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От фонаря до фонаря...

От фонаря до фонаря...
В Москве до начала XVIII века даже в центральных переулках с заходом солнца становилось темно, хоть глаз выколи. Хотя русские цари могли иной раз как следует зажечь. Например, осенней ночью 1602 года в Кремле стало «светло как днем»: на улицах установили высокие жаровни и развели огромные костры. Яркое средневековое световое шоу Борис Годунов устроил по случаю визита в Москву датского принца Иоанна, за которого, видимо, очень хотел выдать замуж дочь Ксению.

От фонаря до фонаря...

Первые масляные фонари осветили улицы Москвы в 1731 году. Устанавливали фонарные столбы по личному указу императрицы:

От фонаря до фонаря...

К концу XVIII в. центральные улицы Москвы освещали 6 тыс. фонарей. Света один масляный фонарь давал немного – максимум как две свечи. Но конструкция была продумана до мелочей: деревянные столбы красились в бело-голубую полоску, а на кронштейны сверху прикреплялись короба, внутрь которых помещался жестяной «светильник-ночник». Нить-фитилек пропитывали конопляным маслом: на всю ночь на каждый фонарь отпускалось по 24 золотника масла.

От фонаря до фонаря...

А один золотник - это 4,3 грамма, и фонарщики быстро смекнули, что к чему. Часто в их каше было свежее «фонарное» масло, сами же фонари гасли в столице задолго до полуночи… От воровства фонарщиков отвадили в начале XIX века, когда придумали разбавлять масло скипидаром.

От фонаря до фонаря...

Чтобы фонари на московских улицах светили ярче, в 1820-х их пробовали заправлять лампадным маслом, но быстро выяснилось, что городскому бюджету это обходится очень дорого. Тогда для этих целей начали использовать хлебный спирт, и в 1848 году в Москве и Петербурге начали проводить опыты по устройству спирто-скипидарного освещения. Чтобы спирт не воровали и не пили, в него добавляли скипидар, а все фонари стали закрывать на замки. В Москве уже разработали план замены масляных фонарей на спирто-скипидарные, но как раз в то время на мировых рынках появился керосин. Помимо керосина рассматривались самые разные варианты, например, один крестьянин представил проект фонаря, работавшего на сосновых шишках.

От фонаря до фонаря...

В 1865 году в Москве установили 9 тысяч керосиновых фонарей, которые горели в десять раз ярче. Правда, в первую очередь европейское обличье приняла Тверская, а на окраинах столицы по-прежнему было темно. Керосин жестко экономили, не зажигая лампы в полнолуние и летом: по специально разработанному «осветительному календарю» фонари в Москве горели с 1 сентября по 1 мая и лишь 18 ночей в месяц.

От фонаря до фонаря...

Фонари горели всю ночь только вокруг тюрем, а по городу только часов до двух-трех. И их совсем не зажигали, если ночь по календарю была лунная. И даже если было пасмурно, тучи на небе, все равно освещение не производили.

От фонаря до фонаря...

Керосиновые фонари давали силу света в 8-10 свечей, заливали в них керосин на специальных базах и уже заправленными возвращали их на место. По вечерам для фонарщиков наступал самый суетный момент, так как за полчаса каждый должен был зажечь около 50 фонарей.

От фонаря до фонаря...

От фонаря до фонаря...

Тогда же для освещения Большого и Малого императорских театров был построен маленький заводик, от которого сухой газ поступал по подземным трубам в газовые фонари. А позже возле Курского вокзала в Сусальном переулке возвели большой газовый завод – для освещения частных домов и 3 тысяч уличных фонарей.

От фонаря до фонаря...

Эра электричества в Москве началась в 1856 году: именно в день коронации императора Александра II на башнях Кремля и в Лефортовском дворце загорелись «электрические солнца».

От фонаря до фонаря...

В 1876 году русский изобретатель Павел Яблочков изобрёл электрическую дуговую лампу простой конструкции, Александр Николаевич Ладыгин в 1874 году получил Ломоносовскую премию и патент на свое изобретение «Электрическая лампа накаливания». И уже в 1880 году в Москве было уже 72 электрофонаря. Под оглушительные овации почтенной публики первые «свечи Яблочкова» зажгли в саду «Эрмитаж» в Каретном ряду. Спустя три года аналогичные фонари осветили площадь у храма Христа Спасителя, и тогда же лампочки украсили колокольню Ивана Великого, а Александровский сад вспыхнул гирляндами ярких цветных фонариков.

От фонаря до фонаря...

Георгиевская электрическая станция. Ныне — Новый Манеж. Фасад со стороны Государственной думы

От фонаря до фонаря...

Газовые, керосиновые компании, ощутив конкуренцию с производителями электрических ламп, начали внедрять изобретения, которые значительно улучшили уровень уличного освещения. Появились калильные сетки. На горелку надевали колпачок из сетки, пропитанной в растворе солей тугоплавких металлов, который раскалялся и давал свет силой до тысячи свечей. Они были легки в обращении и очень эффективны: одного керосинокалильного фонаря хватало, чтобы осветить зимним вечером каток или сквер, его легко было установить и зажечь там, где невозможно протянуть электрический кабель. Поэтому такие фонари использовались в Москве очень долго — до 1932 года.

От фонаря до фонаря...

В конце XIX века в Московской городской думе решили, что света много не бывает, и решили полностью электрифицировать столицу России. Так фонари на постоянном токе осветили Кузнецкий мост, Театральную и Воскресенскую площади, а в 1896 году Тверская первой из московских улиц стала целиком электрической — на ней установили 99 светильников. В 1910 г. электрическое освещение было на одной трети московских улиц. До начала XX в. фонари освещали только тротуары, над проезжей частью их не размещали.

От фонаря до фонаря...

От фонаря до фонаря...

В 1913 году в городе появилось 440 дуговых фонарей и 1300 ламп накаливания, а в 1930-х столица полностью перешла на электроосвещение, в 1932 г. был образован трест «Мосгорсвет».

От фонаря до фонаря...

Еще не закончилась гражданская война, когда был принят план электрификации всей страны. К проекту было привлечено 200 ведущих инженеров-энергетиков, на всей территории страны запланировали построить 30 электростанций. "Лампочки Ильича", производство которых было налажено в России после революции, были уже с металлической нитью накаливания, которая еще не была свернута спиралью. Самые яркие были 25-ваттными, но в основном их делали 16-ваттными.

От фонаря до фонаря...

C первого дня Великой Отечественной войны в Москве была введена светомаскировка. К войне готовились, еще до нее была создана централизованная система управления наружным освещением, которая позволяла за одну секунду включить и выключить все фонари в городе одновременно.

От фонаря до фонаря...

Отменили светомаскировку 30 апреля 1945 года, то есть фонари у нас снова зажглись всего за девять дней до победы. Пока мужчины были на фронте, фонари и вообще уличное освещение Москвы реанимировали девушки. Они ходили по городу с огромными лестницами, лампами и светильниками и постепенно восстанавливали освещение. Уже 30 апреля впервые за войну зажгли все фонари, а 9 мая уже был, конечно, устроен большой светлый праздник, сопровождавшийся грандиозным салютом.

От фонаря до фонаря...

От фонаря до фонаря...

800-летие Москвы 1947

От фонаря до фонаря...

В 1954 г. на улицах Москвы появились фонари с люминесцентными и ртутными лампами, на смену которым в 1975 г. пришли усовершенствованные светильники с натриевыми лампами высокого давления.

От фонаря до фонаря...

По статистике, в 1985 году только в Москве фонарей было уже свыше 160 тысяч, в 2000-м – 270 тысяч, а сегодня количество фонарей в Москве приближается к 500 тысячам. Централизованная система управления городским освещением, введенная до войны, действует до сих пор.

В переулках и сквериках Москвы сохранились фонари, которые помнят события столетней и даже двухсотлетней давности.
Например, с 1770-х годов в Газетном переулке стоят фонари Матвея Казакова, одного из ведущих архитекторов Москвы екатерининской эпохи. Эти фонари украшают вход в главный дом бывшей усадьбы Меншикова. Усадьба строилась в 1778 году, Газетный пер., дом 1/12, строение 4
От фонаря до фонаря...
Рожденный гением Осипа Бове, который спроектировал Александровский сад, Манеж и Театральную площадь фонарь на Страстном бульваре – брат-близнец фонаря, появившегося у Ново-Екатерининской больницы в 1820-1840-х годах.
От фонаря до фонаря...
Его ровесники – фонари усадьбы Усачевых-Найденовых, созданные по проекту швейцарского архитектора Доменико Жилярди, который также занимался архитектурным восстановлением Москвы после пожара 1812 года. улица Земляной Вал, дом 53
От фонаря до фонаря...
Газовый фонарь у входа в учебный театр ГИТИС отлит по английским технологиям и установлен в этом месте на рубеже XIX-XX веков.
От фонаря до фонаря...
На стене дома №3а в Кривоколенном переулке до сих пор висит керосиновый фонарь 1870 года,
От фонаря до фонаря...
а на воротах особняка Зинаиды Морозовой с конца XIX века горят фонари с дизайном от Федора Шехтеля, улица Спиридоновка, 17
От фонаря до фонаря...
Спустя столетие стоят фонари и в саду «Эрмитаж» – одни из первых электрических в Москве. Для электрического освещения в саду купец Яков Щукин купил генераторы и в честь этого увековечил свое имя на цоколях фонарей, где видны его инициалы.
От фонаря до фонаря...
Возрастные и фонари на Пушкинской площади: их установили в 1880-м – в год открытия памятника Александру Пушкину. Сначала в них горел газ, а в 1930-х начинку заменили на электрическую.
От фонаря до фонаря...
Наконец, некоторые уличные светильники обладают уникальной живучестью – например, памятник Николаю Гоголю архитектора Николая Андреева на Гоголевском бульваре заменили на проект Николая Томского, при этом фонари в его окружении остались дореволюционные, андреевские.
От фонаря до фонаря...
4 декабря 2013 состоялась торжественная презентация нового ансамбля газовых фонарей. Он разместился в парке Воинской Славы на территории "Мосгаза".
От фонаря до фонаря...
Парк Воинской славы осветили газовые фонари
https://w ww.youtube.com/watch?v=yn3-bNvAUnM
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