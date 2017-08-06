Как различить российского либерала в сети

Наверное, многим интересно, что же мне, киевлянке, сделали российские либералы. Был момент, когда я поняла, что Россия не совсем такая, как мне представлялось, когда я уже вовсю вела блоги на полит.порталах, картинка о марте 2014, когда по Москве и Питеру прошлись люди с лозунгом "нет войне", навсегда оставила знак, что существует еще одна серьезная угроза, помимо нацистов в Киеве.

Удары на Киев сыпались один за другим, а что тут скажешь? Говорить, что что через блок-посты, которыми перекрыли центр, гражданских не пропускали, а только через метро? Что рядом с майданом стоял анти-майдан? Но когда я узнала что киевлян тупо подставили в январе 2015 с "поеданием русского младенца" именно российские либералы, враг окончательно был определен. На фото - организатор "Ватник года", ублюдок родился в России, уроженец Новороссийска, гражданин России, тогда 28 лет. Некоторое время жил в Калининграде. Отгрёб в морду и свалил в Киев. Устраивал шабаш на пару с киевской "элитой" - чья с российской, видать, хорошенько повязаны.

Я поняла, что элита-интеллигенты-либералы - еще тот скот, а когда пошли первые санкции, они прямо выли за жратву. Потом к нам сперва зачастили, а потом и вовсе остались, опальные пархатые всех мастей, кого МВД России не успели взять за шкирку. Кто стал ведущими теле-шоу, кто просто лил и сейчас льет грязь на Россию. Такое ощущение, что они с украинцами последней стадии русофобии - одна микросхема.



По Андреевскому спуску как раз шли "арийцы" в черных майках, хорошо на фото лица запомнила, а через месяц, случайно в новостях увидела репортаж, оказывается, один из них "муха" - нацист из Питера, которого как раз брали на квартире ФСБ. Он, оказывается, до этого участвовал в маршах нацистов, проходящих ежегодно во Львове. Обелять же подобных ему киевлян никто не собирается. Здесь и "белый молот" и подобные им заполнили город. Их даже свои сажали, потому что совсем от фюрера чердак снесло.



Но и эти нацисты - всего лишь "пехота" либеральной слизи. Жирные, потные, такие женственные лица российских либералов - подуй - упадет, тронь - завизжит, гораздо страшнее в своей хитрости и изворотливости. Настоящие бесы. Своими ежегодными митингами тормозили наступление ополченцев. Выли и ныли, открыто писали и пишут пачками жалобы в Вашингтон. Впрочем, Владимир Путин если бы решил, то этих глистов штабелями бы разнесло по российским обочинам, но, согласитесь, их колоссальный визг тоже повлиял на ход политических решений.



Мало того, они готовят и для народа России повторения украинских событий в 2018 году. Насчет сети? Да я даже здесь, на сайте, вижу их. Он же не скажет, что скакал на Манежной, он скажет "сами, сами", здесь нужно понимать, когда нормальный россиянин пишет, а когда либерал. Россиянин имеет ввиду пробудить стремление людей к собственной защите и организации, либерал же пишет вам приговор "никто вам не поможет". Либералы всегда отталкивают, сторонятся, а когда крепче надавишь, по-полной проявляют себя, называя тебя "врагом украинского народа и России". Это очень хитрая сволочь. Если вы заметили, что вы показываете, что вы - ватник, и вдруг слышите от жителя России "вы все для нас сдохли, ответите за детей Донбасса", он говорит не про украинцев, а считает ВАС преступником, потому что вы поддерживаете ополчение. Их непросто распознать, но имя им - легион.



Виктория Киевская