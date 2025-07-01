Луций Коммод. Жизнь и бесславная кончина римского императора

В эпоху существования Древнего Рима имя Калигулы ассоциировали с развратом и насилием. Луций Коммод вполне мог конкурировать со своим «коллегой» по своим поступкам. Он отличался от Калигулы только своими специфическими пристрастиями. Коммод был восьмым по счёту императором в истории Римской империи и появился на свет в один день с Калигулой, 31 августа, но только спустя полтора столетия.

Луций Элий Аврелий Коммод был последним представителем династии Антонинов, но первым, кто получил титул императора от «отца к сыну». До него все предыдущие императоры Рима выбирали себе наследника среди своих сподвижников.

Император Луций Коммод в юности

Луций Коммод родился 31 августа 161 г. от брака римского императора Марка Аврелия Антонина и Аннии Галерии Фаустины, своей сводной сестрой и младшей дочерью императора Антонина Пия. Назван в честь соправителя отца — Луция Вера Коммода, когномен которого означает «здоровый». Коммод появился на свет не один, а вмести с братом близнецом, которого назвали Антонин.

Марк Аврелий Антонин и Анния Галерия Фаустина

По предсказанию астрологов братьев ожидало в будущем одинаковая судьба. Но предсказаниям астрологов не суждено было сбыться для брата Антонина, он умер в 165 году в возрасте четырех лет. Также у Коммода был младший брат Марк Анний Вер. В возрасте четырёх лет он был объявлен первым наследником престола Марка Аврелия. 12 октября 166 года Коммод вместе с младшим братом Марком был назван цезарем. Марк умер 10 сентября 169 года в возрасте 7 лет, не оправившись от операции на опухоли, что сделало Коммода единственным выжившим сыном Марка Аврелия.

Марк Анний Вер Цезарь

Некоторые историки считают, что Коммод не был биологическим сыном Марка Аврелия. Например, Александр Немировский утверждает, что, если судить по телячьим мозгам и внешнему виду Коммода (бычья шея, маленькие, пылавшие злобой глазки), это был сын Фаустины, скорее всего, от одного из её любимцев, солдата или гладиатора.

Луций Элий Аврелий Коммод

Когда Луцию Коммоду исполнилось 16 лет, император Марк Аврелий решил провозгласить своего единственного сына со-императором. Марк Аврелий приложил много усилий для того, чтобы сын стал философом и достойным правителем. У Луция Коммода были лучшие учителя философии, но сын мало проявлял интереса к учебе, тем самым, не оправдав надежды отца. Коммода больше интересовали гладиаторские бои, танцы и пения.

Бруттия Криспина (164 — 191)

Марк Аврелий выбрал и невесту для сына. Ей оказалась представительница известного рода Бруттия Криспина. Криспина происходила из знатного рода Бруттиев, дочь Гая Бруттия Презента, консула 153 года, и Лаберии Криспины. Брак был заключён летом 178 года. Криспина не смогла родить наследника из-за неспособности её мужа зачать ребёнка. В 187 году Коммод обвинил жену в прелюбодеянии. В этом же году Бруттия Криспина была отправлена в ссылку на остров Капри, а в 191 году по приказу Коммода убита.

Луций Коммод к своим шестнадцати годам стал испорченным, самовлюблённым, трусливым и жестоким молодым человеком. Коммоду совершенно не были интересны дела правительства и военные вопросы. Куда больше его волновали свои интересы и собственные желания.

В 177 году Луций Коммод провозглашён Августом и соправителем Марка Аврелия. Август - титул, означающий «величественный», «великий» или «почтенный». Впервые был использован в качестве почётной части когномена Октавиана Августа.

Император Марк Аврелий перед смертью

В 180 г. император Марк Аврелий скончался, оставив своего сына Луция Коммода единственным императором Рима. В это время Луций Коммод находился в войсках. Он прекратил уже почти законченную войну с маркоманами и квадами (древнегерманские племена) и вернулся в Рим. Там он сразу же устроил пир и праздничные игры.

На троне

Как только Коммод взошел на трон, он сразу же решил изменить себе имя и объявил во все услышанное, что теперь он Цезарь Марк Аврелий Коммод Антонин Август. Восседая на троне, Луций Коммод стал вести себя жестоко и беспощадно по отношению к окружающим, прикрывая, таким образом, свою трусость и надменность. Император Коммод возомнил себя возрожденным Гераклом.

Луций Коммод в образе Геркулеса

Коммод стал требовать своего обожествления, так как являлся поклонником восточного культа. Его любимым занятием стала роль Гладиатора с накинутой на плечи львиной шкурой. Выходки Луция Коммода вызывали отвращение и ненависть у своего народа.

Бюсты императора Коммода в образе Геркулеса находятся в Капитолийских музеях в Риме. Музеи находятся в собственности муниципалитета города Рима. Они представляют собой единый экспозиционный комплекс, расположенный на Площади Капитолия, на вершине Капитолийского холма в центре Рима.

Развлечения Луция Коммода

Своё царствование Луций Коммод начал с опустошение казны, он тратил большие деньги государства на свои развлечения и нужды. Больше всего Луций Коммод любил бывать на гладиаторской арене. Коммод провел 735 боев, в которых всегда выходил победителем. А побеждал он всегда, потому что другие гладиаторы просто не осмеливались оказывать ему сопротивление. Когда император Луций Коммод на арене побеждал противника или забивал животных, то требовал, чтобы сенаторы кричали, что он их бог, что он самый удачливый из людей, что он победитель!

Луций Коммод с очередной победной наградой

В соперники себе Луций Коммод брал беспомощных горожан Рима. Искалеченные войной солдаты не могли дать достойного отпора по состоянию своего здоровья. Иногда соперников связывали для того, чтобы Коммод мог убить своей дубинкой одновременно двоих.

Но, к сожалению, Луций Коммод не ограничивался только убийством на арене. Однажды он убил у всех на виду целую семью, только для того, чтобы показать свою силу и безнаказанность народу.

Когда Коммод был совсем ещё юношей, (на тот момент ему было 12 лет), он потребовал сжечь банщика в печи, только за то, что тот перегрел по неосторожности воду для его купания. Тогда удалось обмануть Коммода и вместо банщика сожгли баранью шкуру. Запах гари убедил Луция Коммода, что сожгли именно его.

В юности Коммод проводил время в кругу своих друзей. Они находились в постоянном кутеже и безобразиях. Когда император Марк Аврелий прогонял друзей своего сына из дворца, сынок начинал закатывать истерики. Из-за своей мягкости отец вновь разрешал друзьям Коммода возвращаться, и все безобразия молодого императора повторялись вновь.

Луций Коммод и политика

После смерти отца вся власть перешла Луцию Коммоду. Молодой император вступил на престол. Коммод заключил мир с даками и сарматами, а также потерял все отвоеванные императором Марком Аврелием земли за Дунаем. Луций Коммод создал африканский флот. Первые годы правления политика императора Луция Коммода вызывала одобрение в народе.

Он часто устраивал масштабные праздники. Но вскоре стало для народа заметным то, что государственными делами новый император вовсе не интересуется. Все свое время Луций Коммод стал посвящать развлечениям, разврату и кутежу. У Луция Коммода было ужасное чувство юмора: он мог приказать подать гостям фекалии в изысканных блюдах, носить женскую одежду. Однажды император заставил своего префекта Юлиана плясать голым с измазанным лицом перед своими наложницами.

Гарем

Почти все время император проводил в своём гареме, развлекаясь с наложницами. В его гареме было около трехсот женщин и столько же мужчин. По словам современников, Луций Коммод испробовал все способы разврата. Казна при этом стала быстро пустеть, а все обязательства по государственным делам Коммод переложил на своих советников.

Заговоры против Луция Коммода

В первый же год правления Луция Коммода созрел заговор против него. Зачинщиком этого заговора оказалась его сестра Анния Луцилла. Она подослала к императору убийцу, но тот выдал себя раньше времени и был схвачен стражей императора. Все, кто был причастен к заговору, были казнены, а сестру Аннию император сослал на остров Капри. Там Анния Луцилла умерла через несколько лет.

Несмотря на страхи перед заговорами, у императора все больше и больше проявлялась мания величия. Луций Коммод ставил себя в один ряд с богами, его самолюбие не знало границ. Требовал своего обожествления и принимал высокопарные титулы. Считается, что он даже собирался сжечь город как свою колонию. Носил на голове изображение бога Анубиса, появлялся в одеянии жреца Изиды, участвовал в самоистязательных религиозных ритуалах. Как было сказано выше, в последние годы правления стал отождествлять себя с Геркулесом, требуя от Сената называть себя не Коммодом, сыном Аврелия, а Геркулесом, сыном Юпитера.

По его требованию месяц август стали называть коммодом, сентябрь — геркулесом, октябрь — непобедимым, ноябрь — преодолевающим, декабрь — амазонским. В 190 году переименовал Рим в Город Коммода. Сенат не возражал и удовлетворял все самые нелепые просьбы императора. На монетах Коммод приказал изображать себя в образе Геркулеса, сына Зевса.

Но, что интересно, императору Луцию Коммоду то и дело доставляли доносы о готовящихся покушениях на него. Каждого, кого подозревали в измене, жестоко казнили по приказу Луция Коммода, а таких людей было немало. В ненависти к императору были едины все жители Рима. Коррупция и разврат стали неотъемлемой частью городской жизни. В Риме не осталось ни одной должности, которую нельзя было купить.

Поскольку император жил в воображаемом мире, имея весьма специфическое представление о реальности, решение государственных вопросов оказалось в руках его фаворитов. Три года бразды правления держал сопрефект претория Тигидий Перенн, на которого император возложил все свои государственные обязанности. Перенн в свою очередь всячески поощрял распутство Коммода, таким образом, укрепляя свою власть. Перенн оклеветал приближённых императора, и Коммод казнил всех подозреваемых в заговоре. Чтобы закрепить своё положение, Перенн устранил управляющего императорским двором Саотера и назначил на высокие посты двух своих сыновей. Вскоре Перенн задумал убить императора, но заговор не удался. Императору донесли на Перенна и Луций Коммод приказал казнить Перенна вмести с его женой и детьми.

Следующим, кто стал советником императора, был Марк Аврелий Клеандр - любимец императора Коммода. При нем расцвела коррупция и торговля государственными должностями. Когда возникла эпидемия, в Риме наступил голод. Противники Клеандра натравили на сановника толпу. Подавляя волнения, Клеандр применил армию, тогда рассвирепевший народ окружил императорский дворец и потребовал его казни.

Дион Кассий, римский консул и историк греческого происхождени, приводит несколько иную версию гибели Клеандра. Возникший в Риме недостаток хлеба усугубил стоявший во главе заведования хлебным снабжением префект Папирий Дионисий, также занимавший ряд военных и гражданских должностей во время правления императоров Марка Аврелия и его сына Коммода, для того, чтобы Клеандр считался главным виновником нехватки продовольствия.

Чтобы успокоить народ Луций Коммод, вызвав Клеандра во дворец, приказал схватить бывшего фаворита и обезглавить. Голову умерщвлённого префекта претория, по приказу Коммода, насадили на копьё и отправили народу «как приятное и желанное зрелище». Народ, удовлетворённый видом головы казнённого, убил двух сыновей Клеандра и всех, кто был ему другом. Трупы детей и друзей проволокли по римским улицам, предавая всяческому поруганию, и сбросили в водосточные каналы.

Бесславная кончина римского императора

Как было сказано выше, Луций Коммод женился на представительнице известного рода Бруттии Криспине. Её выбрал отец Коммода император Марк Аврелий. У Луция и Бруттии не было детей. Через десять лет после вступления в брак, Луций Коммод отказался от жены, обвинив ее в супружеской измене. Она была выслана на остров Капри, где её потом казнили.

В 193 г. император Луций Коммод влюбился, его любимую звали Марцией. Марция — дочь Марка Аврелия Сабиниана, который был вольноотпущенником императора Луция Вера. Коммод многое позволял своей любимой женщине и даже давать советы в делах государственных. Когда Луций Коммод решил удалить Сенат, Марция запротестовала, тем самым разозлив Коммода. Император издал указ, чтобы казнить Марцию. Тогда у Марции, нового префекта Квинта Эмилия Лета и управляющего двором Эклекта созрел заговор против императора Коммода с целью его убить.

Атлет Нарцисс, убивающий Коммода, и Марция

Марция принесла Коммоду стакан отравленного вина, когда он готовился к купанию. Желудок Луция Коммода отверг вино и яд не подействовал. Нужно было что-то срочно придумать. Пока император купался, к нему направили его раба Нарцисса. Этот раб был профессиональный борец, он и задушил Коммода. Так умер император Луций Коммод и его 15-летнее правление закончилось.

После убийства Коммода заговорщики во главе с Марцией и управляющим двором Электом добились восхождения на трон императора Публия Гельвия Пертинакса. После этого Марция вышла замуж за Эклекта. Впрочем, после трёх месяцев нахождения у власти Пертинакс был убит. В том же году новый император Дидий Юлиан сначала приказал казнить Эклекта, а затем и Марцию.

Итог

Луций Коммод сделал все для того что бы нарушилось мирное равновесие, которым Рим обладал почти восемьдесят лет. Валюта была девальвирована, экономика страны рухнула. Все это привело к гражданской войне в Риме, которая длилась четыре года. Правление Луция Коммода как императора стало началом конца этой великой империи.

p.s.

Кто такие Геракл и Геркулес?

Это два разных человека, которые совершили массу подвигов или один? Оказывается, это один и тот же персонаж: по-гречески Геракл, по латыни Геркулес. В древнегреческой мифологии — величайший герой, сын бога Зевса и Алкмены — жены фиванского царя Амфитриона.

Среди многочисленных мифов о Геракле наиболее известен цикл сказаний о 12 подвигах, совершенных Гераклом, когда он находился на службе у микенского царя Еврисфея. Культ Геракла был очень популярен в Греции, через греческих колонистов он распространился в Италии, а также в древнем Риме, где Геракл почитался под именем Геркулес.

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