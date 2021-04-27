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Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере

Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском СевереНенецкий автономный округ занимает четвёртое место в России по запасам нефти. В регионе насчитывается 93 месторождения углеводородного сырья. Большие запасы обусловлены тем, что территория округа – это северная часть Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, занимающей территорию около 600 тыс. км² (сопоставимо с площадью Украины).

За счёт того, что продуктивные пласты залегают относительно неглубоко, разработка месторождений в Ненецком АО является высоко рентабельной. При этом разведанные запасы нефти в регионе выработаны только на четверть, а газа – не более, чем на 1,5%. Поиском и разведкой месторождений углеводородов в этом регионе занимается ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», одна из крупнейших геологоразведочных компаний в мире. В этом сезоне специалисты компании завершают двухгодичную разведку Ванейвисского и Лаявожского нефтегазоконденсатных месторождений по заказу компании «Газпром».

1. Ненецкий автономный округ, расположенный преимущественно в субарктической зоне, богат и другими полезными ископаемыми. Помимо нефти, газа и газового конденсата, здесь обнаружены золото, алмазы, марганец, медь, никель, а также агаты и флюорит.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере2. Ванейвисское нефтегазоконденсатное месторождение, открытое в 1973 году, располагается в 47 километрах от Нарьян-Мара, столицы региона.

Это третье по запасам газа месторождение в регионе, освоение и разработка которого еще не начаты.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере3. База сейсморазведочной партии №100 «ГЕОТЕК Сейсморазведка», которая в этом сезоне завершает работы на Лаявожском и Ванейвисском месторождениях общей площадью более 600 км².Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере4. Полевой лагерь: жилые и производственные вагон-дома на санях – «балки», полностью оснащенные для комфортного проживания и работы при минусовых температурах и шквальных ветрах. Работники партии, более 250 человек. Большая часть из них приезжают из Республики Коми и Ненецкого АО.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере5. Утренний инструктаж перед выездом на профиля по вопросам промышленной безопасности и охраны труда. В зависимости от конкретных обстоятельств иногда проводится лично начальником партии.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере6. Уточнение задания по рабочей (исполнительской) схеме пунктов геофизических наблюдений.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере7. Сейсморазведка в тундре зимой требует использования специальной техники. Один из незаменимых помощников – многоцелевой тягач МТЛБ.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере8. Гусеничный транспортер ГАЗ-34039 (на переднем плане) – ещё одна машина повышенной проходимости, которая оптимально подходит для эксплуатации за Полярным кругом.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере9. Большеземельская тундра. Климат Ненецкого округа в основном субарктический, континентальный. Он определяется наличием многолетней мерзлоты, близостью холодного моря, обилием заливов, рек, болот и озёр. В целом, для округа характерна длительная зима, короткое лето, сильные ветра и небольшая величина снежного покрова.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере10. Для передвижения по зимней тундре не обойтись без транспорта на гусеничном ходу.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере11. Подготовка к выезду на профиля включает в себя погрузку производственного инвентаря и получения задания у начальников отрядов.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере12. В кабине вездехода – как в танке, но немного лучше.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере13. Тундра не всегда поддаётся даже столь проходимой технике.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере14. Топографы осуществляют вынос в натуру с одновременной привязкой пунктов геофизических наблюдений и закрепляют их на местности вешками.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере15. Контроллер современной двухчастотной навигационной спутниковой системы GPS/GLONASS, позволяющей в режиме RTK (Real Time Kinematic) определять положение точек геофизических наблюдений с сантиметровой точностью.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере16. Топобригада в работе.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере17. В результате получается такая «сетка» 300х300 метров. Площадь исследований, расчерченная сейсмопрофилями.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере18. Идущие следом за топографами самоходные буровые станки осуществляют бурение взрывных скважин.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере19. Вращательное роторное шнековое бурение.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере20. Буровая бригада в процессе наращивания шнековой колонны.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере21. Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере22. Помбурам жарко даже в условиях субарктического холода.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере23. После того как скважина пробурена, в неё опускаются заряд тротиловых шашек. По сигналу сейсмостанции заряд взрывается, возбуждая в толще пород упругие волны, которые, отражаясь от подземных границ, регистрируются высокочувствительными сейсмическими датчиками – сейсмоприемниками. Взрывные работы проводятся преимущественно ночью, когда ветер слабее, а также чтобы свести к минимуму воздействие сторонних шумов.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере24. Установка сейсмоприёмников. Зарегистрированные ими колебания – сейсмограммы, обрабатываются специальными вычислительными комплексами. После геолого-геофизической интерпретации эта информация дает представление о строении земной толщи и наиболее перспективных для скопления углеводородов участках – залежах.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере25. Полевой контроль качества с экспресс-обработкой данных полевых наблюдений осуществляется непосредственно на базе партии.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере26. Фрагмент сейсмограммы.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере27. Полевой лагерь СП-100 «ГЕОТЕК Сейсморазведка» находился за Полярным кругом. Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере28. Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере29. Диспетчер в процессе работы. Она выдаёт задания водителям, ведёт табели и путевые листы, а также считает расход ГСМ.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере30. Возвращение техники в партию с ночной смены.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере31. «Сейсмокосы». По-научному: четырехканальное звено полевой телеметрической системы сбора данных. Синие коробки – FDU (Field Digital Unit), полевые цифровые модули, каждый из которых – маленький, но мощный компьютер, преобразующий аналоговый сигнал датчиков в цифровую кодовую последовательность и передающий данные по цифровому кабелю в реальном времени с частотой дискретизации 2 мс.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере32. Геофизическая мастерская-лаборатория (ГМЛ) на базе партии, где производится текущий ремонт, поверка и контроль работоспособности элементов сейсморегистрирующей установки.Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере33. Предупреждающие аншлаги. Сейсмический аналог «лежачего полицейского».Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере34. Мелкий ремонт «ленивца» (поддерживающего катка).Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере35. Поиск и разведка нефтегазовых месторождений на европейском Севере
https://gelio.livejournal.com/259335.html

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