Отменить нельзя оставить - почему ЕГЭ не был отменен?

Некоторое время назад в кулуарах власти активно ходили слухи, что ЕГЭ будет отменен и школы вернутся к практике обычных экзаменов. Но, как в анекдоте про лошадь, которая обещала, но «не шмогла», ЕГЭ не только не отменили, но еще и укрепили его позиции. С 2022 года сдача единого государственного экзамена для школьников будет обязательной, даже если ребёнок не собирается поступать в вуз. «Ридус» попытался выяснить, какие причины послужили принятию этого закона и как он отразится на общественном самочувствии.

Изнанка ЕГЭ

ЕГЭ в школе. © Киселев Сергей/Агентство «Москва»

В 2021 году мы отмечаем 20 лет ЕГЭ. Мне повезло, я сдавала обычные экзамены — как выпускные, так и вступительные, и потому не попала в эксперимент. Почему повезло? В отличие от «поколения ЕГЭ», нас готовили к иному виду квалификационных экзаменов, и, конечно, ставить галочки вместо написания пространного сочинения было бы крайне некомфортно. Причиной введения ЕГЭ Владимир Филиппов, бывший в 1998—2004 годах министром образования, называл коррупцию при поступлении: мол, взятки делают невозможным поступление талантливых детей в университеты. Логику такую признали разумной, и ЕГЭ ввели — сначала в пяти регионах, а потом и по всей стране.

Казалось бы, смотрит приёмная комиссия на результаты ЕГЭ и выбирает лучших абитуриентов, и у всех равные возможности. Но это в идеале. Как оказалось, неравенство никуда не делось, только оно теперь сместилось из вузов в школы и изменило обличье. По странному совпадению, как учились в МГИМО дети дипломатов, так и учатся, как был в ВШЭ концентрат «золотой молодежи», так он и остался. Одна из причин дисбаланса — сама система ЕГЭ. Последние два года учёбы школьников не учат, их «натаскивают» на сдачу тестов. И если у родителей есть деньги на «натаскивание» (и лучше класса так с четвертого-пятого, а не с десятого), то у ребёнка существенно выше шанс попасть в элитный вуз.

Кроме того, никуда не делись льготники и целевой набор, а также потрясающие «дополнительные испытания»: этим вовсю пользуются театральные, художественные и музыкальные вузы. Забавное совпадение: туда с лёгкостью необыкновенной попадают дети из театральных и киносемей, а также близкие к ним. Похоже, посрамив науку, талант в России передаётся если не генетически, то точно воздушно-капельным путём. Но самое большое зло — так называемое портфолио, состоящее из спортивных, творческих и научных достижений. Обеспеченные столичные семьи могут позволить себе спортивно развивать ребёнка без ущерба для учёбы, отправлять его на престижные конкурсы, пристраивать в международные компании и российские корпорации для стажировки, вносить его имя в списки участников молодежных форумов. Чем дальше от Москвы, тем таких возможностей меньше, а ЕГЭ не только не помогает ребёнку из провинции куда-то поступить, а прямо-таки вредит. «Ридус» выяснил, почему.

Миммельштой, Бурто и Цыцкариджа

Подготовка к ЕГЭ. © Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Интернет рождает описания, определения и мемы раньше, чем этим займутся учёные из Института русского языка. Как в России водится, хлёсткое народное мнение точнее академического — бьёт не в бровь, а в глаз. Так и с тестовыми экзаменами: лет через пять-шесть после выпуска первых ЕГЭ-школьников люди стали подмечать за ними некоторые общие особенности, и родился термин «поколение ЕГЭ».

Чем «поколение ЕГЭ» отличается от прочих? Мнения тут разделяются. Например, журналист Павел Городницкий считает, что этот термин «придумали идиоты», а сам он вот нормально сдал ЕГЭ, и всё ок. Мог бы и лучше, но для этого надо было очень много учиться. А вот преподаватель из Санкт-Петербурга Наталья Романова придерживается иной точки зрения, более того, основывает ее на многочисленных фактах. Позволю себе процитировать весьма увлекательный текст, который уже года три восхищает читателей.

В старшей группе из 15 человек (возраст 14—16 лет) только двое знали значение слова «иждивенец», остальные отвечали на вопрос, кто это такой, так: «воин», «непослушный», «тот, кто живет один», «человек, который иждевал», «кто не подчиняется законам», «кто сбежал из тюрьмы», «кто нанялся к бандитам», «кто рано встает», «брет (именно так — брет) сумашчего» или просто «не знаю» — ставить прочерки вместо ответов им было запрещено.

Я уже писала, что почти никто из школьников не понимает слова «навзничь» (на просьбу придумать словосочетание с этим словом пишут «дождь пошел навзничь», «пришел навзничь» и так далее), практически никто не знает слов «кумачовый», «пунцовый», «бирюзовый», «толченый», а вчера выяснилось, что так же точно практически никто в старшей группе, прошу заметить, не знает, что означает слово «попадья».

На прямой вопрос, «кто или что это такое», в ответ было напряженное молчание — пришлось предложить варианты ответов. Одна выбрала ответ «жена попа», остальные отвечали так: «это прорубь на реке», «яма на стройке», «след от пули».

Поколение ЕГЭ — не выдумка, оно существует: мои уже не очень маленькие ученики у меня спрашивали о книге «Горе: о, туман!» и рассказывали, как Рокоссовский вместе с Кутузовым сражался за Москву против немцев, а также убеждали, что правильно писать «ассексуар». Знакомый репетитор из Воронежа часто делится перлами, которые выдают его дети — не потому, что у них проблемы с восприятием или памятью, просто они тотально невежественны. Школа не даёт им нужного объёма знаний, да и не требует. Ведь главное — хорошо сдать тесты. Не могу не поделиться подборкой высказываний: «Мавзолей — это электростанция», «Андрей Балконский», «телесные повреждения на теле», «первофакарты», «попытка провалилась успехом», «символы, предупреждающие о предупреждении распространения опасности», «лицо, увенчанное волосами». Кстати, та же Наталья Романова пишет, что дети не знают Мандельштама (Миммельштой), Цискаридзе (Цыцкариджа), Барто (Бурто), а Бабеля считают женщиной, потому что похоже на «баба».

В целом дети, которые большую часть сил тратят на подготовку к ЕГЭ, очень мало времени уделяют общему развитию, они несведущи в истории и литературе, их словарь теряет не только устаревшие, но даже и нечасто используемые в обиходе, но актуальные слова. Получая непроверенные знания из интернета, они за чистую монету воспринимают фейки, выдумки и суеверия, а затем транслируют их как истину — настойчиво и даже агрессивно.

Почему не отменили ЕГЭ

Пробный ЕГЭ по математике. © Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Родители неоднократно писали петиции за отмену ЕГЭ. Некоторые учат детей по советским учебникам, найденным неведомыми путями. Особо продвинутые основали собственные школы в надежде, что знания все-таки важнее, чем результаты тестов. После заявления вице-спикера Госдумы Петра Толстого о том, что ЕГЭ — калька с западных стандартов образования (и он прав) и неэффективен как система знаний, появилось ощущение, что государство готово пойти на попятный. Однако отмены не случилось. Напротив, теперь, даже если ребёнок не хочет поступать в вуз, сдавать экзамены придётся. Как, видимо, и выпускникам колледжей, чьи аттестаты, скорее всего, перестанут засчитываться при поступлении в вуз при отсутствии ЕГЭ.

«…люди, те, кто на практике сталкивается с ЕГЭ и его последствиями, выступали и продолжают выступать против этого насилия над детьми и самой идеей образования», — пишет в своём Telegram-канале Пётр Толстой. И он прав, ведь, по статистике опроса сайта SuperJob, 68% россиян хотят отмены ЕГЭ, а среди родителей 11-классников эта доля составляет 83%. Тем не менее навстречу пожеланиям людей Минобр не пошёл: система не готова к возврату индивидуальной оценки, оставляя её вузам — в виде собеседований и творческих экзаменов. Есть мнение, что процесс рейтингования детей связан с тем, что необходимо снизить количество поступающих в вузы и пополнить за счёт ЕГЭ-неудачников техникумы и колледжи, выпускающие профессионалов рабочих специальностей. Это в корне противоречит концепции «талантлив каждый», поскольку ЕГЭ — это срез базовых знаний, тест на минимальную грамотность, а не на способности, таланты и уровень эрудиции и развития. Высокий ЕГЭ — не гарантия ума и образованности, низкий — не свидетельство глупости и невежества. Хотите убедиться? Пройдите ЕГЭ сами: я лично по литературе его не сдала.

К сожалению, тесты ЕГЭ по гуманитарным предметам — это вопросы по мелким фактам, которые помнить вовсе ни к чему, поскольку важны смыслы и процессы. Ну вот, к примеру, вы помните фамилию Анны Павловны из «Войны и мира»? А каким размером написано стихотворение С. А. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…»? И это реально важно для школьника и будущего студента? По моему мнению, ЕГЭ неэффективен и даже вреден. Он не справился с коррупцией и лоббированием, он не дал преимуществ детям без привилегий и не создал систему, свободную от подлогов и приписок. Зато воспитал поколение людей, на голубом глазу уверенных в том, что «в перестройку деньги выдавали по талонам» и что «студенты-террористы задушили Павла I в карете». А сейчас стал и вовсе обязательным.

https://zen.yandex.ru/media/ridus.ru/otmenit-nelzia-ostavit-...