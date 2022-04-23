Аналитика от опытного разведчика

Аналитическая заметка Решетникова Леонида Петровича - генерал-лейтенанта Службы внешней разведки РФ (в отставке), кандидата исторических наук, доцента, директора Российского института стратегических исследований.



Считаю крайне подлым обвинять нашу армию в отсутствии систем связи и не сообщать при этом простым мирным обывателям, что наши части на территории бывшей УССР действуют при трёх-пятикратном превосходстве противника по живой силе и при полной поддержке противника всей разведывательной и радиотехнической мощью НАТО.

Любой андроид, любой айфон прослушиваются непрерывно, любой Фейсбук, WhatsApp и прочие вайберы непрерывно передают информацию, всё это обрабатывается всей мощью систем искусственного интеллекта и формирует карту для целеуказаний в режиме реального времени. И это даже если русская армия будет вся на зашифрованных каналах связи — население куда деть?

Над Румынией и Польшей непрерывно висят самолёты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) НАТО с опытными экипажами, в небе постоянно находятся спутники разведки США. Напоминаю, что просто по бюджетам на свой Роскосмос мы выделяли $2.5 млрд в год, гражданский бюджет НАСА $25 млрд, гражданский бюджет только SpaceX равен роскосмосовскому — и это не считая десятков миллиардов долларов ежегодно на всю лихорадочно разворачиваемую США систему контроля всей планеты.

Через 2-3 года мы будем иметь плотность разведки и целеуказаний США на порядок выше. США видят не просто наши войска на земле, они видят нашу авиацию, беспилотники, изучают поля радиолокации, оценивают время подлёта Калибров, они из центра управления операцией в Польше постоянно выдают целеуказания украинским генералам в режиме онлайн. Это, что, всё заслуга бывшей УССР?

Вот откуда отмечаемая нашими войсками точность украинской артиллерии, вот откуда ракетные бригады Точек-У точно знают, куда и как выдвинуться, точно во сколько сделать запуск и сколько у них времени свалить с позиции. Вот откуда украинские нацисты знают, где прорехи в тылах наших колонн. Это не их глаза и мозги. Это глаза и мозги НАТО.

Укронацисты лишь бесплатные управляемые зомби. И украинская армия это дистанционно управляемый зомби-организм. Естественно, что применение гиперзвуковых Кинжалов и сверхзвуковых Ониксов резко уменьшило возможности спрятать самые чувствительные элементы этого дистанционно управляемого нацистского зомби-организма. Повторюсь, хозяевам этого дистанционно управляемого нацистского зомби-организма позарез нужно узнать, какие у нас новинки РТР и РЭБ (радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы).

Поэтому для будущих побед нашей русской армии жизненно важно эти новинки скрывать. То, что в этих условиях наши малочисленные войска обнулили небо, сняли с карты фактор Святых Байрактаров и громят укровермахт — это выдающаяся тяжёлая работа наших военных и тыла. Это вам не ИГИЛовский биореактор уничтожить в Сирии, нет. Такой войны ещё никогда не было. По тактике и стратегии этой войны пишутся учебники для военных академий мира.

Ещё раз: русская армия громит нацистский зомби-организм, полностью интегрированный с глазами и мозгом НАТО. На земле и в небе русская армия громит русских же зомби, с промытыми за 30 лет пропаганды мозгами. При условиях тотальной машины военного-психологического террора, работающей на Запад и выращивающей из русских детей нацистских зомби.

Но ведь русские обладают выдающейся устойчивостью в боях. Посмотрите в будущее и расскажите мне, где ещё маньяки США и Евросоюза смогут найти такую пехоту. Много "лучших в мире коммандос" после Яворовской калибровки осталось воевать?



(с) Генерал-лейтенант СВР, Решетников Л.П.

https://aftershock.news/?q=node/1098956

Это важно знать и понимать! Аналитика от опытного разведчика появляется не каждый день. Он еще в 2015 году говорил в одном интервью Издательству "Русская идея":

– Как, на ваш взгляд, будут развиваться события в Новороссии весной и летом? Будет новая военная кампания?

– Увы, вероятность очень большая. Ещё год назад идея федерализации Украины работала. Но сейчас Киеву нужна только война. Только унитарное государство. По нескольким причинам. Главная – во главе страны встали идейно антироссийские люди, которые находятся не просто в подчинении Вашингтона, а буквально состоят на содержании тех сил, которые прячутся за правительством США.

– И что нужно этому пресловутому «мировому правительству»?

– Проще сказать, что им не нужно: не нужна федеративная Украина, это будет плохо контролируемая территория. На ней невозможно разместить свои военные базы, новый эшелон ПРО. А такие планы есть. От Луганска или Харькова крылатые тактические ракеты достигают Зауралья, где находятся наши основные силы ядерного сдерживания. И со 100%-ной вероятностью смогут поражать баллистические ракеты шахтного и мобильного базирования на взлётной траектории. Сейчас этот район для них недоступен ни из Польши, ни из Турции, ни с Юго-Восточной Азии. Вот главная цель. Поэтому за Донбасс США будут сражаться до последнего украинца.

– То есть дело не в месторождениях сланцевого газа, которые нашли на этой территории?

– Главная стратегическая задача – унитарная Украина под их полным контролем для борьбы с Россией. А сланцевый газ или пахотные земли – это просто приятный бонус. Сопутствующий выигрыш. Плюс серьёзный удар по нашей оборонке из-за разрыва связей ОПК Украины и России. Это уже сделано.

– Нас переиграли: «сукина сына» Януковича пришлось эвакуировать при помощи спецназа, а Вашингтон поставил своих «сукиных детей»?

– С военно-стратегической точки зрения, конечно, переиграли. У России есть «компенсация» – Крым. Есть «компенсация» – сопротивление жителей юго-востока Украины. Но противник уже получил огромную территорию, которая была в составе Советского Союза и Российской империи.

– Что мы в этом году увидим на Украине?

– Процесс полураспада или даже полного распада. Многие пока просто затихли перед лицом настоящего нацизма. Но люди, которые понимают, что Украина и Россия связаны накрепко, ещё не сказали своего слова. Ни в Одессе, ни в Харькове, ни в Запорожье, ни в Чернигове. Молчание это не вечно. И крышку котла неизбежно сорвёт.

– А как будут складываться отношения Новороссии и остальной Украины?

– Есть маловероятный сценарий Приднестровья. Но я в него не верю – территория ДНР и ЛНР значительно больше, миллионы людей уже втянулись в эту войну. Пока Россия может ещё уговорить руководителей ополчения на временные передышку и перемирие. Но именно на «временное». Ни о каком вхождении Новороссии в состав Украины речи уже не идёт. Люди юго-востока не хотят быть украинцами.

– Если уж наша страна попала в мировую изоляцию из-за присоединения Крыма, то почему не пойти ва-банк на юго-востоке? Сколько можно лицемерить?

– Ва-банк, на мой взгляд, идти рано. Мы недооцениваем информированность нашего президента, который знает, что в Европе идут некие закрытые от постороннего глаза процессы. Они дают надежду, что пока мы можем отстоять интересы другими методами и средствами.

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