От фонаря до фонаря...



В Москве до начала XVIII века даже в центральных переулках с заходом солнца становилось темно, хоть глаз выколи. Хотя русские цари могли иной раз как следует зажечь. Например, осенней ночью 1602 года в Кремле стало «светло как днем»: на улицах установили высокие жаровни и развели огромные костры. Яркое средневековое световое шоу Борис Годунов устроил по случаю визита в Москву датского принца Иоанна, за которого, видимо, очень хотел выдать замуж дочь Ксению.

Первые масляные фонари осветили улицы Москвы в 1731 году. Устанавливали фонарные столбы по личному указу императрицы:

К концу XVIII в. центральные улицы Москвы освещали 6 тыс. фонарей. Света один масляный фонарь давал немного – максимум как две свечи. Но конструкция была продумана до мелочей: деревянные столбы красились в бело-голубую полоску, а на кронштейны сверху прикреплялись короба, внутрь которых помещался жестяной «светильник-ночник». Нить-фитилек пропитывали конопляным маслом: на всю ночь на каждый фонарь отпускалось по 24 золотника масла.

А один золотник - это 4,3 грамма, и фонарщики быстро смекнули, что к чему. Часто в их каше было свежее «фонарное» масло, сами же фонари гасли в столице задолго до полуночи… От воровства фонарщиков отвадили в начале XIX века, когда придумали разбавлять масло скипидаром.

Чтобы фонари на московских улицах светили ярче, в 1820-х их пробовали заправлять лампадным маслом, но быстро выяснилось, что городскому бюджету это обходится очень дорого. Тогда для этих целей начали использовать хлебный спирт, и в 1848 году в Москве и Петербурге начали проводить опыты по устройству спирто-скипидарного освещения. Чтобы спирт не воровали и не пили, в него добавляли скипидар, а все фонари стали закрывать на замки. В Москве уже разработали план замены масляных фонарей на спирто-скипидарные, но как раз в то время на мировых рынках появился керосин. Помимо керосина рассматривались самые разные варианты, например, один крестьянин представил проект фонаря, работавшего на сосновых шишках.

В 1865 году в Москве установили 9 тысяч керосиновых фонарей, которые горели в десять раз ярче. Правда, в первую очередь европейское обличье приняла Тверская, а на окраинах столицы по-прежнему было темно. Керосин жестко экономили, не зажигая лампы в полнолуние и летом: по специально разработанному «осветительному календарю» фонари в Москве горели с 1 сентября по 1 мая и лишь 18 ночей в месяц.

Фонари горели всю ночь только вокруг тюрем, а по городу только часов до двух-трех. И их совсем не зажигали, если ночь по календарю была лунная. И даже если было пасмурно, тучи на небе, все равно освещение не производили.

Керосиновые фонари давали силу света в 8-10 свечей, заливали в них керосин на специальных базах и уже заправленными возвращали их на место. По вечерам для фонарщиков наступал самый суетный момент, так как за полчаса каждый должен был зажечь около 50 фонарей.

Тогда же для освещения Большого и Малого императорских театров был построен маленький заводик, от которого сухой газ поступал по подземным трубам в газовые фонари. А позже возле Курского вокзала в Сусальном переулке возвели большой газовый завод – для освещения частных домов и 3 тысяч уличных фонарей.

Эра электричества в Москве началась в 1856 году: именно в день коронации императора Александра II на башнях Кремля и в Лефортовском дворце загорелись «электрические солнца».

В 1876 году русский изобретатель Павел Яблочков изобрёл электрическую дуговую лампу простой конструкции, Александр Николаевич Ладыгин в 1874 году получил Ломоносовскую премию и патент на свое изобретение «Электрическая лампа накаливания». И уже в 1880 году в Москве было уже 72 электрофонаря. Под оглушительные овации почтенной публики первые «свечи Яблочкова» зажгли в саду «Эрмитаж» в Каретном ряду. Спустя три года аналогичные фонари осветили площадь у храма Христа Спасителя, и тогда же лампочки украсили колокольню Ивана Великого, а Александровский сад вспыхнул гирляндами ярких цветных фонариков.

Георгиевская электрическая станция. Ныне — Новый Манеж. Фасад со стороны Государственной думы

Газовые, керосиновые компании, ощутив конкуренцию с производителями электрических ламп, начали внедрять изобретения, которые значительно улучшили уровень уличного освещения. Появились калильные сетки. На горелку надевали колпачок из сетки, пропитанной в растворе солей тугоплавких металлов, который раскалялся и давал свет силой до тысячи свечей. Они были легки в обращении и очень эффективны: одного керосинокалильного фонаря хватало, чтобы осветить зимним вечером каток или сквер, его легко было установить и зажечь там, где невозможно протянуть электрический кабель. Поэтому такие фонари использовались в Москве очень долго — до 1932 года.

В конце XIX века в Московской городской думе решили, что света много не бывает, и решили полностью электрифицировать столицу России. Так фонари на постоянном токе осветили Кузнецкий мост, Театральную и Воскресенскую площади, а в 1896 году Тверская первой из московских улиц стала целиком электрической — на ней установили 99 светильников. В 1910 г. электрическое освещение было на одной трети московских улиц. До начала XX в. фонари освещали только тротуары, над проезжей частью их не размещали.

В 1913 году в городе появилось 440 дуговых фонарей и 1300 ламп накаливания, а в 1930-х столица полностью перешла на электроосвещение, в 1932 г. был образован трест «Мосгорсвет».

Еще не закончилась гражданская война, когда был принят план электрификации всей страны. К проекту было привлечено 200 ведущих инженеров-энергетиков, на всей территории страны запланировали построить 30 электростанций. "Лампочки Ильича", производство которых было налажено в России после революции, были уже с металлической нитью накаливания, которая еще не была свернута спиралью. Самые яркие были 25-ваттными, но в основном их делали 16-ваттными.

C первого дня Великой Отечественной войны в Москве была введена светомаскировка. К войне готовились, еще до нее была создана централизованная система управления наружным освещением, которая позволяла за одну секунду включить и выключить все фонари в городе одновременно.

Отменили светомаскировку 30 апреля 1945 года, то есть фонари у нас снова зажглись всего за девять дней до победы. Пока мужчины были на фронте, фонари и вообще уличное освещение Москвы реанимировали девушки. Они ходили по городу с огромными лестницами, лампами и светильниками и постепенно восстанавливали освещение. Уже 30 апреля впервые за войну зажгли все фонари, а 9 мая уже был, конечно, устроен большой светлый праздник, сопровождавшийся грандиозным салютом.

800-летие Москвы 1947

В 1954 г. на улицах Москвы появились фонари с люминесцентными и ртутными лампами, на смену которым в 1975 г. пришли усовершенствованные светильники с натриевыми лампами высокого давления.

По статистике, в 1985 году только в Москве фонарей было уже свыше 160 тысяч, в 2000-м – 270 тысяч, а сегодня количество фонарей в Москве приближается к 500 тысячам. Централизованная система управления городским освещением, введенная до войны, действует до сих пор.

В переулках и сквериках Москвы сохранились фонари, которые помнят события столетней и даже двухсотлетней давности.

Например, с 1770-х годов в Газетном переулке стоят фонари Матвея Казакова, одного из ведущих архитекторов Москвы екатерининской эпохи. Эти фонари украшают вход в главный дом бывшей усадьбы Меншикова. Усадьба строилась в 1778 году, Газетный пер., дом 1/12, строение 4

Рожденный гением Осипа Бове, который спроектировал Александровский сад, Манеж и Театральную площадь фонарь на Страстном бульваре – брат-близнец фонаря, появившегося у Ново-Екатерининской больницы в 1820-1840-х годах.

Его ровесники – фонари усадьбы Усачевых-Найденовых, созданные по проекту швейцарского архитектора Доменико Жилярди, который также занимался архитектурным восстановлением Москвы после пожара 1812 года. улица Земляной Вал, дом 53

Газовый фонарь у входа в учебный театр ГИТИС отлит по английским технологиям и установлен в этом месте на рубеже XIX-XX веков.

На стене дома №3а в Кривоколенном переулке до сих пор висит керосиновый фонарь 1870 года,

а на воротах особняка Зинаиды Морозовой с конца XIX века горят фонари с дизайном от Федора Шехтеля, улица Спиридоновка, 17

Спустя столетие стоят фонари и в саду «Эрмитаж» – одни из первых электрических в Москве. Для электрического освещения в саду купец Яков Щукин купил генераторы и в честь этого увековечил свое имя на цоколях фонарей, где видны его инициалы.

Возрастные и фонари на Пушкинской площади: их установили в 1880-м – в год открытия памятника Александру Пушкину. Сначала в них горел газ, а в 1930-х начинку заменили на электрическую.

Наконец, некоторые уличные светильники обладают уникальной живучестью – например, памятник Николаю Гоголю архитектора Николая Андреева на Гоголевском бульваре заменили на проект Николая Томского, при этом фонари в его окружении остались дореволюционные, андреевские.

4 декабря 2013 состоялась торжественная презентация нового ансамбля газовых фонарей. Он разместился в парке Воинской Славы на территории "Мосгаза".