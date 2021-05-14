Популярные статьи

Свежие комментарии

Москва делает ставку на оружие, основанное на новых физических принципах

Российская оборонная промышленность создает «нетрадиционные виды оружия». Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая...

Российская оборонная промышленность создает «нетрадиционные виды оружия».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

«Судя по всему, в РФ ставка будет сделана на создание «оружия на новых физических принципах», синонимом которого, судя по разъяснениям Минобороны, опубликованным на сайте ведомства, и являются «нетрадиционные виды оружия». В энциклопедическом разделе сайта Минобороны поясняется, что таковыми являются «геофизическое оружие, инфразвуковое оружие, климатическое оружие, лазерное оружие, оружие несмертельного действия, озонное оружие, радиологическое оружие, сверхвысокочастотное оружие, ускорительное оружие, электромагнитное оружие и др.», – отмечается в публикации.

Впрочем. Какими именно из перечисленных видов оружия Россия обладает, не сообщается, хотя и президент и военные руководители не раз упоминали, что на вооружении российской армии имеются гиперзвуковые ракеты и боевые лазеры, аналогов которых нет в мире.

«При всех имеющихся экономических проблемах Россия сумела создать структуры, которые эффективно разрабатывают новые виды вооружений, в том числе нетрадиционные. Для оптимизации расходов, к примеру, к военно-исследовательской деятельности подключены солдаты срочной службы из научных рот.

В РФ действует военный инновационный технополис ЭРА, цель которого – обеспечить поиск, развитие и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере», – комментирует ситуацию военный эксперт, полковник Николай Шульгин.

Он обращает внимание, что «идет работа по нескольким направлениям – искусственному интеллекту, робототехнике, автоматизированным системам управления, биотехнологиям, космическим аппаратам, высокоточному оружию» и так далее.

«Как отдельное направление действует кафедра, занимающаяся разработкой оружия на новых физических принципах», – добавляет эксперт.

https://www.politnavigator.net/moskva-delaet-stavku-na-oruzhie-osnovannoe-na-novykh-fizicheskikh-principakh.html

успехи
Обсудить
В ДНР объявлен сбор резервистов
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

В ДНР объявлен сбор резервистов

Читать
Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Американцы остались под впечатлением от пистолета-пулемета Судаева

Американцы тестируют легендарный пистолет-пулемет Судаева
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Американцы тестируют легендарный пистолет-пулемет Судаева

Провокации в День Победы. Откуда растут ноги?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛюбопытности и невероятности

Провокации в День Победы. Откуда растут ноги?

Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Сингапур
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Корабли Тихоокеанского флота завершили визит в Сингапур

День поля: от теории к практике
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

День поля: от теории к практике

Бастрыкин посетил Госпиталь для ветеранов войн №2 в Москве
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Бастрыкин посетил Госпиталь для ветеранов войн №2 в Москве

Директора ГТРК ЛНР уволили за неудачные ракурсы Парада 9 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенАнтифашист

Директора ГТРК ЛНР уволили за неудачные ракурсы Парада 9 мая

«Железный купол» в операции «Страж стен»
Материал, выбранный редакторами МиртесенВоенно - политическое обозрение

«Железный купол» в операции «Страж стен»

Зенитчики ЮВО отработали задачи по противовоздушной обороне над Чёрным морем
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Зенитчики ЮВО отработали задачи по противовоздушной обороне над Чёрным морем

Самые опасные штурмовые винтовки мира по мнению экспертов
Материал, выбранный редакторами МиртесенDon't Panic Magazine

Самые опасные штурмовые винтовки мира по мнению экспертов

9
Армия Израиля сообщила об атаке на ВМС ХАМАС
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Армия Израиля сообщила об атаке на ВМС ХАМАС

Праздник под окнами: сотрудники ГУ МВД поздравили фронтовиков с Днём Победы
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Праздник под окнами: сотрудники ГУ МВД поздравили фронтовиков с Днём Победы

Удар издалека: истребители США и России могут получить промежуточные носители
Материал, выбранный редакторами МиртесенАвиаторы и их друзья

Удар издалека: истребители США и России могут получить промежуточные носители

Эксперты оценили способность дивизиона С-350 «Витязь» сокрушить любого врага
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Эксперты оценили способность дивизиона С-350 «Витязь» сокрушить любого врага

Израиль против Палестины: кто одержит верх в конфликте на Ближнем Востоке
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитический эксперт рунета

Израиль против Палестины: кто одержит верх в конфликте на Ближнем Востоке

В Западном военном округе стартовало учение по управлению войсками
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

В Западном военном округе стартовало учение по управлению войсками

За каждым экспонатом школьного музея в Ивановском — история подлинного героя войны
Материал, выбранный редакторами МиртесенВосточный округ

За каждым экспонатом школьного музея в Ивановском — история подлинного героя войны

Военные инженеры устроят сплав по шести рекам до Волгограда
Материал, выбранный редакторами Миртесенnovostivolgograda

Военные инженеры устроят сплав по шести рекам до Волгограда

Региональный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» создадут в Краснодарском крае
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Региональный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» создадут в Краснодарском крае

На Балтийском флоте прошёл сбор с офицерами дежурных сил
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

На Балтийском флоте прошёл сбор с офицерами дежурных сил

К мемориалу у казанской школы №175 и на похороны учеников отнесли все гвоздики города
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

К мемориалу у казанской школы №175 и на похороны учеников отнесли все гвоздики города

Секретная разведоперация НАТО над Черным морем попала в поле зрения пилотов Су-30 ВКС РФ
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Секретная разведоперация НАТО над Черным морем попала в поле зрения пилотов Су-30 ВКС РФ

Москва делает ставку на оружие, основанное на новых физических принципах
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы из Советского Союза

Москва делает ставку на оружие, основанное на новых физических принципах

«Ни что так не сближает соседей, как ХАМАС»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

«Ни что так не сближает соседей, как ХАМАС»

Корабельная тральная группа Балтийского флота участвовала в учение по поиску мин
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Корабельная тральная группа Балтийского флота участвовала в учение по поиску мин

В мозгу террориста: ученые смогли выяснить, что творится в голове у террориста
Материал, выбранный редакторами МиртесенRRNews

В мозгу террориста: ученые смогли выяснить, что творится в голове у террориста

1
В армейском корпусе Балтийского флота проведены тренировки по антитеррору
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

В армейском корпусе Балтийского флота проведены тренировки по антитеррору

Картина дня

наверх