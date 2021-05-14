Москва делает ставку на оружие, основанное на новых физических принципах

Российская оборонная промышленность создает «нетрадиционные виды оружия».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

«Судя по всему, в РФ ставка будет сделана на создание «оружия на новых физических принципах», синонимом которого, судя по разъяснениям Минобороны, опубликованным на сайте ведомства, и являются «нетрадиционные виды оружия».

В энциклопедическом разделе сайта Минобороны поясняется, что таковыми являются «геофизическое оружие, инфразвуковое оружие, климатическое оружие, лазерное оружие, оружие несмертельного действия, озонное оружие, радиологическое оружие, сверхвысокочастотное оружие, ускорительное оружие, электромагнитное оружие и др.», – отмечается в публикации.

Впрочем. Какими именно из перечисленных видов оружия Россия обладает, не сообщается, хотя и президент и военные руководители не раз упоминали, что на вооружении российской армии имеются гиперзвуковые ракеты и боевые лазеры, аналогов которых нет в мире.

«При всех имеющихся экономических проблемах Россия сумела создать структуры, которые эффективно разрабатывают новые виды вооружений, в том числе нетрадиционные. Для оптимизации расходов, к примеру, к военно-исследовательской деятельности подключены солдаты срочной службы из научных рот. В РФ действует военный инновационный технополис ЭРА, цель которого – обеспечить поиск, развитие и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере», – комментирует ситуацию военный эксперт, полковник Николай Шульгин.

Он обращает внимание, что «идет работа по нескольким направлениям – искусственному интеллекту, робототехнике, автоматизированным системам управления, биотехнологиям, космическим аппаратам, высокоточному оружию» и так далее.

«Как отдельное направление действует кафедра, занимающаяся разработкой оружия на новых физических принципах», – добавляет эксперт.

