Сценарий фильмов-фейков о Беслане писал Басаев

Почему спустя 15 лет после трагедии с захватом школы и гибелью детей в Северной Осетии оказалось возможным переложить вину за это с террористов на власти и спецназ? И что за столь чудовищной ложью последует дальше? Об этом наш военкор Дмитрий Стешин

Главное отличие сообщества людей от стаи животных – наличие табуированных тем. Приличный человек не станет обсуждать сдачу фашистам блокадного Ленинграда. Побрезгует. Или подсчитывать, сколько вдов моряков с «Курска» во второй раз вышли замуж через много лет после трагедии. Копаться в этом – удел законченных подонков, действующих с корыстными целями, которые не афишируются. Но догадаться можно.

В первые годы после Беслана этим занимались робко, с опаской, через общественные структуры со святым словом «мать» в названии. Но на 15-ю годовщину трагедии решили не стесняться. Сразу два оппозиционных ресурса выпустили два фильма о Беслане по одной и той же методичке, перекладывающей вину за захват школы и гибель детей с террористов на власти. Самое дикое, что методичку эту впервые озвучил Шамиль Басаев на сайте «Кавказ-центр», сидящем тогда в Литве. Он судорожно пытался отползти как можно дальше от этой трагедии, которую называл «операция Норд-Вест», чтобы его моджахеды не потеряли окончательно поддержку на Кавказе.

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин своими глазами видел трагедию Беслана. Фото: АЛЕКСАНДР КОЦ

Первым сходство оппозиционных фильмов и заявления террориста заметил мой коллега, известный тележурналист Андрей Медведев, как и я, бывший в Беслане в те дни. Процитирую Андрея:

«В том заявлении террорист Басаев рассказал, что бандиты требовали «немедленно остановить войну в Чечне и начать вывод войск». Что, якобы, в знак поддержки своих требований террористы от имени заложников объявили сухую голодовку.

Что, якобы, террористы были готовы к переговорам. Начинает Россия вывод войск из Чечни - дети получат воду и еду. Выводятся войска из горных районов - детей до 10 лет отпускают. Ну и так далее. Текст есть в интернете, любой желающий может найти.

Беслан. Сентябрь 2004 год. Фото: ВЛАДИМИР ВЕЛЕНГУРИН

Так вот с того самого дня все «независимые» расследования трагедии в Беслане — это по сути вариации на тему басаевской информационной блевоты. Попробуйте сравнить, и вы с трудом найдёте хоть какие-то принципиальные отличия. Вот это кто написал, Басаев или оппозиционный журналист/блогер? Сможете угадать?»

Действительно, угадать сложно. Что в фильме блогера Дудя, что в творчестве «Новой газеты», основные тезисы сценарного плана писали сидящие в зеленом лесу под зеленым знаменем.

Беслан. Сентябрь 2004 год. Фото: ВЛАДИМИР ВЕЛЕНГУРИН

«Военные палили по школе задолго до штурма» - говорится в этом мифотворчестве. Да военные вздохнуть боялись, потому что понимали, что на жертвенном алтаре уже приготовлены к закланию сотни детей! А вот террористы начали стрелять еще на линейке перед школой в 9 утра. К вечеру убили и ранили людей, пытавшихся вынести стремительно разлагающиеся трупы со школьного двора, потом расстреляли мужчин-заложников. Террористы пришли в Беслан убивать, и убивать начали сразу же. Более того – они и сами были готовы погибнуть, что и продемонстрировали на практике. Искать в этом раскладе лазейки для обвинения спецназовцев – запредельная подлость.

Почему спустя 15 лет после трагедии с захватом школы и гибелью детей в Северной Осетии оказалось возможным переложить вину за это с террористов на власти и спецназ? Фото: ВЛАДИМИР ВЕЛЕНГУРИН

В одном месте «расследователи» особенно крупно прокалываются, показывая стол с обезвреженными взрывными устройствами, где отдельно лежат обломки первой сработавшей бомбы. И повторяют за Басаевым, деликатно не ссылаясь на него, что все бомбы в школе были замкнуты в единую цепь и не смогли сработать по-отдельности. А на столе тогда что?

«Мы утверждаем, что был штурм школы со стороны спецслужб Русни», - говорит Басаев, и в то же время, есть тысячи кадров с полуодетыми спецназовцами, без шлемов, на ходу застегивающими броники, бегущими к школе, где уже прогремел взрыв и началась заполошная стрельба…

В результате теракта погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, в том числе - 186 детей... Фото: ВЛАДИМИР ВЕЛЕНГУРИН

Что кадры, сам это видел, своими глазами.

Зачем два номинально независимых источника информации продвигают, при полной поддержке западных СМИ, одну и ту же мысль о вине силовиков? Есть два объяснения. Жуткое и простое. Возможно, Россию ждет очередной теракт с захватом заложников и политическими требованиями – с помощью общественного мнения, силовикам заранее «связывают руки». Версия простая – рутинная работа по дискредитации власти. Что будет дальше? Если эти фонтаны «правды» не заткнут с помощью хотя бы закона о фейках, к 20-летию Беслана мы получим очередную серию «документальных» фильмов снятых по второму заявлению Басаева, сделанному через год после трагедии. В нем он рассказывает, что к захвату школы боевиков «подтолкнули руководители спецслужб Северной Осетии, внедрившие в наши ряды своего агента Абдуллу (Владимира) Ходова по оперативной кличке "Путник". А потом, по словам Басаева, «спецслужбы помогли Ходову" с подрывом курсантов, КАМАЗа с жидким газом во Владикавказе и подрывом пассажирского поезда". Ждем 20-летия Беслана у мониторов. Или фейкальное шапито к тому времени прекратит свою работу?

https://vk.com/video-15722194_456249232 Выжившие в Беслане.15 лет назад произошёл один из самых страшных терактов в истории нашей страны. Боевики захватили школу в Беслане. Погибли 334 человека. Но что стало с теми, кто выжил в том аду? По материалу RTD: https://doc.rt.com/filmy/beslan-zhizn-za-angelov

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