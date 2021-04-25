Аварии на Чернобыльской АЭС 35 лет...

35 лет назад весь мир потрясло страшное известие об аварии на Чернобыльской атомной электростанции (далее - Чернобыльская АЭС). За короткое время название маленького советского города Чернобыля стало для всего мира олицетворением ужасающей техногенной катастрофы.

26 апреля 1986 года в 01:23 на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв и пожар, который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока частично обрушилось, в различных помещениях и на крыше начался пожар. Впоследствии остатки активной зоны расплавились, смесь из расплавленного металла, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям.

В результате аварии произошел выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131 (период полураспада – 8 дней), цезия-134 (период полураспада – 2 года), цезия – 137 (период полураспада – 30 лет), стронция – 90 (период полураспада – 28 лет).

Одними из первых, кто принял участие в ликвидации аварии, были 28 сотрудников подразделений пожарной охраны, которые боролись с огнем в первые часы после взрыва.

Это Владимир Правик, Виктор Кибенок, Леонид Телятников, Николай Ващук, Василий Игнатенко, Владимир Тишура, Николай Титенок, Борис Алишаев, Иван Бутрименко, Михаил Головненко, Анатолий Хахаров, Степан Комар, Андрей Король, Михаил Крысько, Виктор Легун, Сергей Легун, Анатолий Найдюк, Николай Нечипоренко, Владимир Палачега, Александр Петровский, Пётр Пивоваров, Андрей Половинкин, Владимир Александрович Прищепа, Владимир Иванович Прищепа, Николай Руденюк, Григорий Хмель, Иван Шаврей, Леонид Шаврей.

Шестеро из них скончались от острой лучевой болезни. Ценой своей жизни герои отвели беду и спасли тысячи человеческих жизней.

Всего в ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС участвовало 69 сотрудников пожарной охраны и 19 единиц техники.

27 апреля был эвакуирован город Припять (47 тыс. 500 человек), а в последующие дни – население 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС. Всего в течение мая 1986 года из 188 населенных пунктов в 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции, которая была установлена после катастрофы, были отселены около 116 тыс. человек.

Выброс продуктов деления ядерного топлива из поврежденного реактора продолжался в течение 10 дней с 26 апреля по 6 мая 1986 года, за это время суммарный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду составил около 14 эксабеккерелей (порядка 380 млн кюри).

Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, из них 70% – на территории Украины, Белоруссии и России.

Наибольшему загрязнению подверглись территории северных районов Киевской и Житомирской областей Украинской ССР, Гомельской области Белорусской ССР и Брянской, Калужской, Тульской, Орловской областей РСФСР. Радиоактивные осадки выпали в Ленинградской области, Мордовии и Чувашии. Также радиоактивному загрязнению подверглись территории европейских стран – Австрии, Болгарии, Венгрии, Италии, Норвегии, Польши, Румынии, Англии, Греции, Германии, Финляндии, Швеции и Югославии.

Для ликвидации последствий аварии была создана правительственная комиссия. В 30-км зону вокруг Чернобыльской АЭС стали прибывать специалисты, командированные для проведения работ на аварийном блоке и вокруг него, а также воинские части, как регулярные, так и составленные из срочно призванных резервистов. Их всех позднее стали называть «ликвидаторами».

В первые дни усилия были направлены на снижение радиоактивных выбросов из разрушенного реактора и предотвращение еще более серьезных последствий. В частности, в течение месяца шахтёрами был вырыт 136-метровый тоннель под реактор. Для предотвращения заражения грунтовых вод (а вместе с тем и реки Днепр) в грунте вокруг станции была сооружена защитная стена, глубина которой местами доходила до 30 метров. Также в течение 10 дней инженерными войсками были отсыпаны дамбы на реке Припять.

Шахту взорвавшегося реактора Чернобыльской АЭС засыпали с вертолетов смесью карбида бора, свинца и доломита, а после завершения активной стадии аварии – латексом, каучуком и другими пылепоглощающими растворами (всего к концу июня было сброшено около 11 тыс. 400 т сухих и жидких материалов).

После первого, наиболее острого, этапа все усилия по локализации аварии были сосредоточены на создании специального защитного сооружения, называемого саркофагом (объект «Укрытие»).

В период с июля по ноябрь 1986 года был сооружен бетонный саркофаг высотой более 50 м и внешними размерами 200 на 200 м, накрывший 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС, после чего выбросы радиоактивных элементов прекратились.

Основная часть работ была выполнена в 1986-1987 годах, на разных этапах ликвидации последствий аварии были задействованы:

от 16 до 30 тыс. человек из разных ведомств для дезактивационных работ;

более 210 воинских частей и подразделений общей численностью 340 тыс. военнослужащих, из них более 90 тыс. военнослужащих в самый острый период с апреля по декабрь 1986 года;

18,5 тыс. работников органов внутренних дел;

Общее количество «ликвидаторов» (включая последующие годы) составило более 500 тысяч человек со всего бывшего СССР.

Объект «Укрытие», возведенный в 1986 году, должен быть заменен новым безопасным конфайнментом – многофункциональным комплексом, главной задачей которого является превращение «Укрытия» в экологически безопасную систему.

В память о всех гражданах страны, погибших в радиационных авариях и катастрофах, в 1993 году постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации был установлен День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, который отмечался 26 апреля.

Согласно подписанному президентом Российской Федерации Федеральному закону от 01.04.2012 №24-ФЗ, название было изменено на «День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф». В этот день мы вспоминаем людей, которые честно и мужественно выполнили свой долг, рискуя здоровьем и жизнью, ликвидировали последствия техногенной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В Псковской области на данный момент проживает 1518 человек, подвергшихся радиационным воздействиям, среди которых 492 участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 6 участников ликвидации других радиационных аварий, а также 46 ветеранов подразделений особого риска.

Подвиг героев-чернобыльцев всегда будет служить для нас примером мужества, высочайшего профессионализма и верности своему долгу.

https://60.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4421504

Чернобыль. Осень 1986 года (Документальный фильм, СССР, 1987г. по следам ликвидаторов аварии)

35 лет. 26 апреля 1986-2021

ЧЕРНОБЫЛЬ: 35 ЛЕТ СПУСТЯ

Чернобыль 35 лет спустя. БЕЛАРУСЬ, Могилев

Березовский Музей. 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции (часть I)

В Березово проживают участники ликвидации аварии на ЧАЭС. Воспоминания Кашлатова Михаила Андреевича.



Березовский Музей. 35 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции (часть II)

В Березово проживают участники ликвидации аварии на ЧАЭС. Воспоминания Протопопова Виктора Александровича.

