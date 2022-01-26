Разоблачаем. Мифы о Хрущеве

Ну вот недавно была статья, что именно этот деятель положил начало развалу СССР. А я хочу еще пару мифов о нем развенчать. До кучи. Чтоб иллюзий не оставалось. Очень хороший материал на ресурсе Накануне.

Никакой пользы, кроме вреда

Ни один из мифов о том, что Хрущев сделал что либо полезное для населения СССР, не находит подтверждения.

Всякий раз, когда заходит речь о негативных сторонах деятельности Хрущева, возникают люди, убежденные в том, что, по меньшей мере, два деяния Хрущева многократно перевешивают его минусы. По их мнению, Хрущев освободил из заключения миллионы невинно осужденных и переселил массу бесправных рабочих из бараков и коммуналок в отдельные квартиры. Всякий раз, когда заходит речь о негативных сторонах деятельности Хрущева, возникают люди, убежденные в том, что, по меньшей мере, два деяния Хрущева многократно перевешивают его минусы. По их мнению, Хрущев освободил из заключения миллионы невинно осужденных и переселил массу бесправных рабочих из бараков и коммуналок в отдельные квартиры.

Иногда к этому добавляют пенсионную реформу и паспортизацию крестьян. Вряд ли кто из защитников Хрущева может указать источник этой информации, кроме того, что «это всем известно». Но, так ли это? Вот он, любитьель кукурузы.

На самом деле отдел пропаганды ЦК КПСС, обеспокоенный крайне негативным отношением к Хрущеву практически всех слоев населения страны, вынужден был изобретать мифы, позволяющие хоть в малой степени компенсировать этот негатив. И эти мифы оказались весьма живучи. В том, что эти мифы не имели никакого отношения к действительности, легко убедиться, если обратиться к известным документам той поры.

Освобождение из лагерей и ссылок политических заключенных, реабилитация жертв политических репрессий

Жертвами политических репрессий принято считать людей осужденных по статье 58 (п.2-14) УК РСФСР (в УК других республик СССР имелась аналогичная статья), принятого в 1926 году. На самом деле большинство пунктов этой статьи НЕ связано с политикой. В частности сюда входили организация восстаний, шпионаж, вредительство (например, печатание фальшивых денег), терроризм, саботаж (преступная халатность). Такие статьи имеются в УК любых государств, в том числе и в современной России. Чисто политической являлась лишь статья 58-10. Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собой — лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. Как правило, по этой статье в мирное время срок не превышал 3 лет. Однако, поскольку считалось, что все действия, определенные в статье 58 направлены на свержение, подрыв или ослабление советской власти, то преступления имеют политическую мотивировку (желание сменить политическую систему) и соответственно люди, осуждаемые по статье 58, преследовались по политическим мотивам. Отличительной чертой статьи 58 являлось то, что после отбытия наказания по этой статье люди отправлялись в ссылку, и не имели права возвращаться к себе домой.

В 1953 году в лагерях ГУЛАГа находилось 467 946 заключенных, осужденных по статье 58. Из них особо опасных государственных преступников (шпионы, диверсанты, террористы, троцкисты, эсеры, националисты и другие) в особых лагерях МВД СССР находилось 221 435 человек. Кроме того, имелось еще 62 462 ссыльных, так что общее число «политических» составляло 530 408 человек. Общее же число заключенных в лагерях и тюрьмах СССР в 1953 году составляло 2 526 402 человека. 26 марта 1953 года министр внутренних дел Лаврентий Берия подготовил и подал докладную записку с проектом указа об амнистии в Президиум ЦК КПСС. Проектом предусматривалось освобождение всех заключенных, осуждённых на срок до 5 лет. Предполагалось освобождение женщин, имеющих детей до 10 лет, и беременных женщин, несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, пожилых и тяжело больных людей. Берия указывал, что из 2,5 миллионов заключённых ГУЛАГа лишь 220 тысяч человек являются особо опасными государственными преступниками. Предлагалось не распространять амнистию на преступников, осуждённых за бандитизм, умышленное убийство, за контрреволюционные преступления и за хищения социалистической собственности в особо крупных размерах. Кроме того, Берия предлагал вдвое сократить срок наказания осуждённым на срок более 5 лет и отменить ссылку для лиц, отбывших сроки заключения по 58 статье. В своей записке Берия указывал, что «…Ежегодно осуждается свыше 1,5 млн. человек, из которых большинство — за преступления, не представляющие особой опасности для государства. Если не пересмотреть уголовное законодательство, то и после амнистии, через 1-2 года общее количество заключенных опять достигнет 2,5-3 млн. человек». Поэтому Берия предложил немедленно пересмотреть законодательство, смягчить уголовную ответственность за нетяжкие преступления, а за хозяйственные, бытовые и должностные преступления карать административными мерами. Тогда же на имя Председателя Совета Министров СССР Маленкова Берия направил отдельное представление об амнистии всех осужденных внесудебными органами, прежде всего «тройками» НКВД и Особым совещанием ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД с полным снятием судимости. В основном здесь речь шла о тех, кто был осужден во время репрессий 1937-1938 годов.

На следующий день после получения записки Берия 27 марта 1953 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об амнистии» всех заключённых, чей срок не превышал 5 лет, а также уменьшении в два раза сроков других заключенных, кроме осуждённых на 10-25 лет за бандитизм, умышленное убийство, за контрреволюционные преступления и за хищения социалистической собственности в особо крупных размерах. В первую очередь из лагерей освобождались несовершеннолетние, беременные женщины и имеющие малолетних детей, заключённые преклонного возраста и инвалиды. К иностранным гражданам амнистия применялась на общих основаниях. Смотрите дату. Напечатано в газете Правда 28 марта.

В результате амнистии на свободу вышли 1 миллион 200 тысяч заключённых, и были прекращены следственные дела на 400 тысяч человек. В том числе на свободу вышло почти 100 тысяч человек, осужденных по статье 58 (политических заключенных), но не входивших в указанную выше категорию особо опасных преступников. Кроме того, по указу об амнистии были досрочно освобождены все высланные, то есть те, кому запрещалось проживать в определенных местностях и городах (реально это относилось ко всем осужденным по 58 статье после выхода на свободу), а сама категория «высланных» перестала существовать. Была освобождена и часть ссыльных (тех, кто должен был проживать в определенном поселении). Предложения Берии об амнистии лиц, осужденных внесудебными органами по статье 58 не нашли отражения в данном указе. Тем не менее, ПЕРВОЕ крупномасштабное освобождение «политических заключенных», почти треть от общего количества, осуществил не Хрущев, а Берия. На конец лета и осень 1953 г. Берия планировал произвести крупномасштабное возвращение на родину депортированных во время войны народов. В апреле — мае 1953 г. в МВД СССР были разработаны проекты соответствующих указов, которые предполагалось в августе представить на утверждение в Верховный Совет СССР и Совет Министров СССР. Планировалось до конца 1953 г. вернуть на места прежнего проживания около 1,7 млн. человек, Однако в связи с арестом (или убийством) Л. П. Берия 26 июня 1953 года эти указы так и не состоялись. И лишь с 1957 года начал постепенно осуществляться план Берии. В 1957-1958 годах были восстановлены национальные автономии калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев. Этим народам было разрешено вернуться на свои исторические территории. Возвращение репрессированных народов осуществлялось не без сложностей, которые и тогда, и впоследствии привели к национальным конфликтам (так, начались столкновения между возвращавшимися чеченцами и заселёнными за время их изгнания в Грозненскую область русскими, между ингушами и осетинами). В 1964 году были отменены ограничительные акты в отношении депортированного немецкого населения, но указ, снявший полностью ограничения в свободе передвижения и подтверждавший право немцев на возвращение в места, откуда они были высланы, был принят лишь в 1972 году. Что касается крымских татар, турок-месхитинцев, греков, корейцев и ряда других, их очередь подошла лишь в 1989 году. Так что роль Хрущева в освобождении депортированных народов была скорее отрицательной, так как план Берии начал реализовываться на 4 года позднее, чем планировалось и в существенно усеченном объеме.

4 мая 1954 года Президиум ЦК КПСС принял решение о пересмотре всех дел на людей, осужденных за «контрреволюционные преступления». С этой целью были созданы специальные комиссии, в которые вошли руководящие работники Прокуратуры, МВД, КГБ и Министерства юстиции СССР. Центральную комиссию возглавил генеральный прокурор СССР Р.А. Руденко, местные – прокуроры республик, краев и областей. Порядок работы комиссий был определен совместным приказом генерального прокурора СССР, министра юстиции СССР, министра внутренних дел СССР и председателя КГБ при Совете министров СССР от 19 мая 1954 г. К началу 1956 года комиссии рассмотрели дела в отношении 337 183 человек. В результате было освобождено 153 502 человек, но только 14 338 из них были официально реабилитированы. К остальным был применен указ «Об амнистии». В сентябре 1955 года, был издан Указ «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и значительная часть политзаключенных попала под эту амнистию. Трудно сказать имел ли Хрущев хоть какое-то отношение к этому этапу освобождения политзаключенных, когда на свободу вышло 300 с лишним тысяч человек. Скорее всего, основную роль здесь играл Маленков, который во многих аспектах был единомышленником Берия еще с 30-х годов. А Берия начал свою деятельность на посту наркома НКВД осенью 1938 года именно с пересмотра всех дел на людей, осужденных в 1937-1938 годах, и в течение только 1939 года освободил из заключения более 200 тысяч человек, в том числе и тех, кому не успели привести в исполнение приговор о расстреле. Заметим, что в том же 1939 году было осуждено по 58 статье УК 63 889 человек, то есть на свободу при Берии вышло в 3 раза больше, чем было осуждено. Таким образом, к 1 января 1956 года количество лиц, осужденных по 58 статье УК, составляло 113 тысяч 735 человек. Большей частью это были люди, сражавшиеся с оружием в руках против советской власти, либо на стороне немцев в годы войны, либо в рядах националистов на Украине, в Прибалтике или в среднеазиатских республиках. После доклада Хрущева на ХХ съезде возникла необходимость провести показательное освобождение и реабилитацию политзаключенных. Сразу после съезда были созданы специальные выездные комиссии Верховного Совета СССР. Работали они прямо в лагерях, имели право принимать решения об освобождении или снижении срока наказания. Обычный состав такой комиссии — три человека: работник прокуратуры, представитель аппарата КПСС и кто-либо из уже реабилитированных политзаключенных. Всего было создано 97 таких комиссий. Уже к 1 июля 1956 года комиссиями рассмотрено 97 639 дел. Освобождено со снятием судимости 46 737 человек. Из них только 1487 человек реабилитированы как осужденные по сфальсифицированным материалам. Итак, 90% из 530 тысяч политзаключенных было освобождено еще до ХХ съезда. А число реабилитированных после съезда составляет 0.25%. Так что роль Хрущева в освобождении политзаключенных минимальна, а о реабилитации и говорить нечего.

Массовое жилищное строительство

Существующая легенда гласит, что при Сталине строились по индивидуальным проектам красивые дома с просторными комфортабельными квартирами, но в очень небольшом количестве. Получали эти квартиры лишь те, кого можно отнести к номенклатуре, а простые люди ютились в бараках и коммуналках. Хрущев предложил максимально удешевить жилищное строительство, перейдя к типовым проектам пятиэтажных домов с небольшими и крайне неудобными квартирами, которые получили презрительное название «хрущевки». Эти квартиры в виде бетонных блоков стали изготавливать на домостроительных комбинатах, и далее из этих блоков дом быстро собирался на стройплощадке. В результате, как гласит легенда, началось массовое строительство жилья, и обычные люди стали получать пусть неудобные, но отдельные квартиры.

Существуют, однако, документы, которые были доступны и в советское время, в виде статистических ежегодников «Народное хозяйство РСФСР». В этих ежегодниках приводятся доклада Хрущева на ХХ съезде и о том, сколько людей въехало в новые квартиры. И эти данные полностью опровергают легенду о массовом строительстве жилья при Хрущеве. Более того, именно действия Хрущева привели к тому, что жилищная проблема в СССР стала неразрешимой.

В послевоенное время по всей стране шло активное строительство новых предприятий. Строители размещались во временных постройках барачного типа. Одновременно рядом с предприятием возводилось жилье для рабочих. Это были либо индивидуальные одноэтажные дома с 2-3 комнатами со всеми коммуникациями, либо двухэтажные дома на 5 квартир. Индивидуальные дома стоимостью 10-12 тысяч рублей передавались в собственность владельцам с помощью однопроцентного кредита на 10-12 лет. Выплата по кредиту составляла чуть больше тысячи рублей в год или не более 5% от семейного дохода. В двухэтажные дома семьи заселялись без всяких выплат, так как эти дома были государственными. Обычно рабочие, приезжающие на новое предприятие со всей страны, некоторое время жили в бараках, ожидая нормальное комфортабельное жилье. Такие дома составляли примерно 40-45% от общего объема городского строительства. Из них состояли либо поселки городского типа, либо небольшие районы на окраинах городов рядом с предприятием. В центральных районах городов строились красивые многоэтажные дома, которые в хрущевское время стали называть сталинскими.

Ежегодно в период с 1950 по 1956 год число людей, получающих новые квартиры в домах всех типов, увеличивалось примерно на 10%, что соответствовало темпам роста валового национального дохода СССР. В 1956 году новые отдельные квартиры (или дома) в РСФСР получили 3 460 тысяч человек (более 6% всего городского населения), из них 2 миллиона поселилось в многоэтажных сталинских домах. Столько элиты не было не только в РСФСР, но и в СССР. Первый шаг по вмешательству Хрущева в жилищное строительство был сделан в конце 1955 года. В Постановлении ЦК КПСС и СМ СССР от 4 ноября 1955 года предписывалось разработать к 1 ноября 1956 года типовые проекты жилых домов без каких либо «архитектурных излишеств» (иными словами, неотличимые друг от друга коробки) и с 1957 года вести строительство только по этим проектам. Пока речь шла лишь о внешнем виде домов. Внутренняя планировка оставалась неизменной. В Постановлении ЦК КПСС и СМ СССР от 31 июля 1957 года директивно предлагалось разработать новые типовые проекты жилых домов в виде тех самых «хрущевок», а также приступить к созданию домостроительных комбинатов. Первые «хрущевки» начали строить в Москве в 1958 году. Массовое строительство «хрущевок» по всей стране началось с 1959 года, а на индустриальной основе с 1961 года, когда появились первые домостроительные комбинаты. Для строительства многоквартирного дома, включая нулевой цикл и подводку коммуникаций тогда, как и сейчас, требовалось не менее года. Поэтому массовое заселение кирпичных «хрущевок» началось не ранее 1960 года, а индустриальных – начиная с 1962 года. Поэтому следовало ожидать, что массовое получение населением страны новых квартир начнется именно в 1960 году. Однако статистика рисует совсем другую картину.

Рассмотрим, как реально изменялось количество людей, въезжавших в новые квартиры в РСФСР по годам, начиная с 1955 года. Данные взяты из статистических ежегодников «Народное хозяйство РСФСР» (сайт istmat.info).

Годы Число новоселов (тыс.) Построено (млн. кв. м.)



1955 3158 21.8

1956 3456 27.5

1957 4564 34.3

1958 5213 45.8

1959 5824 50.8

1960 5594 51.3

1961 5229 49.3

1962 5110 49.0

1963 4897 47.8

1964 4629 45.4

1965 4675 47.5



Годы Реальные новоселы (тыс.) Возможные новоселы (тыс.)

1956 - 1960 24 600 21 000

1961 – 1965 24 540 36 000

1966 - 1970 23 470 60 000

1971 - 1975 23 312 100 000

1976 - 1980 20 747 160 000

В 1956 году новые квартиры в сталинских домах только в РСФСР получило 3 456 тысяч человек. Затем численность новоселов скачкообразно растет, так что за три следующих года увеличивается на 2.4 миллиона человек, достигая в 1959 году почти 6 миллионов человек. Но все эти люди въезжают еще в сталинские квартиры или дома! А в 1960 году, когда, наконец, появляются «хрущевки» численность новоселов начинает падать, и падение продолжается вплоть до отставки Хрущева в 1964 году, несмотря на внедрение индустриальных методов строительства. И далее, число людей, получающих новые квартиры, понемногу уменьшалось с каждой пятилеткой. Максимальный прирост нового жилья отмечается в 1957 году, когда число новоселов выросло на 30%, вместо обычных 10%. Но вряд ли это можно назвать переходом к массовому строительству.

Тем не менее, миф возник не на пустом месте. Массовое строительство началось, но лишь в Москве, где оно выглядело наиболее наглядно. В 1957 году в Москве было построено 2 миллиона кв. м. жилья, а в 1958 году – почти 6 миллионов. Но это были еще упрощенные снаружи сталинские дома. А в 1961 году в Москве было построено 12.7 млн. кв.м. жилья исключительно в виде «хрущевок», 25% всего нового жилья в РСФСР. За время правления Хрущева с 1956 по 1964 год жилой фонд Москвы удвоился, а например, в Ленинграде он вырос лишь на 25%.

Без вмешательства Хрущева в жилищное строительство за период с 1956 по 1970 год новые городские квартиры/дома могли получить 115 миллионов человек при численности городского населения РСФСР в 1970 году 81 миллион. То есть жилищная проблема была бы полностью решена еще до 1970 года. В реальной жизни за этот период новые квартиры существенно более низкого качества («хрущевки») получили лишь 72 миллиона человек, и после 1959 года число новоселов неуклонно снижалось.

Резкое увеличение числа квартир в 1957-1959 годах и последующий застой имеют одну и ту же причину. В 1955 году после увольнения Маленкова с поста Председателя Совета Министров СССР по указанию Хрущева замораживается большое число промышленных строек, в том числе и новых предприятий, обеспечивающих производство строительных материалов. Высвободившиеся людские и материальные ресурсы направляются на жилищное строительство. Ну а в дальнейшем производство стройматериалов росло лишь на бумаге, трудовые ресурсы были исчерпаны, так что не было оснований ожидать и роста числа новых квартир. Так ради кратковременного успеха, который стал основной для хрущёвского жилищного мифа, нанесли колоссальный вред не только жилищному строительству, но и другим отраслям народного хозяйства.

Пенсионная реформа и паспорта для крестьян

В 1956 году был принят новый закон о пенсиях, позволивший пенсионерам чувствовать себя вполне обеспеченными людьми для того времени. Однако, судя по воспоминаниям Кагановича, осуществление этого закона вызвало раздражение Хрущева. «При обмене мнениями в Президиуме, – вспоминал Каганович, – Хрущев набросился на меня за предложенные слишком большие, по его мнению, ставки пенсий. Я ожидал возражения со стороны Министерства финансов, но никак не думал, что встречу такое нападение со стороны Хрущева, который всегда демонстрировал свое «человеколюбие», или точнее, «рабочелюбие»». В конечном счете, был принят компромиссный вариант». Так что закон о пенсиях, вряд ли следует ставить в заслугу Хрущеву.

Еще при Берии в МВД СССР готовился проект постановления правительства о паспортизации крестьян. В октябре 1953 года министр МВД Круглов представил этот проект министру торговли Микояну и министру обороны Булганину (удивительные адресаты, не правда ли). Этот проект даже не попал на рассмотрение правительства. Однако, по настоянию Маленкова в положении о паспортах, принятом Совмином СССР 21 октября 1953 года было указано, что по требованию любого крестьянина ему должен быть выдан паспорт. И лишь с 1976 года паспорта стали выдаваться всем гражданам СССР повсеместно и без особых требований. Поэтому никакого отношения к паспортам для крестьян Хрущев НЕ имел.

Итак, ни один из мифов о том, что Хрущев сделал что либо полезное для населения СССР, не находит подтверждения.

Хрущёв – это разрушитель, ничего полезного для народа он не сделал. Практически во всех сферах — деградация, заложенные «мины». По сути, он проводил «перестройку», готовил разрушение советской цивилизации, только не успел завершить своё чёрное дело. Однако при Хрущёве СССР смогли свернуть с правильного курса, что вызвало рост разрушительных процессов, которые и привели к цивилизационной, национальной катастрофе 1985-1993 гг.

Автор: Валерий ТОРГАШЕВ

P.S. На сайте istmat.info входите в раздел статистика. Далее Народное хозяйство РСФСР. Количество построенного жилья в разделе капитальное строительство. Там же раздел — число лиц улучшивших жилищные условия. Однако, этот раздел есть не в каждом ежегоднике. Но точно есть за 1971 год и ряд других лет. Жилой фонд Москвы и других городов в разные годы есть в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство». Где то в этих разделах мне попалась цифра, что в 1965 году почти половина городского жилья находилась в личной собственности. Цифры возможного числа новоселов получены при предположении, что, как и было с 1950 по 1956 год ежегодно, это число будет увеличиваться на 10%.

P.P.S. Может быть, Вам где-нибудь пригодится информация из ежегодника 1965 о том, сколько было в РСФСР городского жилья в личной собственности, в процентах от общего числа:

1940 г. — 31%,

1950 г. — 29%,

1959 г. — 33%,

1961 г. — 32%,

1965 г. — 29%.

Здесь интересно увеличение такого жилья в 1959 году.

P.P.P.S. В этом смысле весьма любопытна статья Вассермана про хрущевское постановление от 11.05.1955г. «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

Хрущёв очень серьёзно приложил копыто к новым районам. В частности, именно он вскоре после постановления об индустриальном жилищном строительстве продавил ещё одно постановление совета министров и центрального комитета — «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» от 1955.11.05. Постановление формально вроде бы имело смысл: зачем, мол, тратить деньги на украшения, когда надо их тратить, в первую очередь, на само строительство. Вроде бы логично. Но главный проектировщик круизного лайнера «Королева Елизавета II» на вопрос журналистов, зачем на судне так много роскоши, ответил: «Вся эта роскошь — менее 5% от стоимости строительства судна; вы что, хотите, чтобы я сэкономил эти 5% и никто потом вообще не хотел на этом судне ходить?» Положение со зданиями примерно такое же. Более того, обычные формы украшения зданий — вроде колонн и лепнины — даже не 5% от стоимости, а порядка процента (а рельефная отделка блоков и панелей прямо при их отливке — конструкцией формы — и вовсе не удорожает работу). Если же учесть, что стоимость строительства включает ещё и подведение к зданиям всевозможных коммуникаций, то становится ясно: экономить на украшении — абсолютно очевидная бессмыслица.

Есть архитектурная легенда. Леонида Михайловича Полякова — главного проектировщика станции метро «Арбатская» Покровского радиуса, выдержанной в стиле нарышкинского барокко (мягко говоря, очень украшательском) — спросили: почему станция такая аляповатая и перегруженная разнообразными украшениями. Он ответил: «Народ тратит на метро громадные деньги — пусть он видит, на что эти деньги идут». Казалось бы, циничное заявление: надо потратить столько денег на показуху. Но если учесть, что вся эта показуха — неощутимо малая доля расходов на строительство, то тогда становится понятно: заявление совершенно разумно...

http://www.ymuhin.ru/print/898

https://www.nakanune.ru/articles/17756/