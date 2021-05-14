Мы из Советског...
Москва делает ставку на оружие, основанное на новых физических принципах

Российская оборонная промышленность создает «нетрадиционные виды оружия». Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая...

Российская оборонная промышленность создает «нетрадиционные виды оружия».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

«Судя по всему, в РФ ставка будет сделана на создание «оружия на новых физических принципах», синонимом которого, судя по разъяснениям Минобороны, опубликованным на сайте ведомства, и являются «нетрадиционные виды оружия».

В энциклопедическом разделе сайта Минобороны поясняется, что таковыми являются «геофизическое оружие, инфразвуковое оружие, климатическое оружие, лазерное оружие, оружие несмертельного действия, озонное оружие, радиологическое оружие, сверхвысокочастотное оружие, ускорительное оружие, электромагнитное оружие и др.», – отмечается в публикации.

Впрочем. Какими именно из перечисленных видов оружия Россия обладает, не сообщается, хотя и президент и военные руководители не раз упоминали, что на вооружении российской армии имеются гиперзвуковые ракеты и боевые лазеры, аналогов которых нет в мире.

«При всех имеющихся экономических проблемах Россия сумела создать структуры, которые эффективно разрабатывают новые виды вооружений, в том числе нетрадиционные. Для оптимизации расходов, к примеру, к военно-исследовательской деятельности подключены солдаты срочной службы из научных рот. В РФ действует военный инновационный технополис ЭРА, цель которого – обеспечить поиск, развитие и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере», – комментирует ситуацию военный эксперт, полковник Николай Шульгин.

Он обращает внимание, что «идет работа по нескольким направлениям – искусственному интеллекту, робототехнике, автоматизированным системам управления, биотехнологиям, космическим аппаратам, высокоточному оружию» и так далее.

«Как отдельное направление действует кафедра, занимающаяся разработкой оружия на новых физических принципах», – добавляет эксперт.

https://www.politnavigator.net/moskva-delaet-stavku-na-oruzhie-osnovannoe-na-novykh-fizicheskikh-principakh.html

