим, живота не щадим…. Но хозяину сейчас не до того: у самого проблем хоть отбавляй. Ему вокруг Китая НАТО-2.0 надо создавать, а на это нужны только три вещи: деньги, деньги и деньги. А второй Германии, которая смогла бы содержать проамериканских халявщиков, вблизи Китая не наблюдается.

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