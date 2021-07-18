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Халява закончилась - Польшу и Прибалтику снимают с шеи ЕС

Халява закончилась: Польшу и Прибалтику снимают с шеи ЕС

Шальные деньги портят не только человека, но и целые страны. Даже если это страны – члены ЕС. Халява развращает. За 15 лет Прибалтика, Польша, Чехия настолько привыкли жить за счет дотаций Евросоюза, что стали считать халяву делом само собой разумеющимся и вечным. «Эта музыка будет вечной» – решили политические и хозяйственные элиты этих стран, и с удовольствием пилили поступающие из ЕС дотации. Более того: они начали указывать странам, на чьи деньги они жили, как нужно себя вести во внешней политике, особенно в отношении России. Так, недавняя попытка Меркель и Макрона встретиться с Путиным была торпедирована именно этими заносчивыми лимитрофами: Польшей, Прибалтикой и Чехией. Одни подняли такой антироссийский хай, что даже Меркель испугалась. Вот такая «благодарность».

Халява закончилась: Польшу и Прибалтику снимают с шеи ЕС

Например, Польша за 15 лет получила 120 млрд евро халявных денег. При этом рост польской экономики был более, чем скромным – всего 1,5 %, зато дефицит бюджета (т.е. долг) год от года возрастал. Не в коня корм, так сказать. В Прибалтике дела еще хуже, но она особо и не волновалась: «европейская солидарность» исправно оплачивала прибалтийские капризы.

Но все хорошее когда-то заканчивается.

После выхода из ЕС богатого донора – Великобритании – Брюссель оказался перед неприятным выбором: стоит ли и дальше кормить крикливых и вечно недовольных восточных нахлебников, вызывая недовольство всех остальных?
Или лучше помочь более приличным странам: той же Греции, к примеру, которая тоже в долгах, как в шелках?
Халява закончилась: Польшу и Прибалтику снимают с шеи ЕС

Пример этих оборзевших государств начал серьезно портить внутренние отношения в ЕС. Насмотревшись на довольные польско-латышские м0_рды, свою долю дотационного пирога захотели и другие неблагополучные страны: Португалия, Греция, Испания… Ну чем они хуже поляков? Даже итальянцы начали всерьез задумываться, а не зря ли они считают себя экономически благополучной страной, за счет которой хочет жить куча халявщиков? Не проще ли заявить о бюджетных проблемах и не платить в общую кассу? Пусть вон немцы платят – они же богатые.

Но немцам, судя по всему, это надоело. Партия Меркель и так наломала дров у себя в стране: ей не могут простить миграционный кризис, а тут еще эти нахлебники… Осенью выборы, и шансов на победу как-то не много.

За сим Еврокомиссия приняла соломоново решение: дотации будут и дальше, но уже не в виде халявы «получил и забыл», а в виде кредитов, которые придется отдавать. Кроме того, во всех странах ЕС должны быть повышены налоги. За «общеевропейскую солидарность» и «укрепление единства рядов» придется платить. А чтобы платить, деньги придется зарабатывать. После того, как под громкие крики все тех же халявщиков были разорваны выгоднейшие экономические соглашения с Россией и с Китаем, заработать эти деньги будет очень проблематично не только Польше, но и самой Германии.Халява закончилась: Польшу и Прибалтику снимают с шеи ЕС

А дальше может быть интересно. Что делают некоторые виды грызунов при резком сокращении кормовой базы? Они начинают съедать друг друга. Выживает сильнейший. И тут ни Польше, ни Прибалтике ничего не светит. Единственная надежда – нажаловаться настоящему хозяину: мол обижают, денег не дают, а мы же тебе верой и правдой служим, живота не щадим…. Но хозяину сейчас не до того: у самого проблем хоть отбавляй. Ему вокруг Китая НАТО-2.0 надо создавать, а на это нужны только три вещи: деньги, деньги и деньги. А второй Германии, которая смогла бы содержать проамериканских халявщиков, вблизи Китая не наблюдается.

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